Şehzade’nin sıradışı Başkadınefendi’si ortaya çıktı

Sakıp Sabancı Müzesi’nde devam eden ‘Şehzade’nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi’ sergisine yeni bir tablo eklendi.
Türkiye sanat tarihinde derin izler bırakmış, önemli bir ressam olan, hat, müzik ve edebiyat ile ilgilenen, pek çok sanatçının ve kurumun da hamiliğini üstlenmiş Abdülmecid Efendi’nin 1920-1921 yıllarında yaptığı ‘Başkadınefendi Şehsuvar Hanım’ın portresi, sergide yerini aldı.
Dört evlilik yapan Şehzade Abdülmecid Efendi’nin tablolarında model olarak en fazla kullandığı isim ilk eşi Şehsuvar Hanım.
Abdülmecid Efendi resimlerinde saraydaki Batılı hayat tarzını yansıtmıştı. ‘Haremde Beethoven’ tablosunda keman çalarken resmettiği Şehsuvar Başkadınefendi, ‘Haremde Goethe’ tablosunda da elinde Alman yazar Goethe’nin bir kitabıyla görülüyordu.
Her iki tablo 1918’deki Türk ressamlar tarafından Avrupa’da açılan ilk sergi olan Viyana Sergisi’nde yer almış, daha sonra ‘Haremde Goethe’ Ankara Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonuna, ‘Haremde Beethoven’ tablosu da İstanbul Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonuna dahil olmuştu.
İlginçtir, Abdülmecid Efendi’nin şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı sergisinde bu en önemli iki tablosu projeksiyondan yansıtılmıştı. Eserlerin orijinalleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sergilendiği için bu sergiye dahil edilememişti.
Sergi açılışına Fransa’dan getirtilen birkaç eser de yetişmediği için önce fotoğrafları konulmuş ama sonrasında orijinalleri gelince yerlerine asılmıştı.
Ama bu yeni portrenin varlığından kimse haberdar değildi. Tablo, Beyza Uyanoğlu koleksiyonundaymış.
Sonradan sergiye dahil edilmesine gelince...
Başkadınefendi Şehsuvar Hanım’ın resmedildiği diğer iki tablonun orijinali sergilenemeyince bu eksiklik böylece giderilmiş oldu.
İLK KEZ SERGİLENECEK
SSM Müdürü Dr. Nazan Ölçer eserin sergiye dahil olmasıyla ilgili yaptığı açıklamasında şöyle diyor: “Osmanlı’nın son veliahdı ve son halifesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin de seçtiği ilk ve tek halife olan Abdülmecid Efendi’nin sanatını kapsamlı bir bakış açısıyla ele alan sergimize gösterilen yoğun ilginin mutluluğunu yaşarken, bize ulaşan sürpriz bir tabloyu da sergimize dahil etmenin heyecanı içindeyiz. Şehzade’nin, eşi Şehsuvar Hanım’ı resmettiği ve özel bir koleksiyondan sergiye dahil olan tuval üzerine yağlıboya portre ilk kez sergileniyor.
Sergimiz açıldığından bu yana Abdülmecid Efendi ile ilgili müzemizde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle Abdülmecid Efendi’yi her yönüyle tanıtmaya özen gösterdik. Sevinerek gördük ki yaptığımız bu sergi başka kurumların da ilgisi çekti ve pek çok yan etkinliğin yapılmasına vesile oldu. Sergimizin son ayına girerken tüm sanatseverleri, ressamlığının yanı sıra edebiyat ve müzikle de ilgilenen bu sıradışı Şehzade’yi daha yakından tanımak üzere müzemize bekliyoruz.”
Sergi 1 Mayıs Pazar gününe kadar devam ediyor. Bu yeni portreyi görmek için bile gitmeye değer.
ORHAN PAMUK’TAN BİR İLK DAHA
BAŞTA Nobel Edebiyat Ödülü’nü alması olmak üzere pek çok ilki yaşattı bize Orhan Pamuk. Dünyada en çok tanınan Türk yazar oldu, bir romana ait ilk müzeyi kurdu.
Yayın dünyası önceki gün bir ilki daha yaşadı sayesinde.
İlk kez bir yayınevi yazarının evlilik haberini bildiriyle duyurdu.
Yapı Kredi Yayınları’nın “Yazarımız Orhan Pamuk(69) bugün öğle vakti Beyoğlu Belediyesi’nce kıyılan bir nikâhla Aslı Akyavaş(47) ile evlendi” cümlesiyle başlayan duyurusu yayın tarihine geçmiş oldu.
Mutluluk diliyorum Pamuk çiftine.
SERGİ GELİYOR
Bu arada Orhan Pamuk’un büyük bir sergi hazırladığında olduğunu öğrendim. ‘Masumiyet Müzesi’ romanını müzeye dönüştüren Pamuk bu kez merkezinde kendisinin ve diğer kitaplarının olduğu bir sergiyi önümüzdeki aylarda Galatasaray’daki Yapı Kredi Kültür Sanat’ta açacak. Her kitap için ayrı bir bölümden oluşacak sergi ileride açılacak bir ‘Orhan Pamuk Müzesi’nin habercisi olabilir mi?
ALKIŞLANACAK UYGULAMA
İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 41’inci İstanbul Film Festivali bugün başlıyor. Bu yıl Turkcell’in Hayal Ortağım uygulamasındaki sesli betimleme teknolojisi, 9’u ‘Ulusal Yarışma’da yer alan, 18’i ise diğer bölümlerden olmak üzere toplam 27 filmin sesli betimlemesini görme engelli festival takipçileriyle buluşturacak. Bu sayede görme engelliler de festivaldeki önemli pek çok yapıtı sinema salonlarında, herkesle aynı anda, hiçbir görsel detayı kaçırmadan izleme fırsatı yakalayacak.
Dünyada ilk defa bir mobil uygulama üzerinden sunulan sesli betimleme teknolojisi; çevre, mekân, kişi ya da objeye dair özellikleri, diyalogsuz sahneleri sesle aktarabiliyor. Sesli betimleme hizmetinden yararlanmak için görme engellilerin, sinema salonuna girmeden önce izlemek istedikleri filmin betimlemesini uygulama üzerinden cihazlarına indirmeleri, filmin oynadığı sinema salonuna gidip filmin herhangi bir anında uygulama üzerinden sesli betimlemeyi başlatmaları ve kulaklıklarını takmaları yeterli olacak.
Şehzade’nin sıradışı Başkadınefendi’si ortaya çıktı
Sakıp Sabancı Müzesi’nde devam eden ‘Şehzade’nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi’ sergisine yeni bir tablo eklendi.
Türkiye sanat tarihinde derin izler bırakmış, önemli bir ressam olan, hat, müzik ve edebiyat ile ilgilenen, pek çok sanatçının ve kurumun da hamiliğini üstlenmiş Abdülmecid Efendi’nin 1920-1921 yıllarında yaptığı ‘Başkadınefendi Şehsuvar Hanım’ın portresi, sergide yerini aldı.
Dört evlilik yapan Şehzade Abdülmecid Efendi’nin tablolarında model olarak en fazla kullandığı isim ilk eşi Şehsuvar Hanım.
Abdülmecid Efendi resimlerinde saraydaki Batılı hayat tarzını yansıtmıştı. ‘Haremde Beethoven’ tablosunda keman çalarken resmettiği Şehsuvar Başkadınefendi, ‘Haremde Goethe’ tablosunda da elinde Alman yazar Goethe’nin bir kitabıyla görülüyordu.
Her iki tablo 1918’deki Türk ressamlar tarafından Avrupa’da açılan ilk sergi olan Viyana Sergisi’nde yer almış, daha sonra ‘Haremde Goethe’ Ankara Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonuna, ‘Haremde Beethoven’ tablosu da İstanbul Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonuna dahil olmuştu.
İlginçtir, Abdülmecid Efendi’nin şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı sergisinde bu en önemli iki tablosu projeksiyondan yansıtılmıştı. Eserlerin orijinalleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sergilendiği için bu sergiye dahil edilememişti.
Sergi açılışına Fransa’dan getirtilen birkaç eser de yetişmediği için önce fotoğrafları konulmuş ama sonrasında orijinalleri gelince yerlerine asılmıştı.
Ama bu yeni portrenin varlığından kimse haberdar değildi. Tablo, Beyza Uyanoğlu koleksiyonundaymış.
Sonradan sergiye dahil edilmesine gelince...
Başkadınefendi Şehsuvar Hanım’ın resmedildiği diğer iki tablonun orijinali sergilenemeyince bu eksiklik böylece giderilmiş oldu.
İLK KEZ SERGİLENECEK
SSM Müdürü Dr. Nazan Ölçer eserin sergiye dahil olmasıyla ilgili yaptığı açıklamasında şöyle diyor: “Osmanlı’nın son veliahdı ve son halifesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin de seçtiği ilk ve tek halife olan Abdülmecid Efendi’nin sanatını kapsamlı bir bakış açısıyla ele alan sergimize gösterilen yoğun ilginin mutluluğunu yaşarken, bize ulaşan sürpriz bir tabloyu da sergimize dahil etmenin heyecanı içindeyiz. Şehzade’nin, eşi Şehsuvar Hanım’ı resmettiği ve özel bir koleksiyondan sergiye dahil olan tuval üzerine yağlıboya portre ilk kez sergileniyor.
Sergimiz açıldığından bu yana Abdülmecid Efendi ile ilgili müzemizde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle Abdülmecid Efendi’yi her yönüyle tanıtmaya özen gösterdik. Sevinerek gördük ki yaptığımız bu sergi başka kurumların da ilgisi çekti ve pek çok yan etkinliğin yapılmasına vesile oldu. Sergimizin son ayına girerken tüm sanatseverleri, ressamlığının yanı sıra edebiyat ve müzikle de ilgilenen bu sıradışı Şehzade’yi daha yakından tanımak üzere müzemize bekliyoruz.”
Sergi 1 Mayıs Pazar gününe kadar devam ediyor. Bu yeni portreyi görmek için bile gitmeye değer.
ORHAN PAMUK’TAN BİR İLK DAHA
BAŞTA Nobel Edebiyat Ödülü’nü alması olmak üzere pek çok ilki yaşattı bize Orhan Pamuk. Dünyada en çok tanınan Türk yazar oldu, bir romana ait ilk müzeyi kurdu.
Yayın dünyası önceki gün bir ilki daha yaşadı sayesinde.
İlk kez bir yayınevi yazarının evlilik haberini bildiriyle duyurdu.
Yapı Kredi Yayınları’nın “Yazarımız Orhan Pamuk(69) bugün öğle vakti Beyoğlu Belediyesi’nce kıyılan bir nikâhla Aslı Akyavaş(47) ile evlendi” cümlesiyle başlayan duyurusu yayın tarihine geçmiş oldu.
Mutluluk diliyorum Pamuk çiftine.
SERGİ GELİYOR
Bu arada Orhan Pamuk’un büyük bir sergi hazırladığında olduğunu öğrendim. ‘Masumiyet Müzesi’ romanını müzeye dönüştüren Pamuk bu kez merkezinde kendisinin ve diğer kitaplarının olduğu bir sergiyi önümüzdeki aylarda Galatasaray’daki Yapı Kredi Kültür Sanat’ta açacak. Her kitap için ayrı bir bölümden oluşacak sergi ileride açılacak bir ‘Orhan Pamuk Müzesi’nin habercisi olabilir mi?
ALKIŞLANACAK UYGULAMA
İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 41’inci İstanbul Film Festivali bugün başlıyor. Bu yıl Turkcell’in Hayal Ortağım uygulamasındaki sesli betimleme teknolojisi, 9’u ‘Ulusal Yarışma’da yer alan, 18’i ise diğer bölümlerden olmak üzere toplam 27 filmin sesli betimlemesini görme engelli festival takipçileriyle buluşturacak. Bu sayede görme engelliler de festivaldeki önemli pek çok yapıtı sinema salonlarında, herkesle aynı anda, hiçbir görsel detayı kaçırmadan izleme fırsatı yakalayacak.
Dünyada ilk defa bir mobil uygulama üzerinden sunulan sesli betimleme teknolojisi; çevre, mekân, kişi ya da objeye dair özellikleri, diyalogsuz sahneleri sesle aktarabiliyor. Sesli betimleme hizmetinden yararlanmak için görme engellilerin, sinema salonuna girmeden önce izlemek istedikleri filmin betimlemesini uygulama üzerinden cihazlarına indirmeleri, filmin oynadığı sinema salonuna gidip filmin herhangi bir anında uygulama üzerinden sesli betimlemeyi başlatmaları ve kulaklıklarını takmaları yeterli olacak.