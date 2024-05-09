Kendi rotasını çizen kadınlar

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Son günlerde kitaplığımda kadınlara dair kitapları ayrı bir rafa koydum.

Bir kadının kadınların dünyası üzerine yazdıkları, yoğun tahlil gücüyle beni çok etkiledi.

Melda Davran’ın ‘Kalbinin Rotasındaki Kadınlar’ kitabı.









Kısa tanıtımı şöyle:

“Türkiye’nin ilk dublaj sanatçılarından Adalet Cimcoz, dramını neşesiyle örten Adile Naşit, ’Ben modayı taklit etmem, yaratırım’ diyen Alev Ebuzziya, ilk kadın parti başkanı Behice Boran, hastaneler kuran Bezmiâlem Sultan, rehberi ‘Küçük Prens’ olan filozof İonna Kuçuradi ve diğerleri...

Türkiye’nin farklı dönemlerinden, toplumun farklı katmanlarından gelseler de kendilerine dayatılanları değil, kalplerinin sesini dinlemeyi tercih eden kırk bir kadının çarpıcı hayat öyküleri ülkenin yakın tarihine ışık tutarken, kendi yolunda ilerlemek isteyenlere ilham oluyor.”

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Listede kimler var?



Tanıdıklarımın yanına ‘T’ harfini koydum.

Kitabın başında Suat Derviş’ten bir alıntı var:

“Gizli bir yetimler ittifakı öneririm. Birbirimize göz kırparız. Hiyerarşiyi reddederiz. Her türlü hiyerarşiyi... Dünyanın pisliğini olduğu gibi kabullenir, buna rağmen nasıl hayatta kaldığımıza dair hikâyeleri paylaşırız. Münasebetsiziz biz, kopuğuz. Evrendeki yıldızların yarısından fazlası hiçbir takımyıldıza ait olmayan yetim yıldızlardır. Takımyıldızların hepsinden daha fazla ışık verirler.”

* Adalet Cimcoz

* Adile Naşit (T)

* Adile Sultan

* Afet İnan

* Alev Ebuzzuya (T)

* Aliye Berger (T)

* Ayşe Sultan

* Ayşen Gruda

* Bedia Muvahhit (T)

* Behice Boran

* Bezmiâlem Sultan

* Cahide Sonku (T)

* Çiğdem Talu

* Emine Semiyye

* Fahrelnissa Zeyd

* İdil Biret (T)

* İonna Kuçuradi (T)

* Jale İnan

* Kara Fatma

* Leylâ Erbil (T)

* Mihri Müşfik

* Muhibbe Darga (T)

* Nilgün Marmara

* Peride Celal (T)

* Remziye Hisar

* Sabiha Sertel

* Sabiha Tansuğ

* Safiye Ali

* Selda Bağcan (T)

* Selma Rıza

* Sevim Burak (T)

* Sevgi Soysal (T)

* Sevinç Tevs

* Sezen Aksu (T)

* Suna Kan (T)

* Suna Pekuysal

* Süreyya Ağaoğlu

* Şair Nigar

* Tomris Uyar (T)

* Toto Karaca

* Zehra Bilir

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Yazıların sonuna Melda Davran onların hayatından notlar koyuyor, konuşmalarından parçalar alıyor.

Cahide Sonku yazısının sonunda, Selim İleri’nin büyük sanatçıyı yorumlayan usta işi yazısını gözden kaçırmayın.

Nilgün Marmara bölümünün altını çizerek okudum, siz de öyle yapın.

Kadınların dünyasını tanımak için okunması gereken bir kitap.

(Mona Yayınları)