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BakmayÄ±n Ã¶yle Ã¼lke kutuplaÅŸmadan Ã§ok Ã§ekti yumuÅŸama olsun diye konuÅŸanlara. Ä°ki lider gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ mÃ¼, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak adÄ±m atÄ±ldÄ± mÄ±, siyaseti yumuÅŸatacak diyalog kuruldu mu gerÃ§ek yÃ¼zleri ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. SaÄŸlanan yumuÅŸama iklimini yok etmek iÃ§in ellerinden geleni yapÄ±yorlar.

RAHATSIZLIK NE ZAMAN BAÅžLADI

RahatsÄ±zlÄ±klarÄ± Ã–zgÃ¼r Ã–zelâ€™in Yavuz Donatâ€™a yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama ile baÅŸladÄ±. Ã–zgÃ¼r Ã–zel, bayramda CumhurbaÅŸkanÄ±â€™nÄ± arayacaÄŸÄ±nÄ±, gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in randevu isteyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Sonraki sÃ¼reci biliyorsunuz. Bayramda atÄ±lan bir adÄ±m, kartopu gibi bÃ¼yÃ¼dÃ¼ ve yeni bir siyaset olarak karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±ktÄ±.

SeÃ§imden sonra ne dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorduk? CHP birinci parti olmuÅŸ, AK Parti ikinci sÄ±raya dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ. CHP ÅŸimdi erken seÃ§im diye bastÄ±rÄ±r, iktidar bu genel seÃ§im deÄŸil diye direnir; Ã¼lke gerilir, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 4 yÄ±l bÃ¶ylece heba olur gider diye endiÅŸe ediliyordu.

EZBER BOZULDU

Ne oldu? Tam tersi oldu.

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Ezber bozuldu. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CHP Lideri Ã–zgÃ¼r Ã–zel arasÄ±nda kurulan diyalogla beklentiler boÅŸa Ã§Ä±ktÄ±. MHP Lideri BahÃ§eliâ€™nin de katkÄ±sÄ±yla siyasette yumuÅŸak bir iklime geÃ§ildi. Birileri ErdoÄŸan-Ã–zgÃ¼r Ã–zel gÃ¶rÃ¼ÅŸmesini BahÃ§eliâ€™ye karÅŸÄ± bir hamle olarak yorumluyordu. Onlar da yanÄ±ldÄ±. BaÅŸÄ±ndan beri bunun yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yordum. BahÃ§eli, Ã–zgÃ¼r Ã–zel gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi ile bu tez de Ã§Ã¶ktÃ¼.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ BahÃ§eli yeni sÃ¼recin mimarlarÄ±ndan biri.

ÃœÃ‡ LÄ°DER

Bu yeni bir siyaset demek. Bu yeni bir siyaset tarzÄ± demek. Bu yeni bir siyasi denklem demek.

Yeni siyasi iklimin mimarÄ± Ã¼Ã§ lider; ErdoÄŸan, Ã–zgÃ¼r Ã–zel ve BahÃ§eli.

Ama AK Partili olup ErdoÄŸanâ€™Ä±, CHPâ€™li olup Ã–zgÃ¼r Ã–zelâ€™i, MHPâ€™li olup BahÃ§eliâ€™yi anlamayanlar var.

Ä°MAMOÄžLU KARÅžI

Bu sÃ¼reÃ§ten en kazanÃ§lÄ± Ã§Ä±kacak lider Ã–zgÃ¼r Ã–zel, ama aynÄ± zamanda iÅŸi en zor olan lider de yine Ã–zgÃ¼r Ã–zel. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¶ncelikle Ekrem Ä°mamoÄŸlu ÅŸu gÃ¼nlerde hop oturup, hop kalkÄ±yor. ÃœÃ§ lider arasÄ±ndaki diyaloÄŸun kendisine karÅŸÄ± kurulmuÅŸ bir tuzak olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

CUMHURBAÅžKANLIÄžI HESABI

Ankara siyasetindeki son geliÅŸmeleri cumhurbaÅŸkanÄ± adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± engellemeye yÃ¶nelik bir hamle olarak gÃ¶rÃ¼yor.Â

Ã–zgÃ¼r Ã–zelâ€™in kendisine karÅŸÄ± parlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yormuÅŸ. Ä°mamoÄŸlu medyasÄ±nÄ±n Ã–zgÃ¼r Ã–zelâ€™in diyalog siyasetine karÅŸÄ± Ã§Ä±kmalarÄ±nÄ±n nedenini anladÄ±nÄ±z mÄ±? Ä°mamoÄŸluâ€™nun cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hayallerinin suya dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlar. Bu yÃ¼zden karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yorlar. Ã–zgÃ¼r Ã–zelâ€™i uyarÄ±yorlar. Bir sÃ¼re sonra ise savaÅŸ aÃ§acaklar.

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Siyaseten Ã–zgÃ¼r Ã–zel doÄŸru olanÄ± yapÄ±yor. Kendi siyasi Ã¼slubunu ve tarzÄ±nÄ± oluÅŸturuyor. Kendi Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±yor.

LÄ°DER SÄ°YASETÄ°

Bu arada CHPâ€™nin genel baÅŸkanÄ± varken CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± ile mi gÃ¶rÃ¼ÅŸsÃ¼n? BahÃ§eli, Ã–zgÃ¼r Ã–zelâ€™le deÄŸil Ekrem Ä°mamoÄŸlu ile mi bir araya gelsin? Liderler, liderlerle gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼r. Siyaseti liderler belirler. Bunun adÄ± da lider siyasetidir.

HDPâ€™NÄ°N KAPATMA DAVASI NEDEN UZUYOR

HDPâ€™yle ilgili kapatma davasÄ±nÄ±n uzamasÄ± nedeniyle Anayasa Mahkemesi hedef alÄ±nÄ±yor. Ama kimse bu dava neden uzadÄ± diye bakmÄ±yor.

Åžimdi sizinle o konuda edindiÄŸim bilgileri paylaÅŸacaÄŸÄ±m. Ama Ã¶nce birkaÃ§ noktaya deÄŸinmek istiyorum.

YANLIÅžTI

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1- Kapatma davasÄ± devam ederken Hazine yardÄ±mÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± kararÄ± tartÄ±ÅŸmalÄ±ydÄ±. Zaten oybirliÄŸiyle alÄ±nmadÄ±.

KAPATILMAKÂ Â Ä°Ã‡Ä°N Ã‡ALÅžIYORLAR

2- HDP kapatÄ±lmak iÃ§in gereken her ÅŸeyi yaptÄ±. Ama bu sadece HDP iÃ§in geÃ§erli deÄŸil. Ä°lk partileri HEPâ€™ti, onu DEP takip etti. DEM Parti sanÄ±yorum 12â€™nci parti. Bu partilerin tamamÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ± iÃ§in gereken her ÅŸeyi yaptÄ±lar. DÃ¼nyanÄ±n hiÃ§bir yerinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n uzantÄ±sÄ± olan parti olmaz. Biliyorsunuz; Ä°spanyaâ€™da Batasuna Partisi, terÃ¶rÃ¼ desteklediÄŸi iÃ§in deÄŸil, kÄ±namadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kapatÄ±ldÄ±. HDP Ã§izgisindeki partiler yaÅŸananlardan bir ders Ã§Ä±karmadÄ±lar. Åžimdi de DEM Parti, Ä°stiklal MarÅŸÄ± ve TÃ¼rk bayraÄŸÄ± ile uÄŸraÅŸmayla devam ediyor.

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Ã‡Ã¼nkÃ¼ partileri kapatÄ±ldÄ±kÃ§a oylarÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ±, tabanlarÄ±nÄ± kemikleÅŸtirdiklerini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlar.

Ã‡Ã–ZÃœM ÃœRETÄ°LEMÄ°YOR

Devlet ise bu partileri kapatmanÄ±n Ã¶tesinde bir yol geliÅŸtiremedi.

Tam bir Ã§Ä±kmaz durum ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z.

Partileri kapatma Ã§are deÄŸil. Ama onun Ã¶tesinde de bir Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retilemiyor. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ bir yol bulunamÄ±yor.

HDP DAVASI NE DURUMDA

Åžimdi gelelim HDP konusuna...

17 Mart 2021 tarihinde YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Bekir Åžahin, HDPâ€™nin kapatÄ±lmasÄ± istemiyle Anayasa Mahkemesiâ€™nde dava aÃ§tÄ±. Ä°ddianamede 687 kiÅŸi hakkÄ±nda siyasi yasak istendi.

Anayasa Mahkemesi dosyayÄ± inceledi, usul yÃ¶nÃ¼nden ÅŸekilsel eksiklikler bulunduÄŸu gerekÃ§esiyle YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™na iade etti.

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Ä°ddianame ÅŸekilsel eksiklikler giderildikten sonra Anayasa Mahkemesiâ€™ne tekrar gÃ¶nderildi.

500 KÄ°ÅžÄ°YE SÄ°YASÄ° YASAK

Siyasi yasak istenenlerin sayÄ±sÄ± 500â€™e indi.

Bu 500 kiÅŸinin tamamÄ± savunma verdi. Hepsinin durumu aynÄ± deÄŸil. SÃ¼re iÃ§inde pozisyonlarÄ± da deÄŸiÅŸiyor.

Ã–lenler var. Hapis cezasÄ± almÄ±ÅŸ olanlar var. SoruÅŸturmasÄ± ya da yargÄ±lamasÄ± devam edenler, hakkÄ±nda hiÃ§bir iÅŸlem yapÄ±lmamÄ±ÅŸ olanlar var.

Siyasi yasak istendiÄŸi iÃ§in usul aÃ§Ä±sÄ±ndan prosedÃ¼re dikkat edilmesi gerekiyor.

Â EK DELÄ°LLER SUNULDU

Bu sÃ¼re zarfÄ±nda YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, HDP davasÄ± iÃ§in ek delil sundu. KÃ¼rtÃ§e olan ek deliller TÃ¼rkÃ§eâ€™ye tercÃ¼me edilip Ã¼yelere daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±, ek savunma iÃ§in HDPâ€™ye gÃ¶nderildi.

HDPâ€™DEN Ã–NCE

Â Ek delillerin olduÄŸu dosyada ismi geÃ§enlerden bir kÄ±smÄ±nÄ±n HDP kurulmadan Ã¶nce, Ã¶rneÄŸin 1992 yÄ±lÄ±nda KÃ¼rtÃ§e propaganda konuÅŸmasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± tespit ediliyor. HDP, bunun bizim davamÄ±zla ilgisi yok diye itiraz ediyor.

SÄ°YASÄ° YASAK SÃœRECÄ° UZATIYOR

TÃ¼m bu zorluklara raÄŸmen kapatma davasÄ± sÃ¼rÃ¼yor. 500 kiÅŸiye siyasi yasak istenmesi sÃ¼reci uzatÄ±yor.

ÃœnlÃ¼ NÃ¼rnberg mahkemelerinde 21 kiÅŸi yargÄ±landÄ±. Biri yargÄ±lama iÃ§inde Ã¶ldÃ¼. 18â€™ine idam kararÄ± verildi. Burada 500 kiÅŸiye siyasi yasak istenmesi iÅŸi uzattÄ±. DoÄŸrudan kapatmaya konu olacak fiilleri iÅŸleyenler dosyaya konulsaydÄ±, dava bu kadar uzamazdÄ±.

KAPATILSA NE OLACAK

GerÃ§i HDP kapatÄ±lsa ne olacak? Zaten onun yerine DEM kuruldu.

DEMâ€™le ilgili inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Kabul, DEM ilk gÃ¼nden sorumsuz davranÄ±yor ama DEM kapatÄ±lsa ne olacak? O zaman da CEM kurulur.

Onun iÃ§in diyorum ki parti aÃ§ma, parti kapatma dÄ±ÅŸÄ±nda bir yol bulmamÄ±z lazÄ±m.