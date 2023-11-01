Riva’dan vazgeçemiyor!

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Türkiye’nin sevilen oyuncularından İbrahim Çelikkol’un, Riva’da bulunan dillere destan evini 50 milyon TL’ye sattığını haziran ayında ilk ben yazmıştım. Gören herkesin gıptayla bahsettiği lüks evin adı ‘uğursuz villa’ya çıkmıştı hatırlarsanız. Çünkü ünlü oyuncu burada eski eşiyle yaşamış, boşanmanın ardından evi Hadise-Mehmet Dinçerler çiftine kiralamıştı. Ancak ev bu çifte de uğurlu gelmemiş, onlar da bir süre sonra boşanmıştı.

İbrahim Çelikkol, bu süreçte Bebek’te kirada yaşıyordu. Sevgilisi Natali Yarcan’la şehir hayatında çok mutlu olsa da doğanın tadını çıkarmayı seven oyuncu, yeni evini yine Riva’da almayı tercih etmiş. Düşler Vadisi sitesinde yer alan yeni müstakil evin de öğrendiğime göre 20 milyon TL’ye almış.

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Emlak dünyası, ünlü oyuncunun doğru bir hamleyle iyi bir yatırım yaptığını konuşuyor. Bu yeni yatırım, ünlü oyuncunun Riva’daki yaşam tarzına olan bağlılığını bir kez daha gösteriyor. Güle güle otursun...

Yeni yaşa renkli parti

Ünlü iş insanı Atalay Demirbaş’ın eşi Yasemin Demirbaş, oğulları Ömer’in yeni yaşını aile üyeleri ve yakın dostlarıyla coşkuyla kutladı. Özel bir davetle bir araya gelen konuklar, Florya Develi’de unutulmaz bir doğum günü partisi yaşadılar. Yasemin Demirbaş’ın düzenlediği bu özel kutlama keyifli anlara neden oldu. Pastanın mumları çocuklarıyla birlikte söndüren çifti dostları tebrik ederken, bu anları ölümsüzleştirerek Instagram hesaplarından bol bol paylaşım yaptılar.



Yasemin-Atalay Demirbaş - Ömer

100’üncü yıla özel sergi

Four Seasons Hotel Bosphorus, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılında 29 Ekim’i görkemli bir sergi ve davetle kutluyor. Ressam Kenan Işık’ın 29 tablosundan oluşan “Kırmızı & Beyaz” isimli serginin açılış daveti sanatseverlerin katılımıyla gerçekleşti. Eserler karşısında etkilenen davetliler, Four Seasons’ın deneyimli ekibi ile sunulan lezzetler eşliğinde Cumhuriyetin bu özel yıldönümünü daha da büyük bir coşkuyla ve özel içeriklerle kutladılar. Hülya Şekercioğlu küratörlüğünde düzenlenen, Kenan Işık’ın 29 eserinden oluşan sergi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına özel bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

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Talat Bulut - Müge Karamızrak - Emre Ertürk - Sevim Sara -



Kenan Işık



Naowarat Sriraksa - Reto Moser



Barış-Berna Aydil



Serap Sarı



Hülya Şekercioğlu - Ebru Yarcan