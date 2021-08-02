Bursaspor güven aşılıyor

Tarihte hep görürüz, mitolojilerin de geneli düştükten sonra kalkan ve yeniden doğan ‘Anka Kuş’larından kuruludur.

Hep bu hikayeler bizlerin, hayat üzerine sorgulayıcılığımızı artırır, düşüncelerimizi pekiştirir.

Futbolu da hayatın, ana eksenlerinden birini oluşturan bir öğe olarak görürsek, benzer direnişlerle pek çok kez karşılaşmışızdır.

Başarıyı ve başarının büyüklüğünü de belirleyen etken budur; küllerinden yeniden doğmak.

İşte böyle bir süreç kapsamında Bursaspor, yeni bir sezona ‘merhaba’ dedi.

KASVETLİ ORTAMDAN UMUT VERİCİ İKLİME

Bakıldığında ilk başlarda kasvetli görünen, kara bulutların hüküm sürdüğü hava yönetimin göreve ilk geldiği günden itibaren gerçekleştirdiği icraatlar ile nispeten daha umut verici bir iklime bıraktı kendini.

En azından, yapılması gerekenler için ortaya somut adımlar konuldu.

