Kadına şiddeti kınıyoruz

Bugün sizinle Ege Genç İş İnsanları Derneği’nin kadın şiddetine dair yazısını paylaşacağım. Dernek, kadınların ekonomik hayatta etkin olduğunda aile içi şiddetin de azalacağını dile getiriyor...
Türkiye’nin en büyük iş örgütleri arasında yer alan ve geçtiğimiz sene kadın erkek eşitliğine dikkat çekmek için adındaki işadamları ibaresini iş insanları olarak değiştiren Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİİD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, kadına karşı şiddetin vahşi bir yaklaşım olduğunu belirtti. Aslan, aile içi şiddetin de dikkat çekilmesi gereken önemli bir başlık olduğunu hatırlattı.
Aile içinde kadının ekonomik statüsünün yükseltilerek birçok sorunun baştan toplumsal olarak bertaraf edilebileceğini vurguladı. EGİİD Başkanı Aslan’ın şiddete karşı düşüncelerini sizinle de paylaşmak isteriz:
“Kadına yönelik şiddet, insan haklarının en yaygın ihlallerinden biri olarak, sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel hayata katılan kadınları etkiliyor. Türkiye’de her 10 kadından 4’ü hayatları boyunca şiddetin en az bir formuyla karşı karşıya kalıyor. İş dünyası olarak kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmayı ve kadınların iş dünyasına katılımını daha etkin ve verimli hale getirmek için destek mekanizmaları ve yöntemleri oluşturmayı hedefliyoruz.
Kadınların iş dünyasında daha aktif rol almaları, yaşam standartlarını yükseltmeleri ve kadına yönelik şiddete son verilmesi için de iş dünyası olarak ortak projeler yürütmeyi planlıyoruz.
Kadınlara yönelik öncelikli çözülmesi gereken konulardan biri özellikle şiddettir. Böylesi vahşi bir yaklaşımı kınıyor, acil çözüm planlarının arkasında olduğumuzu vurguluyoruz.
Kadına yönelik aile içi şiddet kadınları sadece fiziksel ve psikolojik olarak etkilememekte aynı zamanda hukuki, sosyal, siyasal ve ekonomik statülerinin gelişmesini de engellemektedir.
Kadına yönelik aile içi şiddetin önlenebilmesine ilişkin vurgulanması gereken önemli bir husus, kadının iş gücüne katılımıyla ilgilidir.
Kadının iş gücüne katılımının aile içi şiddete etkisine ilişkin farklı bakış açıları olmakla birlikte bu konudaki ilk yaklaşım, kadın istihdamının şiddetten koruyucu etkilerine işaret etmektedir.
Kadının iş gücüne katılımıyla birlikte gelir elde etmesine bağlı olarak sağladığı ekonomik güç aile içindeki şiddeti azaltıcı etkiler yaratacaktır.
Kadınların ekonomik hayata tam ve etkin olarak katılımı güçlü ekonomilerin inşası ve yaşam kalitesinin geliştirilmesi için son derece önemlidir.”
EGİİD: Ege Genç İş İnsanları Derneği
YANIT
Kadın örgütlerinin büyük mücadeleleri sonucunda atılan ciddi adımlardan biri 2012 yılında çıkarılan 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”dur.
Aslında kadına yönelik şiddete karşı bu 6284 no’lu yasa kadınlara korunma hakkı, hayati tehlike varsa, geçici koruma (yakın koruma) verilmesi, şiddet uygulayanın uzaklaştırılması, kimlik bilgilerinin değiştirilmesi, kadının sığınma evine yerleştirilmesi gibi pek çok hak tanıyor.
Türkiye’nin dört bir yanında kadınlar Pınar Gültekin’in canice katledilmesini protesto için sokaklarda...
Her yeni kadın cinayetinde olduğu gibi kadınlar isyan ediyor.
Aslında erkek şiddetine uğrayan kadınların haklarını korumak için çok etkili olabilecek bir yasamız var.
Ancak maalesef gerektiği gibi uygulanmadığı için her yıl çok sayıda kadın katlediliyor.
Kadınlar, artık neden her geçen gün kadın cinayetlerine bir yenisinin eklendiğini, neden kadınlara karşı böylesine bir yok edici bir katliama kurban olduklarını bile anlayamıyorlar.
Ve acil olarak bu cinayetlere son verecek gerçek yaptırımlar bekliyorlar.
Kadına şiddeti kınıyoruz
Bugün sizinle Ege Genç İş İnsanları Derneği’nin kadın şiddetine dair yazısını paylaşacağım. Dernek, kadınların ekonomik hayatta etkin olduğunda aile içi şiddetin de azalacağını dile getiriyor...
Türkiye’nin en büyük iş örgütleri arasında yer alan ve geçtiğimiz sene kadın erkek eşitliğine dikkat çekmek için adındaki işadamları ibaresini iş insanları olarak değiştiren Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİİD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, kadına karşı şiddetin vahşi bir yaklaşım olduğunu belirtti. Aslan, aile içi şiddetin de dikkat çekilmesi gereken önemli bir başlık olduğunu hatırlattı.
Aile içinde kadının ekonomik statüsünün yükseltilerek birçok sorunun baştan toplumsal olarak bertaraf edilebileceğini vurguladı. EGİİD Başkanı Aslan’ın şiddete karşı düşüncelerini sizinle de paylaşmak isteriz:
“Kadına yönelik şiddet, insan haklarının en yaygın ihlallerinden biri olarak, sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel hayata katılan kadınları etkiliyor. Türkiye’de her 10 kadından 4’ü hayatları boyunca şiddetin en az bir formuyla karşı karşıya kalıyor. İş dünyası olarak kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmayı ve kadınların iş dünyasına katılımını daha etkin ve verimli hale getirmek için destek mekanizmaları ve yöntemleri oluşturmayı hedefliyoruz.
Kadınların iş dünyasında daha aktif rol almaları, yaşam standartlarını yükseltmeleri ve kadına yönelik şiddete son verilmesi için de iş dünyası olarak ortak projeler yürütmeyi planlıyoruz.
Kadınlara yönelik öncelikli çözülmesi gereken konulardan biri özellikle şiddettir. Böylesi vahşi bir yaklaşımı kınıyor, acil çözüm planlarının arkasında olduğumuzu vurguluyoruz.
Kadına yönelik aile içi şiddet kadınları sadece fiziksel ve psikolojik olarak etkilememekte aynı zamanda hukuki, sosyal, siyasal ve ekonomik statülerinin gelişmesini de engellemektedir.
Kadına yönelik aile içi şiddetin önlenebilmesine ilişkin vurgulanması gereken önemli bir husus, kadının iş gücüne katılımıyla ilgilidir.
Kadının iş gücüne katılımının aile içi şiddete etkisine ilişkin farklı bakış açıları olmakla birlikte bu konudaki ilk yaklaşım, kadın istihdamının şiddetten koruyucu etkilerine işaret etmektedir.
Kadının iş gücüne katılımıyla birlikte gelir elde etmesine bağlı olarak sağladığı ekonomik güç aile içindeki şiddeti azaltıcı etkiler yaratacaktır.
Kadınların ekonomik hayata tam ve etkin olarak katılımı güçlü ekonomilerin inşası ve yaşam kalitesinin geliştirilmesi için son derece önemlidir.”
EGİİD: Ege Genç İş İnsanları Derneği
YANIT
Kadın örgütlerinin büyük mücadeleleri sonucunda atılan ciddi adımlardan biri 2012 yılında çıkarılan 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”dur.
Aslında kadına yönelik şiddete karşı bu 6284 no’lu yasa kadınlara korunma hakkı, hayati tehlike varsa, geçici koruma (yakın koruma) verilmesi, şiddet uygulayanın uzaklaştırılması, kimlik bilgilerinin değiştirilmesi, kadının sığınma evine yerleştirilmesi gibi pek çok hak tanıyor.
Türkiye’nin dört bir yanında kadınlar Pınar Gültekin’in canice katledilmesini protesto için sokaklarda...
Her yeni kadın cinayetinde olduğu gibi kadınlar isyan ediyor.
Aslında erkek şiddetine uğrayan kadınların haklarını korumak için çok etkili olabilecek bir yasamız var.
Ancak maalesef gerektiği gibi uygulanmadığı için her yıl çok sayıda kadın katlediliyor.
Kadınlar, artık neden her geçen gün kadın cinayetlerine bir yenisinin eklendiğini, neden kadınlara karşı böylesine bir yok edici bir katliama kurban olduklarını bile anlayamıyorlar.
Ve acil olarak bu cinayetlere son verecek gerçek yaptırımlar bekliyorlar.