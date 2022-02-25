Montrö yeniden dünya gündeminde

1 yılda 10 yaş alanlar, kemikleri cam gibi kırılanlar, cilt ve saçları bembeyaz olanlar, tavuk gibi kanat çırpanlar, bedeni taş kesilenler, kurt adamlar... Daha önce belki de ismini dahi duymadığınız, dünyada ‘nadir’ görülen ve tıp profesyonellerinin teşhis koymalarının yıllar sürebileceği hastalıklardan sadece birkaçı bu saydıklarım. Öyle sıradışı rahatsızlıklar var ki “Bu gerçek olamaz” diye düşünmeden edemiyor insan. ‘Nadir Hastalıklar Günü’ dolayısıyla duyanın şehir efsanesi sandığı bu hastalıkları masaya yatırdık...

TÜRKİYE’DE 7 MİLYON KİŞİ ‘NADİR’ HASTA

Türkiye’nin ilk Nadir Hastalıklar, Yetim İlaçlar Uygulama-Araştırma Merkezi Acıbadem Üniversitesi bünyesinde açıldı. Hacettepe ve Ankara Üniversiteleri takip etti onu ama hepsi bu. Kapsayıcı tedavi ve araştırmaların tek elden yürüdüğü merkez sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. ACURARE Müdürü ve Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Özbek, “Merkezi kurmaktaki amaç, ‘Bütün hastalar bize gelsin de tedavi olsun’ değildi zaten. Nadir hastalıklar ve bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ‘yetim’ ilaçlar alanında tanı-tedavi olanaklarının iyileşmesi, bilimsel-klinik araştırmaların artması, hastaların yaşam kalitesinin yükseltilmesi ile katılımlarının sağlanması, var olan kaynakların geliştirilmesi-daha verimli kullanılması esas amacımız” diyor. Aklımdaki 5 soruyu sordum.

Hastalığın ‘nadir’ olmasının kriteri ne? Ve Türkiye’de kaç nadir hastalık var?

Toplumda 2 bin kişinin birinden daha az kişide görülen hastalıklardır. 7000’den fazla hastalık bu gruba dahil. Ancak hastalık sayısı sürekli artmakta. Her ay yaklaşık 4-5 yeni hastalık tanımlanıyor. Dünyada 300, Türkiye’de 7 milyon kişi farklı farklı nadir hastalıklarla yaşıyor. Nadir denmesinin nedeni ise sık rastlanan hastalıklara göre görülme oranının düşük olması. Örneğin, kanama eğilimi yaratan hemofili hastalığına her 10 bin bebekte bir rastlanıyor.

Nadir hastalıkların nedeni ne? Türkiye’de yaygın olan ‘akraba evliliği’nin etkisi var mı?

Nadir hastalıkların yaklaşık yüzde 80’i genetik kökenlidir. Kalan yüzde 20’nin nedeni de ya bilinmemekte ya da çevresel etkenler olarak tanımlanmakta. Hemen hemen tüm genetik hastalıklar nadir hastalıktır; ancak her nadir hastalık genetik hastalık değildir. Yani sonradan da yakalanılabilir. Akraba evliliğinin yoğun görüldüğü ülkelerde, nadir hastalık oranı ise daha fazladır. Türkiye’de o ülkelerden biri. Bu hastalıkların yüzde 80’i genetik kökenli olduğuna göre akraba evliliklerinde bunun olma olasılığı artıyor.

En çok çocuklarda mı yetişkinlerde mi görülüyor?