Blockchain de vardı türkü de

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Merakla Ankara Arena’ya doğru yola koyuldum; ilk andan itibaren gördüklerimle başlayayım:

- Medya yöneticileri, köşe yazarları, işinsanları, gaziler, engelli sporcular, sendika temsilcileri, azınlık temsilcileri, Alevi dedeleri, sivil toplum örgütleri farklı bir kapıdan “Misafir” kartlarıyla alındı.

- İçeriye kadar da herkese partinin gençlik kollarından görevliler eşlik etti.

- Bakanların, milletvekillerinin oturduğu o rahat orta alan “misafir” kartlı davetlilere ayrılmıştı.

PARTİ BAYRAĞI YOK

- Salon Türk bayraklarıyla donatılmıştı, duvarlara parti bayrağı asılmamıştı.

- Sadece iki poster vardı. Biri Atatürk’ün diğeri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın.

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- Bakanlar, milletvekilleri, partililer hepsi tribünlerde oturdular.

- Siyasi parti temsilcileri ise localara alındı.

- Tek istisnası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli idi. Güvenlik nedeniyle MHP Genel Başkanı orta alandaki ilk sıraya alındı.

- Salonun ortasına konulan dev güneş saati ile parti yetkilileri; zamanı Türkiye’nin Yüzyılı’na bağlamayı amaçladıklarını söyledi.

MATRİX VE RAP MÜZİĞİ

- Türkiye’nin Yüzyılı’nın ana sloganları arasında bilim ve dijital ön plana çıkıyor. Sahnede logonun bulunduğu arka plan ve ışıkların sürekli yukarı doğru hareket etmesi bana açıkçası ünlü Matrix filmini hatırlattı. Program ise müzik, dans, şiir içeren görsel bir şov ile başladı.

- Salonda sık sık “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünün Yasin Keleş imzalı remixi çalındı.

- Türkiye Yüzyılı Tanıtım videosunda Atatürk’ün resmi dev ekranlara geldiğinde salonda hemen herkes cep telefonu ile fotoğraf çekti.

- Gençler modern dans gösterisi müziği ve dans motifleriyle Türkiye’nin renklerini hatırlattı. İçinde semah esintisi de, mevlevi esintisi de vardı.

- Doğruluk kavramının ön plana çıkarıldığı videoda ise, Türkiye’deki önemli olaylarda başarıları ya da özverileriyle öne çıkmış çeşitli mesleklerden isimler vardı. Son olarak ise ekrana Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı geldi.

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- Türkiye Yüzyılı isimli web sayfası açıldı.

- Program için özel olarak bestelenen ve sanatçı Sezen Büyükçınar’ın seslendirdiği Türkiye Yüzyılı şarkısında ise piercingleri ile dikkatimi en çok rapçiler Sept Mengelez çekti. Şarkı sözlerini yazan ve besteleyen Yücel Arzen aynı zamanda vokalistlik de yaptı. “Başlasın Türkiye Yüzyılı” isimli şarkı salondan büyük alkış aldı.

- Cumhurbaşkanı, konuşmasının ardından ise Cumhur İttifakı’nın ortaklarıyla sahnedeydi. Bir yanında MHP Genel Başkanı Bahçeli, bir yanında BBP Lideri Mustafa Destici ile el ele salonu selamladı.

MHP LİDERİ İLE GECE GÖRÜŞÜ SOHBETİ

Orta alan biz misafirlere kalınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girene kadar sohbet etme ve fotoğraf çektirme imkanı bulduk. MHP Genel Başkanı Bahçeli ile de konuştuk. Bir gece önce programa bizzat kendisinin katılacağını zaten CNN Türk’te Gece Görüşü Programı’nda duyurmuştum. MHP Genel Başkanı Gece Görüşü’nü dikkatle takip ettiğini söyledi. Bahçeli’ye program boyunca AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş eşlik etti.

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İşinsanları da hem tanıtım toplantısındaki şovları hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmalarını ilgiyle izledi. Orta alan bizlere kalınca, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir ile de hem fotoğraf çektirdik, hem de sohbet ettik.