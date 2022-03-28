Askıda bir dünya

“Savaşın Türkiye’ye etkileri ağır olacak” söylemleriyle karşı siyaset yaparak iktidarı yıpratmaya çalışanların, olayların ne kadar uzağında kaldıklarını söylemeye gerek yok...
Bilmiyorlar ki yeni bir dünya düzeni kuruluyor ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak...
Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu toplantılarında bugün yaşadığımız savaşın olası senaryolarının hepsi yıllarca konuşuldu...
Evdeki hesapların dünya çarşısında ne kadar tutacağını henüz kimse bilmiyor...
*
Güvenlik öncelikli politikalar dünyanın yeniden birinci öncelik sırasına şimdiden yerleşmiş durumda...
Ve kutuplaşmanın daha büyük boyutuyla karşı karşıya kalınacak...
Soğuk savaşlar geri dönüyor gibi...
*
Biden ise diyor ki:
Rusya ile tüm ticari faaliyetleri askıya aldık...
*
Ne demek bu?
Küreselleşme ve globalleşme askıya alınmıştır...
Kimin ne alacağı ve ne vereceği belli olmayan bir süreç başlamıştır...
Rusya ise demir perdeyi yeniden indirmeye ve kaybettiklerini geri almaya çalışıyor...
Enerji kaynakları, silah sanayisi ve tarımla ayakta durmak istiyor...
Batı ne kadar bu üçgenin içinde olacak, belli değil...
*
Almanya, İngiltere daha şimdiden Rusya’dan doğalgaz ve petrol alımını kesemeyeceklerini, aksi halde nakliye başta olmak üzere birçok sektörün felç olabileceğini söylüyor...
*
Uluslararası güvenlik uzmanları ise Rusya’nın bundan sonra güvenlik kaygılarıyla davranacağını ve ekonomik kırılganlıklarından dolayı girdiği çıkmaz yoldan da geri adım atmayacağını belirtiyorlar...
Rusya’nın açtığı savaşın faturasını sadece kendisinin ödemeyeceğini belirten ekonomi uzmanları da kimin ne kadar kârla ve kimin ne kadar zararla çıkacağını şimdiden söylemenin çok erken olabileceğine dikkat çekiyor ve Türkiye’nin daralan ekonomiyi fırsata çevirebileceğini belirtiyor...
*
Buğday fiyatının 600 dolardan 1.300 dolara çıkışının büyük bir gıda krizinin habercisi olduğunu söyleyen uzmanlar sayısız sektörün etkileneceğini, birçok ülkenin düzeninin değiştiğini ve yeni bir dünya düzeninin nasıl olacağına dair tehlike çanlarının çalmaya başladığını ama kimler için çaldığının ise zamanla görüleceğini ifade ediyor...
*
Evet, çanlar kimin için çalıyor?
Çarşamba günkü yazımızda...
Askıda bir dünya
“Savaşın Türkiye’ye etkileri ağır olacak” söylemleriyle karşı siyaset yaparak iktidarı yıpratmaya çalışanların, olayların ne kadar uzağında kaldıklarını söylemeye gerek yok...
Bilmiyorlar ki yeni bir dünya düzeni kuruluyor ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak...
Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu toplantılarında bugün yaşadığımız savaşın olası senaryolarının hepsi yıllarca konuşuldu...
Evdeki hesapların dünya çarşısında ne kadar tutacağını henüz kimse bilmiyor...
*
Güvenlik öncelikli politikalar dünyanın yeniden birinci öncelik sırasına şimdiden yerleşmiş durumda...
Ve kutuplaşmanın daha büyük boyutuyla karşı karşıya kalınacak...
Soğuk savaşlar geri dönüyor gibi...
*
Biden ise diyor ki:
Rusya ile tüm ticari faaliyetleri askıya aldık...
*
Ne demek bu?
Küreselleşme ve globalleşme askıya alınmıştır...
Kimin ne alacağı ve ne vereceği belli olmayan bir süreç başlamıştır...
Rusya ise demir perdeyi yeniden indirmeye ve kaybettiklerini geri almaya çalışıyor...
Enerji kaynakları, silah sanayisi ve tarımla ayakta durmak istiyor...
Batı ne kadar bu üçgenin içinde olacak, belli değil...
*
Almanya, İngiltere daha şimdiden Rusya’dan doğalgaz ve petrol alımını kesemeyeceklerini, aksi halde nakliye başta olmak üzere birçok sektörün felç olabileceğini söylüyor...
*
Uluslararası güvenlik uzmanları ise Rusya’nın bundan sonra güvenlik kaygılarıyla davranacağını ve ekonomik kırılganlıklarından dolayı girdiği çıkmaz yoldan da geri adım atmayacağını belirtiyorlar...
Rusya’nın açtığı savaşın faturasını sadece kendisinin ödemeyeceğini belirten ekonomi uzmanları da kimin ne kadar kârla ve kimin ne kadar zararla çıkacağını şimdiden söylemenin çok erken olabileceğine dikkat çekiyor ve Türkiye’nin daralan ekonomiyi fırsata çevirebileceğini belirtiyor...
*
Buğday fiyatının 600 dolardan 1.300 dolara çıkışının büyük bir gıda krizinin habercisi olduğunu söyleyen uzmanlar sayısız sektörün etkileneceğini, birçok ülkenin düzeninin değiştiğini ve yeni bir dünya düzeninin nasıl olacağına dair tehlike çanlarının çalmaya başladığını ama kimler için çaldığının ise zamanla görüleceğini ifade ediyor...
*
Evet, çanlar kimin için çalıyor?
Çarşamba günkü yazımızda...