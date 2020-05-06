Aşk mı yoksa evlilik mi?

4 yıl önce patronumla yakınlaştık ve sırf onu unutmak için evlendim. 3 ay evli kaldıktan sonra onu unutamadığımdan boşanmak istedim. Aşkı mı seçmeliyim yoksa evliliğimi mi?
Güzin Abla, 5 yıldır özel bir şirkette muhasebe sorumlusu olarak çalışıyorum. 4 yıl önce işverenimle yakınlaştığımızı hissettim.
O, evli ve 3 çocuk babası. Birbirimizi seviyorduk. Ama bu ilişkinin doğru olmadığını ikimiz de biliyorduk.
Geçen yıl sırf bu ilişkiyi noktalamak için sevmediğim biriyle evlilik yaptım.
Görücü usulüyle evlendiğim kişi biraz çocuk ruhlu bir yetişkin. Sanki normal bir erkek gibi değil. Evlendikten sonra ona bir türlü ısınamadım. Üstelik çok da sorumsuz bir insandı. Topu topu 3 ay evli kaldık ama kendimi zorlasam da onu sevemedim.
İkimiz de aynı anda boşanmaya karar verdik. Sonuçta o da benim onu sevmediğimin farkındaydı.
Şu anda işime devam ediyorum ve o kişiyi hâlâ seviyorum. Bu arada eşim her şeye rağmen yuvamızı kurtarmak için benimle barışmaya karar verdi.
Bir anlamda boşanmaktan vazgeçti.
Ben ise onu sevemediğim için ve her gün sevdiğim kişi gözümün önünde olduğu için eşimle tekrar birleşmeye cesaret edemiyorum.
Barışsak da benim için bir şey değişmeyecek, çok iyi biliyorum. Aklım fikrim işyerimdeki sevdiğim adamda. O da boşanmaya karar verdiğim için çok sevindiğini belli etti. Şimdi soruyorum size, bu durumda ben ne yapmalıyım?
◊ Rumuz: Aşk mı evlilik mi?
YANIT
Sevgili kızım, sana hatalı olduğunu söylersem sakın bana darılma. Hatalısın çünkü evli ve çocukları olan bir adamla yakınlık kurmuşsun.
Ta başından itibaren böyle bir ilişkinin olmayacağını bilmen gerekirdi. Çünkü sonuçta sevdiğin bu adam da sana hiç umut vermemiş, seninle evleneceğini ya da senin için yuvasını yıkacağını söylememiş.
İyi de etmiş.
Olmayacak bir duaya amin dememiş, seni de boş yere oyalamamış. Ancak bu arada sırf bu adamı unutmak için sevmediğin hatta sanırım çok iyi tanımadığın bir adamla evlenmişsin. Onu tanıdıkça severim, sanmışsın ama o da olmamış. Tam tersine giderek ondan uzaklaşmışsın.
Şimdi de boşanmaya kalkmışsın, ki aslında bu yaptığın en doğru hareket.
Ama yine aynı yerde çalışmaya devam ettiğin için, hâlâ o işverenin olan adamla yakınlığın sürüyor.
Ondan umudunu kesmek için evlenmişsin ama, şimdi boşanmak üzere olduğuna göre, yeniden sevgin yeşermiş.
Bence ta başa dönmüşsün. Eşinin barışma girişimlerini asla kabul etme, sevgili kızım. O seni mutlu etmeyi başaramamış, sana sevdiğin adamı unutturabilecek biri değilmiş. şu anda beni dinlersen, önce bu iş yerinden ayrılmalısın.
Kendine başka bir iş bulmalısın. Sonuçta muhasebe sorumlusu olarak iş bulman pek de zor olmasa gerek.
Bir yandan da eşinden bir an önce boşanıp kendine yeni bir yol çizmelisin. Böylece bu karmaşık ve mutsuz günlerini geride bırakabilirsin. Umarım hem yeni bir iş, yeni bir çevre edinir, hem de bu arada seveceğin ve seni gerçekten seven bir hayat arkadaşına rastlayabilirsin.
Aşk mı yoksa evlilik mi?
4 yıl önce patronumla yakınlaştık ve sırf onu unutmak için evlendim. 3 ay evli kaldıktan sonra onu unutamadığımdan boşanmak istedim. Aşkı mı seçmeliyim yoksa evliliğimi mi?
Güzin Abla, 5 yıldır özel bir şirkette muhasebe sorumlusu olarak çalışıyorum. 4 yıl önce işverenimle yakınlaştığımızı hissettim.
O, evli ve 3 çocuk babası. Birbirimizi seviyorduk. Ama bu ilişkinin doğru olmadığını ikimiz de biliyorduk.
Geçen yıl sırf bu ilişkiyi noktalamak için sevmediğim biriyle evlilik yaptım.
Görücü usulüyle evlendiğim kişi biraz çocuk ruhlu bir yetişkin. Sanki normal bir erkek gibi değil. Evlendikten sonra ona bir türlü ısınamadım. Üstelik çok da sorumsuz bir insandı. Topu topu 3 ay evli kaldık ama kendimi zorlasam da onu sevemedim.
İkimiz de aynı anda boşanmaya karar verdik. Sonuçta o da benim onu sevmediğimin farkındaydı.
Şu anda işime devam ediyorum ve o kişiyi hâlâ seviyorum. Bu arada eşim her şeye rağmen yuvamızı kurtarmak için benimle barışmaya karar verdi.
Bir anlamda boşanmaktan vazgeçti.
Ben ise onu sevemediğim için ve her gün sevdiğim kişi gözümün önünde olduğu için eşimle tekrar birleşmeye cesaret edemiyorum.
Barışsak da benim için bir şey değişmeyecek, çok iyi biliyorum. Aklım fikrim işyerimdeki sevdiğim adamda. O da boşanmaya karar verdiğim için çok sevindiğini belli etti. Şimdi soruyorum size, bu durumda ben ne yapmalıyım?
◊ Rumuz: Aşk mı evlilik mi?
YANIT
Sevgili kızım, sana hatalı olduğunu söylersem sakın bana darılma. Hatalısın çünkü evli ve çocukları olan bir adamla yakınlık kurmuşsun.
Ta başından itibaren böyle bir ilişkinin olmayacağını bilmen gerekirdi. Çünkü sonuçta sevdiğin bu adam da sana hiç umut vermemiş, seninle evleneceğini ya da senin için yuvasını yıkacağını söylememiş.
İyi de etmiş.
Olmayacak bir duaya amin dememiş, seni de boş yere oyalamamış. Ancak bu arada sırf bu adamı unutmak için sevmediğin hatta sanırım çok iyi tanımadığın bir adamla evlenmişsin. Onu tanıdıkça severim, sanmışsın ama o da olmamış. Tam tersine giderek ondan uzaklaşmışsın.
Şimdi de boşanmaya kalkmışsın, ki aslında bu yaptığın en doğru hareket.
Ama yine aynı yerde çalışmaya devam ettiğin için, hâlâ o işverenin olan adamla yakınlığın sürüyor.
Ondan umudunu kesmek için evlenmişsin ama, şimdi boşanmak üzere olduğuna göre, yeniden sevgin yeşermiş.
Bence ta başa dönmüşsün. Eşinin barışma girişimlerini asla kabul etme, sevgili kızım. O seni mutlu etmeyi başaramamış, sana sevdiğin adamı unutturabilecek biri değilmiş. şu anda beni dinlersen, önce bu iş yerinden ayrılmalısın.
Kendine başka bir iş bulmalısın. Sonuçta muhasebe sorumlusu olarak iş bulman pek de zor olmasa gerek.
Bir yandan da eşinden bir an önce boşanıp kendine yeni bir yol çizmelisin. Böylece bu karmaşık ve mutsuz günlerini geride bırakabilirsin. Umarım hem yeni bir iş, yeni bir çevre edinir, hem de bu arada seveceğin ve seni gerçekten seven bir hayat arkadaşına rastlayabilirsin.