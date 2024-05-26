Uyutmayı konuşmadan önce...

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Yeni yasa teklifinin gündeme gelmesiyle ‘sahiplenilmeyen köpeklerin uyutulması’ ve ‘kısırlaştırılarak yaşatılması’ yönünde iki görüş ortaya çıktı.

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Öyle ki Ankara’da bir belediye de topa girip sosyal medyadan, “Öldüren değil yaşatan yasa istiyoruz” paylaşımı yaptı. İlginçtir altına tek bir olumlu yorum da gelmedi, ilçe sakinleri tepki gösterdi. Haksız da sayılmazlar, çünkü belediyeler de “Kardeşim bu işten siz de sorumlusunuz” sorusuna muhataplar.

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Sahipsiz sokak köpekleri konusunda Ankara’da bu işle ilgili değinmemiz gereken çok nokta var:

-Mesela Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 6 bin can dosta ev sahipliği yapacağını duyurduğu ancak beş yıllık süreçte tamamlayıp açamadığı ‘Karataş Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi.’

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-Mesela ABB’nin 29 Haziran 2019’da gerçekleştirdiği ‘1. Ankara Sokak Hayvanları Çalıştayı.’

-Mesela ABB’nin Özel Hayvan Hastaneleri Derneği (OHHAD) ile başlattığı ancak daha sonra sekteye uğrayan ‘Ankara İli Genelinde Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılmasına Yönelik Ortak Hizmet Projesi.’

-Mesela Mamak Belediyesi’nin 15 Aralık 2022’de düzenlediği ‘Sokak Hayvanları Çalıştayı.’

-Mesela ABB’nin 5 Ocak 2024’te düzenlediği ‘Mücavir Alan Sınırları Dahilinde Sahipsiz Hayvanları Yakalama ve Nakil Hizmeti Alımı’ ihalesi.

-Mesela belediyelerin sahipsiz köpeklerle ilgili sorunu çözmek yerine ‘köpekleri birbirlerinin sınırlarına bıraktıkları’ yönündeki iddialar.

-Mesela halen kapsamlı barınaklara sahip olmayan belediyeler.

-Mesela halen veteriner hekim dahi çalıştırmayan belediyeler.

-Mesela Ankara Valiliği’nin ABB ve 25 ilçe belediyesine 21 Aralık 2023’te ‘acele’ koduyla gönderdiği, ‘sahipsiz hayvanların bakımevlerine alınması ve kısırlaştırılması dahil her türlü tedbirin alınmasına ilişkin’ yazısı.

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Uyutmayı konuşmadan önce; yapılanlardan nasıl sonuçlar çıktı? Yapılmayanlar ne olacak? Eksiklikler nasıl giderilecek? Bunları da bir değerlendirsek iyi olmaz mı?

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HER YAĞMUR YAĞDIĞINDA





Ankara’da her yağmur yağdığında önceden sosyal medyada yağmur romantizmi, toprak kokusu, yağmur şiirleri, yağmurlu manzaralar konuşulurdu, paylaşılırdı. Şimdi artık göle dönen caddeler, sele kapılıp canını zor kurtaran çocuklar, altyapının alarm verdiği manzaralar paylaşılıp konuşuluyor.

HERKES GİBİ BEN DE SORUYORUM

Ne zaman çözülecek Ankara trafiği?

Ne zaman çözülecek bu sahipsiz sokak köpekleri sorunu?

Ne zaman düşecek bu ev kiraları?

Ne zaman başlayacak Mamak metrosu?

Ne zaman gelecek Yenikent-Karapürçek metrobüsü?

Ne zaman yayalaşacak Bahçelievler 7. Cadde?