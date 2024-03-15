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Başarılı geçen serginin ardından, doğanın ve insanın derinliklerine inmeyi teşvik eden iki eser, her sanatçının hayallerini süsleyen bir platform olan Four Seasons Hotel’de düzenlenen karma sergiye seçildi.

Sara Özsarfati’nin eserleri, sanatın sınırlarını zorlayarak, izleyicilere derin bir düşünme ve keşif yolculuğu yaşatmaya devam ediyor.



Emre Ertürk - Sara Özsarfati



Müge Sırmabıyık



Müge Arnas



Arzu Kunt



Aslıgül Atasagun



Elif Eren - Gülseren Eren

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Havalimanında ramazan heyecanı

Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden İGA İstanbul Havalimanı, kültürlerin buluşma noktası olarak ramazan ayını yolcularla birlikte karşılıyor. Terminalde kurulan “Ramazan Köyü” ile “nerede o eski ramazanlar diyenleri” nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

İslam dünyasının heyecanla beklediği mübarek ramazan ayı boyunca, Dış Hatlar bölgesinde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapılacak. Çocuklu aileler aynı zamanda giden yolcu katına kurulan lunaparkta, atlı karınca, dönme dolap, gondol ve trambolinde vakit geçirebiliyor.

Basketbol turnuvası eğlenceli geçti

SenCard’ın “sağlıklı” rekabeti desteklemek, çalışan motivasyonu ve şirket dışındaki birlikteliği artırmak için hayata geçirdiği “senCard Games” spor etkinliklerinin ilki basketbol turnuvası ile başladı.

29 Şubat-10 Mart tarihleri arasında düzenlenen turnuvaya katılan sekiz şirketten on takım, dört gün boyunca sahada rekabet ederken, şirket çalışanları ve aileleri senCard Games süresince sürpriz etkinliklerle sosyalleşip keyifli vakit geçirme imkânı buldular. Turnuvanın şampiyonu Aksigorta takımı olurken, turnuvayı organize eden Bupa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürcan, katılımcılara teşekkür ederek, şampiyonları kutladı.