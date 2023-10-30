Ata Koleji’nden Cumhuriyet kutlaması

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Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı, Ata Koleji tarafından düzenlenen törenle kutlandı. Öğrenci ve öğretmenlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu paylaştığı tören, İstiklal Marşı’nın ardından gerçekleşen saygı duruşuyla başladı.

Kutlama töreninde öğrenciler zeybek oyunları, oratoryo, koro, vals ve kurdele dansı gibi birçok dalda gösterilerini sergiledi.



Revna Demirören



Törene Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Ata Koleji Kurucu Temsilcisi Yelda Demirören Kalyoncu ve emniyet müdürlerimizden Erden Bursalı da katılım göstererek Beşiktaş İlçe Resim Yarışması ve Ata Cumhuriyet Koşusu’nda dereceye giren öğrencilere ödül ve madalyalarını teslim etti.

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Yelda Demirören Kalyoncu

‘100. Yıl’ sergisi açıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılını, bir heykel ve kamusal alanda sanat projesiyle kutlayan Polat Holding ve BASE, “Birlikte ve Geleceğe” 100. Yıl Sergisi’nin açılışını 26 Ekim’de Piyalepaşa Çarşı’da düzenlenen bir gala ile gerçekleştirdi.

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen sergi açılışına, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve sanat ve iş dünyasının önde gelen isimleri de katıldı.



Adnan Polat - Haydar Ali Yıldız

Açılışta konuşma yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, sanat ve sanatçının Cumhuriyet için olan anlamından bahsederken Beyoğlu bölgesinin bağımsızlık mücadelesinin kazanılması konusundaki önemini de anlattı. Sergi, 12 Kasım’a kadar İstanbul’un yeni sanat ve gastronomi rotası Piyalepaşa Çarşı’da sanatseverlerle buluşacak.

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Eda Polat



Kaan Yücel



Ahu-Süleyman Orakçıoğlu

Boğaz’da sanat buluşması

Boğaz’ın en göz alıcı noktalarından birinde yer alan The Peninsula İstanbul ve dünyaca ünlü İngiliz müzayede evi Christie’s, seçkin misafirlerini bir araya getiren bir sanat buluşmasına ev sahipliği yaptı.

The Peninsula İstanbul Genel Müdürü Jonathan H. Crook ve Christie’s Türkiye Temsilcisi Eda Kehale Argün ev sahipliğinde gerçekleşen özel sanat etkinliğine Emir Bahadır, Moiz Zilberman, Banu Çarmıklı, Zeynep-Fırat Gönenç, Billur Tacir gibi sanatsever isimler katılım gösterdi.



Ari Meşulam



Misafirler, Contemporary Art London Post-War & Contemporary Art Direktörü Tessa Lord ve Christie’s Londra Post-War & Contemporary Art Private Sales Direktörü Beatriz Ordovas’ın “Modern sanatta yükselen trendler” konulu sanat sohbetinin ardından, The Peninsula şefleri tarafından özenle hazırlanmış menü eşliğinde bir akşam yemeğiyle geceye devam etti.

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Zeynep-Fırat Gönenç



Emir Bahadır



Yasemin Vardarlılar - Luigi Baltazzi



Beatriz Ordovas - Jonathan Crook - Eda Kehale Argün - Tessa Lord



Banu Çarmıklı