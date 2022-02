En değerli kargo

İncil’le tarihi kaynakları karşılaştıran kimi tarihçiler, Hz. İsa’nın aslında varsayılandan 4 yıl daha önce doğduğunu savunuyorlar. Yani buna göre Miladi takvimde 2022’ye değil, 2026’ya girmemiz gerekiyor! Diyelim doğrusu 2026 olsun... Bu sayısal fark neyi değiştirir ki? Takvim dört yıl ilerledi diye hiç birimiz zamanda ileriye gitmiş olmayacağız; içinde yaşadığımız, yine aynı an olacak. Acısıyla tatlısıyla, ne yaşıyorsak yine onu yaşayacağız. Keza Hz. Ömer, sahabeye danışarak takvim yılının başlangıcı için hicret yerine, Hz. Peygamber’e ilk vahyin gelişini seçseydi, “Hicri” takvim 12 yıl daha ileride olacaktı. Ama bizler yine bu anda olacaktık.

Sözün özü, takvim yılı, ortak yaşantımız için bir düzenleme aracıdır yalnızca. Her birimiz için asıl olansa sadece yaşadığımız andır. En hakiki takvim birimi, alıp verdiğimiz nefestir. Ya da eskilerin tabiriyle “Dem bu demdir”; her bir “dem”in kıymetini bilmek gerekir. Esas mesele, aldığımız nefesi nasıl kullandığımız, onu nasıl tükettiğimiz.

NE ZAMAN BAŞLAMALI?

Pek çoğumuz, davranışlarımızı değiştirmek, hayatımızda yeni bir adım atmak için genellikle bir “milat” belirlemeye ihtiyaç duyarız: “Bu pazartesi rejime başlıyorum... Hele şu ocakı bir geçelim... Bu yıl kararlıyım... Bayramdan sonra hallederiz...” Peki ama daha iyiye yönelmek için seçtiğimiz başlangıç tarihi, aslında hep bir erteleme çabası olmasın sakın? Oysa şimdiki zamandaki her bir an, yeni bir başlangıç fırsatı sunar insana. Her bir nefes, yeni bir hayattır. Üstelik gelecek, hiç beklenmedik koşullara gebedir. Örneğin kaçımızın aklına gelirdi bir avuç virüsün tüm dünyayı allak bullak edeceği? İyisi mi, “kendimizin daha iyi bir versiyonunu yüklemek için” hiç vakit kaybetmeyelim. Bugünden tezi yok, hemen harekete geçelim! Hem kendimiz hem de çevremiz için ne güzel bir armağandır olumsuz hallerimizi geride bırakmak. Ne demiş gönüller sultanı Yunus: “Her dem yeni doğarız / Bizden kim usanası?”

Öyleyse, daha iyiye ve güzele doğru her nefeste yeniden doğduğumuz nice anlara... Her anı değerli olan yeni sabahlara, aylara, yıllara... Her yeni nefesimiz kutlu olsun!



YILLAR BİTER, HEDEFLER BİTMEZ

