Eski ilişkimi öğrenince beni istemedi

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Merhaba Güzin Abla, ben şu an 25 yaşındayım. 19 yaşındayken, üniversitenin ilk yıllarında biriyle tanıştım. O benim ilk sevgilim, ilk aşkımdı...

Her şey çok güzel gidiyordu. Ama 2 yıl sonrası ailevi sorunları olduğunu söyleyerek benden uzaklaşmaya başladı. Ben de ilgisizliğe sevgisizliğe dayanamayıp ayrılma kararı aldım.

Bu kararımdan pişman olup onu defalarca aradım ama telefonlarımı bile açmadı. Daha sonra o barışmak için bana ulaşmaya çalıştı ama bu defa ben istemedim.

Aradan bir yıl geçti. Onu unutmak için yeni birini hayatıma aldım. Onunla ilişkimizin evliliğe doğru ilerlediğini düşündüm. Ona güvenerek birlikte oldum. Sonrasında beni çok kısıtlamaya başladı.

Sürekli tartışıyorduk, ondan da bu sebepten ayrıldım.

Aradan aylar geçti... İlk aşkım yine aradı beni unutamadığını ve barışmak istediğini söyledi. Konuşmaya başladık, evlilik hayalleri kurup duruyordu. Fakat ben yaşadıklarımı ona nasıl söylerim diye kara kara düşünüyordum.

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İlk buluşmamızda tüm cesaretimi topladım, söyledim. Sadece “biz artık birbirimize acıdan başka bir şey vermeyiz, git kendine yeni bir hayat kur” dedi. Benim ondan başkasıyla beraberlik yaşamama dayanamamıştı.

Bu olayın ardından bir yıl geçti... Ben hâlâ son sözlerine takıldım, nasıl içimi yaktı anlatamam... Kendime yeni bir hayat kurdum ama hâlâ o ilk aşkımı unutamadım. Kendi ellerimle hayatımı mahvettim sanki...

◊ Rumuz: Ne yapacağım

YANIT

Sevgili kızım, belki biraz acele etmişsin, bu ikinci sevgiliye biraz erken bir dönemde güvenmiş, evlilik hayallerine kapılmışsın. Hata mı? Evet hata ama şimdi bu ilk sevgilinin davranışı da affedilir gibi değil.

Çünkü sonuçta sana karşı ilgisiz davranmış, senin ayrılık kararın üzerine telefonlarını açmamış bir süre.

Sonra pişman olmuş belki ama senin gururunu da kırmış. Senin bir başkasıyla olabileceğini tahmin edebilirdi.

Erkeklerin istedikleri gibi davranmakta, yaşamakta hiçbir sakınca görmeyip, aynı şeyleri kızlar yaşayınca katlanamamaları artık alışılagelmiş bir durum.

Sen zaten pişman olmuşsun, dürüst davranıp ona yaşadığın her şeyi anlatmışsın. Dürüst davranmanın karşılığı bu olmamalıydı.

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Sevgili kızım, bence aklını artık bu eski olaylara takmamalısın.

Olan olmuş, geriye dönüşü yok. Ama bundan böyle, karşına çıkacak erkeklere hemen güvenmemelisin. Hemen evlilik hayalleri kurmamalısın.

Zaten siz kızların, her ilişkide mutlaka kendilerini beyaz gelinlik içinde hayal etmeleri, sizleri genellikle işte böyle yanlışlara sürüklüyor...

Bundan böyle çevrene, daha aklı başında, olgun, ağırbaşlı, kendine güvenen bir genç kız olduğunu göstereceksin.

Pişmanlıklar içinde, keşkeler içinde bunalıp gitmene asla gönlüm razı olmuyor.

Artık acı çekmek zorunda değilsin...

Geçmişe bir sünger çekip mutlu olmaya çalışmalısın.

Bundan sonra da böyle sevgisini takıntılarına feda etmeye hazır, bir kadının ilki olmakta ısrarcı erkeklerden uzak durmalısın.