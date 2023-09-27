Babaanneden yalıda 40 duası

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Cemiyetin tanınmış çifti Nazlı-Hacı Sabancı’nın kızları Arzu Alara, 40 günlük oldu bile! Arzu Sabancı, ilk torunu için Beylerbeyi’ndeki muhteşem yalısında geleneklerimize uygun olarak 40 mevlidi okutacak.

Aile üyelerinin katılımıyla gerçekleşecek olan mevlitte cemiyetin seçkin isimlerinden dostları da davetli.

Arzu Alara’nın doğumuyla ilk kez babaanne olan Arzu Sabancı’nın bu özel gün çok heyecanlı olduğu ve birbirinden güzel hazırlıklar yaptığı söyleniyor.

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Minik prensesin 40’ının uçurulacağı bu özel gün, aile ve dostlar arasında paylaşılan mutlu anılarla dolu unutulmaz bir gün olacak.



Ömer-Arzu Sabancı

NY Belediye Başkanı ile buluştular

Gastronomi dünyasının tanınmış isimlerinden Nuri Develi, eşi Tuba Develi ile birlikte önceki gün New York’ta unutulmaz bir akşam yemeği için New York Belediye Başkanı Eric Adams ile buluştu.

Samimi geçen bu özel buluşmada Türk mutfağı ve Develi’nin köklü tarihine dair keyifli sohbetlerin yapıldığı bildirildi.

Eric Adams, Türk mutfağına olan ilgisi hakkında konuşurken, Türk mutfağının zengin tatlarını takdir ettiğini ifade etti. Develi çifti New York’ta 5 gün kalarak, bol bol gezdi.



Tuba-Nuri Develi

Yeniden İtalya’da

14 yaşındaki Türkiye’nin ilk ve tek milli karting sporcu Ayşe Çebi, Avrupa pistlerinde ülkemizi temsil etmeye devam ediyor. Bu sezon MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası haricinde İtalya Karting Şampiyonası, IAME İtalya Serisi ve WSK serisi olmak üzere 3 ayrı şampiyonayı da takip eden Çebi, geçtiğimiz haftüa ACI İtalya Karting Şampiyonası 5. ayak yarışları için Castrezzato’da yer alan Franciacorta pistine çıktı.

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16 üllkeden 60 sporcunun yer aldığı OKN-Juniorkategoride mücadele eden Ayşe Çebi, son olarak Türkiye Karting Şampiyonası 4. Ayak yarışında junior kategori genel klasman birincisi olarak yaklaşık 20 yıl sonra birincilik kazanan ilk kadın sporcu olmuştur.

İkonik bota özel davet

Yarım asırdır küresel bot kültürünü şekillendiren Timberland 50’nci yılında da hikâyesini anlatmayı sürdürüyor. Marka, ikon botunun doğum gününü Soho House İstanbul’da kutladı. Soho House’da gerçekleştirilen partinin ev sahipliğini VF Türkiye Genel Müdürü Göksel Öztürk, VF Türkiye Pazarlama Müdürü Razan Aykaç ve VF Türkiye Satış Müdürü Sinan Mumcu üstlendi.

Sanat ve cemiyet hayatından birçok davetlinin katıldığı geceye Derya Köroğlu, Ayşe Köroğlu, Cemre Gümeli, Deniz Barut gibi isimler katılırken Ege Çubukçu, canlı performansıyla davetlilere keyifli dakikalar yaşattı.

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Kahve aşkı sergi oldu

İGA İstanbul Havalimanı’nın sanata açılan kapısı İGA ART, dış hatlar terminalinde, giden yolcu bölümündeki sergi alanında Kurukahveci Mehmet Efendi’nin sunduğu “For the Love of Coffee – Kahve Aşkına” sergisini ağırlayacak.

Türk misafirperverliğinin, sembollerinden olan Türk kahvesi ve hikâyesi, 15 Ocak 2024 tarihine kadar yerli ve yabancı misafirlerle buluşturulacak. Sergide kahve tarımı ve üretiminin yanı sıra, kahve kültürünün tarihî gelişimi; metinler, fotoğraflar ve videoların yanı sıra, tüm dünyadan kahve fincanları gibi objeler eşliğinde izleyiciye sunulacak.



