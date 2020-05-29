TOFAŞ değer katıyor

Ülkede basketbol kültürünün gelişmesinde, günden güne büyümesinde en önemli faktörlerden biri TOFAŞ Spor Kulübü’dür.
1974 yılında başlayan serüvende; önce kentin sınırlarını, milenyumda elde edilen şampiyonlukla da ülke sınırlarını aşan kulüp, bugüne dek olan süreçte her daim altyapıya verdiği önemi korurken aynı zamanda başarı çıtasını da yükseltti.
2016 yılında yeniden Basketbol Süper Ligi’ne dönüşüyle birlikte, her yıl üzerine koyarak ilerleyen TOFAŞ için, bu yılın önemi ise oldukça büyüktü.
KENDİNE DUYULAN GÜVENİ BOŞA ÇIKARMADI
BSL’ye dönüş sonrası, ertesi sezon gerçekleşen lig ve kupadaki final süreçleri bu noktada beklentileri de yükseltirken, kulübün tıpkı geçmişte olduğu gibi sınırları yeniden aşarak kent basketboluna yeni heyecanlar yaşatması, her basketbolseverin temennisi niteliğindeydi.
Artık mücadelenin başarıyla taçlandırıldığı anlar bekleniyordu...
Bu etrafta sezona başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, pandemi sürecinin engel oluşturmasına karşın bugüne dek gösterdikleriyle kendine olan güveni boşa çıkarmadı.
EUROCUP SONRASI AYAKLAR YERE SAĞLAM BASIYOR
Orhun Ene’nin kumandanlığında, yeni bir kadro revizyonu ile parkede mücadele gösteren kulüp, 7Days EuroCup’ta çeyrek finalistliğe yükseldi.
Ligi de ilk 5’te bitirirken; kupada hayal kırıklığı yaşandı.
Bu sezona ilişkin altı çizilecek noktayı ise deneyim ve takım bütünlüğü oluşturuyor. Gerek idari, gerekse teknik heyetin önemle vurguladığı konulardan biri olan tecrübe, bu sezon başarıyı gerçekleştirdi.
2 sezonluk 7Days EuroCup’taki sürecin ardından, daha özgüvenli, daha ayakları yere ağır basan bir takım gördük.
BAŞARININ İYİ KADRO VE BÜTÇEDEN OLMADIĞINI GÖSTERDİ
Bir eşik kırıldı TOFAŞ için...
Öyle ki; başarının, yalnızca iyi bir kadro ve bütçeden oluşmadığı, her deneyimin bir sonraki adım için ne denli önem taşıdığı gösterildi.
Takım bütünlüğü ise kulüp için ayrı bir belirleyici noktayı oluşturuyor.
Basketbol gibi sürekli olarak kadroların revizyonlara uğradığını düşünürsek; sürekli olarak değişen ve dönüşen oyun kültürü bünyesinde, her daim istikrarı sağlamak pek de kolay bir şey değil...
ÜRETEN VE GELİŞTİREN BİR KİMLİK OLUŞTURDU
TOFAŞ bunu başarıyor.
Her zaman, zirveyi hedefler nitelikte mücadelesinin gösterirken aynı zamanda genç oyunculara verdiği önemden de bir an olsun vazgeçmiyor.
Türk basketbolu için üreten, hatta oyunun geliştirilmesine de katkıda bulunan bir kimlik kazanmış durumda.
Bunun için idari ve teknik heyetin, uzun yılları bulan çalışma birlikteliği ve prensipleri ile vizyon sahibi olmaları, hayallere değil gerçeklere bağlı kalarak oluşturdukları sistem ve tüm bunlar gerçekleştirilirken bütçelerin aşırıya kaçmadan korunması, ortaya çıkan fotoğrafı daha da anlamlı hale getiriyor.
KENTTE UNUTULAN HEYECAN YENİDEN ALEVLENDİ
Özellikle pek çok kulübün mali sıkıntılar sonrası kapandığı, pek çok kulübün de bütçelerinde mecburi olarak tasarrufa gittiği dönemde, TOFAŞ Spor Kulübü hem istikrarı, hem de üstlendiği misyon ile Türk basketboluna değer katmaya devam ediyor.
Şimdi yeni bir dönüşüm süreci daha bekliyor kulübü.
EuroCup çeyrek finalisti apoleti, kent basketbolunda yıllar öncesinden kalan ve unutulan heyecanı yeniden alevlendirdi.
‘HEP DAHA YÜKSEĞE’ ANLAYIŞI HAKİM OLDU
Başarı için mücadele veren TOFAŞ, başarıya da ulaşabileceğini gösterdi.
Bu elbette kulüp için yeterli olmayacaktır zira; yaşadıkları çeşitli süreçlerin ardından bugüne gelmelerinde ‘hep daha yükseğe’ anlayışı hakim oldu.
Ancak şunun da altını çizmek gerekir ki; pandemi süreci, pek çok kulübe yansıdığı gibi TOFAŞ’ın da gelecek hamlelerinde etki gösterecektir.
Kulüplerin ekonomik şartlarını baz alırsak;
Önümüzdeki kısa vadede, bütçelerin artış gösterdiği, kalitesini kağıt üzerinde değil parke üzerinde de kanıtlamış parmakla gösterilen oyunculara özlem duyacağız gibi görünüyor.
TOFAŞ İÇİN YENİ BİR ŞANS DOĞUYOR
Bu noktada TOFAŞ Spor Kulübü için de yeni bir şans doğuyor.
Önümüzdeki yıl altyapıya önem verenin, kulüp organizasyonunu bütçesel dengede tutarak gelişmini sürdürmeye devam edenlerin, özüne yöneldiğinde Türk basketboluna yeni değerler kazandırabilecek kulüplerin yılı olacak gibi duruyor.
Şu an dahi baktığımızda Milli Takım’ı besleyen yerliler, altyaş gruplarında da başarılı gençlere sahip olan kulüp, Orhun Ene’nin liderliğinde yeni bir dönüşümün de kapısını açacaktır.
Her zaman olduğundan daha fazla altyapıya verilen önem, özellikle önümüzdeki sezon kendisini hissettirecektir.
HEM ZİRVEYE HEM ALTYAPIYA
Peki bu etrafta Avrupa’daki kulüplerle yarışa devam edilebilir mi?
Neden olmasın...
TOFAŞ Basketbol Takımı’nın bu sezon gösterdiği bir başka şey de; Avrupa’da oyunu kuralına göre oynaması ve maç maç değişen taktiksel düzende, oyuncu potansiyellerini daha fazla açığa çıkaran bir teknik heyetin koordinesinde gerçekleştirdiği mücadeleydi.
Haliyle, TOFAŞ Spor Kulübü’nü yalnızca bir basketbol takımı olarak nitelendirmek yeterli olmayacaktır.
Kulübün kent basketboluna yönelik hamleleri de göz önünde bulundurulduğunda, kesin olan bir şey var ki o da Türk basketbolunun gelişiminde önemli rollerden birini oynadığı.
Kulüp, bu özelliğini koruduğu sürece de önümüzdeki yıllarda zirve yarışından kopmayacak, bununla birlikte Türk basketboluna da yeni değerler katmaya devam edecektir.
TOFAŞ değer katıyor
Ülkede basketbol kültürünün gelişmesinde, günden güne büyümesinde en önemli faktörlerden biri TOFAŞ Spor Kulübü’dür.
1974 yılında başlayan serüvende; önce kentin sınırlarını, milenyumda elde edilen şampiyonlukla da ülke sınırlarını aşan kulüp, bugüne dek olan süreçte her daim altyapıya verdiği önemi korurken aynı zamanda başarı çıtasını da yükseltti.
2016 yılında yeniden Basketbol Süper Ligi’ne dönüşüyle birlikte, her yıl üzerine koyarak ilerleyen TOFAŞ için, bu yılın önemi ise oldukça büyüktü.
KENDİNE DUYULAN GÜVENİ BOŞA ÇIKARMADI
BSL’ye dönüş sonrası, ertesi sezon gerçekleşen lig ve kupadaki final süreçleri bu noktada beklentileri de yükseltirken, kulübün tıpkı geçmişte olduğu gibi sınırları yeniden aşarak kent basketboluna yeni heyecanlar yaşatması, her basketbolseverin temennisi niteliğindeydi.
Artık mücadelenin başarıyla taçlandırıldığı anlar bekleniyordu...
Bu etrafta sezona başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, pandemi sürecinin engel oluşturmasına karşın bugüne dek gösterdikleriyle kendine olan güveni boşa çıkarmadı.
EUROCUP SONRASI AYAKLAR YERE SAĞLAM BASIYOR
Orhun Ene’nin kumandanlığında, yeni bir kadro revizyonu ile parkede mücadele gösteren kulüp, 7Days EuroCup’ta çeyrek finalistliğe yükseldi.
Ligi de ilk 5’te bitirirken; kupada hayal kırıklığı yaşandı.
Bu sezona ilişkin altı çizilecek noktayı ise deneyim ve takım bütünlüğü oluşturuyor. Gerek idari, gerekse teknik heyetin önemle vurguladığı konulardan biri olan tecrübe, bu sezon başarıyı gerçekleştirdi.
2 sezonluk 7Days EuroCup’taki sürecin ardından, daha özgüvenli, daha ayakları yere ağır basan bir takım gördük.
BAŞARININ İYİ KADRO VE BÜTÇEDEN OLMADIĞINI GÖSTERDİ
Bir eşik kırıldı TOFAŞ için...
Öyle ki; başarının, yalnızca iyi bir kadro ve bütçeden oluşmadığı, her deneyimin bir sonraki adım için ne denli önem taşıdığı gösterildi.
Takım bütünlüğü ise kulüp için ayrı bir belirleyici noktayı oluşturuyor.
Basketbol gibi sürekli olarak kadroların revizyonlara uğradığını düşünürsek; sürekli olarak değişen ve dönüşen oyun kültürü bünyesinde, her daim istikrarı sağlamak pek de kolay bir şey değil...
ÜRETEN VE GELİŞTİREN BİR KİMLİK OLUŞTURDU
TOFAŞ bunu başarıyor.
Her zaman, zirveyi hedefler nitelikte mücadelesinin gösterirken aynı zamanda genç oyunculara verdiği önemden de bir an olsun vazgeçmiyor.
Türk basketbolu için üreten, hatta oyunun geliştirilmesine de katkıda bulunan bir kimlik kazanmış durumda.
Bunun için idari ve teknik heyetin, uzun yılları bulan çalışma birlikteliği ve prensipleri ile vizyon sahibi olmaları, hayallere değil gerçeklere bağlı kalarak oluşturdukları sistem ve tüm bunlar gerçekleştirilirken bütçelerin aşırıya kaçmadan korunması, ortaya çıkan fotoğrafı daha da anlamlı hale getiriyor.
KENTTE UNUTULAN HEYECAN YENİDEN ALEVLENDİ
Özellikle pek çok kulübün mali sıkıntılar sonrası kapandığı, pek çok kulübün de bütçelerinde mecburi olarak tasarrufa gittiği dönemde, TOFAŞ Spor Kulübü hem istikrarı, hem de üstlendiği misyon ile Türk basketboluna değer katmaya devam ediyor.
Şimdi yeni bir dönüşüm süreci daha bekliyor kulübü.
EuroCup çeyrek finalisti apoleti, kent basketbolunda yıllar öncesinden kalan ve unutulan heyecanı yeniden alevlendirdi.
‘HEP DAHA YÜKSEĞE’ ANLAYIŞI HAKİM OLDU
Başarı için mücadele veren TOFAŞ, başarıya da ulaşabileceğini gösterdi.
Bu elbette kulüp için yeterli olmayacaktır zira; yaşadıkları çeşitli süreçlerin ardından bugüne gelmelerinde ‘hep daha yükseğe’ anlayışı hakim oldu.
Ancak şunun da altını çizmek gerekir ki; pandemi süreci, pek çok kulübe yansıdığı gibi TOFAŞ’ın da gelecek hamlelerinde etki gösterecektir.
Kulüplerin ekonomik şartlarını baz alırsak;
Önümüzdeki kısa vadede, bütçelerin artış gösterdiği, kalitesini kağıt üzerinde değil parke üzerinde de kanıtlamış parmakla gösterilen oyunculara özlem duyacağız gibi görünüyor.
TOFAŞ İÇİN YENİ BİR ŞANS DOĞUYOR
Bu noktada TOFAŞ Spor Kulübü için de yeni bir şans doğuyor.
Önümüzdeki yıl altyapıya önem verenin, kulüp organizasyonunu bütçesel dengede tutarak gelişmini sürdürmeye devam edenlerin, özüne yöneldiğinde Türk basketboluna yeni değerler kazandırabilecek kulüplerin yılı olacak gibi duruyor.
Şu an dahi baktığımızda Milli Takım’ı besleyen yerliler, altyaş gruplarında da başarılı gençlere sahip olan kulüp, Orhun Ene’nin liderliğinde yeni bir dönüşümün de kapısını açacaktır.
Her zaman olduğundan daha fazla altyapıya verilen önem, özellikle önümüzdeki sezon kendisini hissettirecektir.
HEM ZİRVEYE HEM ALTYAPIYA
Peki bu etrafta Avrupa’daki kulüplerle yarışa devam edilebilir mi?
Neden olmasın...
TOFAŞ Basketbol Takımı’nın bu sezon gösterdiği bir başka şey de; Avrupa’da oyunu kuralına göre oynaması ve maç maç değişen taktiksel düzende, oyuncu potansiyellerini daha fazla açığa çıkaran bir teknik heyetin koordinesinde gerçekleştirdiği mücadeleydi.
Haliyle, TOFAŞ Spor Kulübü’nü yalnızca bir basketbol takımı olarak nitelendirmek yeterli olmayacaktır.
Kulübün kent basketboluna yönelik hamleleri de göz önünde bulundurulduğunda, kesin olan bir şey var ki o da Türk basketbolunun gelişiminde önemli rollerden birini oynadığı.
Kulüp, bu özelliğini koruduğu sürece de önümüzdeki yıllarda zirve yarışından kopmayacak, bununla birlikte Türk basketboluna da yeni değerler katmaya devam edecektir.