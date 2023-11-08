Demet Özdemir ‘kulüpçü’ oluyor!

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Ünlü oyuncu Demet Özdemir, eğlence sektörüne adım atmaya karar verdi! Kazandığı paraları işe dönüştürerek, oyuncu arkadaşı Anıl Çelik ile Esnaf’ın ortakları Atilla Bingöl ve Feyzan Cihan ile birlikte Maslak’ta 300 metrekarelik bir mekân açmaya hazırlanıyor.



Feyzan Cihan - Atilla Bingöl

Bu mekân, sıra dışı bir gece kulübü, daha doğrusu müzikhol olarak hizmet verecek. Demet Özdemir ve ortakları, dünyaca ünlü starları İstanbul’a getirerek, gece eğlencesine farklı bir soluk katacakları bu proje için heyecanla çalışıyor.



Anıl Çelik

Güzel oyuncunun işletmeci olarak yeni bir kariyere adım atması, hayranlarının ilgisini çekecek gibi görünüyor. Eğlence dünyasındaki bu yeni macera, Demet Özdemir’in kariyerindeki bir sonraki büyük adım olabilir. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz!

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Vefa, sadece bir semt adı!

Beymen, yarım asrı aşan tarihini, “Golden Opulence” sergisi, kitap ve belgesel projesiyle kutluyor.

Marka, 50. yıl kutlamaları çerçevesinde geçtiğimiz günlerde Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da görkemli bir gala yaptı.





Beymen’in bünyesinde bulunduğu Mayhoola for Investments LLC CEO’su, Valentino ve Balmain’in Yönetim Kurulu Başkanı Rachid Mohamed Rachid ve Beymen Group CEO’su Elif Çapçı’nın ev sahipliğinde yapılan davete, moda ve sanat dünyası adeta aktı.

Herkes vardı ama bilin bakalım kim yoktu? Bu sergi için gecesini gündüze katarak çalışan, Beymen’in efsanevi artistik direktörü Murat Türkili yoktu. Türkili, bir süre önce Beymen’le yollarını ayırmıştı. Fakat markaya bu kadar emek veren bir ismi çağırmamak olmamış bence. Nitekim kendisi de bir sosyal medya postuyla duygularını paylaştı: “Vefa, sadece İstanbul’da bir semt adı değildir.”

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Murat Türkili

Atatürk sevgisi

Oyuncu ve iş kadını Gülseven Yılmaz, Los Angeles’ta düzenlenen “Atatürk” filminin galasına katıldı. Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle yapılan galaya Kaliforniya’da hayatlarına devam eden spor, sanat ve iş dünyasında da katılım oldu.

Oyunculuk kariyerine ara vererek Los Angeles’a taşınan Gülseven Yılmaz, iş yoğunluğu nedeniyle pek davetlere katılmadığını ama konu Atatürk olunca prensiplerini yıktığını söyledi. Sony stüdyolarında gerçekleşen galaya kırmızı kıyafetiyle katılarak göz doldurdu.

Futbol efsanesiyle buluştular

Hollandalı efsane futbolcu Edgar Davids, İstanbul’a keyifli bir ziyaret gerçekleştirdi. Davids, Türkiye’nin sevilen moda markalarından Les Benjamins’ın kurucusu Bünyamin Aydın ile markanın yatırımcısı Fethi Kamışlı ve babası Erhan Kamışlı ile buluştu.

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Bebek Otel’de yemek yiyen dörtlü, hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Davids, spor kariyerindeki başarılarının ardından, farklı alanlarda ilgi çekici işlere imza atarak adından söz ettiriyor. Bu buluşma, iş ve moda dünyasının önemli isimlerini bir araya getirerek, ilham verici iş birliklerinin kapısını aralayabilir.

Yola devam

Sağlıklı yarınlar için sporu ve sporcuyu desteklemeyi misyon edinen Academic Hospital, resmî sağlık sponsorluğunu 2019-2020 sezonundan bu yana aralıksız sürdürdüğü VakıfBank Spor Kulübü ile sözleşmesini bir kez daha yeniledi.

AcademicHospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, “Cumhuriyet’in çeyrek asırlık bir kurumu olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılında imza attığımız bu sözleşmenin hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi. İmza töreninde VakıfBank Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ferkan Merdan ve VakıfBank Spor Kulübü Genel Menajeri Banu Can Schürmann, takım oyuncularından Zehra Güneş, İdil Naz Başcan ve Karmen Aksoy da hazır bulundu.