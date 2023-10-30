×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarMehmet ÜstündağAta Koleji’nden Cumhuriyet kutlaması
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet ÜstündağYazarın Tüm Yazıları

Ata Koleji’nden Cumhuriyet kutlaması

#Ata Koleji#Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören#Revna Demirören

Ata Koleji, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını büyük bir coşku ve gururla Kemer Country Club’da kutladı. Törende resim yarışması ve Cumhuriyet Koşusu’nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Haberin Devamı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı, Ata Koleji tarafından düzenlenen törenle kutlandı. Öğrenci ve öğretmenlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu paylaştığı tören, İstiklal Marşı’nın ardından gerçekleşen saygı duruşuyla başladı.

Ata Koleji’nden Cumhuriyet kutlaması

Kutlama töreninde öğrenciler zeybek oyunları, oratoryo, koro, vals ve kurdele dansı gibi birçok dalda gösterilerini sergiledi.

Ata Koleji’nden Cumhuriyet kutlaması
Revna Demirören

Törene Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Ata Koleji Kurucu Temsilcisi Yelda Demirören Kalyoncu ve emniyet müdürlerimizden Erden Bursalı da katılım göstererek Beşiktaş İlçe Resim Yarışması ve Ata Cumhuriyet Koşusu’nda dereceye giren öğrencilere ödül ve madalyalarını teslim etti.

Haberin Devamı

Ata Koleji’nden Cumhuriyet kutlaması
Yelda Demirören Kalyoncu

‘100. Yıl’ sergisi açıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılını, bir heykel ve kamusal alanda sanat projesiyle kutlayan Polat Holding ve BASE, “Birlikte ve Geleceğe” 100. Yıl Sergisi’nin açılışını 26 Ekim’de Piyalepaşa Çarşı’da düzenlenen bir gala ile gerçekleştirdi.

Ata Koleji’nden Cumhuriyet kutlaması

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen sergi açılışına, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve sanat ve iş dünyasının önde gelen isimleri de katıldı.

Ata Koleji’nden Cumhuriyet kutlaması
Adnan Polat - Haydar Ali Yıldız

Açılışta konuşma yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, sanat ve sanatçının Cumhuriyet için olan anlamından bahsederken Beyoğlu bölgesinin bağımsızlık mücadelesinin kazanılması konusundaki önemini de anlattı. Sergi, 12 Kasım’a kadar İstanbul’un yeni sanat ve gastronomi rotası Piyalepaşa Çarşı’da sanatseverlerle buluşacak.

Haberin Devamı

Ata Koleji’nden Cumhuriyet kutlaması
Eda Polat
Ata Koleji’nden Cumhuriyet kutlaması
Kaan Yücel
Ata Koleji’nden Cumhuriyet kutlaması
Ahu-Süleyman Orakçıoğlu

Boğaz’da sanat buluşması

Boğaz’ın en göz alıcı noktalarından birinde yer alan The Peninsula İstanbul ve dünyaca ünlü İngiliz müzayede evi Christie’s, seçkin misafirlerini bir araya getiren bir sanat buluşmasına ev sahipliği yaptı.

Ata Koleji’nden Cumhuriyet kutlaması

The Peninsula İstanbul Genel Müdürü Jonathan H. Crook ve Christie’s Türkiye Temsilcisi Eda Kehale Argün ev sahipliğinde gerçekleşen özel sanat etkinliğine Emir Bahadır, Moiz Zilberman, Banu Çarmıklı, Zeynep-Fırat Gönenç, Billur Tacir gibi sanatsever isimler katılım gösterdi.

Ata Koleji’nden Cumhuriyet kutlaması
Ari Meşulam

Misafirler, Contemporary Art London Post-War & Contemporary Art Direktörü Tessa Lord ve Christie’s Londra Post-War & Contemporary Art Private Sales Direktörü Beatriz Ordovas’ın “Modern sanatta yükselen trendler” konulu sanat sohbetinin ardından, The Peninsula şefleri tarafından özenle hazırlanmış menü eşliğinde bir akşam yemeğiyle geceye devam etti.

Haberin Devamı

Ata Koleji’nden Cumhuriyet kutlaması
Zeynep-Fırat Gönenç
Ata Koleji’nden Cumhuriyet kutlaması
Emir Bahadır
Ata Koleji’nden Cumhuriyet kutlaması
Yasemin Vardarlılar - Luigi Baltazzi
Ata Koleji’nden Cumhuriyet kutlaması
Beatriz Ordovas - Jonathan Crook - Eda Kehale Argün - Tessa Lord
Ata Koleji’nden Cumhuriyet kutlaması
Banu Çarmıklı

#Ata Koleji#Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören#Revna Demirören
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

İsrail nasıl savaş suçlusu ilan edilecek

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Celal Şengör’ün Zübeyde Hanım’dan af dilemesi gerekirdi

 AHMET HAKAN
AHMET HAKAN

Abdullah Avcı genlerine dönüş

 ENGİN KEHALE
ENGİN KEHALE

İçişleri Bakanı Yerlikaya sonuna kadar kararlı

 FATİH ÇEKİRGE
FATİH ÇEKİRGE

Aradığınız koordinasyona şu anda ulaşılamıyor

 FATİH TEKECİ
FATİH TEKECİ
TÜM YAZARLARIMIZ