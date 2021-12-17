Keşke her şey bu kadar zor olmasaydı

Henüz 22 yaşındayım, bir üniversitede 4 yıllık iyi bir bölümde okumaktayım. Şu an 3. sınıfım ve seneye KPSS’ye gireceğim. Ama her ne kadar düşünmek istemesem de yakın zamanda biten iki yıllık ilişkim hayatımı olumsuz yönde etkiliyor.
Ders başında, başımı yastığa her koyduğumda, yemekte kısacası yaşantımın her anında eski sevgilim aklıma geliyor. Çünkü onu gerçekten çok sevmiştim ve ilk defa biriyle evlenmeyi düşünmüştüm.
2 yıl boyunca birçok kez kavga da etsek o hiç elimi bırakmamıştı.
Babama sözlenmek istediğimi söyledim. Onay verdi. Ama ailesi beni kabul etmedi. Ve ben hazırlıklar yaparken hevesim kursağımda kaldı.
Benim için ailesini karşısına aldı, onlarla konuşmadı bir süre. Böyle davranınca beni gerçekten sevdiğine, evlenmek istediğine daha çok inandım.
Ta ki geçen ay ilişkimizi bitirinceye kadar. Sebebini söylemek istemiyorum ama şunu bilmelisin ki abla, çok saçma sapan bir sebepten dolayı beni terk etti.
Üstelik hayatımda hiç duymadığım hakaretleri işittim.
Ben 24 yaşında bir genç kızım. 3 yıllık bir ilişkim oldu. Çok sevdim, fakat bir süre önce bitti. Bana karşı kötüydü ama ben bunu o an değil, sonradan fark ettim. Kendimi her şeyini kaybeden birisi olarak görüyorum.
Ayrıca aileme çok düşkünüm. İlişkimde bazı yakınlaşmalar oldu, hatta ben onu mutlu etmek istedim bile denebilir. Sınırlarım, değerlerim, inançlarım vardı.
Fakat o sırada yıkıldı sanki bunlar.
Bu ilişki biteli iki yıl oldu, fakat bende bir suçluluk, umutsuzluk duygusu olmaya başladı.
Bu vicdan azabı aileme karşı oluyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Haykırmak istiyorum “ben hatalar yaptım” diye. Bu suçluluk duygusunu nasıl atlatacağım, bilmiyorum.
Çok tövbe ettim, bu olaylar sonucu ibadete başladım. Geçmişe saplantı ve mutsuzluk nasıl geçecek, içten içe ölüyorum.
Bazı arkadaşlarımla konuşmaya çalıştım ama onlar bu suçluluk duygusunu saçma buldu. Kimse beni anlamıyor. ◊ Rumuz: Aile her şeyden önemli
YANIT
Sevgili Güzin Abla, eşimle 5 senedir evliyiz. İkimizin de 2’nci evliliği. Eşim öğretmen, ben de güvenlik görevlisiydim. Eşim çalışmamı istemedi, ben de istifa ettim.
Eşimin ailesi yüzünden geçmişte çok sorunlar, kavgalar yaşadık. Benim ilk evliliğimden 1 kızım var, o 7 yaşındayken biz evlendik. Şu an kızım 11 yaşında.
Eşimin çocuğu yok, benim kızımın öz babası gibiydi; kızım da onu çok seviyordu. Sonradan eşimden 2 kızım daha oldu. Biri 2.5 yaşında, biri de 2 aylık.
Bundan 2 ay önce yani bebeğim 3 günlükken banka, borcundan dolayı eşimin maaşını kesti. Çok borcumuz var. Hemen hemen 300 bin TL. Bir mal varlığımız da yok.
Öte yandan okuluna yeni bir kız atandı, sürekli ondan bahsediyordu. Kız da nişanlı ve kızın nişanlısı eşimi kıskanmaya başlamış. Nedense kız, nişanlısı eşimle alakalı bir şey söylese hemen aktarıyor. Aslında 22 yaşında, öğretmen ama tam olgunlaşmamış, çocuk gibi hareketleri var. Eşimin etkilendiğini düşündüm, ondan uzak durmasını söylememe rağmen, o kızla işe gidip gelmeye başladı.
Eşim psikiyatriste gidiyor ve sakinleştirici hap kullanıyordu. Doktora sormadan kendiliğinden bıraktı ilacı. Geceleri sessizce ağlıyordu. Bana borcunun çok olduğunu, bundan dolayı kendisini öldürmeyi düşündüğünü söyledi. Hatta arabada hep birlikteyken, kaza süsü verip öldürmeyi düşündüğünü bile söyledi.
Ben eşimin bu sözlerine üzerine çok ağladım. Bebeğim doğdu, kucağına bir kere aldı. Sorduğumda ise “sen benim babalığımı mı sorguluyorsun” dedi. Ancak daha bebeğim 1 haftalıkken “Boşanmak istiyorum” dedi.
Ama bir senedir biz hiç kavga etmemiştik. Çok güzel bir aileydik, geçmişe sünger çekmiştik. Sonradan ne oldu anlamadım. Sadece artık beni sevmediğini söylüyor.
Küçük bir ilçede yaşıyorum. Yaz boyunca annemin arkadaşının kafesinde çalıştım ve orada sevgilimle tanıştım. Ben aslında gastronomi okuyorum ve 21 yaşındayım. Sevgilim ise 27...
Okulum başlayınca işten ayrıldım ve ilişkimi bilmesi için anneme söyledim. Annem, çok sinirlendi ve “Ben seni arkadaşımın yanına çalış diye gönderiyorum, sen ne işler çeviriyorsun. Bizim bir saygınlığımız var. İnsanlar ne düşünür. Neden kendini ağırdan satmıyorsun, hemen sevgili oluyorsun” dedi.
Annem, normal zamanda sevgilimle muhabbet etmeyi çok sever. Çünkü sevgilimin ağzı çok laf yapar. Ama birden ona karşı tavır aldı. Annemle 20 gündür konuşmuyoruz. Babam benimle konuşuyor ama “Sen okuyorsun önüne daha ne fırsatlar çıkacak. Ne bu acelen” dedi. Sevgilim üniversiteyi bırakmış ve şu an çalışıyor. Aslında kafede severek çalışıyor ama aldığı maaş tabii ki yeterli değil.
Ailesine de bakıyor. Babama sevgilimle birlikte pastane açmak istediğimizi söyledim. Onu çok seviyorum, onun da beni sevdiğinden eminim.
Patronum, yani annemin arkadaşı sevgilimi çok seviyor. İyi yerlere geleceğine inanıyor. Çünkü çok çalışkan biri. İlişkimizi öğrenmişlerdi karı-koca. Ve çok sevindiler. Bizi desteklediler. Şimdi de annem diyor ki: “Arkadaşım böyle bir ilişki yaşandığını duyarsa ne der? Senin hakkında ne düşünür, benim hakkımda ne düşünür.” Ben de “Milletin ne düşündüğü beni ilgilendirmiyor, sen benim duygularıma niye bu kadar saygısızsın” dedim.
Annem bana bağırdı ve benimle konuşmuyor. Ne yapacağım ben?
◊ Rumuz: İki arada kaldım
YANIT
◊ “Kedin mi var? Hiç sevmem!”
- Allah aşkına sev. Ne olur sev, kedim ve ben geceleri uyku uyuyamıyoruz sen sevmiyorsun diye.
◊ “Tüy döküyordur şimdi bu. Ben titizim ya, gelemem öyle şeylere...”
- Ben çöplükte yaşadığım için sorun olmuyor ama sana bir sır vereyim, sen de hayatın boyunca yaklaşık 18 kilo civarında deri döküyorsun.
◊ “Beraber mi uyuyorsunuz? Yatağına da çıkıyordur bu şimdi... Hastalık kaparsın benden söylemesi.”
- Şimdi sana yıl boyunca yaptırdığımız aşılardan falan bahsedeceğim ama masraf yapıyorum diye beni kınayacaksın, çok korkuyorum.
◊ “Bunun mamasına, aşısına para vereceğine kendine harcarsın, valla yazık.”
Eşimle 2 yıla yakın süredir evliyiz. Ben 23 yaşında genç bir kadınım.
Eşim aileci bir insan.
Annesinin bir sözüyle eve gelmediği zamanlar oldu. Benden gizli tayinini ailesinin oturduğu semte çekmişti, bu yüzden tartışmalar yaşadık.
Ona başka bir şehre taşınmayı da teklif ettim, kabul etmedi.
Bir gün eşim evi terk etti, gece akrabalarının yanında kaldı ve beni herkese karşı küçük düşürdü.
Sabahlara kadar ağlayarak pencere kenarında bekledim, fakat gelmedi.
Sonra bana eşyalarımı alıp ailemin yanına gitmemi söyledi. Hakaretleri, küfürleri anlatmıyorum bile...
39 yaşında, 3 çocuk annesiyim ve Almanya’da doğup büyüdüm. 2004’de Türkiye’deki amcamın oğluyla evlendim.
Eşimin saflığına ve kalbinin tertemiz olmasına hayran kaldım ama yanılmışım. 2019’da beni şüphelendiren olaylar başladı.
YouTube’u çok severdi ve sevdiği şarkıları kayıt ederdi.
Her gün bir mani veya şiir yazardı oraya.
Misal “Ceylan gözlüm aklımdasın” veya “geceler çok uzun seni düşünmekten uyuyamıyorum” gibi... “Bunlar neyin nesi” diye sorardım. Bana cevabı şöyle olurdu: “Şiir bunlar, sevdiğim sözleri yazıyorum. Bunda ne var seni rahatsız edecek.” Bir gün telefonunda İkizler burcu kadınını araştırdığını gördüm. Oysa ben Kova burcuyum. Bir başka gün, bir şarkıya yorum yapmış ama ben bir anlam veremedim.
Ardından sahte hesap oluşturdum ve bu yoruma cevap verdim. Yazışmaya başladık. Tabii ki eşim, benim olduğumu bilmiyordu. Hep birisinden bahsediyordu. Onu ne kadar çok sevdiğini anlatıyordu.
Neyse ki sonunda anladım ki bu kız işyerinde bulunuyor.
7 yıllık evliyim, fakat eşimle iletişim problemimiz var. Eşimi evlilik terapisine davet etmeme rağmen, kabul etmedi. Bir süre önce kuzenimin hamile olduğunu duydu.
Sırf onların çocuğu oluyor diye, hiç hazır olmadığımız halde çocuk yaptık. Oysa o çok sorumsuz, devamlı dışarıda...
Fabrikada çalışıyor, devamlı “mesaiye kalıyorum” demeye başladı. Kendisine son bir şans verdiğimi söylememe rağmen düzelmedi.
“Maddi sıkıntılarım var” diyor fakat kendisine sürekli alışveriş yapıyor. Bu arada bize ailesi bakıyor. Ben çok yoruldum artık bu durumundan.
Eşim oğluyla da benimle de hiç zaman geçirmiyor. Hayatında biri olduğunu düşünüyorum. Bu durumu gören ailem benim adıma boşanma kararı aldı. O da kabul etti. Benim fikrimi bile almadılar.
Annesi 1 aydır bende kalıyor ve boşanmamıza karşı çıkıyor. Ama eşimin benden bir şeyler gizlediğini düşünüyorum.
Telefonunda mesajlar yakalıyorum. Bana “otomobil kiralamadan geldi” diyor ama gelen mesajın profilinde kız fotoğrafı var.
Merhabalar, 7 yıllık evliyim ve 5 yaşında bir kızım var.
Eskiden 50 kiloydum. Hamilelik ve doğum süreciyle 70 kiloya kadar çıktım. Kızım büyüdü, ben hâlâ zayıflayamadım. Şu an 74 kiloyum ve bu durum beni aşırı rahatsız ediyor.
Ben zaten yeterince bu durumdan rahatsızken, bir de eşimin davranışları ve kilolarımı dalga konusu yapması aşırı derecede canımı sıkıyor.
Çok monoton bir hayat yaşıyorum. Hayatım sadece “işe git gel, çocukla ilgilen” şeklinde ilerliyor.
Masa başı çalışıyorum ve inanın sabah 05.30’da yataktan kalkmamla başlayan günüm, akşam 17.00’ye kadar hareketsiz bir biçimde geçiyor. Hiç mutlu değilim.
Şehir dışında yaşayan kayınvalidem de ne zaman görüntülü konuşsak, telefonu açar açmaz “Kızım nasılsın” demek yerine, “Aa yine kilo almışsın” diyor.
Soruyorum size, bir insan durmadan kilo alıp durur mu? Saatlerce ağladım bu sözlere.
Ben bazı huylarımdan rahatsızım. Kendimi bildim bileli sürekli ilgi görmek isteyen, sevmek, sevilmek isteyen biriyim. Tabii ki bunu kim istemez ki ama benimki biraz dozunu aşıyor.
25 yaşındayım ve 2 yıldır sevgilim var. Güzel ve alımlı biriyim. Sevgilim de olgun, anlayışlı, beni gerçekten çok seven bir erkek. Çok huzurluyuz. O bana âşık, ben de ona. Başta onu sevmiyordum fakat sevgisi ve karakteri beni ona bağladı.
Sorun benim hâlâ birilerinden etkilenmem. Acaba sevgilimi tam sevmiyor muyum? Konu aslında bu değil. Ben hep aynıydım. Biri bana ilgi gösterse hemen aklım kayıyor.
Kendimi tutuyorum ve yanlış yollara girmiyorum ama gönlümün kayması bile beni huzursuz ediyor.
Önceden de hiç olmayacak kişileri sırf ilgileri yüzünden sevdim. “Bu kişi ile evlenmem” diyorum ama azıcık ilgisi olsa kalbim kayıyor.
Bu normal değil. Aslında sevgi dolu ve huzurlu bir ailede büyüdüm. Sevgi görmeyen biri de değilim. Sevgilim de bu devirde bulunmayacak karaktere sahip. Ona haksızlık ettiğimi düşünüyorum. Gönlüme hakim olamıyorum.
Geçenlerde bir yazınızda gördüm. Biri daha böyle bir şey sormuştu. “Otobüste birini görsem etkileniyorum” demişti. Okudukça kendimi gördüm. Aynı şekilde yoldan geçerken biri gülümsese kalbim çarpıyor. Biri baksa, biri dertleşse etkileniyorum. Çok saçma değil mi?
Sana daha önce de yazmıştım. Dediklerine harfiyen uydum ve o sorunları atlattım. Bunun için çok teşekkür ederim.
Ama hâlâ bazı problemlerle boğuşmaktayım. Bir sevgilim var. İkimiz de 20 yaşındayız.
Kendisiyle ayrılık kararı aldık. Kendisinin ayrılma sebebi, iyi bir insanla iyi bir gelecek istemesi. Aşk karın doyurmuyormuş, öyle diyor...
Oysa benim ailem gayet varlıklı. Bugün “okumuyorum” desem ve babamın işlerini devralsam yine çok rahat geçiniriz ama o istemiyor.
Ben çok başarılı bir öğrenci değilim. Onunla beraber üniversite okumak için başka şehre geldim. O başarılı bir öğrenci. Benim amacım okuduğum bölümü en kısa zamanda bitirmek ve ona göre hayatıma yön vermek.
O da bunu bilerek buraya gelmemi istedi. Daha sonraki konuşmalarımızda çok zor bir dönemden geçtiğini, bu yüzden de uzun bir süre ayrı kalmak istediğini söyledi.
Sebebine gelince, annesi hayatta ama kızını öldü olarak biliyor. Çünkü akıl hastanesinde.
Güzin Abla merhaba, ben ve eşim öğretmeniz ve üç yıldır evliyiz. Bir buçuk yaşında bir çocuğumuz var.
Eşim bir yıl önce bir arkadaşı vasıtasıyla internette popüler bir oyunu oynamaya başladı. Bir yıldır bıraksın diye uğraşıyorum ama bıraktıramadım.
Bizimle vakit geçirmek yerine sürekli oyunla vakit geçiriyor. Söylediğimde ise “Tek eğlencem bu” diyor. Okuldan gelir gelmez bilgisayar başında. Çok bunaldım diye beni arada dışarı çıkarıyor ama bir süre sonra “haydi dönelim” diyor ve hemen bilgisayar başına geçiyor.
Kendisinden soğumaya başladığımı ifade ediyorum, “Abartıyorsun” diyor. Ne yapacağımı bilemez haldeyim. Eskisi gibi vakit geçiremiyoruz. Beni çok seviyor, biliyorum. Ama bu böyle devam etmez. Ne yapmalıyım? ◊ Rumuz: Yalnız öğretmen
YANIT
Sevgili kızım, bu internet zaten başlı başına bağımlılık yaratıyor.
Eşim ve ben 13 yıllık sevgililikten sonra evlendik. 1.5 yıldır da evliyiz. Çok büyük bir aşkla evlendik, hâlâ da birbirimizi çok seviyoruz.
Ama eşimin ablası beni hiç sevmedi. Her şeyimi kıskanıp beni kendi akrabalarına kötü biriymişim gibi anlattı. “Beni kıskanıyor” dedi.
Kendisi 17 yaşında evlenmiş ve “Hiçbir şey yaşamadan evlendim. Sen yaşıyorsun, ne güzel” diyor.
Sonuçta beklenen oldu ve eşinden boşandı.
Kayınvalidemle de aram hep iyi oldu. Görümcem eşinden boşandığı sırada biz evlendik. 2 haftalık evliyken bile bize sitem etmeye başladı: “Kendinizi hemen çektiniz. Biz aile değil miyiz? Ödemelerinizi, yediğinizi içtiğinizi ayırdınız.”
Kayınvalidem, görümcemin etkisiyle benden uzaklaştı. Kısacası görümcem ne yaptı, etti, kayınvalidemle aramı açtı. Bir akrabaları hakkımda konuştukları her şeyi bana anlattı.
Ona inandım çünkü daha önce kendi gözlerimle de gördüm. Yazışmalarını okudum.
27 yaşındayım ve 30 yaşında bir erkek arkadaşım var. 2 yıldır beraberiz. Erkek arkadaşım 500 km uzağımda yaşıyor. Ailesiyle ailemi ziyarete gelip ciddiyetlerini gösterdiler. Ben de zorla ailemi onların memleketine götürdüm. Çünkü istemiyorlardı.
Babam hayatta değil, o yüzden dayılarımla gittik. Onlar da geldikleri için benden para istedi. Oysa yol masrafının hepsini karşılamıştım.
Ailem, sevgilime uzak bir şehirde yaşadığı ve fakir olduğu için kabul etmedi. Aslında erkek arkadaşım öğretmen, düzenli bir maaşı var ama gördüğüm kadarıyla maaşı ona kalmıyor. Babası bundan yıllar önce iflas etmiş, her şeylerini satmışlar ve kirada oturuyorlar.
Eve kışlık odun gerekse erkek arkadaşım alır. Babasının umurunda olmaz. 5 erkek, 1 kız kardeşler. İki erkek kardeşi ayda iki hafta çalışırsa çalışır, daha fazla değil. Kazandıkları parayı da eve harcamazlar.
Erkek arkadaşımın bir abisi de evlenmeden önce eve bakarmış. Borç harç içinde evlenmiş.
Kayınvalidem ve görümcem olacak kişiler aslında iyi insanlar. “Bir adım atalım, yüzük takalım. Allah yardım eder” diyorlar ama her şeyi erkek arkadaşım yapacak.
Şu anda 80 bin TL borcu var ve bu borç hiç azalmıyor, tersine artıyor.
Ben lise 3’üncü sınıf öğrencisiyim. Bir süre önce annemle babam, kardeşimle beni “Size bir şey söyleyeceğiz” diyerek yanlarına çağırdı.
Bize boşanmak istediklerini sert bir dille söylediler. Sonra babam evi terk edip otele gitti.
Kavganın sebebi, annemin aldatıldığını düşünmesiydi.
Oysa babam ailesine çok düşkün biridir. Asla öyle bir şey yapmaz. Yapmadığı da ortaya çıktı zaten.
Annem faturalarını tek tek inceledi ve hiçbir delil bulamadı. Annem, “Sildirmişsin” deyip babama kötü laflar etti. Ardından anneannemi arayıp “Boşanıyorum” dedi.
Ben de faturaları inceledim, düşündüğü gibi bir şey yoktu.
O zaman da oturdu ağladı.
Merhaba Güzin Abla, evli bir adamım. Yine evli bir kadınla 4 yıla yakın süredir görüşüyoruz. Bu kişi ilk iki yıl bana aşırı düşkündü. Mesela cinsel ilişki yaşamayı ilk o istedi ve her şey onun arzusuyla başladı.
Bazı ufak tefek tartışmalardan sonra soğuduğunu söyledi ama bu süreçte hiç ayrılmadık.
Çalıştığı işten zaman zaman izin alıp gelmeler, gün boyu birlikte zaman geçirmeler devam etti, hâlâ da devam ediyor.
Gördüğüm her şeyi ona almak istiyorum, alıyorum da. Parfümler, kıyafetler, ayakkabılar...
Ona harçlık da veriyorum, evinin mutfak ihtiyaçlarını da alıyorum sıklıkla.
Geçenlerde hesabına 100 lira yatırdım. Bana “Ne bu böyle, çocuğa 100 lira verirler, sevgiliye değil” diye tepki gösterdi.
Sonrasında bazı atışmalarımız oldu. Yazıştık. Size o yazışmalardan birini gönderiyorum. Yorumunuzu çok merak ediyorum:
26 yaşındayım ve nişanlıyım. Birkaç ay sonra evleneceğiz. Her şey güzel gidiyor. İyi anlaşıyoruz ve ailelerimiz birbiriyle uyumlu. Bugüne kadar hiçbir sorun yaşanmadı aramızda.
Ancak nikah tarihi yaklaştıkça, yavaş yavaş eşya stresine girdik. Nişanlım birkaç yıl önce bir ev almış, onun borcunu ödüyor. Ev, küçük ama şirin. Ama annem evi hiç beğenmedi. Ben de sevmedim fakat bir süre sonra değiştiririz diye sorun etmedim. Aramızda konuştuk ve anlaştık.
Annem de bir şekilde ikna oldu ama sürekli bahsedip duruyor: “Sen yeni gelinsin, herkes nasıl güzel evlere çıkıyor. Kabul etme.”
Nişanlım da zorlanmak istemiyor. Şimdi eşya almaya başlayacağız. Annem tam takım her şeyi istiyor. Ben de lüks eşyalara düşkünüm. Alacağımız eşyalarda sorun yok, istediğimi alabiliyorum. Sorun, nişanlımın kendi evinde yeni aldığı birkaç parça eşyası olması. Nişanlım onları kullanmak istiyor ama ben pek istemiyorum.
Yeni alacağımız eşyalara uydurmak zor olacak. Bu sefer bunda kriz yaşıyoruz. Ben de hassasım. Sürekli konuyu açıp kavga etmek istemiyorum ama içime de sinmiyor. Eşya konusu açılınca hemen kalbim sıkışıyor.
Çünkü ortak yolu bulamıyoruz. Bulmaya çalışınca tartışma çıkıyor.
Aslında nişanlım benden bir şey esirgeyen biri değil. Ama bu eşya konusunda sanırım daha maddi olarak düşünüyor. İkimiz konuşunca aslında bir şekilde ortak yol bulup anlaşıyoruz. Fakat aileler işin içine girdi mi, her şey sarpa sarıyor.
26 yaşındayım ve şu an vatani görevimi yapıyorum. Bir buçuk ayım kaldı. 13 aydır hemen hemen her yazınızı okudum.
Geçenlerde bir yazınızda askerdeki sevgilisinden ayrılan bir genç kıza yardımcı olmaya çalıştınız. Ben de 5 ay önce nişanlımdan ve ayrıldım.
Çok seviyorduk birbirimizi ya da ben öyle sanmışım. O kadar çok askerlik yaparken ayrılan çift var ki, bunu siviller fark etmiyor. Aslında sorunun temeli aynı. Asker yolu beklemek çok gurur verici olması lazımken kadınlar ilgisizliğe, hasrete, aradaki mesafeye yenik düşüyor.
Askerdeki erkek kıskanç olur. Bunun güvenle de pek alakası yok. Sevdiğini koruyamamak, yanında olamamak onun beklentilerine cevap verememek bizim için bir sorun.
Tamam kadınların bizim korumamıza ihtiyacı olmayabilir ama bu erkeğin egosu işte.
Onlara göre de onlar asker yolu bekleyen, sevgiye, ilgiye ihtiyaç duyan, anlayışlı olunması gereken bir dönemde oluyor. Sadece bir gün asker olsalar bizi belki anlarlar.
Sonra aldatmalar başlıyor. Biz terk ediliyoruz. Sebep, biz vatan koruyanlar çok değişiyormuşuz askerde, eskisi gibi sevgi dolu ve anlayışlı olamıyormuşuz.
Eşimle 5 yılı aşkın süredir tanışıyoruz. Önceleri iş arkadaşıydık. Birden nasıl olduysa sevgili olduk. O kadar bağlandık ki birbirimize, o kadar güzel gitti ki ilişkimiz... 6 ay sonra “Artık ayrı olmayalım” dedi ve evlendik.
Eşimin 13 yaşında bir kızı var. Erken ergenliğe girmiş bir çocuk. Evliliğimize karşı çıkmadı. Biz de huzur içinde ev tuttuk, dayadık döşedik.
Sonrasında kızımız asi ve ergen tavırlarından dolayı okula gitmemeye başladı. Bu arada çocuk babasıyla kalıyor, sadece hafta sonları bizimle.
Odasını en güzel şekilde döşedik. Hiçbir şeyini eksik etmedik. Sonra eşim okula gitmediğini duyunca çocuğun üzerine gitti. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Annesine karşı tavır aldı. Evde sinirli davranmaya başladı.
Sanki annesini cezalandırmak ister gibi “Ben evliliğine karşıyım” dedi. Eşim de “Kızımı ikna etmem gerekiyor. Kızım ne derse o olacak” dedi bana.
1 ayı aşkın süredir kızımız bizde.
Eşimle evde iki arkadaş gibiyiz. Özür dileyerek söylemek zorundayım ki;,eşim bana kadınlık yapmıyor artık.
Keşke her şey bu kadar zor olmasaydı
Âşık olduğum kişi sırf mesajlarıma cevap yazsın diye yalanlar uydurdum. Son olarak ona korona olduğumu ve odaya kapatıldığımı yazdım.
Azerbaycanlıyım ve size durumumu anlatıp tavsiye almak istedim. Çünkü ne yapacağımı bilmiyorum... Teyzemin oğlu, yani kuzenime âşığım. Onu çok seviyorum ama sorun şu ki ailelerimiz bizim birlikte olmamıza asla izin vermez.
Çünkü aileler arasında kan davası gibi bir şey var, maalesef... Keşke her şey bu kadar zor olmasaydı. Ama ondan vazgeçemiyorum. 16 yaşımdan beri onu seviyorum.
“Unuturum” dedim fakat yıllardır unutamadım. Kendisi de bilmiyor bu durumu. Yani benim sevgim platonik. Bunu henüz ona söylemek istemedim ve ilk o açılsın istedim. Bunun için de bir plan kurdum. Onu kendime âşık etmek için... Fakat pek işe yaradığını söyleyemem.
Planım şöyleydi: Birbirimizden uzaktayız, arada mesafeler var. Bu yüzden ilk ben yazdım ona. Gerçek niyetimi belli etmedim. Sadece iki kuzen gibi... Amacım onunla konuşarak, üzgün ya da morali bozuk olduğunda teselli etmek.
Ona espriler yapıp eğlendirmek ve bu konuşmalarla yavaş yavaş bana bir şeyler hissetmesini sağlamaktı. Sonra o bana açılır, önce şaşırmış gibi yaparım ardından “ben de seni seviyorum” derim ve ilişki başlar... Fakat planlar değişti. Önce kabul etti...
Yaklaşık 10 ay önce konuşmaya başladık. 3-4 defa internet üzerinden konuştuk, sonra hesabım kapandı. Ben de yenisini açtım ve oradan yazdım.
Cevap vermedi. Arkadaşlık teklifi gönderdim, mesaj yazdım ve her seferinde “İşim var, meşgulüm” dedi. Sonra ben de kandırılmaya dayanamadım. Gururumu ayaklar altına alıp defalarca yazıyordum ama interneti kapatıyordu ve gururumu çok incitmişti.
Ben de yazmayı bıraktım.
Sonra yeni plan yaptım.
Güya korona olmuşum, odaya kapatılmışım ve onunla konuşursam kendimi yalnız hissetmeyecektim.
İşte böyle bana tekrar yazar diye düşündüm. “Her şey açığa çıkarsa mahvolurum” diye korkmadım değil.
Ya da ona âşık olduğumu açık açık söylemeli miydim?
Kararsızım, yardım edin. Lütfen, bir tavsiye verin.
İnsan âşık olunca gözü hiçbir şey görmüyor ya... Bu arada ben 25 yaşındayım, o da 30 yaşlarında.
◊ Rumuz: Kurnaz kız
YANIT
Güzel kızım, uzun mektubun okuduğumda seni 15-16 yaşlarında küçük bir kız sandım. Anlattıkların o kadar safça, çocukçaydı ki... Hele o sahte koronaya yakalanma hikayesine şaşırmadığımı söylesem yalan olur.
Ancak bu durumu ciddiye almam gerektiğini sonunda, senin 25, o gencin ise 30 yaşında olduğunu söylediğinde anladım. Bir kere aileler arasında çok ciddi bir düşmanlık olduğunu söylüyorsun.
Bu durumda zaten evlenmeniz söz konusu olamaz. Sanırım bu genç adam da mesajlarına karşılık vermeyerek bunu sana göstermeye çalışmış, sana umut vermek istememiş.
Bu arada en önemli şeyi de göz ardı etmemelisin. Siz teyze çocuklarıymışsınız... Zaten doğal olarak evlenmeniz sakıncalı, bilmen lazım.
Her yönden bu beraberlik mümkün görünmüyor. En doğrusu, senin bu takıntıdan vazgeçmen.