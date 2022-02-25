Montrö yeniden dünya gündeminde

TÜRKİYE’DE 7 MİLYON KİŞİ ‘NADİR’ HASTA
Türkiye’nin ilk Nadir Hastalıklar, Yetim İlaçlar Uygulama-Araştırma Merkezi Acıbadem Üniversitesi bünyesinde açıldı. Hacettepe ve Ankara Üniversiteleri takip etti onu ama hepsi bu. Kapsayıcı tedavi ve araştırmaların tek elden yürüdüğü merkez sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. ACURARE Müdürü ve Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Özbek, “Merkezi kurmaktaki amaç, ‘Bütün hastalar bize gelsin de tedavi olsun’ değildi zaten. Nadir hastalıklar ve bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ‘yetim’ ilaçlar alanında tanı-tedavi olanaklarının iyileşmesi, bilimsel-klinik araştırmaların artması, hastaların yaşam kalitesinin yükseltilmesi ile katılımlarının sağlanması, var olan kaynakların geliştirilmesi-daha verimli kullanılması esas amacımız” diyor. Aklımdaki 5 soruyu sordum.
Hastalığın ‘nadir’ olmasının kriteri ne? Ve Türkiye’de kaç nadir hastalık var?
Toplumda 2 bin kişinin birinden daha az kişide görülen hastalıklardır. 7000’den fazla hastalık bu gruba dahil. Ancak hastalık sayısı sürekli artmakta. Her ay yaklaşık 4-5 yeni hastalık tanımlanıyor. Dünyada 300, Türkiye’de 7 milyon kişi farklı farklı nadir hastalıklarla yaşıyor. Nadir denmesinin nedeni ise sık rastlanan hastalıklara göre görülme oranının düşük olması. Örneğin, kanama eğilimi yaratan hemofili hastalığına her 10 bin bebekte bir rastlanıyor.
Nadir hastalıkların nedeni ne? Türkiye’de yaygın olan ‘akraba evliliği’nin etkisi var mı?
Nadir hastalıkların yaklaşık yüzde 80’i genetik kökenlidir. Kalan yüzde 20’nin nedeni de ya bilinmemekte ya da çevresel etkenler olarak tanımlanmakta. Hemen hemen tüm genetik hastalıklar nadir hastalıktır; ancak her nadir hastalık genetik hastalık değildir. Yani sonradan da yakalanılabilir. Akraba evliliğinin yoğun görüldüğü ülkelerde, nadir hastalık oranı ise daha fazladır. Türkiye’de o ülkelerden biri. Bu hastalıkların yüzde 80’i genetik kökenli olduğuna göre akraba evliliklerinde bunun olma olasılığı artıyor.
En çok çocuklarda mı yetişkinlerde mi görülüyor?
TURKEY, BUGÜNDEN YARINA TÜRKİYE OLMAZ
Emekli Büyükelçi, diplomat Uluç Özülker daha önce de Turkey ismini Türkiye olarak tescil ettirmek için bazı çalışmalar yapıldığını hatırlatarak, “Turkey yerine ‘Made in Türkiye’, ‘Hello Türkiye’ gibi kalıpların kullanılmasını istemek Türkiye markasının yerleşmesi adına doğru bir karar, olumlu bir adımdır. Ancak İngilizcenin bu kadar yaygınlaştığı bir ortamda, bunu yapması beklenen kişi ya da kurumlar ‘Türkiye’ lafını hatırlar, kullanırlar mı? İşte bunu sorguluyorum” diyor.
ZAMAN VURGUSU
Özülker, 1975’te Etiyopya’da görevli olduğu yıllarda ülkenin o zamanki isminin Habeşistan olduğu hatırlatması yaparak, diyor ki: “Habeşi karışık demek! Dolayısıyla öyle anılmak istemiyor, Etiyopya denilmesini istiyorlardı. Öyle de oldu ama bugün hala Habeşistan diyen birçok kişiye rastlarsınız. Mesela Amerika’da insanların çoğu ister Turkey deyin ister Türkiye, Türkiye’nin yerini dahi bilmez. Turkey deyince ‘hindi’ gelir akıllarına. Ama Avrupa ülkeleri öyle değil. İngiltere Osmanlı zamanında bile Turkey demiştir bize. Fransızlar ‘Türki’ derler. Yani demem şu ki yerleşmiş birtakım alışkanlıklar var. Yani siz bir şeyi dünyaya takdim ettiniz diye herkes bunu benimseyecek diye bir durum yok! Bu değişiklik hemen bugünden yarına olmaz, zamana ihtiyaç var.”
TAVUS KUŞU MU
CAMBRİDGE
HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ DE KALDIRILSIN
Avukat Ayşegül Mermer, “İyi hal indirimi kravat, elbise, bıyık, saç, sakal değil, failinin gerçek pişmanlığı üzerinden uygulanan bir ceza indirimidir ve hâkimin taktir yetkisine bağlıdır” diyor ve TCK’nin 62. maddesi gereği uygulanan iyi hal indirimi sebeplerini şöyle özetliyor: “Mahkeme heyeti, failin cezasında failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sırasındaki tutum ile davranışlarını göz önüne alarak 6/1 oranında indirime gidebilir. Ki parantez açalım; ‘Pişmanım’, ‘Karımı seviyordum dedi’ ya da ‘Yargılama sırasında efendi durdu, boynunu büktü’ gibi davranışlar burada kastedilen. İyi hal indirimi takdiri bir indirimdir, uygulanması zorunlu değildir. Ancak bu indirimler cezayı önemli ölçüde azaltabilmektedir. Mesela faile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis; müebbet hapis cezası yerine, yirmi beş yıl hapis cezası verildiği olur.”
KIYAFET İNDİRİM SEBEBİ OLAMAZ
Kadına şiddet uygulayan zanlılara iyi hal indiriminin kaldırılacak olmasına, ‘Çok yerinde bir karardır. Çünkü iyi hal indirimleri, katilleri cesaretlendirmekte, şiddeti körüklemektedir’ yorumunu yapan Avukat Mermer, kadın cinayetleri ve kadına şiddet davalarında iyi hal ile haksız tahrik indiriminin de kaldırılması gerektiğini savunuyor. Mermer, “Haksız tahrik indirimi, kişinin haksız bir fiilin kendisinde meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işlemesi halinde ceza sorumluluğunu azaltan bir ceza indirimi nedenidir. Ancak kadın cinayetleri davalarında faillerin öyle savunmaları ile karşılaşıyoruz ki... Nutkunuz tutulur! Erkekler yasada tanımlı indirimleri biliyorlar. ‘Erkekliğime laf etti’, ‘Bana küfretti’, ‘Başkası ile görüşüyordu’, ‘Mini etek giydi’ gibi iftiralar atarak yasayı suiistimal ediyorlar. Asıl mesela bu! Hiçbir tahrik bir kadını öldürmek için sebep olamaz” diyor.
İŞTE ÖRNEKLER
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DİLİ BOZARAK ORİJİNALLİK YARATILMAZ
DİLBİLİMCİ, yazar Feyza Hepçilingirler, ‘Bunları şirinlik, hoşluk olsun diye yapıyorlar ama inan çok tehlikeli. Güzelliğin, hoşluğun, ilgi çekmenin buralarda aranması zavallı bir çaba’ diyerek cevaplıyor ilk sorumu. ‘Yani ‘Geççek’ diye şarkı adı olmaz. O olsa olsa ‘geçecek’tir’ diyor ve şöyle devam ediyor: “Dili bozarak dikkat çekmek elbette mümkün ama bu dildeki yozlaşmaya çok ciddi ve tehlikeli bir kapı açıyor. Üstelik de toplumun gözü önünde olan kişiler bunu yaptığında geçerlilik de sağlanmış oluyor. Birçok kişi özellikle de gençler ‘O yapmışsa ben de kullanabilirim’ diyerek aynı yanlışı devam ettiriyor. Zaten bugün gelinen noktada nasıl yazacağımızı dahi bilmez bir durumdayız. Böyle devam ederse de yeni kuşaklar için durum içinden çıkılmaz bir hal alır. Dili bozarak orijinallik yaratılamaz. İnsanların önce kullandıkları dile saygılı olması gerekir. Bu saygıyı da toplumun gözü önünde olan popüler kişilerden beklemek bizim hakkımızdır” uyarısında bulunuyor.
EĞİTİM ÖNEMLİ
Sosyal medya ya da Whatsapp yazışmalarında zaman zaman hepimiz ‘Ne oluyor?’ yerine ‘N’oluyor?’ yazıyoruz ya da konuşmanın bir yerine İngilizce kelimeler sıkıştırıyoruz. ‘Plaza Türkçesi’ diye bir tabir var. Bunları da soruyorum Hepçilingirler’e. Diyor ki: “Tüm bunlar az okumak ve iyi bir Türkçe eğitimi almamaktan kaynaklı. Herkesin çok az zamanı var! Herkes bir yerlere yetişme telaşında. O nedenle de basit dilbilgisi kurallarını atlıyor. Oysa üstten kesme işareti koymak o birkaç harfi yazmaktan daha zor. Günün sonunda göz yanlış yazımlara alışıyor. Öyle göre göre de o yazılışın doğru olduğunu sanıyoruz. ‘Geççek’ örneğinde olduğu gibi. Kısaltmaların, söylendiği gibi yazmanın moda olduğunu, modern-çağdaş göründüğünü düşünüyoruz ama değil. Bir de elle yazma alışkanlığını kaybettik. Defter, kâğıt, kalem ile ilgili değiliz çoğumuz. Tüm bu etmenler dilin yozlaşmasını tetikliyor.”
BENCE GAYET SEMPATİK
Dilbilimci, yazar Necmiye Alpay’ı da benzer bir soru ile arıyorum. ‘Geççek’ diye şarkı ismi mi olur? ‘Neden olmasın?’ diyerek başka bir pencere aralıyor. Şöyle özetliyor: “Geççek gayet Türkçe ancak yerel bir ağız. Ege aksanı... Ege’de öyle konuşulur; ‘Alcam’, ‘Gelcem’, ‘Gitçem’... Günümüzde Türkçe standartlaştığı için daha az rastlasak da yerel bir ağızdır bu. Tarkan da bir parça fanteziye kaçıp böyle bir seçim yapmış herhalde. Sonuçta ortada bir sanat var. O nedenle benim buna bir itirazım olmaz. Tarkan kalkıp bir yazı ya da kitap yazsaydı ve böyle bir kullanım yapsaydı belki o zaman çok yakışık almazdı ama bu bence çok itiraz edilebilecek bir durum değil. Aksine sempatik.”
SEÇİM HAKKI VAR
AMACIMIZ CİMNASTİĞİ ZORUNLU YAPMAK
KENDİSİ de başarılı bir eski cimnastikçi olan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, ‘Başarılı bir cimnastik ülkesi olma yolunda sağlam ve emin adımlarla ilerliyoruz’ diyerek cevaplıyor sorumu. 2021 yılında Türkiye, 2’si dünya ve Avrupa şampiyonalarında 16 altın, biri Olimpiyat ve Avrupa şampiyonasında 10 gümüş, 2’si Avrupa şampiyonasında 14 bronz, toplam 40 madalya elde etti. Çelen, arka arkaya aldığımız bu başarıları işaret ederek soruyor: “Aldığımız bunca madalya cimnastik ülkesi olma yolunda olduğumuzun ispatı değil mi?” Çok haklı. Peki, bu noktaya nasıl geldik?
EMİN ADIMLARLA
Şöyle anlatıyor: “Mütevazılık yapmayacağım. Ben ve arkadaşlarımız bu işe dertlendik ve çok çalıştık. Göreve geldiğimizden bu yana Cimnastik Federasyonu 12 ilden 81 ile yayıldı. Lisanslı sporcu sayımız bin 200’den 120 binlere çıktı. Spor Bakanlığımızın büyük desteği ile Türkiye’nin 25 ilinde olimpik, 81 ilinde irili ufaklı cimnastik salonunun yapıldığı, olimpiyatlarda madalya alan 7 sporcu ile final çıkaran bir spor dalı, bir federasyondan bahsediyoruz. Cimnastik ülkesi olma yolunda sağlam, emin adımlarla yürüyoruz. Bu yoldaki en büyük gayemizse cimnastiği kreş, anaokulu ve ilkokullarda zorunlu hale getirmek. Ne zaman bu olacak, işte o gün ‘Artık cimnastik ülkesiyiz’ diyebileceğiz gönül rahatlığıyla.”
MEB DEVREDE
“Bu gaye için Milli Eğitim’le görüşme halindeyiz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da desteğiyle 12 ilde, ‘Genel Cimnastik ve Hareket Eğitimi’ adı altında bir proje gerçekleştirdik. Çünkü biz cimnastik belirli bir seviyeye gelmezse diğer branşların da ilerleyemeyeceğini düşünüyoruz. Sporun gelişmişliğinin cimnastiğin gelişmesi ile doğru orantılı olduğuna inanıyoruz. Cimnastik tüm sporların atası. Erken yaşta başlanabilen bir yüzme, bir cimnastik var. Bu bağlamda biz kendimizi sadece ‘şampiyon’ yetiştiren değil de diğer spor branşlarına destek veren, spora katkı sağlayan bir sporcu fabrikası gibi görüyoruz. Altını çizmek isterim ki yaptığımız her proje de Spor Bakanlığımızda karşılığını buluyor. Peş peşe gelen madalyalar, dereceler bu işi tesadüfen yapmadığımızın, planlama, programlama ve çalışmanın ürünü olarak gördüğümüzün de göstergesi.”
TRAMPOLİNDE İLK ALTIN
SEVGİ BENCİL BİR DUYGU DEĞİLDİR
Uzman psikolog-ilişki terapisti Esra Ezmeci, ‘Gerçek sevgi/ aşk asla bencil değildir’ diyor ve her geçen gün artan şiddet eğilimi, kadın cinayetleri ve öfke sorununun altında bencillik duygusunun yattığını söylüyor. Diyor ki: “Kıskançlık sevgiye dahil değildir. Maçoluk sevgiye dahil değildir. Yasaklar koymak, kişiyi sadece kendine mecbur etmek, etrafına duvarlar örmek sevgiye dahil değildir. Bunlar şiddettir. Ancak maalesef ‘gerçek sevgi’, ‘gerçek aşk’ bu sanıldığı, sanılmaya başlandığı için kadına şiddet, kadın cinayetleri ya da nefret söylemleri ile daha sık karşılaşıyoruz.”
SEVMEK ÖNCE KENDİNDEN BAŞLAR
“Oysa gerçek sevgi/aşk karşındakini kendi olduğu hali ile sevebilmektir. Onun varlığını değiştirmeye çalışmadan, bütünü ile kabul etmek ve içselleştirmek demektir. Korkularına, kaygılarına, gelecek ile ilgili plan ya da isteklerine saygı göstermek, atacağı adımları desteklemek demektir. Bize çocukluktan itibaren yanlış bir dinamik öğretiliyor. ‘Bir elmanın iki yarısıyız.’ Hayır, bu doğru değil. Tam bir elma olmadan elmanın yarısı olduğunda mutsuz oluyorsun. ‘Biz, iki ayrı mutlu elmayız, bir araya geldik, daha da mutlu olduk.’ Motto bu olmalı. Yani demem şu ki birey olarak sen tam ve mutlu olmazsan kendini sevmezsen kimseye de sevgi veremezsin. Sevmek önce kendinden başlar. Yalnızken mutlu değilsen o zaman ilişkiden beklentin de fazla oluyor, tek odak noktan bu ilişki oluyor. O zamanda karşındakini değiştirmeye çalışıyor, değişmeyince şiddet uyguluyorsun... Bu böyle bir kısır döngü.”
SEVMEK ÖĞRENİLİR
‘Peki, sevmek öğrenilir mi?’ Psikolog Ezmeci, ‘Pek tabii’ diyerek, şöyle anlatıyor: “Sevmeyi öğrenmek aileden başlar. Çoğumuz, ‘Yemeğini yedin mi?’, ‘Dersini yaptın mı?’, ‘Üşüdün mü?’ gibi genel sorular soruyoruz çocuklara ama duygularını sormak konusunda çok eksiğiz. Oysa onlara duygularını ifade edebilecekleri alan yaratmalıyız. Konuşmaktan korkmamalıyız. Sadece konuşmakta yetmez, ev içinde karı-koca olarak birbirimize nasıl davranıyoruz bu da önemli.
O çocuklara nasıl rol model oluyoruz?
BAKLAVA EN İYİ YAPANINDIR, O DA BİZİZ
Baklava denilince akla gelen ilk isimlerden birini, İstanbul Karaköylü Nadir Güllü’yü arıyorum. Ata mesleğini babasının açtığı dükkânda 60 yıldır sürdüren Güllü’nün Türkiye’de değil ama Atina’da iki şubesi vardı ve haftanın dört günü uçaklarla Atina’ya taşınan baklavalar kapış kapış satılırdı. Güllü, nam-ı diğer ‘Mr. Baklava’ diyor ki:
“Baklava 600 yıl evvel Osmanlı’da Topkapı Sarayı’nda doğdu. Saray mutfağıdır. O zaman Osmanlı’nın sınırları Mısır’dan Avusturya’ya kadardı. Türk-Yunan diye bir tabir yoktu. Hepsi Osmanlı idi. Osmanlı sarayındaki ustalar (Selahattin, Müseddes, Samadhi ustalar) incecik yufkalar açar, harika tatlılar yapardı. O dönem padişah fethettiği yerlere vali atar, valiler de gittikleri yerlere Osmanlı mutfağından aşçılar götürürdü. Buradan Şam’a, Halep’e giden aşçılar Şam fıstığı tatlısını çok güzel yapmışlardı ki baklava da onlardan biridir. Bu ustalar orada öğrendiklerini Gaziantep’e getirmiş, kendilerine uyarlamışlardır ve bugün bizim bildiğimiz ‘baklava’ doğmuştur.”
SİYASİ OYUN
Baklavacılığın zor bir meslek olduğunu, sabır ve güç gerektirdiğini belirten Güllü zaman içinde yeni neslin baklavacılıktan uzaklaştığını söyleyerek, “Emek, güç, dikkat, sabır gerektiren bir el işçiliğidir. Zaman içerisinde bu işi layıkıyla yapan kalmadı. Yunanistan’da mesela el açma yufka ile yapan yok. Makineden çıkarıyorlar yufkayı, basıyorlar şerbeti... Araplar da çok pişiriyor, kupkuru yapıyor. Biz ne yaptık? Dünyanın neresine gidersen git baklava denince akla gelen Türk baklavasını yarattık. Demem o ki kim daha güzel yapıyor, dünyanın dört bir yanına ihraç ediyorsa baklava onundur. Biz en iyisini yaptığımıza göre baklava bizimdir. O nedenle boşuna ‘bizim’ demesinler. Baklavayı siyasi oyunlara alet etmesinler” diyor.
İŞ AHLAKI ÖNEMLİ
BU KİŞİLER DİN ALİMİ DEĞİL ŞARLATAN
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden, ilahiyatçı-yazar Prof. Dr. Mehmet Hayri Kırbaşoğlu, ‘Bio-enerji, isim analizi... Hangi kitapta yazıyor? Allah aşkına böyle bir şey olabilir mi? Uzmanmış. Neyin uzmanı? Bunlar olsa olsa şarlatan’ diyerek giriyor söze. Ben tamamlıyorum lafını: ‘Maalesef ekrana çıktıkları için bu kişileri gerçekten uzman sanan insanlar var’ diyorum. Baktım, enerji ve isim analisti olduğunu söyleyen Önder Özcan’ın Instagram’da bir milyona yakın takipçisi var. Rüya tabirlerinden kısmet bağlanmasına ve hatta avuç içi analize kadar her konuda ‘bilgili’ ve ‘tecrübeli’ bu sözde uzman.
İSTİSMAR EDİYORLAR
Toplumu yanlış bilgilendiren bu kişiler özelinde RTÜK’ün harekete geçmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kırbaşoğlu, “Videoyu izledim sosyal medyadan. Bu büyük bir komedi. Bunun komedi olduğunu anlamak için alim olmaya gerek yok. Ancak bu kişiyi yayına çıkaranları da uyarmak gerekir. Nerede sorumlu yayıncılık ilkesi? Bu şarlatanlar uygun zemin olduğu için gündemdeler. Herkes tepkisini koysa ortada dolanamazlar, ki bu şarlatanlar insanları fena halde istismar ediyorlar. Cin çıkarma, fal, büyü derken insan hayatına kastedecek kadar üzücü boyutlara varabiliyor benzer durumlar” diyor.
HALK BİLİNÇLENDİRİLMELİ
Din konusunda toplumun ciddi bir eğitime ihtiyacı olduğunu da belirten Prof. Dr. Kırbaşoğlu, Diyanet ve ilahiyatçılara büyük görev düştüğünü anlatarak, şöyle devam ediyor: “RTÜK, Diyanet, İlahiyatçılar (maalesef iş akademiye de sirayet etti) ve YÖK’ü el ele göreve davet edelim, ki bu şarlatanlar ekranlardan, eğitim kurumları ya da sosyal medyada eli ile insanları yanlış yönlendirmesin. Bu saydığım kurumlar halkı bilinçlendirici yayınlar yapmalı, bilgi kirliliği engellenmeli, bu tarz durumlara tepki vermeli ki böyle şarlatanlar türemesin, bu tarz şarlatanlıklar da dinimiz ile bağdaştırılmasın.”
BİR AYAĞINIZ HEP GERÇEKLİKTE OLSUN
2000’li yıllarda fırtınalar estiren siberalem.com’da (tanışma, çöpçatanlık sitesi) 10 yıl boyunca ilişki danışmanı olarak görev alan ve aşkı internette arayanlar için ‘Sahici İlişkiler’ isimli kılavuz bir kitap çıkaran Psikolog Ayşegül Denizci’yi arıyorum. Hem diziyi hem de Türk televizyonlarında izlediğim hikâyeleri anlatıyorum. Denizci, ‘Bir o kadar da benim görüp duyduğum danışanlarımın başına gelenler var’ diyor ve yoğun iş hayatı, koşturmaca, şehirde yaşamanın zorlukları, hayatın bilgisayar başında ya da telefon elde geçmesi gibi etkenler sebebi ile internetin çoktan günümüzün bir numaralı sevgili bulma aracı haline geldiğini söylüyor.
DOLANDIRICININ ALET ÇANTASI
Sosyal medyanın bir dolandırıcıya daha fazla alet sunabildiğini belirten Denizci, “Sosyal medyayı dolandırıcının alet çantası gibi düşün. Ne isterse ve neye ihtiyacı varsa hepsini koyuyor içine. Yalanını görsel olarak destekliyor, kendini de bu görseller üzerinden betimliyor. Bunu yaparken de inandırıcı olması için sahte evrak-kimlik, sahte mekân kullanmaktan ya da fotoşop yapmaktan geri durmuyor, ki bunları internet ortamında yapmak zaten çok kolay. Bir markette karşılaşsanız belki de yüzüne bakmayacağınız kişi için bir anda ‘aradığım aşk’ gibi bir yanılsama içine düşebiliyorsunuz” diyor.
YETİŞME TARZI
Yetenekli dolandırıcıların dünyanın her yerinde, kadın-erkek ayrımı yapmadan tabiri caizse
İŞTE O TWEET
ASTROLOG Barış Özkırış, “Doktor dostum hamile bir kadının çocuğu oğlak burcu olmasın diye kürtaj yaptırmak istediğini bildirdi. Yapmayın arkadaşlar! Astroloji bu değil! Felsefe gibi, insanı ve hayatı anlamak için kullanın. Mutlak hükme varmak, önyargı için kullanmayın. Bilgiyi zehre çevirmeyin” uyarısı ile sosyal medyayı salladı. Tweet’i binlerce etkileşim aldı. Özkırış’ın yazdığı bu iddia aslında uzun süredir sosyal medyada dolanıyor.
O nedenle ‘Olay gerçek mi değil mi, gerçek ise ne düşünüyor?’ diye öğrenmek için kendisini aradım ama o hem yazdıklarını sildi hem de telefonlara çıkmadı. Peki, bu durum gerçek olabilir mi? Astrologların bu tarz taleplere yaklaşımı nedir? Ünlü astrologlara sordum.
ETKİLEŞİM ALMAK İÇİN YAPMIŞ
Profesyonel
KEŞKE BANA DA FİKRİMİ SORSALARDI
Ben de hakkında uzun bir yazı yazmıştım, hatırlayacaksınız, Aksaray’da 5’inci sınıf öğrenicisini tekme ve yumruk ile döven ilkokul öğretmeni Ali Rıza Y.’nin öğretmenlik mesleğine son verilmiş ancak dayakçı öğretmen Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde memur olarak göreve başlamıştı. Bu öğretmenimize ‘ödül’ gibi bir ceza verilince, öğrencisine gösterdiği yakınlık ve ilgi nedeniyle gerçek bir ödülü hak eden genç öğretmen Dilara Kuş’un madalya alacağını düşünmüştüm. Fazla naifmişim. Dilara öğretmen kendi sosyal medyasından, ay başı itibarı ile çalıştığı anaokulu ile ilişiğinin kesildiğini duyurdu, sosyal medyadaki veda yazısında yayınladığı videodan bahsediyordu. Gerçekten de videoyu paylaştığı için mi kovuldu? Perde arkasında neler yaşandı? Kendisine sordum. Diyor ki: “İşten çıkartıldığım doğru. İşsiz kaldığım tarafıma son dakika -ayın birinde, telefonla arayarak- haber verildi, bu da doğru. Oysa e-devlet üzerinden baktığımda 31 Ocak’ta okul ile ilişiğim kesilmiş. Yani beni işten çıkarıp bana sonra haber vermişler. İşten çıkarılma sebebim ise başka bir öğretmenin çalıştığım okula atanması. 2 yıldır, 2 bin 500 lira maaş ile ücretli öğretmenlik yapıyorum. Ücretli öğretmenin kaderi budur, birinin ataması yapılır, birinin ilişiği kesilir. Buraya kadar sorun yok. Ancak biz okulda 3 ücretli öğretmendik. Diğer arkadaşlarımızı arayıp, ‘Devam edecek misiniz?’ diye sorulması, bana ise hiçbir şey sorulmaması, fikrimin dahi alınmaması beni çok kırdı.”
SORGULAMAK HAKKIM
Burada araya giriyorum, ‘Madem bir atama yapılmış, sen gitmesen o zaman diğer 2 öğretmenden biri gidecekti’ diyorum. ‘Doğru’ diyor ve ama ile bağlayıp şöyle devam ediyor: “Neden ben? Niye? Neye göre? Sadece soruyorum... Bu durum bana neden son dakika haber verildi? Sorgulamak en doğal hakkım. Video 9 Ocak’ta yayınlandı, akabinde de viral oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de izni ile videonun haberleri yapıldı, canlı yayınlara çıktım. Video benim kontrolüm dışında bu kadar çok yayıldıktan sonra okuldaki üstlerim, müdür ve müdür yardımcısı bana videoyu silmemi söyledi. Ben de silmeyeceğimi söyledim çünkü videoda kötü bir şey yok. Siyasi bir içerik değil. Sayfa benim kişisel sayfam. Ayrıca İbrahim’in videosu ile unuttuğumuz ‘minnet’ başta birçok duyguyu hatırladık. Bu olaydan hemen 20 gün sonra iş akdimin, ‘Atama yapıldı’ denilerek feshedilmesini sorgulamak benim hakkım. Yapılan bir haksızlık varsa ortaya çıksın istedim. Susmak istemedim. Bak ne okul adı verdim ne müdür ne de öğretmen adı. Kimseyi kötülediğim, ekmeğinden ettiğim, linç ettirdiğim yok ama bana yapılanın da haksızlık olduğunu düşünüyorum. İnsanlar bunu sorgulasın istedim.”
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI
TÜM bunlar yaşanırken İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden de açıklama geldi. Açıklamada “31 Ocak 2022 Pazartesi günü sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılan 15 bin öğretmenin 7 bin 500’i İstanbul’a atanmıştır. ‘Ek Ders Karşılığı Görevlendirme’ kapsamında görev yapan okul öncesi öğretmenimizin (Dilara Kuş) birinci dönem çalıştığı ilçede ihtiyaç duyulan başka bir okulda görevlendirmesi planlanmıştır” denildi. Dilara Öğretmen de Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün kendisini aradığını, başka bir okulda görevlendirmek istediklerini doğruluyor ve “Benim bu paylaşımımı kötüye kullanmak isteyenler oldu. Devletimin karşısındayım falan sandılar herhalde. Asla. Hem Milli Eğitim hem de bazı özel okullardan teklif geldi. ‘Hemen başlayın hocam’ dediler. Kabul etmedim” diyor.
MÜNASEBETSİZ BİR TAVIR
Önce o fotoğrafın ve tweet’in sahibi siyasetçi, akademisyen Ufuk Uras’ı aradım. ‘Vallahi ne bileyim ben, alışık değilim modern kafelere. Daha çok Sait Faik kahvehanelerine alışık olduğum için bu yazı bana münasebetsiz geldi sanki işgalciymişim gibi... O nedenle fotoğrafını çektim, böyle bir şey de ilk kez Nişantaşı’nda gördüm’ diyerek giriyor söze.
‘Bir benzerini Yeniköy’de ben yaşadım’ diyerek araya giriyorum. Geçtiğimiz aydı sanırım. İtalyan bir arkadaşımızı Boğaz’ı gezdirmeye çıkarmıştık. Doyamadı. ‘Şu ünlü ve tarihi mekânda kahve ısmarlayalım’ dedik. Kapıdaki görevli, ‘Şu an en yoğun saatlerimiz, kahve için oturamazsınız’ dedi. Bunlar yaşandığında saat 15.00’ti ve ‘En iyisi brunch alın’ denilerek kişi başı 500 liralık menüye yönlendirildik. İnsan bir garip oluyor haliyle. Uras, ‘Benimki de o hesap’ diyor, şöyle devam ediyor: “Kapitalizmin münasebetsizliklerine alışığız ama ‘Şu kadarlık sipariş vereceksin, şu kadar oturma hakkın’ var gibi bir durum fazlaca münasebetsiz. Ölçüyü kaçırmamak lazım sanki. Bu arada olay eleştiriden çıktı, sosyal medya lincine dönüştü. O nedenle tweet’i sildim.”
MÜŞTERİ DEĞİL, MİSAFİRİMİZSİNİZ
Cihangir’de kedileri ve entelektüelleri ile tarih yazan bir kafe olan Kaktüs’ün işletmecisi Tahir Bulca tartışmayı ilk kez benden duymuş, “Olur mu yahu öyle şey? Adam 2 saat oturmuş, ‘Kalk, başkası otursun’ mu diyeceğiz? Bir bardak çay da içse oturacak istediği kadar. ‘Niye çok oturuyorsun?’ diye sorma hakkımız yok. Bütçesi o kadar yetişmiştir, o kadar içmiştir. Olmaz öyle şey” diyor.
ŞÜPHELİ ÖLÜMLERDE KADINLARIN YANINDA NEDENSE HEP ERKEKLER VAR
29 Mayıs 2018’de üniversite öğrencisi olan Şule Çet’in bir plazanın 20. katından atlayarak intihar ettiği öne sürülmüş ancak Çet ailesinin talebi doğrultusunda Mersin Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda görevli Prof. Dr. Hakan Kar ve Prof. Dr. Halis Dokgöz yeni bir rapor hazırlayıp mahkemeye sunmuştu. Bu rapor doğrultusunda mahkeme Çet’in intihar etmediği, cinsel saldırı sonrası balkondan atıldığına karar vermişti. Son 2 yılda en az 28 kadın yüksekten düşerek(!) hayatını kaybetti. Sadece geçtiğimiz ay 6 kadın yüksekten düşerek, 5’i ateşli silah, 3’ü kimyasal madde ve 14’ü de tespit edilemeyen nedenlerle öldü. Kısacası ‘şüpheli’ kadın ölümlerinin sayısı gün geçtikçe artıyor. Verdikleri rapor ile Çet davasının seyrini değiştiren Adli Tıp uzmanı, Prof. Dr. Halis Dokgöz’ü aradım. “Fark ettin mi?” diye soruyor: “İstisnai durumlar haricinde, mesela yüksekten düşme vakalarının neredeyse çoğunda kadınların yanında ya erkekler var ya da olay erkeklerin evinde vuku buluyor.”
AYRINTILI RAPOR ŞART
Peki, tüm bu şüpheli ölümler intihar mı, cinayet mi yoksa kaza mı? Prof. Dr. Dokgöz, ‘Maalesef birçok vakada ölüm sebebini net ortaya koyamıyoruz, her zaman ayrıntılı araştırmalar yapılmıyor’ diyor. Neden? Diyor ki: “Daha genel raporlar yazılıyor, genel eğilim bu yönde. Oysa, hele de böyle şüpheli ölümlerde, olay yeri inceleme çok önemli. Eksik bir delil davanın seyrini başka bir yere götürebilir. Ayrıca otopsi raporları mühim. İç kanama, dış kanama gibi genel bulgular yazılıyor rapora. Hâkimin ne anlaması lazım bu rapordan? Mesela iç kanama yazdınız. Neden var kanama? Neye bağlı oluşmuş? Otopside en ince detayına kadar bakacak, adli tıp raporuna da yazacaksın ki hâkim anlasın. Yoksa kaza mı değil mi? Kim, nereden anlayacak? Ayrıca kişinin ölümüne etki eden faktörlerin de ortaya konulması gerek. Zehirlenme ya da alkol var mı? Uyuşturucu, uyarıcı madde kullanımı var mı? Tüm bunların kimyasal analizleri gerekli. Ya da kişinin vücudunda saplanılan lezyonlar (yaralar) ölmeden önce mi öldükten sonra mı oldu? Bunlar ifade edilmediği zaman her şey yarım. Biz buzdağının sadece görünen kısmını konuşuyoruz. O zaman da, kaza ya da intihar denilip kapatılıyor dosya.”
HER VAKA KENDİNE ÖZGÜDÜR
PROF. Dr. Dokgöz, Şule Çet davasından bir örnek vererek, söze devam ediyor: “Mahkemeye adli tıp raporu sunulmuş ama raporun yorumlaması yapılmamış. Biz onu yaptık. Mahkeme boyundaki kırığı sormuş: ‘Düşme mi yoksa boğma ile mi oluşmuş?’ Biz ne yaptık? Literatürü taradık, boyundaki kırıkların yüzde 95 oranında boğma ile oluşacağını ortaya koyduk. İşte bunu yorumladığın zaman olayın seyri değişiyor. Bu vesile ile hatırlatmış olayım 2005’te taraf bilirkişiliği sistemi geldi. Ne demek bu? Eskiden mahkemeler sadece tek bilirkişiden görüş istiyordu şimdi karşı tarafın da kendi bilirkişisini belirleme hakkı var. Avukatlar bu haklarını mutlaka talep etsinler. Özellikle de şüpheli ölümlerde. Ayrıntılı analiz ve yorumlamalar davanın seyrini değiştirebilir. Kadınların bu kadar çok kazaya kurban gitmesi pek gerçekçi gelmiyor bana. Üzerine düşünülmesi lazım. Katil zanlıları da ‘Mahkeme nasıl olsa çözemez’ gibi bir düşünce içinde olabilirler. Bu büyük bir yanılgı! Er ya da geç çözülür. Burada hassas olunması gereken iki kriter var: Bir, raporlar doğru yazılıp yorumlanmalı. İki, dosyalar alelacele kapatılmamalı. Unutulmamalı ki her dosya/vaka kendine özgüdür, genelleme yapılamaz.”
İNFİAL YAŞANMASIN DİYE CİNAYETİ SAKLAMA EĞİLİMİNE GİRDİLER
AŞILAR UZUN COVID’DE DE ETKİLİ
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. İftihar Köksal ‘Uzamış COVID’ İngilizcesi ile ‘Long COVID’in hastalığı semptomatik geçiren vakalarda ortaya çıktığını belirterek, “COVID-19 -varyant ve mutasyonlardan bağımsız olarak- koku, tat alma hissinin değişmesi veya kaybolmasından, yaygın kas ve eklem ağrısı, felç edici yorgunluk ve hatta bazı nadir durumlarda ciddi psikiyatrik semptomlara kadar farklı şekillerde ortaya çıkabiliyor. İşte tüm bu belirtiler hastalığı atlattıktan sonra da -12 haftadan daha uzun- devam ediyorsa buna ‘Uzun COVID’ diyoruz. Mesela, 3 ay önce taburcu ettiğimiz hastamız geçtiğimiz günlerde yeniden geldi. Diyor ki: ‘Aşırı derece yorgunum.’ Yanı sıra depresiflik, uykusuzluk, konsantrasyon bozukluğu, gece uykudan nefes darlığı ve çarpıntı ile uyanma, unutkanlık, göğüs ağrısı, sıkışma... Tüm bunlar COVID-19 ile başlayıp hastalık negatife dönse de bir türlü iyileşmek bilmeyen Uzun COVID etkileri. Yani hasta kan değerleri ve radyolojik olarak iyileşmesine rağmen bu tarz şikâyetler ile geri gelebiliyor” diyor.
NE SEBEP OLUYOR?
Peki, ne sebep oluyor? Bu konuda yürütülen yeni araştırmalar ne söylüyor? Prof. Dr. Köksal diyor ki: “Hâlâ kesin sebebi doğrulanabilmiş değil. Ancak COVID-19, vücutta AC2 reseptörü olan her yere bağlanabiliyor. Ancak araştırmalar, Uzun COVID’e neden olan en önemli etmenin, virüse karşı vücudun geliştirdiği bağışıklık tepkisinin bir yansıması olabileceğini doğrular nitelikte. Şöyle ki; virüs vücuda girdiği anda -ilk fazda- çoğalmaya başlıyor. İkinci haftadan itibaren stokin fırtınası dediğimiz hadise yaşanıyor. Yani savunma hücreleri virüsü yok etmek için ciddi bir tepki veriyor. Bu aşırı stokin salınımı ise konak hücreye zarar verebiliyor. Yani vücut kendi antikorunu yabancı gibi algılayıp ters reaksiyon veriyor. Bu sendrom genç ve sağlıklı, önceden tıbbi sorunları olmayan genellikle enfeksiyonu daha hafif geçiren kişilerde de kaydedilebiliyor. Ama en çok kadın hastalarda, gençlerde de daha çok çarpıntı olarak görülebiliyor.”
OMİKRON BAĞLANTISI BELLİ DEĞİL
COVID-19 tanısı olan hastaların yaklaşık yüzde 15-20’sine yakınının Uzun COVID kaynaklı sıkıntılar yaşadığını belirten Prof. Dr. Köksal, “Türkiye genelinde net bir araştırma olmadığı için bir oran vermek de pek mümkün değil. Omikron’a yakalanan kişilerin Uzun COVID geliştirme olasılığı daha mı yüksek yoksa daha mı düşük? Onun için de devam eden çalışmalar var. Durumun yeni varyantla enfekte olan hastalarda farklı tezahür edip etmediğini söylemek için henüz çok erken” diyor.
100 MİLYON İNSAN ETKİLENDİ
HEM TECRÜBELİ HEM UYGUN FİYATLIYIZ
Türkiye saç ekiminde neden bu kadar popüler? İlk sorum bu. Medikal Estetik uzmanı Dr. Cem Çıtlak, ‘Çünkü diğer Avrupa ülkeleri ile kıyaslanınca hem daha deneyimli hem de çok daha ucuzuz da ondan’ diyerek yanıt veriyor soruma, şöyle de devam ediyor: “Saç ekimi dediğiniz olay saç kökünün bir yerden alınıp bir başka bölgeye nakledilmesidir. Amerika’da bir greftin (saç kökü dokusu) ekimi 6-7 dolar. Bir saç ekiminde ortalama 3500-5000 arası greft nakli yapıldığını düşünürsek maliyet 30-35 bin dolara çıkıyor. Türkiye’de ise rakam aşağı yukarı -merdiven altı olmayan- en iyi kliniklerde 20 bin-40 bin lira arasında.”
HER ŞEY PARA DEĞİL
“Yalnız burada bir parantez açayım. Her şey para değil. Bizim doktorlarımız iş yoğunluğu sebebiyle bu konuda hayli tecrübeli, ki yıllar içinde kendilerini ispatladılar. Türkiye’yi tercih etmelerinin bir nedeni de bu. Halı-kilim işlemek gibi... El emeği çok fazla. Türkiye’nin saç ekim kalitesi gerçekten çok yüksek! Bunun altından başarı ile kalkan tecrübeli ekiplere sahibiz. Mesela, İsveç’te sıradan bir klinikte bu işlem 5 bin Euro diyelim. Siz tecrübe artı uçak, beş yıldızlı otelde konaklama da dahil 3 bin Euro deyince cazip hale geliyor. ‘Hem tatil de yaparım’ mantığı ile tercih ediyorlar. Bir de mesela İngiltere’de belli bir grefte kadar ekime izin var. Bir seferde 1500-2000 greft üzerine çıkamıyorsunuz. Bu da işin haftalarca sürmesi demek. Türkiye’de ise kısıtlama yok. Örneğin beş bin greft, iki seansta ekiliyor.”
TAKSİCİ, MÜŞTERİMİZİ ÇALDI
KONUYU araştırırken sadece doktor değil bazı uzmanların bu işi yaptıklarına, bazılarının ise 3-5 bin lira gibi rakamlara yaptıklarına da denk geldim. Dr. Çıtlak diyor ki: ‘Maalesef doğru! Saç ekim cennetiyiz ama aman saç ekim çöplüğü olmayalım.’ Ne demek bu? Şöyle özetliyor: “Sanırım geçtiğimiz yıldı. İsveç’ten bir hastamız geldi. Havalimanından taksiye biniyor. Taksici ile sohbet ediyorlar. Sonra taksici, ‘Benim arkadaşım bu işi bin liraya yapıyor’ diyerek, müşterimizi çalıyor ve merdiven altı tabir ettiğimiz bir yere götürüyor. Burada hastanın kaçması inan ki hiç sorun değil. Ama yurtdışından gelen her hastanın sorumluluğu hekime ait ve saç ekimi riskli bir iş. Sonuçta kanamalı, enfeksiyona açık bir işlem. Ya hastanın başına bir şey gelse? Saç ekiminde en önemli kriter kişinin enfeksiyon kapmaması. Hastaya saç ekimi yapıyorsunuz, 3 gün sokağa çıkmaması lazım, dimdik bir pozisyonda oturması lazım. Bir bakıyorsun Nişantaşı’na alışverişe çıkmış. Bu olmaz. Ayrıca kan testi yapmadan, Hepatit- AIDS testleri- PCR test ve COVID-19 aşısı bilgisi almadan, kronik bir başka rahatsızlık var mı bakmadan hastayı karşımıza dahi almıyoruz biz. Ancak tüm bunların aksini yapan var mı? Var.”
ISRARLI TAKİP SUÇ KABUL EDİLSİN
‘Stalking’ konusunda araştırmalar yapan, makaleler yazan Avukat Selin Nakıpoğlu’nu aradım. Türkçe’ye de artık iyice yerleşen ‘stalking’, ‘ısrarlı takip’ ne demek? Nakıpoğlu kelimenin özünün bir avcılık tabirinden geldiğini belirterek, “Bir hayvanı yakından sessizce, dikkatlice, gizlice takip etmek-sezdirmeden avına yaklaşmak, ölçülü, azimli adımlarla ilerlemek, sinsice takip etmek demek. Şimdi bu kavramı gerçekliğe uyarla. ‘Takıntılı’ denilen hayranların ya da boşandığın eş, ayrıldığın erkeğin de tam olarak yaptığı bu. Israrlı takibin temel karakteristikleri; kasıtlılık, tekrarlama ve maruz kalanda yaratılan sürekli korkudur. Peki, nasıl? Tıpkı bir avcının avını sürdüğü gibi; takip ederek ya da mağdur ile herhangi bir şekilde iletişim kurmaya çalışarak (fiziksel ya da sosyal medya üzerinden) mağdurun bulunduğu herhangi bir kamusal veya özel alana gizlice sızarak, mağdura ait herhangi bir mülkün masuniyetini ihlal ederek, mağduru gözetleyerek... Tüm bunlar ısrarlı takip davranışları. Israrlı takip, Amerikalı aktris Rebecca Schaeffer’ın aylarca kendini takip eden bir hayranı tarafından öldürülmesinin ardından Amerika’da suç olarak kabul edildi. Ancak ısrarlı takip TCK’de kavram olarak geçse de tanımlı bir suç değil. O nedenle de ayrı bir yargılama biçimi olarak görülmemektedir” diyor.
SİSTEMATİK ŞİDDET
Nasıl yani? Israrlı takibin Türkiye’de bir cezası yok mu, doğru mu anladım? Nakıpoğlu, ‘Evet, doğru anladın’ diyerek, durumu şöyle özetliyor: “Israrlı takip; tehdit, şantaj, takip, özel hayatın gizliliğinin ihlali gibi davranışların toplamı ve İstanbul Sözleşmesi›ne göre de şiddetin bir türüdür. Israrlı takip hiç yaşanmamış hatta taraflardan birisinin haberi dahi olmadığı olaylar üzerinden gerçekleşebileceği gibi yaşanan/hikâyesi olan bir ilişki üzerinden de gerçekleşebilir, ki hafife alınan ‘saplantılı’ (eski eş, nişanlı, sevgili gibi) kişilerin eylemleri taciz, tehdit, yaralama hatta ölümle sonuçlanan olaylara kadar varabilmekte. O nedenle ısrarlı takibin münferit bir suç olarak düzenlenmesi şart! 5. yargı paketi düzenlendiği zamanlarda bu konuşulmuştu ancak bir ilerleme sağlanmadı.”
DİJİTAL ŞİDDETE DİKKAT
“Israrlı takibe maruz kalanların birçoğu dijital şiddete de maruz kalıyor. ‘Siber-takip’ pek çok ülkede suç ancak Türkiye’de bunun da karşılığı yok. Bazı kolluk kuvvetleri ve savcılar şikâyeti ciddiye alırken, büyük çoğunluğu da bu şiddet türünden haberdar değil. Oysa siber yolla ya da fiziki olarak, ‘ısrarlı takip’ suçtur, buna maruz kalanlar (araştırmaya göre) yüzde 90 oranında kadınlardır. Ve günün sonunda bu şiddeti yapan değil, buna maruz kalanlar hep hayatını kısıtlamak zorunda kalıyor. Mesela evini ya da gittiği mekânı değiştiriyor, sosyal medyasını komple kapatıyor. Neden suça maruz kalan kendini kısıtlamak zorunda? Git, suçu yapanı engelle! ‘Hayran olduğu için yaptı’ gibi mazeretler ise faillere cesaret vermekte.”
ISRARLI TAKİP SİSTEMATİK ŞİDDETTİR
BİLMEYENLERE KISA BİR ÖZET
AVUKAT Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece erken ile tanıştığında evliydi. Uzun süren çekişmeli olayların ardından Mahmutyazıcıoğlu eşinden ayrıldı, 8 ay önce de Ece Erken ile evlendi. Cinayetin ardından yapılan yorumlar ise baş sağlığından öte bu durum özelindeydi.
İYİLİĞİ BESLERSEN İYİ KÖTÜLÜĞÜ BESLERSEN KÖTÜSÜN
Uzman psikolog ve sosyolog Serap Duygulu, Ece Erken’i katıldığı programlar sebebiyle tanıdığını belirterek giriyor lafa ve diyor ki: “Şoktayım! Gece ben de şöyle bir bakayım dedim neler yazılmış diye... İnanamadım yorumlara.” Cinayetin ardından yazılıp çizilenler benim kadar onu da rahatsız etmiş. Peki ama insan bir ölümün ardından böylesi acımasız yorumları neden yapar? Duygulu şöyle anlatıyor: “Birincisi, ‘TT’ olan (Trending Topic- çok konuşulan konu) bir etiketin altına görüş yazarak, kendini önemli ve değerli hissetmeye çalışan, ‘Benim de bu konuda bir görüşüm var’, ya da ‘Hazır konuşuluyor, benim de adım görünsün bari’ diyen sığ bir kesim var. İkincisi, biz toplum olarak takım tutar gibi parti tutar, bir inanca sığınır, bazı ünlüleri kahraman ya da düşman ilan ederiz. Sonra da yaptıkları her hareketi -doğru/yanlış fark etmez- kişinin ne yaşadığı ne hissettiğini bilmeden, hem de üzerimize hiç vazife olmayan bir şekilde fütursuzca yargılama hakkı buluruz kendimizde.”
TOPLUMSAL AHLAK ANLAYIŞI
Bunu yaparak kötü olmuyor muyuz o zaman? Duygulu, iyilik ve kötülüğün doğuştan getirdiğimiz özellikler olduğunu söylüyor, şöyle örnekliyor: “Yale Üniversitesi Bebek Biliş Merkezi’nde, Psikolog Wynn ve ekibi henüz yaşını bile doldurmamış minik bebeklerin ahlaki gelişimleri üzerine bir araştırma yapıyor. Sonuçlar inanılmaz. Yetişkinler nasıl kendilerinden farklı olan insanlara karşı ön yargılıysa bebekler de aynı davranıyor. Ve hatta kendilerinden farklı tercihte bulunanlara kötü davranılmasına göz yumuyorlar. Bu da gösteriyor ki bizler dünyayı farklı insan gruplarına ayırmaya, bizim gibi olmayan, düşünmeyen insanlara zarar verenleri sevmeye, bizim gibi olmayanları, yani ‘diğerlerini’, cezalandırmaya meyilliyiz. Biliminsanları durumu ‘Evrensel Ahlak Özü’ ile doğmak olarak tanımlıyor. Hepimiz aslında bu öze sahibiz. Ancak hangi yönümüzü geliştirirsek o yönümüz karakterimiz olur. İyi olmayı tercih edersek iyi, kötü olmayı tercih edersek kötü! Yorumlara bağlayacak olursak da evet, bazı insanlar safi kötüdür! Kötülük ve kıskançlıktan beslenip bunları yazıyorlar. Diğerlerine gelince! Toplumların bazı değer yargıları vardır. ‘Yuva yıkanın yuvası olmaz!’ deniyor mesela. Yani insanlar bireysel olduğu kadar yaşadıkları toplumun değerlerini de yansıtıyorlar. Bu örnekte de olduğu gibi Ece’yi toplumsal ahlak kriterleri ile cezalandırma peşindeler. Ancak bu saik ile yapanlar bir insanın ölümüne sevindiklerinin, o kişiyi seven başka insanlar (ailesi, eski eşi, çocukları gibi) için de kötülük ettiklerinin, empati yapmaktan nasıl yoksun olduklarının farkında değiller!”
SOĞUK HAVADA KALP KRİZİ RİSKİ YÜZDE 20 DAHA FAZLA
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Polat Canbolat, aslında her tür egzersizin kalp ve damar sağlığı için önemli ve gerekli olduğunu belirterek başlıyor söze. Tıpkı benim gibi, kendisinin de kar altında antrenman yapan gençleri, ara sokaklarda ellerinde kürekle ya arabasını ya da kapısı önündeki karı kaldırmaya çalışan özellikle de 60 yaş üstü emeklileri, kara saplanan arabasını tüm gücüyle ittirmeye çalışanları gördüğünü söylüyor ve diyor ki: “Bu aslında pek istemediğimiz bir durum. Şöyle ki; düzenli egzersiz kan basıncını düzenler, hipertansiyon riskini azaltır, insülini dengeler, diyabet riskini en aza indirir, damarlarda plak oluşumu ile kalp krizi riskini azaltır. Ancak haftalardır evde yatan, nadir sokağa çıkan, son yıllarda hiç antrenman ya da egzersiz yapmamış kişilerin, sıcak evden/arabadan bir hışım çıkarak, ‘Aman dur şu karı temizleyivereyim’ demesi ve kendini zorlaması kalbe fayda değil zarar getiriyor. Bilinçli egzersize evet ama 2-3 saatlik ağır ve yoğun tempolu işe hayır” diyor.
ÖDEM TUTUYOR
Peki, neden? Ne zararı var soğuğun? Şöyle cevaplıyor: “Kış aylarında yani soğuk havada kalp krizi geçirme riski yaz aylarına göre yüzde 20 fazladır. Bunun birçok nedeni var. Soğuk hava direkt kalp damarı üzerinde ‘vazokonstrüksiyon’ denilen büzücü bir etki yaratır. Yine soğuk havalarda kalp hızı ve kan basıncı artar ve terleme azalır, ki bu durum kalbin yükünü de arttırır. Dikkat edin kış aylarında pek çoğumuz ödemden şikâyet eder. Çünkü soğuk havada su-tuz tutulumu artar. Bu da ödem yapar ve kan basıncını yükseltir. Tansiyonu kontrol altında olanların dahi kan basıncı değerleri, soğuk havada yükselebilir ve işte bu ani çıkışlar kalp krizi riskini tetikleyebilir.”
SABAH ERKEN EGZERSİZ YAPMAYIN
Özellikle sabah erken saatlerde (Altı, yedi, sekiz ve dokuz gibi... Güneş iyice yüzünü göstermeden, ısıtmaya başlamadan) antrenman yapmanın, kalp krizi açısından daha riskli olduğunun altını çizen Doç. Dr. Canbolat, “Bizde bir inanış var. ‘Kar yağdı, mikroplar temizlendi. Erkenden çıkayım da antrenman yapayım, yürüyeyim. Temiz bir hava alayım’ diye... Ancak o saatlerde vücutta kortizon miktarı henüz düşük düzeyde oluyor, vücut ısınmamış oluyor. Kalp hızı yükselmemiş olduğu için de risk artıyor. Hele de soğuk havaya aniden çıkılmışsa... Kalp damarlarında spazm, göğüste sıkışma yaşanabiliyor.”
ISINMAK İÇİN İÇİLEN ALKOL DONDURUYOR
ARKADAŞ ÇEVRESİ BEYİN GELİŞİMİNDE ETKİLİ
NÖROLOG, Dr. Sevda Sarıkaya Washington’da yaşıyor. Sosyal medyadaki paylaşımlarını okumaktan keyif aldığım hocalardan biri. Şöyle bir yazı paylaştı: “Beyinde ‘sosyal beyin’ denilen ve diğer insanlarla iletişimde bulunduğumuz zamanlarda aktifleşen bir ağ var. Bu ağın kuvvetli olduğu kişiler, genellikle birbirini tanımayan insanlardan oluşan birçok arkadaş grubu ile ayrı ayrı iletişimde olan kişiler. Daha da ilginci, sosyal iletişim ağını etkin kullanan bu kişilerle sıkça iletişimde bulunmak, arkadaşlık etmek sizin de yetilerinizi geliştiriyor. Buna dalga etkisi deniliyor. Bir suya taş attığınızda birbirini tetikleyen dalgalar gibi, iletişimde bulundukça beynimizin sosyal iletişim ağı da gelişiyor. Arkadaşlık ettiklerimiz beynimizi şekillendiriyor.” Bu da demek oluyor ki kimlerle arkadaşlık yaptığınız beyin gelişiminiz açısından önemli. Bu da beni bizimkilerin dikkat çektiği noktaya, “Arkadaş önemli”ye götürüyor.
NE KADAR FARKLI İNSAN O KADAR GELİŞMİŞ BİR BEYİN
Beyin Sağlığı ve Hasta Derneği (BEYİNDER) Kurucu Başkanı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Derya Uludüz, insan beyninin ilk 30 yıl muazzam bir gelişme kapasitesi içinde olduğunu söylüyor ve diyor ki: “Beynin gelişimi için muhakkak ki en verimli zamanlar bebeklik, çocukluk ve gençlik dönemleridir ancak sanılmasın ki yaş geçtikçe beyinin gelişmesi durur. Yavaşlar ama asla durmaz. 85-90 yaşındaki bir kişinin beyni, ilk başlardaki kadar olmasa da gelişmeye devam eder. Şunu da söylemek mümkün: Beyin, ne kadar verirsen o kadar gelişir!”
SOSYAL İLETİŞİM ÖNEMLİ
Peki, beynimizin gelişimini nasıl sağlayacağız? Şöyle yanıtlıyor: “Sadece kitap okuyarak ya da belgesel izleyerek beyin gelişimi sağlanmaz. Bu gelişimin önemli anahtarlarından biri sosyalleşmektir. Sosyal ağlarınızın genişliği ve kalitesi, ki burada annenin kulaklarını çınlatalım, seçtiğin arkadaşların neyi, ne kadar bildiği-kalitesi müthiş önemli, ruh sağlığınız kadar beyin sağlığınız açısından da önemli. Hangi yaşta olursa olsun yeni insanlarla tanışmak, arkadaş olmak beyin gelişimi için müthiş faydalı. Bazen insanlar, ‘Benim grubum bana yeter’, ‘Yeni arkadaşa ihtiyacım yok!’ diyerek aynı bakış açısına sahip, birbirini tanıyan insanlardan oluşan küçük bir grup içinde kalmayı tercih eder. Oysa arkadaş çevresini birbirini tanımayan ve farklı bakış açılarına sahip insanlardan seçenlerin problem çözme, sorunlara farklı açılardan yaklaşabilme yetileri daha yüksek oluyor.”
ZİHNİ KÖRELTMEYİN
Montrö yeniden dünya gündeminde
Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz, sıcak çatışmaya dönüştü. ‘Bu, resmen savaş’ diyenler için bir dipnot; pratikte ‘savaş’ denmiyor çünkü Rusya resmi olarak Ukrayna’ya savaş açmadı, doğusundaki bağımsız Donbas bölgesine özel askeri bir operasyon başlattı. Akabinde Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Türkiye’den Boğazları Rus gemilerine kapatmasını talep etti. Bu talep Montrö Anlaşması’nı da bir kez daha gündeme getirdi. Boğazlar kapatılabilir mi? Montrö Anlaşması’nın maddeleri ve önemi nedir? Emekli amiraller ve tarihçiler ile konuştum.
MONTRÖ ANLAŞMASI’NIN ÖNEMİ ÜÇ MİSLİ ARTTI
Tarihçi İlber Ortaylı, Montrö Sözleşmesi ile Türkiye’ye Lozan’da elde edemediği haklar verildiğinin kalın bir kalemle altının çizilmesi gerektiğini hatırlatıyor, “Lozan’da Boğazların kontrolü tam elimizde değildi ama şimdi Montrö ile ‘tam egemenlik’ var. Boğazlar milletlerarası su yoludur. Daha önce de söylemiştim; bu işin şakası olmaz” diyor, anlaşmanın tarihçesini şu sözlerle anlatıyor: “Türkiye, Lozan Antlaşması ile imzalanan Boğazlar Sözleşmesi’nin getirdiği kısıtlamalardan dolayı kaygı içindeydi. Dolayısıyla Boğazların statüsünde değişiklik yapılması teklifini imzacı devletlere duyurdu. Başta İngiltere ve paralelinde Balkan Antantı Daimî Konseyi’nin de Türkiye’nin teklifini destekleme kararı ile boğazların rejimini değiştirecek konferans, 22 Haziran 1936’da İsviçre’nin Montrö kentinde toplandı. 2 ay süren toplantılardan sonra 20 Temmuz 1936’da imzalanan yeni Boğazlar Sözleşmesi ile Türkiye’nin kısıtlanmış hakları iade edildi ve boğazların egemenliği tamamı ile Türkiye’ye geçti. Karadeniz’e sahili olan memleketlerin boğazlardan geçişi ise serbest bırakıldı.”
KIYIDAŞ AYRICALIĞI
Ukrayna Büyükelçisi Bodnar’ın ‘Boğazlar Rusya’ya kapatılsın’ talebine karşılık Ortaylı, “Boğazları kapatmamız mümkün değildir. Anlaşmaya mugayir bir durum bu. Montrö Anlaşması ile ticaret gemilerinin geçişine tam serbestlik tanırken, askeri gemilerin geçişine ve Karadeniz’de kalma süresine belli sınırlamalar konulmuştur. Sözleşmeye göre Karadeniz’e kıyıdaş ülkeler gemilerini Türkiye’ye bildirmek kaydı ile boğazlardan geçirebilirler. Hadi diyelim Rusya’ya kapattın Gürcistan, Bulgaristan, Romanya ne olacak? O nedenle bu talep mümkün değildir. Bugün gelinen noktada ise Montrö Anlaşması’nın önemi 3 misli artmıştır. Türkiye’nin buradaki kontrolüne çok dikkat etmesi gerekir. Boğazlar trafiğini hem siyasi hem askeri hem de fenni bakımdan iyi korumamız gerekmektedir. Ve dahası Karadeniz’e sahildar olmayan ülkeler için bahriyenin geçişi izne tabidir” hatırlatması yapıyor.
MONTRÖ, TARAFSIZLIĞIMIZIN BİR NEVİ CAN SİMİDİDİR
Montrö Sözleşmesi ile ilgili bildiri yayınladıkları gerekçesiyle hakkında dava açılan 104 emekli amiralden biri olan Cem Gürdeniz ile İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki talimat duruşmasının ardından konuştum. Emekli Tümamiral Gürdeniz, “Montrö Sözleşmesi Lozan’dan sonra Türkiye’nin en önemli kurucu belgesi, omurgasıdır. Montrö sayesinde boğazlar bölgesindeki tam egemenliğimiz geri alınmıştır. Türkiye ayrıca Karadeniz’de deniz güvenlik rejiminin temin edilmesinin de garantörü olmuştur, ki bu sayede Karadeniz Basra Körfezi’ne dönüşmemiştir. Bu büyük bir kazanımdır. Türkiye için bu sözleşme tarafsızlığımız bakımından da bir nevi can simididir” diyor.
YENİ GEMİYE İHTİYACI YOK
Ukrayna Büyükelçisi’nin talebine ise, “Montrö Anlaşması’nın 19. maddesi, ‘Türkiye eğer savaşan taraf değil ise, ki bu durumda savaşan taraf değiliz, tüm dünya ülkelerinin savaş gemileri boğaza giriş-çıkış yapabilir fakat savaşan tarafların savaş gemilerine boğaz kapanır’ diyor. Şimdi bakalım, Rusya ne demiş? ‘Ukrayna’ya karşı ‘özel askerî harekât’ icra ediyorum’ diyor, ‘Topyekûn bir savaş açtım’ demiyor. Ne istiyor? Ukrayna’nın NATO üyeliğinden vazgeçirilmesi, NATO’nun doğu genişlemesinden geri adım atması ve saldırı silahlarının geri çekilmesini. Batı ne yaptı? İstekleri kaale almadı, Rusya’yı büyük devlet statüsünde görmedi. Buna karşılık Rusya da jeopolitik hamlesini yaptı. Bana kalırsa da Donbas bölgesinde aynen Kırım’da da olduğu gibi güvenlik sağlanana, Neo-Nazi grupların saldırıları önlenene, bu gruplar temizlenene ve Zelenski hükümeti devrilene kadar da durmayacaktır. Rusya bir güvenlik devletidir, jeopolitik güdülerle hareket eder, diplomasi ile değil... Tüm bunlar göz önüne alındığında Türkiye 19. maddeyi işletmemelidir. Kaldı ki Rus donanmasının son 1 aydır Karadeniz’e çıkardığı gemileri düşünecek olursak Rusya’nın Ukrayna gibi son derece zayıf bir donanma karşısında yeni bir güney-kuzey geçişli gemi getirmesine de ihtiyacı yoktur.”
MONTRÖ TALEBİ YERSİZDİR
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk ise, “Montrö Karadeniz’i 86 yıldır koruyor, bundan sonra da usulüne uygun tatbik edildiği ve saygı gösterildiği sürece de korumaya devam edecektir” diyerek giriyor söze, şöyle anlatıyor: “Ukrayna Büyükelçisi’nin talebi yersizdir. Makul de değildir. Türkiye sözleşme gereği kendisini savaşa yakın hissederse boğazları kapatabilir. Türkiye gerek NATO içinde gerek Rusya gerek Ukrayna ile ilişkiler açısından tarafsızlığını korumalı, Montrö Sözleşmesi’ni de tarafsız bir devlet olarak uygulamaya devam etmelidir. Ukrayna’nın isteği hem askeri hem uluslararası hukuk bakımından anlamlı değildir. Zaten Montrö’nün önemi Karadeniz’in güvenliğini Karadeniz kıyıdaşları ve Türkiye’ye bırakmış olmasındadır.”
BOĞAZDAKİ TÜRK KİLİDİ
Tarihçi-yazar Sinan Meydan, Montrö için ‘Boğazdaki Türk kilidi’ tabirini kullanıyor ve “Bu sözleşme, mesela Amerika gibi, Karadeniz’e kıyısı olmayan ülkelere Marmara Denizi ve boğazı kilitliyor. Montrö ile Karadeniz’e kıyısı olmayan ülkelerin barış zamanında Karadeniz’e girmesi sınırlandırılmış, savaş zamanında ise yasaklanmıştır. Dolayısıyla Montrö sadece Türkiye için değil, Karadeniz’e komşu olan ülkeler için de barışın güvencesidir. Bölgenin barış ve güvenliğini yani o kilidi kırmaya çalışan ülkeler var. Montrö Anlaşması bozulur ise Türkiye’nin boğazlardaki 86 yıllık ‘tam egemenliği’ sarsılabilir ve dahası Karadeniz bir Amerikan gölü haline gelebilir” uyarısında bulunuyor.