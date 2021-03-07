İşi ne eve ne de internete sığdı

Tempolu iş hayatına anne olunca ara verir. Bir yandan oğlunu büyütür, diğer tarafta da boş zamanlarını değerlendirmenin yolunu arar. Ve, sosyal medya platformunda gezerken, karşısına keçe sanatı çıkar. Özlem Akman, el yeteneğini de kullanarak keçeden bebekler yapmaya başlar. Akman’ın hobisi, hayvan büstlerinden heykellere kadar çeşitli ürünlerle devam eder. Özlem Akman, aile işinin yanında kendi hikayesini de yazma kararı alır. Ve, BorArt.Co by Özlem Akman ismiyle markalaşır. Akman’ın gündeminde ise e-ticaret sitesiyle aile bütçesine katkı sağlamak isteyen kadınlara kapılarını açmak var.

ÖZLEM Akman... El emeğinin ön planda olduğu sanatsal ürünlere ilgisini önce hobi haline getiren ardından da bunu girişime dönüştüren genç bir girişimci. ‘Kadın isterse her şeyi yapar’ söylemini gerçekleştirenlerden biri olan BorArt.Co’nun yaratıcısı Özlem Akman ile keçe sanatıyla olan yolculuğunu konuştuk. 1989 İzmir doğumlu olan Özlem Akman, elişine karşı her zaman ilgisinin olduğunu belirterek, o dönemi şöyle anlattı:

EL İŞİ AİLE GELENEĞİ

“Burada hem annem, hem babaannem hem de anneannemin yönlendirmelerinin etkisi büyük. Bir şeyleri güzelleştirmek, farklı yapmak, değişim-dönüşüm gerçekleştirmek hep hoşuma gitmiştir. Resim, örgü, kanaviçe gibi çalışmalarım oldu. Bu el işine yatkınlık hep devam etti. Sanatla ilgili her çalışmaya ayrı bir sempatim oldu. El emeğinin ön planda olduğu sanatsal ürünler ilgimi çekmekle birlikte, nasıl yapıldığı konusunda da kafa yoruyordum. Bu ilgi devam ederken de Anadolu Üniversitesi İktisat’tan mezun oldum ve kariyer yolculuğuma İZMO Bilişim’in finans bölümünde çalışarak başladım.”

BOŞ ZAMANINI DEĞERLENDİRDİ

