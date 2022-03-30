Hizmeti geçtim! Cevap alamıyorum

Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan PMS Alüminyum Dış Ticaret Müdürü Nurer Çalıştıran’ın haklı şikâyetini özetimle aktarıyorum:
“Geçtiğimiz aydı. Amerika’daki müşterilerimizden olan bir firma tarafınca Washington’a davet edildim. Sebebi bizden satın aldıkları malzemelerde başka modele geçmek istemeleri hususunda bilgi verecek olmalarıydı. Bizler Bursa’da ikamet eden yüz binlerce ailenin ‘keşke burada bir evimiz olsaydı’ diye içlerinden geçirdikleri villalara ev sahipliği yapan Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi 220. Sokak’ta ikamet ediyoruz. Villalarıyla anılan sokağımızda aydınlatma lambaları yok. Yani gece olunca zifir karalığa teslimiz!”
ONLARCA ŞİKAYET...
“Bu durumdan en az şekilde zarar görmek adında konutlarımızdan çektiğimiz lambalarla sokağımızı aydınlatmaya çalışıyoruz. Bizlere anayasal bir hakkımız olan hizmetin sunulmamasındaki gerekçenin açıklanmasını istiyoruz. Aydınlatma hizmetini vermekle yükümlü olan UEDAŞ’a bu konu hakkında onlarca şikâyetim oldu ve bırakınız hizmeti cevap dahi alamıyorum Keza komşularım da... Zerre dikkate alınmadım.“
10 KM MESAFE!
“Olmayınca köşeniz aracılığıyla şikâyetimi dile getirdim. Hem de kaç kez... Öyle ki şikâyetlerimin çoğunu manşet haber olarak servis etmenize rağmen dahi UEDAŞ’ın zerre umuru olmadı. Biz Washington’a ‘işimiz bu, ekmek parası’ diye giderken UEDAŞ, hizmet / genel müdürlük binalarına 10 kilometre mesafede bulunan ve sözüm ona villa sokağı diye bilinen adrese hakkımız olan hizmeti vermedikleri gibi bizleri adam yerine bile koymuyorlar. Ama konutlarımızdaki elektrik paralarını almayı hiç aksatmıyorlar. Her yıl düzenledikleri ‘Şehrin Işıkları’ masalıyla kamuoyunu oyalayan UEDAŞ’ı şiddetle kınıyorum!”
DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK!
HÜRRİYET Bursa okuru kurumsal bir şirketin üst düzey yöneticisi (Bilgisayar ve endüstri mühendisi) Ramazan Ünal, “Şahsım olarak çok güzel bir hizmet dediğim ve günümüz şartları dahilinde yüzde yüz gerekli olan Tarihi Balibey Han yanındaki yürüyen merdivenler yaklaşık olarak iki yıldır çalışmıyor. Hatta siz bunu beş altı önce köşenizde yayımlayarak merdivenlerin elektrik ve metal aksamlarının darmadağın olup bazı malzemelerinin de çalındığını belirtmiştiniz. Üstelik oradaki risklere dikkat çekmiştiniz. Bugün gördüm ki değişen bir şey yok. Şimdi on binlerce vatandaş böylesi değerli hizmeti alamadığı için çok önemli alandaki yorucu ulaşımlarını basamakları paramparça olmuş çok riskli merdivenlerde yapmak zorunda kalıyorlar” diyor.
TUZ EMİLDİ BUZLAR ERİDİ
ADININ açıklanmasını istemeyen 1. Murat İlk ve Orta Öğretim Okulu öğretmeni şikayetini şöyle dile getiriyor; “Okulumuza ulaşılması için mutlak suretle kullanılması gereken 71 basamaklı merdivenimize geçen yıl beton dökülmüştü. Buna asla gerek yoktu. Çünkü altı zaten betondu ve sorunsuzdu. Üstelik bu iş yapılırken yapımı konusunda karşı bile çıktım. Tonlarca malzeme ve onlarca gün süren çalışma... Beni taktılar mı? Elbette hayır! Derken bu kış yağan karla buz tutan merdiven basamaklarına belediyemiz yüzlerce kilo tuz serpti. Hopppp, tuz emildi ve buzlar eridi. Derken atılan beton un ufak olarak dağıldı. Gitti yine on binlerce lira milli servetimiz ve insan gücümüz... Döndük mü yine başa? Olsun. Siz bildiğinizi okuyun. Müteahhit firmalara da para lazım çünkü!” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
AYNI TAS AYNI HAMAM!
KINIYORUM başlıklı yayımımızdan sonra (Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Yavuz Sokak’ta hizmet veren A 101 AVM önü) Nilüfer Belediyesi’nin: “...Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gereken inceleme yapılmıştır. Bölgedeki bir marketler zinciri şubesinin kaldırımı işgal ettiği tespit edilerek tutanak tutulmuş, idari işlem uygulanarak, bölgeye verilen rahatsızlık bertaraf edilmiştir...” açıklamasının ardından şahit fotoğrafıyla sabitlenmeyen konunun doğruluğunu tespit için ilgili adrese gittim. Ne hikmetse açıklamayı doğrulayan bir durum göremedim. Sanırım açıklamayı bir başkası yerine bana yolladınız! Özetle; ‘aynı tas aynı hamam’ durmak yok yola devam!
İLGİLENENLERE TEŞEKKÜR
KİMSE İLGİLENMEDİ başlıklı şikâyetimiz ilgi bulmuş mu diye bakmaya gittim. (Zübeyde Hanım Caddesi Kükürtlü Mahallesi trafik sinyalizasyonu önü) Yaptığım kontrol neticesinde okurumuz olan bir ana bilim dalı başkanının yetkililere iletmiş olduğu e-postalarına yanıt alamadığı sorununun yayımımız sonrasında giderilmiş olduğunu gördüm. Darısı diğer kapakların başına diyerek... Hemşehrilerimize hayırlı olsun.
Hizmeti geçtim! Cevap alamıyorum
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan PMS Alüminyum Dış Ticaret Müdürü Nurer Çalıştıran’ın haklı şikâyetini özetimle aktarıyorum:
“Geçtiğimiz aydı. Amerika’daki müşterilerimizden olan bir firma tarafınca Washington’a davet edildim. Sebebi bizden satın aldıkları malzemelerde başka modele geçmek istemeleri hususunda bilgi verecek olmalarıydı. Bizler Bursa’da ikamet eden yüz binlerce ailenin ‘keşke burada bir evimiz olsaydı’ diye içlerinden geçirdikleri villalara ev sahipliği yapan Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi 220. Sokak’ta ikamet ediyoruz. Villalarıyla anılan sokağımızda aydınlatma lambaları yok. Yani gece olunca zifir karalığa teslimiz!”
ONLARCA ŞİKAYET...
“Bu durumdan en az şekilde zarar görmek adında konutlarımızdan çektiğimiz lambalarla sokağımızı aydınlatmaya çalışıyoruz. Bizlere anayasal bir hakkımız olan hizmetin sunulmamasındaki gerekçenin açıklanmasını istiyoruz. Aydınlatma hizmetini vermekle yükümlü olan UEDAŞ’a bu konu hakkında onlarca şikâyetim oldu ve bırakınız hizmeti cevap dahi alamıyorum Keza komşularım da... Zerre dikkate alınmadım.“
10 KM MESAFE!
“Olmayınca köşeniz aracılığıyla şikâyetimi dile getirdim. Hem de kaç kez... Öyle ki şikâyetlerimin çoğunu manşet haber olarak servis etmenize rağmen dahi UEDAŞ’ın zerre umuru olmadı. Biz Washington’a ‘işimiz bu, ekmek parası’ diye giderken UEDAŞ, hizmet / genel müdürlük binalarına 10 kilometre mesafede bulunan ve sözüm ona villa sokağı diye bilinen adrese hakkımız olan hizmeti vermedikleri gibi bizleri adam yerine bile koymuyorlar. Ama konutlarımızdaki elektrik paralarını almayı hiç aksatmıyorlar. Her yıl düzenledikleri ‘Şehrin Işıkları’ masalıyla kamuoyunu oyalayan UEDAŞ’ı şiddetle kınıyorum!”
DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK!
HÜRRİYET Bursa okuru kurumsal bir şirketin üst düzey yöneticisi (Bilgisayar ve endüstri mühendisi) Ramazan Ünal, “Şahsım olarak çok güzel bir hizmet dediğim ve günümüz şartları dahilinde yüzde yüz gerekli olan Tarihi Balibey Han yanındaki yürüyen merdivenler yaklaşık olarak iki yıldır çalışmıyor. Hatta siz bunu beş altı önce köşenizde yayımlayarak merdivenlerin elektrik ve metal aksamlarının darmadağın olup bazı malzemelerinin de çalındığını belirtmiştiniz. Üstelik oradaki risklere dikkat çekmiştiniz. Bugün gördüm ki değişen bir şey yok. Şimdi on binlerce vatandaş böylesi değerli hizmeti alamadığı için çok önemli alandaki yorucu ulaşımlarını basamakları paramparça olmuş çok riskli merdivenlerde yapmak zorunda kalıyorlar” diyor.
TUZ EMİLDİ BUZLAR ERİDİ
ADININ açıklanmasını istemeyen 1. Murat İlk ve Orta Öğretim Okulu öğretmeni şikayetini şöyle dile getiriyor; “Okulumuza ulaşılması için mutlak suretle kullanılması gereken 71 basamaklı merdivenimize geçen yıl beton dökülmüştü. Buna asla gerek yoktu. Çünkü altı zaten betondu ve sorunsuzdu. Üstelik bu iş yapılırken yapımı konusunda karşı bile çıktım. Tonlarca malzeme ve onlarca gün süren çalışma... Beni taktılar mı? Elbette hayır! Derken bu kış yağan karla buz tutan merdiven basamaklarına belediyemiz yüzlerce kilo tuz serpti. Hopppp, tuz emildi ve buzlar eridi. Derken atılan beton un ufak olarak dağıldı. Gitti yine on binlerce lira milli servetimiz ve insan gücümüz... Döndük mü yine başa? Olsun. Siz bildiğinizi okuyun. Müteahhit firmalara da para lazım çünkü!” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
AYNI TAS AYNI HAMAM!
KINIYORUM başlıklı yayımımızdan sonra (Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Yavuz Sokak’ta hizmet veren A 101 AVM önü) Nilüfer Belediyesi’nin: “...Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gereken inceleme yapılmıştır. Bölgedeki bir marketler zinciri şubesinin kaldırımı işgal ettiği tespit edilerek tutanak tutulmuş, idari işlem uygulanarak, bölgeye verilen rahatsızlık bertaraf edilmiştir...” açıklamasının ardından şahit fotoğrafıyla sabitlenmeyen konunun doğruluğunu tespit için ilgili adrese gittim. Ne hikmetse açıklamayı doğrulayan bir durum göremedim. Sanırım açıklamayı bir başkası yerine bana yolladınız! Özetle; ‘aynı tas aynı hamam’ durmak yok yola devam!
İLGİLENENLERE TEŞEKKÜR
KİMSE İLGİLENMEDİ başlıklı şikâyetimiz ilgi bulmuş mu diye bakmaya gittim. (Zübeyde Hanım Caddesi Kükürtlü Mahallesi trafik sinyalizasyonu önü) Yaptığım kontrol neticesinde okurumuz olan bir ana bilim dalı başkanının yetkililere iletmiş olduğu e-postalarına yanıt alamadığı sorununun yayımımız sonrasında giderilmiş olduğunu gördüm. Darısı diğer kapakların başına diyerek... Hemşehrilerimize hayırlı olsun.