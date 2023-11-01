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Riva’dan vazgeçemiyor!

#İbrahim Çelikkol#Talat Bulut#Ebru Yarcan

Kendi evliliğine de Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinin evliliğine de uğur getirmeyen Riva’daki ‘uğursuz villa’sını 50 milyon TL’ye satan İbrahim Çelikkol, sonunda yeni bir ev aldı! Ünlü oyuncu Riva’dan vazgeçmedi ve yeni yuvasını ‘Düşler Vadisi’ne kurdu.

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Türkiye’nin sevilen oyuncularından İbrahim Çelikkol’un, Riva’da bulunan dillere destan evini 50 milyon TL’ye sattığını haziran ayında ilk ben yazmıştım. Gören herkesin gıptayla bahsettiği lüks evin adı ‘uğursuz villa’ya çıkmıştı hatırlarsanız. Çünkü ünlü oyuncu burada eski eşiyle yaşamış, boşanmanın ardından evi Hadise-Mehmet Dinçerler çiftine kiralamıştı. Ancak ev bu çifte de uğurlu gelmemiş, onlar da bir süre sonra boşanmıştı.

Riva’dan vazgeçemiyor

İbrahim Çelikkol, bu süreçte Bebek’te kirada yaşıyordu. Sevgilisi Natali Yarcan’la şehir hayatında çok mutlu olsa da doğanın tadını çıkarmayı seven oyuncu, yeni evini yine Riva’da almayı tercih etmiş. Düşler Vadisi sitesinde yer alan yeni müstakil evin de öğrendiğime göre 20 milyon TL’ye almış.

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Riva’dan vazgeçemiyor

Emlak dünyası, ünlü oyuncunun doğru bir hamleyle iyi bir yatırım yaptığını konuşuyor. Bu yeni yatırım, ünlü oyuncunun Riva’daki yaşam tarzına olan bağlılığını bir kez daha gösteriyor. Güle güle otursun...

Yeni yaşa renkli parti

Ünlü iş insanı Atalay Demirbaş’ın eşi Yasemin Demirbaş, oğulları Ömer’in yeni yaşını aile üyeleri ve yakın dostlarıyla coşkuyla kutladı. Özel bir davetle bir araya gelen konuklar, Florya Develi’de unutulmaz bir doğum günü partisi yaşadılar. Yasemin Demirbaş’ın düzenlediği bu özel kutlama keyifli anlara neden oldu. Pastanın mumları çocuklarıyla birlikte söndüren çifti dostları tebrik ederken, bu anları ölümsüzleştirerek Instagram hesaplarından bol bol paylaşım yaptılar.

Riva’dan vazgeçemiyor
Yasemin-Atalay Demirbaş - Ömer

100’üncü yıla özel sergi

Four Seasons Hotel Bosphorus, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılında 29 Ekim’i görkemli bir sergi ve davetle kutluyor. Ressam Kenan Işık’ın 29 tablosundan oluşan “Kırmızı & Beyaz” isimli serginin açılış daveti sanatseverlerin katılımıyla gerçekleşti. Eserler karşısında etkilenen davetliler, Four Seasons’ın deneyimli ekibi ile sunulan lezzetler eşliğinde Cumhuriyetin bu özel yıldönümünü daha da büyük bir coşkuyla ve özel içeriklerle kutladılar. Hülya Şekercioğlu küratörlüğünde düzenlenen, Kenan Işık’ın 29 eserinden oluşan sergi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına özel bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

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Riva’dan vazgeçemiyor
Talat Bulut - Müge Karamızrak - Emre Ertürk - Sevim Sara - 
Riva’dan vazgeçemiyor
Kenan Işık
Riva’dan vazgeçemiyor
Naowarat Sriraksa - Reto Moser
Riva’dan vazgeçemiyor
Barış-Berna Aydil
Riva’dan vazgeçemiyor
Serap Sarı
Riva’dan vazgeçemiyor
Hülya Şekercioğlu - Ebru Yarcan

 

#İbrahim Çelikkol#Talat Bulut#Ebru Yarcan
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