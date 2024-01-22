Kütüphane’de saldırı!

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Cemiyetin tanınmış ismi Yasemin Sadıkoğlu, Etiler’deki Kütüphane isimli gece kulübünde kimliği belirsiz bir kadının saldırısına uğradı. Barda Sadıkoğlu’nun yanına gelen kadın, birden onu itip darp etmeye başladı. Sadıkoğlu saçlarının kökünden koparıldığını fark edip hakkını aramak istedi. Mekân yetkililerinin de olaya müdahil olmasıyla Sadıkoğlu ve arkadaşları mekâna hemen polis ve avukatlarını çağırırken Sadıkoğlu, soluğu karakolda aldı.

Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi’nden darp raporu olan Yasemin Sadıkoğlu’nun kafasında üç yerde saç kaybı ve ödem tespit edildi. Etiler Karakolu’na giderek hem mekândan hem de işletme yetkililerinden şikâyetçi olan Sadıkoğlu, kendisine saldıran kadının da bulunmasını istedi.

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Geçmiş olsun demek için aradığım Sadıkoğlu, haklı olarak çok üzgündü. Darp edildiği sırada işletme yetkililerinin güvenliği sağlamadığını söyleyen Sadıkoğlu şunları anlattı:

“Erken saatte Bebek’te balıkçıya gitmiştim. Yemek sonrasında kuzenim ve arkadaşlarımız geldi, erken doğumgünü kutladık, kısa süreliğine mekâna biz de uğradık, barda bir şeyler içiyorduk.

Arkadaşım dışarıda telefonda konuşmaya giderken, ‘yerimi tutar mısın’ dedi.

Onun yerine sahip çıkmaya çalışırken, kadının biri beni alttan alttan itmeye başladı.

Ne oluyor diye dönmeye ve kendisini uyarmaya çalışırken, birden saçlarıma yapıştı! Saçlarımı kurtarmaya çalışırken eğildim, kafamı uzun süre bırakmadı, kadının muhtemelen alkol etkisi altında olduğu konuşuldu, herkes ‘sana nasıl bunu yapar’ diye ellerime tutam tutam saç verince saçlarımın ciddi bir kısmını yerde gördüm, çok öfkelendim, mağdur edilen ben olmama rağmen hakkımı aramak isteyince mekân çalışanları bana müdahale ederek engel oldu.

Polis çağıracağımı, o barda yer kavgası için saçımı koparan kadını da şikâyet edeceğimi söyleyince de, işletme yetkilisi ‘Beni tehdit edemezsiniz, polislik bir durum yok, o kadın her gün burada’ diyerek işletme yetkilisi bizden uzaklaştı. Olayın şoku içindeyim hâlâ!

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Hemen karakola giderek şikâyette bulundum ve kamera kayıtlarının istenmesini talep ettim. Bana saldıran kadının bulunmasını istiyorum!

Biz bu mekânlara dünya para harcayarak eğlenmeye gidiyoruz, sağlığımızı, canımızı tehlike altına sokmaya değil.

Darp edildim, raporlarım mevcut tedavi görüyorum tüm zararlarımı da maddi manevi talep ediyor olacağım.

Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım.”

‘Yalan’ diyor ama belge var!

Geçtiğimiz günlerde Koray Helvacıoğlu’nun boşanmak üzere olduğu eşi Gizem Sabancı’dan istediği tazminata zam yaptığını, 10 milyon TL olan talebini güncelleyerek 400 milyon TL’ye çıkardığını yazmıştım. Helvacıoğlu, çevresine haberin yalan olduğunu söylüyormuş! Her zaman her belgeyi yayınlayamıyorum maalesef hem kişisel verileri hem de haber kaynaklarımı korumak için. Ama belgesiz, duyumla yazmıyorum!





Elimde, İstanbul 9. Aile Mahkemesi aracılığıyla Gizem Sabancı’ya gönderilen belge var. Buyurun siz de inceleyin diye yayınlıyorum bu kez! Açık ve net bir şekilde yazıyor; müşterek çocuk için aylık 30 bin nafaka, maddi 200 milyon, manevi de 200 milyon TL tazminat! Önceki talebi 10 milyon değil miydi? Talep güncellenmiş olmadı mı?

Nesi yalan, anlamadım! Elimdeki belgeler, Gizem Sabancı’nın, çocuğunun babasından hiçbir talebinin olmadığını da ortaya koyuyor. Yani onu da yalanlamaya kalkarsa diye, şimdiden söyleyeyim.

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Türk el sanatları Paris’te





Ünlü moda tasarımcısı Dilek Hanif, yeni couture koleksiyonu ile geleneksel Türk el sanatlarını Paris’e Taşıyor. İlkbahar/Yaz Couture koleksiyonunu, bugün Paris’teki Hotel de Crillon’da muhteşem bir sergiyle tanıtıyor. İlk kez Paris Haute Couture haftasında sergilenecek olan bu özel koleksiyon, Türk ve Osmanlı kültürünün zengin mirasından esinlenerek tasarlandı. Osmanlı bahçelerinin büyülü atmosferinden ilhamla tasarlanan koleksiyon, göz alıcı elbiseler, zarif kaftanlar ve ince boncuk işlemeleri ile göz kamaştırıyor. Dilek Hanif, geleneksel motifleri çağdaş bir bakış açısıyla yeniden yorumlayarak, Türk kökenlerine olan bağlılığını ve sanatsal vizyonunu ortaya çıkarıyor. Zarif kaftanlar ve ince işçilik, koleksiyonun her bir parçasında Osmanlı Bahçesi’nin büyüleyici esintisini hissettiriyor.

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Yeni reklam yüzü





Kısmet By Milka’nın yeni koleksiyon yüzü güzel oyuncu Gülcan Arslan oldu. Bu yıl 15’inci yaşını kutlamaya hazırlanan marka, yeni koleksiyonu “Passenger” için çok özel bir iş birliği gerçekleştirdi. Büyük beğeni toplayan reklam filminin yönetmenliğini Cemre Okyay ve Hami Özkan üstlendi. Fotoğraf çekimi, Can Büyükkalkan tarafından gerçekleştirildi. Yeni reklam filminin odağında yer alan Gülcan Arslan, aynı bir çarkın dönüşü gibi durmadan ilerlemeyi ve hareketliliği gözler önüne sererken, iddialı tarzı ve duruşu ile dikkat çekti. 108 kişilik ekipten oluşan proje için reklam filmi Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirildi.