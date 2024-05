Evlenmek için kriter setinde neler olmalı?

Haberin Devamı

1. Ortaokuldan beri sevgilimle beraberiz toplamda 10 yılımızı beraber geçirdik, geçenlerde evlilik konusunu açtı ve inanın ben bundan hiç emin değilim. O kadar yıl onunla geçirmiş olmama, evlilikten kaçmıyor olmama rağmen onunla evliliği sürdürme fikrine çok mesafeliyim. Onunla yaşadığım beraberlik bir alışkanlık mı kendimden hiç emin değilim. Evlenmek için neye ihtiyacım var sizce?



10 yıl beraber olup hâlâ emin olmamanın önemli bir gerekçesi var mı bunu değerlendirmelisin. Yani bir eş olmanın, evliliğin ve bir ebeveyn olmanın sorumluluğunu alabilecek biri mi? Evliliğe mesafeli olmamana rağmen onunla evliliğe mesafeli olman beni düşündürdü. Demek ki evliliğe sıcak bakıyorsun ama onunla uzun yıllar geçirme fikrine soğuksun. Bunu hissetmen için geçerli sebeplerin olmalı diye düşünüyorum. Bu geçerli sebeplerini lütfen gözden geçir. O emin olmamanın en geçerli sebeplerini lütfen bir kâğıda yaz. Ondan emin olduğun kriterleri de lütfen bir kâğıda yaz. Hangisi daha fazla bunları gözden geçirmelisin. Emin olmadığın konular içerisinde ‘Olmazsa olmazların’ var mı? Hiç vazgeçemediğin kriterlerin varsa lütfen acele etme derim. Evlenmek zorunda değilsin. Ruhunu dinle lütfen, neden bu kadar uzun süre beraber olduğun birine bu konuda mesafelisin bunu iyi tartmanı rica ediyorum.



2. Bir aile dostumuzun oğluyla evlendirilmek üzereyim, hayal bile edemeyeceğim tüm özelliklere sahip, maddi manevi pek çok konuda benden üstün ve ailesi de bizden üstün, içime bir türlü sinmeyen bir şeyler var sizce ne yapmalıyım?



Emin olmadığın bir şeyin içerisinde olmamanı rica ediyorum. Bu bir evcilik oyunu değil, bu gerçek. Beklediğin tüm kriterlere cevap veriyor olabilir ancak senin kriterlerin ne kadar doğru? Sadece bilincinle kriterler belirlemiş olmalısın. Kriterlerini hazırlarken ruhunu hiç dinledin mi? Ruhun çekilmediği biri var ve bu çok önemli bir kriter bence... Onunla eğer kısmet olursa bir ömür geçireceksin, buna hazır mısın? Ben hazır olmadığını görüyorum, inan acelesi yok. Muhakkak konuşacak bir ortam hazırlamalı, karşılıklı kriter setlerinizi konuşmalısınız. Onu yakından tanımalısın, ruhunu görmelisin. Hayatta sadece mezun olduğumuz okullar, mesleklerimiz, maddi manevi durumumuz, pozisyonumuz, duruşumuz yok. Ruhumuz var huylarımız var, hislerimiz var; lütfen bunları hatırla... Ruhun ne istiyor?



3. Sevgilimle evlenme kararı aldık ama oturup konuştuğumuzda ‘Erkekler aldatır arada sırada ufak tefek yaramazlıkları yapar’ diyor. Bu benim kabul edebileceğim bir şey değil, şimdiden kabul edersem kesin yapacak bundan da eminim. Onu çok seviyorum, beni hiç aldatmadı ama yapabileceğini söylüyor. Ben böyle düşünen biriyle evlenemem, şimdiden ayrılmalı mıyım bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Sevgilin aldatmayı olağanlaştırıyor. Aldatma olağan değildir. Demek ki sadakat onun için önemli değil. Sadakat bir erdem ve bu tabii ki herkeste yok. Söylemlerinden anladığım kadarıyla sadakat senin için önemli bir kriter ve hatta olmazsa olmazın. Bu konudaki şartlarını bir şekilde ortaya koymalısın. Bunun olağanlaştırma olduğunu ve bunu kabul edemeyeceğini söylemelisin. Şimdiden bunun altyapısını yapıyorsa niyeti ortada demektir. Belki de hiçbir zaman aldatmayacak ama niyet çok önemlidir. Ne niyetle başlarsan o gerçeklik haline gelir. Evlenmek zorunda değilsin, ayrılmak zorunda da değilsin. Bunun kararını sen vermelisin. Sadece şunu söylemeliyim ki senin kriter setinin en önemlilerinden biri ne yazık ki sevgilinde yok. Onunla bu konuyu konuşmalı ve fikrini net bir şekilde belirtmelisin. Evlenmekte acele etme ama ilişkinin yolunu sen belirleyeceksin. Erkekler aldatmaz, bu böyle olmak zorunda da değildir. Bu ilginç bir bakış açısı...



4. Birkaç yıldır beraber olduğum nişanlımla evlenmek üzereyiz ama maddi olarak hiçbir şeyi yok ne evimiz ne arabamız ne de düğün yapacak paramız. Diğer yandan maddi durumu çok iyi bir talibim karşıma çıktı, hayatımda hayal bile edemeyeceğim bir hayatı bana sunuyor kafam çok karışık sizce ne yapmalıyım evlenmek için hangi kişi daha doğru?

Ben sana sadece ‘Bu da geçer ya Hu’ diyorum... İyi de geçer kötü de geçer. Şu an hiçbir şeye sahip olmayan partnerin ileride hayal bile edemeyeceğin bir konuma gelebilir, hayallerini sana sunan kişi büyük hayal kırıklığın olabilir. Kriter setinde duygusal konularını, ruhsal çekimi göz önünde bulundurulmasın. Sadece parası, imkânları var ve sana güzel bir hayat sunacak diye birini seçersen büyük hayal kırıklığına uğrarsın. Birinin kalbini kırarak güzel bir hayat kuramazsın. Nişanlından emin değilsen ayrılmalısın. Diğerini de seçmek zorunda değilsin. Kriter setini gözden geçir ama bu sadece maddi şeyler olmamalı. Dürüst bir insan, erdemli bir insan, değerlerinin olması, sadakatli, güvenilir olması pek çok kriter var... Bunları hatırla... Dürüst, çalışkan, aşkla, adanarak çalışan herkesin imkânı olur, inan... Ayrıca bu hayatta sen de varsın, sen de çaba gösterir birlikte güzel bir hayat yaratırsınız. Beni ilgilendiren diğer konu ise biriyle beraberken bir başka talibini değerlendiriyor olman, demek ki emin değilsin bunun farkında mısın?

5. Ben geçen yıl evlendim, her ikimizde iş dünyasında önemli pozisyonlarda çalışıyoruz, eşim iş yaptığı bayanlarla baş başa yemek yiyebiliyor ama ben iş yaptığım beylerle yemek yiyemiyorum ve bazı konuları öğle arasındaki yemekte konuşmamız gerekiyor, müdürümle bile öğle arasında yemek yemem konusunda çok büyük sorun çıkıyor. Kendi iş yaptığı bayanlarla baş başa sıklıkla yemek yiyor ve ben buna sessiz kalmak durumunda kalıyorum. Yıllardır tanıdığı iş arkadaşlarımla bile yemek yiyemiyorum ve ofise dönmek zorunda kalıyorum. Bu bana göre çok büyük bir adaletsizlik ve aynı zamanda iş arkadaşlarıma karşı mahcup oluyorum sizce ne yapmalıyım?

Ben bu tip konuların beraberlik başladığında, ilk zamanlarda konuşulması taraftarıyım. Tıpkı bir sözleşme, anlaşma imzalar gibi kişiler taraflar, erkekse bayanla, bayansa erkekle baş başa yemek yiyebilir mi? Buradaki şartlar nelerdir? İş arkadaşlarınla yemeğini hoş görebilir ama tanımadığı arkadaşlarınla yemek yemeni hoş görmeyebilir, bunlar detaylandırılmalı ve şunu söylemek zorundayım ki kural kuraldır. Her iki taraf için de geçerli olmalıdır. Bir şey isterken bir şey vermeli. İş iştir, bunun bayanı erkeği yok, iş yemeği iş yemeğidir, bu kural her ikiniz için de geçerli olmalıdır. Bu konuları detaylıca karşılıklı konuşmalısınız ve her ikiniz için de geçerli olduğunu hatırlatmalısın. Nezaketli, tatlı dille, yapıcılıkla yaklaştığında çözebileceğine inanıyorum. İş hayatı ve evliliğinizle ilgili kriter setinizi tekrar yapmalısınız.