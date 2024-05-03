Değişime açık olan kazanacak

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Boğa burcunun 18’inci derecesinde 8 Mayıs günü bir yeniay meydana gelecek. Bu yeniaya hem Uranüs hem de Jüpiter eşlik edecek ve belki de yılın en keyifli ve en bereketli yeniayını yaşayacağız.

Yeniayın etkileri 5 Mayıs itibariyle başlayıp 13 Mayıs’a kadar devam edecek. Boğa burcunun temsil ettiği birçok konuda harika sürprizler, fırsatlar yeniay zamanında bizleri bekliyor.

Boğa burcu bir şeylere sahip olmakla ilgilidir. Belki de bu yeniay zamanı ev sahibimizle umduğunuz fiyatta anlaşabiliriz. Bu nasıl fırsat demeyin, zira kiralara gelen fahiş zamlar sonrası kiracılar umdukları kiralarda anlaşabilirlerse bunu şans olarak kabul edebilecek durumda. Ya da belki hayalini kurduğumuz evi, uygun fiyatla satın alabiliriz.

Boğa tabii ki maddi koşullarla çok ilgilidir. Bu dönem para biriktirmeye başlayabilir, birikimlerimizi çok iyi değerlendirebileceğimiz yatırım koşullarıyla karşılaşabiliriz. Ya da belki yükselsin diye beklediğimiz bir yatırımımız bize güzel bir sürpriz yapabilir. Veya iş konularında şansımız yaver gider ve iyi bir zam alabilir veya maaşı, getirisi çok iyi olan bir iş bulabiliriz. Her şekilde para kaynaklarımızı arttırabileceğimiz çok güzel etkiler var.

Ayrıca hedeflerimiz arasında yurtdışı bağlantılı projelerimiz varsa tam bu dönem hız kazanabilir. Ya da yurtdışı bağlantılı harika fırsatlar önümüze çıkabilir. Belki de çok istediğimiz bir okul veya eğitimin özel indirimine

rastlayabiliriz.

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Yayıncılıkla ilgili hedeflerimiz varsa bu dönem hız kazanabilir. Yeni bir yayıneviyle yollarımız kesişebilir, yeni bir ürün çıkarmak için kolları sıvayabiliriz. İşin içinde Uranüs olduğundan çok istediğimiz teknolojik bir alet, telefon, tablet ya da teknolojik bir ürünün indirime girdiğini görebiliriz veya birinden hediye olarak gelir, kim bilir? Bu yeniay her şekilde bizi mutlu edecek gelişmelere gebe görünüyor. Dijital projelerimiz ve işlerimize hız verebilir; satış, reklam, pazarlama gibi konular için kolları sıvayabiliriz.

Hayat önümüze irili ufaklı birçok fırsatı çıkaracak belli ki! Oturma değil, aksine harekete geçme ve fırsatları değerlendirme zamanı. Bu yeniay Satürn’den de güzel destek alacağı için hayalini çok kurduğumuz bir şeye sahip olabiliriz. Ya da irade gerektiren bir konu vardır. Mesela kilo vermek veya sigarayı bırakmak... İşte bu yeniay irade gerektiren konularda da ihtiyacımız olan motivasyonu kendimizde bulabileceğimize işaret ediyor.

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Belki de toprak yatırımı yapmak isteyenlerimiz ya da tarım arazisi arayanlar olabilir. Bu yeniay civarında araştırmalarımıza biraz daha hız vermeliyiz. O istediğimiz araziyi bulma şansımız var.

Elbette Boğa yeniayı zamanları sağlık konusunda daha çok boğaza, lenf bezlerine ve saçlarımıza dikkat etmemizde fayda var. Bu da küçük bir uyarı olsun. Bu yeniay döneminde değişime açık olan kazanacak!