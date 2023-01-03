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Güzin Abla
Güzin Abla
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Kocamı artık tanıyamıyorum

#Güzin Abla#Dert Dinleme#İlişki

Eşim bir süre önce iş değiştirdi, bu yeni işi sayesinde, sosyal bir çevresi olmaya başladı. Instagram açtı. Ama sonradan fark ettim ki sosyal medyayı söylediği gibi sadece iş için kullanmıyor.

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Merhaba Güzin Abla, ben 40 yaşındayım, 7 yıllık evliyim ve 6 yaşında ikiz oğullarım var. Evlenmeden önce çok güzel bir kariyeri ve sosyal çevresi olan bir kadındım.
En büyük hatam evlendikten sonra işi bırakmam oldu ama bunu ne yazık ki çok geç anladım. 17 yaşından beri çalışıyordum, evlenince kendi evimde kendi hayatımı yaşamak istemiştim.
Eşim benden 5 yaş küçük, çok kıskanç biri ve ben bu huyunu daha nişanlıyken anladığımda dayanamayıp, ayrılmıştım. Çok yalvardı, ailesini araya soktu, geldiler gittiler, sonunda barıştık.
Benim size danışmak istediğim pek çok sorunum var aslında ama bugünlerde hepsinin üstüne çıkan sorunum, bana hep kendini kadına kıza bakmaz, onlarla işim olmaz diye tanıtan adamın, aslında dışarıda hiç de öyle olmadığını görmüş, anlamış olmam.
Eşim bir süre önce iş değiştirdi, bu yeni işi sayesinde, sosyal bir çevresi olmaya başladı. Instagram açtı, sosyal medyayı iş için reklam amaçlı kullandığını anlattı. Fakat gördüm ki alakasız bir şekilde işyerinden ve dışarıdan kadın fotoğrafları beğenmiş, “iş arkadaşlarım, iş için kullanıyorum” diyor fakat, onların iş paylaşımlarını değil de şahsi fotoğraflarını beğenmek, onlara iltifatlar etmek için Instagram’ı kullanıyor.
Üstelik bu hanımlardan biri de arkadaşının karısıymış. Yani eşim öyle işinde gücünde genelde erkek arkadaşları olan biri değil de, meğer kadınların bulunduğu ortamda gayet rahat muhabbetler eden biriymiş.
Eşim beni kıskanır, her konuda kısıtlar, Instagram’a kendi fotoğrafımı bile değil de çocuklarımın adını, fotoğrafını koydurur.
Bu sosyal medya hesaplarına girdiğinden beri, halleri, konuşması, giyimi kuşamı da değişti. Instagram’a da çok zaman ayırıyor. Bir de üstelik “benim seni rahatsız edecek yaptığım bir şey yok, ama üstüme üstüme gelme, bak karışmam o zaman yaparım” diye de konuşuyor.
Ben ne yapayım abla, bilemiyorum. Artık kocamı tanıyamıyorum.
◊ Rumuz: Kocam çok değişti
Kocamı artık tanıyamıyorum

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YANIT

Sevgili kızım, belli ki yeni bir iş, yeni bir ortam, hatta belki biraz daha yüksek bir maaş eşinin alışkanlıklarını, davranışlarını, kısacası kişiliğini değiştirmiş.
Belki de değişmek için böyle bir ortam arıyormuş. Seni kıskanıp, kısıtlarken, hatta sanırım bu yüzden çalışma hayatını bıraktırırken, kendi şimdi birden iş hayatındaki hanımlarla, genç kızlarla yakınlık kurmaya çalışıyor.
Çünkü bu Instagram’daki beğenmeler, iltifatlar bu izlenimi yaratıyor. Bunun sana söylediği gibi iş hayatıyla, reklamlarla vs. ilgisi yok. Yeni işi bu duruma müsait anlaşılan...
Bazen erkekler gençlik yıllarında, delikanlılık dönemlerinde bir şekilde yapmaktan kaçındıkları ya da imkansızlık yüzünden yapamadıkları uçarılıkları, olgun yaşa geldiklerinde birden karşılarına fırsat çıktığında gerçekleştirmeye bakarlar.
Evlilik hayatı birkaç sene sonra monotonlaştığında, birden önlerine çıkan fırsatlara balıklama atlarlar. Bütün bunlarla “eşin illa seni aldatıyor, senin arkandan iş çeviriyor” demek istemiyorum.
Belki bu davranışları sadece sosyal medya üzerinden yazışmalarla sınırlıdır. Ancak sana “üstüme gelme, yoksa yaparım” demesi hiç hoş değil.
Eğer onu kaybetmek istemiyorsan, ikizlerin yüzünden belki de biraz ihmal ettiğin eşine, zaman ayırmanı, kendine iyi bakmanı, evde hoş bir ortam yaratmaya çalışmanı tavsiye ederim.

#Güzin Abla#Dert Dinleme#İlişki
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