THY’den Madrid çıkarması hedef 1 milyon turist

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Zira son 20 yılda ulaştığı seviye muazzam. 2003 yılında 10.4 milyon olan yolcu sayısını 8 katına; 83.4 milyona çıkaran THY, bugün dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biri. Hem de havacılıkta Boeing, Airbus gibi geniş gövdeli uçaklarda yaşanan üretim ve kalite sıkıntılarından kaynaklı kapasite kesmek zorunda kalınmasına rağmen.



İstanbul-Madrid arası ilk uçuş 1984’te, 40 yıl önce başladı. THY, bugün Madrid dışında; Barcelona, Malaga, Bilbao ve Valensiya’ya da uçuyor.

Bu büyümenin nasıl olduğuna gelince... THY rotasını Türkiye’nin tanıtımı ve de Avrupa’dan daha fazla turist gelme potansiyeli olan şehirlere çevirmiş durumda. Madrid onlardan biri.

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THY, Türkiye- Madrid seferlerinin başlamasının 40. yılı şerefine 130’dan fazla acente ve kuruluşların katıldığı bir “Türkiye gecesi” düzenledi. Hem de ne gece! Hedef, hali hazırda 350 bin olan İspanyol turist sayısını kademeli olarak 1 milyona çıkarmak! Oradaydım.

TÜRK DİZİLERİ ‘YUMUŞAK’ GÜCÜMÜZ

TK 1859 sefer sayılı uçakla, Türkiye’den gazeteciler, iş insanları ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Ahmet Bolat ve ekibi ile Madrid’deyiz. Toledo’dan sonra yüzyıllarca İspanyol İmparatorluğu’na başkentlik yapan bu şehir, ağırbaşlı olduğu kadar dinamik de. 1617 yılında Kral 3. Felipe döneminde yapımına başlanan Plaza Mayor gördüğüm en güzel meydanlardan biri. Beni etkileyen yapılardan biri de 18. yüzyılda Kral 5. Felipe’nin emri ile neoklasik mimariyle yapılan ve 3000 odası bulunan Madrid Kraliyet Sarayı. Burası halen İspanya Kraliyet Ailesi’ne ait. Ancak sadece devlet törenleri için kullanılıyor. Saray bahçesinde, Türkçe konuştuğumuzu fark eden 2 farklı grup tarafından durduruluyoruz. Övgüler hep aynı yerden: “Türk dizileri mükemmel”, “Arda Güler’i çok seviyoruz.”

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REKLAMDAN ÖTE BİR ÇALIŞMA

Türk dizileri arasında en beğenilen yapımların başında Kanal D’nin “Sadakatsiz”i var. Oradaki adı ile Infiel’in 24 Ekim 2021’deki reytingi, El Clasico; Barcelona- Real Madrid maçını, geçen ilk dizi oldu. Öyle ki sadece sanat tarihi konuşmaktan hoşlanan rehberimizin bile “quilty pleasure”, gizli zevki imiş Türk dizisi izlemek. Dizinin oyuncularından Melis Sezen bizimle. İspanya’da ciddi bir hayran kitlesine sahip. Türkiye tanıtım gecesinde ilk kez gösterilen Afyonkarahisar’ın tanıtıldığı reklam filmi ile büyük alkış topladı. Siyah kuğu edasıyla çıkıyor kürsüye ve diyor ki: “Ülkemi çok seviyorum ama bilmediğim ne çok yeri varmış. Dolayısıyla bu reklam filmi benim için iş olmanın ötesinde bir hediye oldu. Afyon’u tanıdım. Ülkemiz açıkça tüm dinler ve kültürlerin buluşma noktası. THY’nin ise bunun tanıtılmasına verdiği katkı gerçekten çok değerli.”

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SADECE BİR HAVAYOLU ŞİRKETİ DEĞİL ÜLKEMİZİN KÜLTÜR ELÇİLERİYİZ DE

Melis Sezen’in bıraktığı yerden Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Ahmet Bolat alıyor sözü: “Medeniyet bizim topraklarımızdan yayıldı dünyaya, şimdi THY olarak bu topraklar üzerinde medeniyetleri yeniden birleştiriyoruz. Bunun bir ayağı da İspanya. İspanyollar, zaten İstanbul ve Kapadokya’yı biliyor ve geliyor da. Ancak Ankara’dan başlayan, 3 bin yıllık Frigya Vadisini de içine alan 540 km’lik kültür yolunu pek kimse- hatta Türkler bile- bilmiyor. Bu noktada hedefimiz AJet markamız ile Ankara’yı Türkiye’nin üçüncü büyük turizm merkezi yapmak, 5 milyon turist getirmek.

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THY’DEN TURİZM HAMLESİ

“Neden Ankara neden Afyon derseniz de çünkü İspanyollara deniz- kum- güneş tatilini anlatamayız. Onlarda da var. Onlarda olmayansa bizdeki ‘tarih.’ UNESCO miras listesine de giren şehirlerimiz inanç turizmlerinin de bir parçası. Dünyadaki 7 kaya kilisesinden biri Kapadokya diğeri Frigya’da mesela. 2009’da 374 bin, geçen sene 324 bin İspanyol geldi Türkiye’ye. Bu yıl 500 bin civarı bekliyoruz. Hedefimiz, 1 milyon. 3 katı. Zor gibi gelebilir ancak oyuncularla, markalarla ve hatta dünyaca ünlü influencerlar ile işbirlikleri yaparak bu tarihi değerlerimizi iyi anlatır ve tanıtırsak gayet mümkün.”

HEDEF 30 MİLYAR DOLAR

THY’nin 2023 yılında Türkiye’ye 18 milyar dolar döviz girdisi sağladığı ve bunun 8 milyar dolarının cari fazlalık olarak ülkemizde kaldığını da belirten Prof. Dr. Bolat, “11 hedef ülkeden; ABD, Kanada, Meksika, Avustralya, Singapur, Güney Kore, Endonezya, Japonya, Çin, Tayvan ve Malezya’dan gelen turist sayısını artırmaya yönelik çalışmalarımız devam etmekte. Bu 11 ülkeden gelen turist sayısı 2023’te yüzde 43 arttı, 2.8 milyon oldu. Yeni hedefimiz 10 milyon turist, 30 milyar dolar gelir” diyor.

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TÜRK DİZİLERİNİ TÜRKÇE İZLE

Prof. Dr. Bolat, Türk dizilerinin özellikle İspanya ve Latin Amerika’da sevildiğine de özel başlık açıyor: “Dizilerde gördükleri kültürel motifler, doğal güzellikler, gastronomiden etkilenip, ülkemize geliyorlar. Türk oyunculara da hayranlar. Biz de oyuncularla el ele ülkemizi tanıtıyoruz. Ayrıca ‘Türk dizilerini Türkçe izle’ mottosuyla, özel bir fiyatla hazırladığımız, 4 haftalık paket programımız ile de Türkçeyi bir dünya dili haline getirme çalışmamız var.”