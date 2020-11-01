Hemen yürüyüşe başlamanız için 6 sebep

Yaz için yalnızca güneşten korunma ve boğulma riskini dert ettiğimiz günler artık geride kaldı. COVID-19 nedeniyle yüzmeye, güneşlenmeye gitmek başlı başına bir risk. Bazı özel önlemler almanız çok önemli. Gelin üstünden birlikte geçelim...

Eğer yapabiliyorsanız toplu taşımadan kaçının: Plaja gitmekle alakalı sorunlardan biri, oraya nasıl gideceğiniz. Tren ya da otobüs gibi toplu taşıma araçlarını kullanmak diğer insanlarla yakın temasa maruz kalmanıza sebep olabilir. Eğer mümkünse yürüyün ya da bisiklet veya araba gibi kendi araçlarınızı kullanmaya özen gösterin.

Gün boyunca ihtiyacınız olacak her şeyi yanınıza alın: Diğer insanlarla temastan kaçınmak için elinizden geleni yapmalı ve gerekli olmayan şeylere dokunmamaya özen göstermelisiniz. Bunu yapabilmenin bir yolu, gün içinde ihtiyacınız olabilecek her şeyi yanınıza almak. Eğer acıkacağınızı düşünüyorsanız, piknik sepeti hazırlayın. Su mataranızı yanınızda götürün ve susuz kalmamaya özen gösterin. Sabun, en az yüzde 60 oranında alkollü el dezenfektanı, kâğıt havlu ve mendil gibi el altında olması gereken malzemeleri tedarik edin. Unutmayın, kalabalık ortamlardaki umumi tuvaletlerde sabun ve kâğıt havlu gibi malzemeler çok çabuk bitiyor.

Sosyal mesafeyi korumaya devam edin: Gittiğiniz her yerde diğer insanlardan en az 1.5 metre uzak durmaya özen gösterin. Buna kumda oturmak, suda yüzmek, kumsalda tek başınıza yürümek, bisiklete binmek ve sahil kafesini ziyaret etmek de dahil. Plajdaki diğer insanlara, sandalyelerini ya da havlularını size çok yakın yerleştirdiklerini söylemekten çekinmeyin. Ayrıca yiyecek, içecek, güneş koruyucu, havlu veya yanınızda götürdüğünüz herhangi bir şeyi paylaşmayın. Eğer plaj çok kalabalıklaşırsa oradan ayrılmanız gerekebilir. Bu nedenle kalabalıktan kaçınmak için sabahın erken saatlerinde veya hafta içi gitmeyi planlayın.

Unutmayın, hâlâ risk altındasınız: COVID-19 hâlâ var, hâlâ bir tehdit. Birçok insan virüs kapmaya ve ölmeye devam ediyor. Evden çıkmanızın riski arttırdığını unutmayın. Eğer hasta hissediyorsanız mutlaka evde kalın. Diğer insanları hasta etme riskine girmeyin.

Denizde maske kullanmayın: Halk sağlığı kuralları, birçok alanda maske kullanımını zorunlu tutuyor. Ama denize girecekseniz maske kullanmayın zira ıslandığı zaman nefes almanızı zorlaştıracaktır.

Gittiğiniz her yerde diğer insanlardan en az 1.5 metre uzak durmaya özen gösterin. Buna kumda oturmak, suda yüzmek, kumsalda tek başınıza yürümek, bisiklete binmek ve sahil kafesini ziyaret etmek de dahil.

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