Keşke her şey bu kadar zor olmasaydı

Çok borcumuz var. Eşim bunalıma girdi. Bebeğimiz 1 haftalıkken de benden boşanmak istediğini söyledi ve evi terk etti. Ben ise boşanmak istemiyorum. Çok zor durumdayım.

Sevgili Güzin Abla, eşimle 5 senedir evliyiz. İkimizin de 2’nci evliliği. Eşim öğretmen, ben de güvenlik görevlisiydim. Eşim çalışmamı istemedi, ben de istifa ettim.

Eşimin ailesi yüzünden geçmişte çok sorunlar, kavgalar yaşadık. Benim ilk evliliğimden 1 kızım var, o 7 yaşındayken biz evlendik. Şu an kızım 11 yaşında.

Eşimin çocuğu yok, benim kızımın öz babası gibiydi; kızım da onu çok seviyordu. Sonradan eşimden 2 kızım daha oldu. Biri 2.5 yaşında, biri de 2 aylık.

Bundan 2 ay önce yani bebeğim 3 günlükken banka, borcundan dolayı eşimin maaşını kesti. Çok borcumuz var. Hemen hemen 300 bin TL. Bir mal varlığımız da yok.

Öte yandan okuluna yeni bir kız atandı, sürekli ondan bahsediyordu. Kız da nişanlı ve kızın nişanlısı eşimi kıskanmaya başlamış. Nedense kız, nişanlısı eşimle alakalı bir şey söylese hemen aktarıyor. Aslında 22 yaşında, öğretmen ama tam olgunlaşmamış, çocuk gibi hareketleri var. Eşimin etkilendiğini düşündüm, ondan uzak durmasını söylememe rağmen, o kızla işe gidip gelmeye başladı.

Eşim psikiyatriste gidiyor ve sakinleştirici hap kullanıyordu. Doktora sormadan kendiliğinden bıraktı ilacı. Geceleri sessizce ağlıyordu. Bana borcunun çok olduğunu, bundan dolayı kendisini öldürmeyi düşündüğünü söyledi. Hatta arabada hep birlikteyken, kaza süsü verip öldürmeyi düşündüğünü bile söyledi.

Ben eşimin bu sözlerine üzerine çok ağladım. Bebeğim doğdu, kucağına bir kere aldı. Sorduğumda ise “sen benim babalığımı mı sorguluyorsun” dedi. Ancak daha bebeğim 1 haftalıkken “Boşanmak istiyorum” dedi.

Ama bir senedir biz hiç kavga etmemiştik. Çok güzel bir aileydik, geçmişe sünger çekmiştik. Sonradan ne oldu anlamadım. Sadece artık beni sevmediğini söylüyor.