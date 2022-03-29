Gönüllüden tam isabet: 93 kızın eğitimi devam

YILLARDIR eğitim gönüllüsü Murat Kaynar’dan söz ederim... “Eğitimli kızlar umutlu yarınlar” hedefiyle koşar. Üç yıldır (TEV) Türk Eğitim Vakfı’na katkı sağlamaya çabalıyor. Son olarak Antalya’da, “Eğitimleri yarıda kalmasın” hedefiyle katıldığı Runtalya koşusunu duyurup başarı dilemiştim. Ve Kaynar’dan çok değerli bir mesaj aldım:
ÇALIŞMAYA DEVAM
“Antalya’da 10 bin metreyi 65 dakikada tamamladım. Rekorumu kırarak 509 gönüldaşımdan 336 bin 50 lira destek sağlayarak en iyi koşucu oldum. Koşu grubu olarak da birinciyiz. Sevgili Caroline Koç’un bu rakamı birebir eşleştirmesiyle 672 bin 100 lira değer yarattık. Toplamda 93 kız öğrencinin eğitimi yarıda kalmayacak. Bu anlamlı başarı hepimizin. Özel bir teşekkür ise bize destek veren 300’e yakın TEV/ODTÜ bursiyeri kardeşlerimize. Türkiye’nin geleceği olan gençlerimiz için çalışmaya devam edip nice başarılara imza atacağız.”
BİR TANITIM
Çok özel yerden
çok özel kitap
AYVALIK Belediyesi Kültür Yayınları’nın ilk çalışması, “Şiir ve Öykülerde Ayvalık” oldu. Başkan Mesut Ergin, bu değerli kitabı gönderdi, teşekkür ederim. Sunuşta, “Bu çalışma bizlere, deniz ile zeytinin bütünleştiği coğrafyası, mübadil kimliği, tarihi kent dokusu ile sanatçıları ilham vermesi ile Ayvalık’ın ne kadar özel bir yerleşim olduğunu bir kez daha hatırlatıyor” diyor Ergin.
AYVALIK NEYİMİZ OLUR
Kitabın arka kapağına göz atalım: “Zeki Ömer Defne’den Ahmet Yorulmaz’a, Behçet Kemal Çağlar’dan Muzaffer Hacıhasanoğlu’na, Metin Eloğlu’ndan İsmail Gümüş’e, Feyza Hepçilingirler’den Ahmet Erhan’a, Arif Damar’dan Ataol Behramoğlu’na, Erdoğan Akan’dan Rıza Apak’a, Semra-Hulki Aktunç’tan Halil Genç’e uzanan 42 şair ve yazarın eserlerinin yer aldığı bu anlamlı seçkide, Ayvalık’ın büyüleyici doğasını, mekanlarını, insanlarını, yaşantısını buluyoruz. Ayvalık’ta yaşayan ressamların çizgileri de edebiyat yolculuğumuza eşlik ediyor. ‘Ayvalık bizim neyimiz olur’ sorusunu, bu seçkiyi okuduktan sonra, bakalım nasıl yanıtlayacaksınız.”
SÖZ SİZİN
BİR SORUN BİR İSTEK
Poligon Yarma’ya
el atmak gerek
GÜZELYALI Muhtarı Nedim Altan’ı zaman zaman konuk ederim. Sorumluluk alanındaki sorunları, beklentileri, çözüm önerilerini dile getirir. Mahallesinin sesini duyurma çabasındadır. Muhtar Altan bugün yine bizlerle, gündeminde, mahallenin simge yerlerinden, hemen herkesin bildiği “Yarma” var:
BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ YER
“Her gün, hepimizin geçtiği bir yerden söz etmek istiyorum sizlere. Poligon ile Güzelyalı’yı birbirine bağlayan Yarma ya da 40 Sokak’ın Poligon başlangıcı... Değerli hemşehrilerimizden, çevrede oturanlardan, hatta gelip geçenlerden şikayetler alıyoruz.
VATANDAŞ TEDİRGİN
‘Uzun süre önce arabalardan ayrı bir yaya yolu oluşturulan bu yolda kaldırımlardaki bozuk yerler yüzünden, insanlar düşebiliyor, bebek ve pazar arabaları çukurlara girebiliyor. Bir tehlike söz konusu… Ayrıca Yarma’nın duvarları arasındaki boşluklardan inen fareler sokaklarda çevre sakinlerine korkulu anlar yaşatıyor. Ağaçlar da zamanında budanıp derlenip toparlanmalı’ diyorlar.
İYİ AYDINLATMA ŞART
Özellikle geceleri daha iyi bir aydınlatmayla, Yarma’mız sevgi yolu kıvamına gelemez mi? Duvarlarındaki yazılar silinip üzerlerine dekoratif desenler, resimler yapılamaz mı? Aydınlatma, Yarma’yı kullanan, orada oturan insanlarımızın güvenliği için de çok önemli. Bölgeye bir an önce el atılabilse çok iyi olur.”
ÇOK GÜZEL OLABİLİR
Yarma’yla ilgili Güzelyalı Muhtarı Nedim Altan’a gelen yakınmalar, onun görüşleri böyle. Ben de etkililerin, yetkililerin bilgisine, görüşlerine sunuyorum. Umarım ilgi gösterilir, yakınmalar giderilir, bölge yeni bir kimliğe kavuşturulur. Kolay gelsin!
Gönüllüden tam isabet: 93 kızın eğitimi devam
YILLARDIR eğitim gönüllüsü Murat Kaynar’dan söz ederim... “Eğitimli kızlar umutlu yarınlar” hedefiyle koşar. Üç yıldır (TEV) Türk Eğitim Vakfı’na katkı sağlamaya çabalıyor. Son olarak Antalya’da, “Eğitimleri yarıda kalmasın” hedefiyle katıldığı Runtalya koşusunu duyurup başarı dilemiştim. Ve Kaynar’dan çok değerli bir mesaj aldım:
ÇALIŞMAYA DEVAM
“Antalya’da 10 bin metreyi 65 dakikada tamamladım. Rekorumu kırarak 509 gönüldaşımdan 336 bin 50 lira destek sağlayarak en iyi koşucu oldum. Koşu grubu olarak da birinciyiz. Sevgili Caroline Koç’un bu rakamı birebir eşleştirmesiyle 672 bin 100 lira değer yarattık. Toplamda 93 kız öğrencinin eğitimi yarıda kalmayacak. Bu anlamlı başarı hepimizin. Özel bir teşekkür ise bize destek veren 300’e yakın TEV/ODTÜ bursiyeri kardeşlerimize. Türkiye’nin geleceği olan gençlerimiz için çalışmaya devam edip nice başarılara imza atacağız.”
BİR TANITIM
Çok özel yerden
çok özel kitap
AYVALIK Belediyesi Kültür Yayınları’nın ilk çalışması, “Şiir ve Öykülerde Ayvalık” oldu. Başkan Mesut Ergin, bu değerli kitabı gönderdi, teşekkür ederim. Sunuşta, “Bu çalışma bizlere, deniz ile zeytinin bütünleştiği coğrafyası, mübadil kimliği, tarihi kent dokusu ile sanatçıları ilham vermesi ile Ayvalık’ın ne kadar özel bir yerleşim olduğunu bir kez daha hatırlatıyor” diyor Ergin.
AYVALIK NEYİMİZ OLUR
Kitabın arka kapağına göz atalım: “Zeki Ömer Defne’den Ahmet Yorulmaz’a, Behçet Kemal Çağlar’dan Muzaffer Hacıhasanoğlu’na, Metin Eloğlu’ndan İsmail Gümüş’e, Feyza Hepçilingirler’den Ahmet Erhan’a, Arif Damar’dan Ataol Behramoğlu’na, Erdoğan Akan’dan Rıza Apak’a, Semra-Hulki Aktunç’tan Halil Genç’e uzanan 42 şair ve yazarın eserlerinin yer aldığı bu anlamlı seçkide, Ayvalık’ın büyüleyici doğasını, mekanlarını, insanlarını, yaşantısını buluyoruz. Ayvalık’ta yaşayan ressamların çizgileri de edebiyat yolculuğumuza eşlik ediyor. ‘Ayvalık bizim neyimiz olur’ sorusunu, bu seçkiyi okuduktan sonra, bakalım nasıl yanıtlayacaksınız.”
SÖZ SİZİN
BİR SORUN BİR İSTEK
Poligon Yarma’ya
el atmak gerek
GÜZELYALI Muhtarı Nedim Altan’ı zaman zaman konuk ederim. Sorumluluk alanındaki sorunları, beklentileri, çözüm önerilerini dile getirir. Mahallesinin sesini duyurma çabasındadır. Muhtar Altan bugün yine bizlerle, gündeminde, mahallenin simge yerlerinden, hemen herkesin bildiği “Yarma” var:
BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ YER
“Her gün, hepimizin geçtiği bir yerden söz etmek istiyorum sizlere. Poligon ile Güzelyalı’yı birbirine bağlayan Yarma ya da 40 Sokak’ın Poligon başlangıcı... Değerli hemşehrilerimizden, çevrede oturanlardan, hatta gelip geçenlerden şikayetler alıyoruz.
VATANDAŞ TEDİRGİN
‘Uzun süre önce arabalardan ayrı bir yaya yolu oluşturulan bu yolda kaldırımlardaki bozuk yerler yüzünden, insanlar düşebiliyor, bebek ve pazar arabaları çukurlara girebiliyor. Bir tehlike söz konusu… Ayrıca Yarma’nın duvarları arasındaki boşluklardan inen fareler sokaklarda çevre sakinlerine korkulu anlar yaşatıyor. Ağaçlar da zamanında budanıp derlenip toparlanmalı’ diyorlar.
İYİ AYDINLATMA ŞART
Özellikle geceleri daha iyi bir aydınlatmayla, Yarma’mız sevgi yolu kıvamına gelemez mi? Duvarlarındaki yazılar silinip üzerlerine dekoratif desenler, resimler yapılamaz mı? Aydınlatma, Yarma’yı kullanan, orada oturan insanlarımızın güvenliği için de çok önemli. Bölgeye bir an önce el atılabilse çok iyi olur.”
ÇOK GÜZEL OLABİLİR
Yarma’yla ilgili Güzelyalı Muhtarı Nedim Altan’a gelen yakınmalar, onun görüşleri böyle. Ben de etkililerin, yetkililerin bilgisine, görüşlerine sunuyorum. Umarım ilgi gösterilir, yakınmalar giderilir, bölge yeni bir kimliğe kavuşturulur. Kolay gelsin!