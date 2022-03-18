İstanbul Havalimanı’nda yolcuları 2 bin zil karşılayacak

İstanbul Havalimanı’ndan dünyanın dört bir yanına giden ya da dünyanın dört bir köşesinden İstanbul’a gelen yolcuları yaz aylarından itibaren Balıkesir Saya’larının sesleri karşılayacak ve uğurlayacak.
Havalimanının en dikkat çekici alanlarından, metro çıkış alanındaki viyadüğün alt yüzeyi için tasarlanan eseri belirlemek üzere açılan yarışmayı ‘Saya’nın Sesi’ adlı eseriyle Betül Kotil kazandı. Kotil’in hayvanlara kaybolmasınlar diye takılan zillerden esinlenerek tasarladığı çalışması toplam 5 bin 770 metrekare alanda uygulanacak. Eser, dört farklı boyutta 2 bin 10 zilin kanatlar şeklinde 18 metre yükseğe asılmasıyla oluşacak. Sanatçı bu eseriyle Türkiye’de kültür sanat alanında bugüne kadar verilen en büyük ödül miktarı olan 1 milyon TL kazandı. Eserin uygulama masrafları da İGA tarafından karşılanacak.
Her gün binlerce insanın altından geçeceği, devasa bir mekâna yayılan bu görkemli eserin yaratıcısı Betül Kotil, 1987 Balıkesir Bigadiç doğumlu bir sanatçı. İlk, orta ve lise eğitimimi Bigadiç’te tamamladıktan sonra 2007 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Öğretmenliği bölümüne girmiş. 2011’de mezun olduktan sonra aynı üniversitede yüksek lisans yapmış. Evli ve iki çocuk annesi olan Kotil halen Ankara’da yaşıyor ve atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor.
Betül Kotil’in yarışmayı kazanan eseri Saya’nın Sesi, İstanbul Havalimanı’nın en dikkat çekici alanlarından, metro çıkış alanındaki viyadüğün alt yüzeyine yerleştirilecek. Kanatlar şeklinde yerleştirilecek 2 bin 10 adet zilden çıkacak sesler için ses mühendisleri ile çalışılacak.
Projesini şöyle anlatıyor genç sanatçı: “Saya’nın Sesi, uzun zamandır aklımda olan ama mekânını arayan bir projeydi. İGA İstanbul Havalimanı ve İGART sayesinde aradığı mekânı buldu. ‘Saya’ özellikle Balıkesir yöresinde kabul görmüş bir kelimeymiş. Büyük ve küçükbaş hayvanların hem korunup otlatıldığı hem de geceleri uyuduğu kapalı bir alan. Gerekli durumlarda aileler de burada hayvanlarla birlikte kalabiliyor. ‘Saya’ya gitmek’ diye söyleniyor konuşma dilinde. Kuzular doğum yapınca Saya’da kalınıyor. Gebe koyunların karnındaki yavru yüz günlük olduğunda çobanlar ‘Saya’ töreni yapıyor. Saya bizden bir ses... Bu sesin milyonlarca ziyaretçi ile buluşacak olmasından çok mutluyum.”
Eser, modern mimarinin son örneklerinden olan ve en ileri teknolojinin kullanıldığı İstanbul Havalimanı’na kırsalın sesini taşıyarak oraya farklı bir kimlik katacak.
DÖRT KUŞAKTIR ÇAN ÜRETİYORLAR
Betül Kotil’in eserlerinde kullanacağı zilleri (çanları) Manisa’nın Demirci ilçesinde dört kuşaktır bu işi geleneksel yöntemlerle yapan ve soyadı da ‘Çancı’ olan bir aile üretiyor. 2 bin 10 adet zil el emeği ile geleneksel yöntemlerle üretilecek.
Sürüde en çok kaybolan hayvanlara takılan ve en çok sesi çıkaran bu ziller yola çıkmayı, eve dönmeyi, kaybolmamayı hatırlatacaklar rüzgârın etkisiyle her gün altlarından geçen binlerce yolcuya.
17 ALAN İÇİN ESER ÜRETİLECEK
İGA, İstanbul Havalimanı’ndaki kültür sanat etkinliklerini tek çatı altında toplamak için oluşturduğu İGART’ın Yürütme Kurulu Başkanılığı’nı ressam ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan yürütüyor. Havalimanındaki büyük ölçekli 17 alana konulacak eserler yarışmalar sonunda belirlenecek. İGART Sanat Projeleri Yarışmaları serisinin ilki eylül ayında duyurulmuştu. 35 yaş altı Türk ve yabancı genç sanatçı ve gruplara yönelik olarak başlatılan, metro çıkış alanındaki viyadüğün alt yüzeyi için açılan yarışmaya 221 proje başvurdu. Hüsamettin Koçan, Deniz Odabaş, Prof. Dr. Gülveli Kaya, Prof. Dr. Marcus Graf, Mehmet Ali Güveli, Murat Tabanlıoğlu, Nazlı Pektaş’ın yanı sıra heykeltıraş Seyhun Topuz ve heykeltıraş Seçkin Pirim’in yer aldığı jüri ödülü Kotil’in eseri ‘Saya’nın Sesi’ne verdi.
Betül Kotil ödülünü önceki gün İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen törenle İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu (solda) ve İGART Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın (sağda) elinden aldı.
SANATÇIYA SUNULAN AÇIK KAPI
İGART’ın Yürütme Kurulu Başkanlığı’nı üstlenen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan yarışmayı merkezin dışında genç bir sanatçının kazanmasının önemine dikkat çekiyor. Koçan, “Başvurularda İstanbul dışında Anadolu’dan genç sanatçılarımızın eserlerini görünce İGART Sanat Projeleri Yarışması’nın ne kadar doğru ve ihtiyaç duyulan bir şekilde hayata geçtiğine emin olduk. Sanatçılara mekân tanımı dışında hiçbir sınır getirmemek çok değerliydi. Yıllardır ülkemizde özlem duyulan, sanatçıya imkânlar sunulan bir açık kapı işlevi görecek olan İGART, sanat tarihimiz açısından ayrıcalıklı ve ölçekli bir adımı gerçekleştirdi ve bunu 16 farklı alan için daha planlanan yarışmalarla sürdürecek. Bugün bu kapıdan girmiş olan başta Betül Kotil olmak üzere yarışmaya katılan tüm genç sanatçıları tebrik ediyorum” diye konuştu.
İstanbul Havalimanı’nda yolcuları 2 bin zil karşılayacak
İstanbul Havalimanı’ndan dünyanın dört bir yanına giden ya da dünyanın dört bir köşesinden İstanbul’a gelen yolcuları yaz aylarından itibaren Balıkesir Saya’larının sesleri karşılayacak ve uğurlayacak.
Havalimanının en dikkat çekici alanlarından, metro çıkış alanındaki viyadüğün alt yüzeyi için tasarlanan eseri belirlemek üzere açılan yarışmayı ‘Saya’nın Sesi’ adlı eseriyle Betül Kotil kazandı. Kotil’in hayvanlara kaybolmasınlar diye takılan zillerden esinlenerek tasarladığı çalışması toplam 5 bin 770 metrekare alanda uygulanacak. Eser, dört farklı boyutta 2 bin 10 zilin kanatlar şeklinde 18 metre yükseğe asılmasıyla oluşacak. Sanatçı bu eseriyle Türkiye’de kültür sanat alanında bugüne kadar verilen en büyük ödül miktarı olan 1 milyon TL kazandı. Eserin uygulama masrafları da İGA tarafından karşılanacak.
Her gün binlerce insanın altından geçeceği, devasa bir mekâna yayılan bu görkemli eserin yaratıcısı Betül Kotil, 1987 Balıkesir Bigadiç doğumlu bir sanatçı. İlk, orta ve lise eğitimimi Bigadiç’te tamamladıktan sonra 2007 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Öğretmenliği bölümüne girmiş. 2011’de mezun olduktan sonra aynı üniversitede yüksek lisans yapmış. Evli ve iki çocuk annesi olan Kotil halen Ankara’da yaşıyor ve atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor.
Betül Kotil’in yarışmayı kazanan eseri Saya’nın Sesi, İstanbul Havalimanı’nın en dikkat çekici alanlarından, metro çıkış alanındaki viyadüğün alt yüzeyine yerleştirilecek. Kanatlar şeklinde yerleştirilecek 2 bin 10 adet zilden çıkacak sesler için ses mühendisleri ile çalışılacak.
Projesini şöyle anlatıyor genç sanatçı: “Saya’nın Sesi, uzun zamandır aklımda olan ama mekânını arayan bir projeydi. İGA İstanbul Havalimanı ve İGART sayesinde aradığı mekânı buldu. ‘Saya’ özellikle Balıkesir yöresinde kabul görmüş bir kelimeymiş. Büyük ve küçükbaş hayvanların hem korunup otlatıldığı hem de geceleri uyuduğu kapalı bir alan. Gerekli durumlarda aileler de burada hayvanlarla birlikte kalabiliyor. ‘Saya’ya gitmek’ diye söyleniyor konuşma dilinde. Kuzular doğum yapınca Saya’da kalınıyor. Gebe koyunların karnındaki yavru yüz günlük olduğunda çobanlar ‘Saya’ töreni yapıyor. Saya bizden bir ses... Bu sesin milyonlarca ziyaretçi ile buluşacak olmasından çok mutluyum.”
Eser, modern mimarinin son örneklerinden olan ve en ileri teknolojinin kullanıldığı İstanbul Havalimanı’na kırsalın sesini taşıyarak oraya farklı bir kimlik katacak.
DÖRT KUŞAKTIR ÇAN ÜRETİYORLAR
Betül Kotil’in eserlerinde kullanacağı zilleri (çanları) Manisa’nın Demirci ilçesinde dört kuşaktır bu işi geleneksel yöntemlerle yapan ve soyadı da ‘Çancı’ olan bir aile üretiyor. 2 bin 10 adet zil el emeği ile geleneksel yöntemlerle üretilecek.
Sürüde en çok kaybolan hayvanlara takılan ve en çok sesi çıkaran bu ziller yola çıkmayı, eve dönmeyi, kaybolmamayı hatırlatacaklar rüzgârın etkisiyle her gün altlarından geçen binlerce yolcuya.
17 ALAN İÇİN ESER ÜRETİLECEK
İGA, İstanbul Havalimanı’ndaki kültür sanat etkinliklerini tek çatı altında toplamak için oluşturduğu İGART’ın Yürütme Kurulu Başkanılığı’nı ressam ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan yürütüyor. Havalimanındaki büyük ölçekli 17 alana konulacak eserler yarışmalar sonunda belirlenecek. İGART Sanat Projeleri Yarışmaları serisinin ilki eylül ayında duyurulmuştu. 35 yaş altı Türk ve yabancı genç sanatçı ve gruplara yönelik olarak başlatılan, metro çıkış alanındaki viyadüğün alt yüzeyi için açılan yarışmaya 221 proje başvurdu. Hüsamettin Koçan, Deniz Odabaş, Prof. Dr. Gülveli Kaya, Prof. Dr. Marcus Graf, Mehmet Ali Güveli, Murat Tabanlıoğlu, Nazlı Pektaş’ın yanı sıra heykeltıraş Seyhun Topuz ve heykeltıraş Seçkin Pirim’in yer aldığı jüri ödülü Kotil’in eseri ‘Saya’nın Sesi’ne verdi.
Betül Kotil ödülünü önceki gün İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen törenle İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu (solda) ve İGART Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın (sağda) elinden aldı.
SANATÇIYA SUNULAN AÇIK KAPI
İGART’ın Yürütme Kurulu Başkanlığı’nı üstlenen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan yarışmayı merkezin dışında genç bir sanatçının kazanmasının önemine dikkat çekiyor. Koçan, “Başvurularda İstanbul dışında Anadolu’dan genç sanatçılarımızın eserlerini görünce İGART Sanat Projeleri Yarışması’nın ne kadar doğru ve ihtiyaç duyulan bir şekilde hayata geçtiğine emin olduk. Sanatçılara mekân tanımı dışında hiçbir sınır getirmemek çok değerliydi. Yıllardır ülkemizde özlem duyulan, sanatçıya imkânlar sunulan bir açık kapı işlevi görecek olan İGART, sanat tarihimiz açısından ayrıcalıklı ve ölçekli bir adımı gerçekleştirdi ve bunu 16 farklı alan için daha planlanan yarışmalarla sürdürecek. Bugün bu kapıdan girmiş olan başta Betül Kotil olmak üzere yarışmaya katılan tüm genç sanatçıları tebrik ediyorum” diye konuştu.