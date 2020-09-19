Yaktın bizi online eğitim

Çalışan bir anne olarak online eğitimden yıldığımı söylesem ayıplar mısınız beni?
İşlerimle mi ilgileneyim, evde çocuğumla mı ilgileneyim, okulların bitmek tükenmek bilmeyen istekleriyle mi ilgileneyim bilemiyorum.
“Şu saatler aralığında çocuğunuzun başında durabilecek misiniz” diye gelen maillerden fenalık geçirmek üzereyim.
“Durabileceğim” desem, işlerimi yetiştirememiş oluyorum, “duramayacağım” desem okula karşı kendimi suçlu hissediyorum. Çok ciddi duygu karmaşası içindeyim.
Sabah erken kalkıp, 13.00-13.30 arası yemek saatini yakalayabilmesi için yemek yapmaktan, o sırada evi toparlayıp, maillerimi cevaplayıp, öğleden sonra işlerimi yetiştirmeye çalışmaktan çok yoruldum.
Ne içeride verimli olabiliyorum, ne dışarıda. Kiminle konuşsam aynı dertten mustarip. Konun özü bilgisayarda sürekli sistemsel problem yaşadıkları için IT’ci olmaktan, ders saatlerinde ses çıkarmama zorunluluğundan bir an önce istifa etmek istiyorum...
Geçenlerde bir telefon şirketinin lansmanı vardı. Teknolojinin üst düzey mühendislikle birleşerek geldiği nokta gerçekten insanı büyülüyor. Instagram ve telefon bağımlılığından kurtulmaya çalıştıkça karşımıza çıkan bu cezbedici model, ekran kalitesi, ekranın katlanması ve fotoğraf kalitesiyle çok iyi. Tanıtım sırasında Ipad ve PlayStation’ın başından kavga gürültü kaldırdığımız, ne olacak bu çocukların hali diye söylenip durduğumuz gamer neslinden ne farkımız vardı acaba?
O gün telefonu keşfetmek, güzel fotoğraf çekmek uğruna çocuklar gibi gülüp eğlenerek saatlerimizi geçirdik.
Her ne kadar söylensek de, kendimize kısıtlama koymaya çalışsak da hepimizin teknoloji bağımlısı olduğunu kabul edip, çocuklara da o bakış açısıyla yaklaşmaya başlamamızın zamanı geldi sanırım.
Bugünden itibaren “Oğlum kafanı kaldırıp etrafına baksana”, “Arkadaşlarınla çıkıp dışarıda oynasana”, “Biraz hareket etsene” gibi dırdırı bırakıp, yaşadıkları online dünyaya biraz daha ılıman yaklaşmaya karar vereyim diyorum.
Saatlerce hareketsiz, kulaklıklı, yaşadığımız boyuttan kopmuş halini gördükçe ne kadar dayanabilirim bilmiyorum ama elimden geleni yapacağım.
Ama biri bana seçme hakkı verse online eğitim bitecek ama sınırsız oyun saati olacak dese koşa koşa gider oyundan kopmasın diye evin her yerine yükseltici alırım o da ayrı konu.
Yaktın bizi online eğitim
Çalışan bir anne olarak online eğitimden yıldığımı söylesem ayıplar mısınız beni?
İşlerimle mi ilgileneyim, evde çocuğumla mı ilgileneyim, okulların bitmek tükenmek bilmeyen istekleriyle mi ilgileneyim bilemiyorum.
“Şu saatler aralığında çocuğunuzun başında durabilecek misiniz” diye gelen maillerden fenalık geçirmek üzereyim.
“Durabileceğim” desem, işlerimi yetiştirememiş oluyorum, “duramayacağım” desem okula karşı kendimi suçlu hissediyorum. Çok ciddi duygu karmaşası içindeyim.
Sabah erken kalkıp, 13.00-13.30 arası yemek saatini yakalayabilmesi için yemek yapmaktan, o sırada evi toparlayıp, maillerimi cevaplayıp, öğleden sonra işlerimi yetiştirmeye çalışmaktan çok yoruldum.
Ne içeride verimli olabiliyorum, ne dışarıda. Kiminle konuşsam aynı dertten mustarip. Konun özü bilgisayarda sürekli sistemsel problem yaşadıkları için IT’ci olmaktan, ders saatlerinde ses çıkarmama zorunluluğundan bir an önce istifa etmek istiyorum...
Geçenlerde bir telefon şirketinin lansmanı vardı. Teknolojinin üst düzey mühendislikle birleşerek geldiği nokta gerçekten insanı büyülüyor. Instagram ve telefon bağımlılığından kurtulmaya çalıştıkça karşımıza çıkan bu cezbedici model, ekran kalitesi, ekranın katlanması ve fotoğraf kalitesiyle çok iyi. Tanıtım sırasında Ipad ve PlayStation’ın başından kavga gürültü kaldırdığımız, ne olacak bu çocukların hali diye söylenip durduğumuz gamer neslinden ne farkımız vardı acaba?
O gün telefonu keşfetmek, güzel fotoğraf çekmek uğruna çocuklar gibi gülüp eğlenerek saatlerimizi geçirdik.
Her ne kadar söylensek de, kendimize kısıtlama koymaya çalışsak da hepimizin teknoloji bağımlısı olduğunu kabul edip, çocuklara da o bakış açısıyla yaklaşmaya başlamamızın zamanı geldi sanırım.
Bugünden itibaren “Oğlum kafanı kaldırıp etrafına baksana”, “Arkadaşlarınla çıkıp dışarıda oynasana”, “Biraz hareket etsene” gibi dırdırı bırakıp, yaşadıkları online dünyaya biraz daha ılıman yaklaşmaya karar vereyim diyorum.
Saatlerce hareketsiz, kulaklıklı, yaşadığımız boyuttan kopmuş halini gördükçe ne kadar dayanabilirim bilmiyorum ama elimden geleni yapacağım.
Ama biri bana seçme hakkı verse online eğitim bitecek ama sınırsız oyun saati olacak dese koşa koşa gider oyundan kopmasın diye evin her yerine yükseltici alırım o da ayrı konu.