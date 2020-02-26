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Güzin Abla

Güzin Abla

guzinabla@hurriyet.com.tr

Eski sevgilim hâlâ peşimde

26 Şubat 2020

Eski sevgilim beni bırakıp başkasıyla evlendi hatta çocuğu da oldu. Ama hâlâ peşimde. Bana karşı bu tutkusunu anlamıyorum....

Sevgili ablacığım, 27 yaşında bir genç kızım. Bu zamana kadar saf, temiz duygularımla birilerini sevdim; ama hiçbiri evlenmek için kısmetim olmadı. Tanıdığım, yani aslında sevdiğim biri vardı. Onunla bir süre arkadaşlık ettik. Bana karşı çok iyiydi, beni sevdiğini düşünüyordum.
Beni her şekilde etkiledi. Hemen hemen bir yıla yakın bir süre arkadaşlık ettik.
Neredeyse evliliğe gittiğimizi düşünürken, aniden benden ayrılıp bir başkasıyla evlendi...
Bir süre sonra da bir çocuğu oldu. Ama işin garibi hâlâ beni arıyor. Utanmadan da “Seni unutamadım”, diye benimle görüşmek istiyor.
Bense, “Artık her şey değişti, başka bir sevdiğim var” diyorum. Bana karşı bu tutkusunu anlamıyorum. Bundan çok rahatsız oluyorum.
Şu anda gerçekten hayatımda biri var. Onu 6-7 aydır tanıyorum ve çok seviyorum. Ama hâlâ bana evlilik teklifi etmedi. Başımdan geçen bu tatsız tecrübe nedeniyle “Ya onu da kaybedersem” diye korkuyorum. “Ya o da beni terk ederse” lütfen cevap yazın; sizin fikrinize çok ihtiyacım var.
◊ Rumuz: Terk edilme korkusu
Eski sevgilim hâlâ peşimde

YANIT
Sevgili kızım, yaşadıklarının etkisinde olman çok doğal. Gerçekten de erkekler için eski sevgiliyle tekrar görüşmek, evli bile olsalar, o eski sevgiliyle ilişkiyi sürdürmek hiç de sorun değildir. Buna sık sık rastlıyorum. Oysa seni gerçek anlamda sevseydi, dediğin gibi sana karşı bir tutkusu olsaydı, seni bırakmaz, terk etmezdi.
Peki, neden terk etti seni, neydi sorun?
Seni unutamayacaktı, tekrar görmek seninle buluşmak istediğine göre neden bir başka-sıyla evlendi değil mi? Onun için hava hoş tabii. Hem seninle, hem de eşiyle ikili yaşam sürdürmek ne büyük mutluluk. Seni mi düşünecek, belki de seni uzun süre, “Zorla evlendirildim, seni unutamadım, eşimden boşanacağım, seni alacağım” diye oyalamaya bile çalışacaktır.
Senin de aranmaktan, eski sevgilinin üzerine düşmesinden hoşnut olduğun izlenimi oluştu bende. Ama sakın bu ısrarlara kapılma güzel kızım. Hayatın alt üst olur.
Sevdiğin genç adamın seni terk etmesinden korkman da bir anlamda normal.
Böyle bir deneyim yaşayınca, herkesin aynı şeyi yapabileceğini düşünüyorsun elbette. Ama merak etme, her erkek de aynı karaktersizlikte olacak değil ya...
Sen yine de tedbiri elden bırakmamalısın ama, sürekli endişeyle yaşamak da olacak şey değil.
Özellikle de bunu sevdiğin adama yansıtırsan, onu huzursuz eder, senden uzaklaşmasına neden olabilirsin.

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