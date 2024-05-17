Premier Lig ve Bundesliga, 'VAR'ı kaldırmayı tartışıyor, sıra bize de gelecek mi?

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TFF’deki toplantıdan çıkan kulüp başkanlarının coşkusunu “VAR geliyor, hakem hatası bitiyor” sözleriyle hatırlarken tebessüm ediyorum.

AKILLARA ZARAR KARARLAR

Rusya başarısında göz ardı edilen nokta, dünyanın en iyi hakemlerinin gerek sahada gerek VAR odasında yer almasıydı. Böyle bir kadroyla turnuvanın çok başarılı geçmesinden daha doğal ne olabilirdi ki! Milyonlarca futbolseverin gözü önünde cereyan eden bir organizasyonda, futbolcuların oyuna saygı seviyesinin de yüksekliği eklenince çok başarılı hakem yönetimleri ortaya çıktı.

IFAB’ın kural kurcalamaları ve VAR protokolüne uymayan ülke federasyonlarının farklı uygulamaları çok geçmeden tartışmaları alevlendirmeye başladı. Akıllara zarar skandal kararlarla karşılaştıkça tepki büyümeye başladı. Yanlış oyuncudan çizilen ofsaytlar, unutulan savunma oyuncuları, atak başlangıç fazı tartışmaları, sarı/ kırmızı kart kavgaları, açık ve bariz tanımının anlaşılamaması, hakemden hakeme standartsızlık derken gelinen nokta:

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SADECE OFSAYT VE ÇiZGi iÇiN

Bundesliga’da teknik direktörler, VAR’ın 2 konuda kullanılmasını talep etti: Ofsayt pozisyonlarında ve ihlalin çizginin içinde mi dışında mı olduğuna karar verilemediği durumlarda. Premier Lig ise yeni sezonda yarı otomatik ofsayt teknolojisine geçiş kararı almış olmakla birlikte, Wolverhampton Kulübü’nün VAR’ın kaldırılması yönünde bir çalışmaya girişmesiyle dikkatleri çekti.

İŞTE WOLVES'IN 'VAR KALDIRILSIN' ÖNERİSİNİN GEREKÇELERİ

Wolverhampton Kulübü, bu gerekçelerinde kimseyi suçlamadıklarını, futbol için mümkün olan en iyi sonucu aradıklarını, teknolojiyle çözümler denendiğini ancak Premier Lig’de 5 sezonluk VAR tecrübesinin ardından yapıcı bir tartışmanın zamanı geldiğini belirterek can alıcı cümleyi kurdu: “Hakem kararlarının doğruluğunda küçük bir oranda artış sağlayacağız diye ödediğimiz bedelin oyunun ruhuyla çeliştiği aşikar. Bu nedenle 2024-25 sezonundan itibaren kaldırmamız gerekiyor.” Gerekçeler:

1- Gol kutlamalarına ve futbolu özel kılan spontane tutkuya verdiği zarar.

2- Uzun süren VAR kontrolleri ve zayıf iletişim nedeniyle stadyumlarda yaşanan hayal kırıklığı, kararlarda kafa karışıklığı.

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TEMPOYU BOZUYOR

3- Uzun VAR kontrollerinin doğurduğu fazla uzatma süresi nedeniyle Premier Lig maçlarının temposunun bozulması.

4- Maç önlerinde Premier Lig müziği çalınırken dahi başlayan protestolar ve VAR karşıtı tezahüratlarla daha düşmanca bir atmosfere doğru gidilmesi.

5- VAR’ın açık ve bariz hataları düzeltmeye yönelik temel amacından uzaklaşılması, subjektif kararların abartılı analiz edilmesi, oyunun akıcılığından ve bütünlüğünden ödün verilmesi.

6- VAR’a sırtını dayayan hakemlerin sorumluluğunun azalması, sahadaki otoritenin erozyona uğraması.

GÜVEN ZEDELENDİ

7- VAR’a rağmen hataların devam etmesi, onca izlenen görüntüden sonra taraftarların insan hatasını kabul edememesi, hakem standartlarına olan güvenin zedelenmesi.

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8- VAR kararlarıyla ilgili sürekli söylemde bulunulmasının maçı gölgede bırakması ve ligin itibarını zedelemesi.

9- VAR’ın skandal kararları nedeniyle saçmalık derecesinde yolsuzluk iddialarını körüklemesi, güven ve itibarın erozyona uğraması.

AYRI DÜNYALARIN ÜLKELERİYİZ

Wolves'in gerekçelerinin çoğuna katılmak mümkün. Hatta Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, İsveç’te “VAR’a ret” kararı alındığını duyunca “Yeni sezonda o ligde bir takım çalıştırabilirim” demişti. Sahadaki hakemlerden ayrıştırılarak VAR kadrosu kuran ilk ülke olan Türkiye’de ise Wolves gerekçelerine ilaveten farklı olaylara da tanıklık ettik. Başlangıçta 10 VAR hakemiyle yürütülmek istendi. Az sayıda olmasının getirdiği ‘kulüp akrabalıkları’ homurtulara neden oldu. Hatalarla birlikte baskı arttı, nihayetinde kısıtlı kadro saçmalığından geç de olsa dönüldü, bu süreçte hakemler hem kulüp saldırısı hem maç temposuyla çok yıpratıldı. Pek çok kulüp tarafından yabancı VAR tellallığı yapıldı, Sivasspor-Fenerbahçe gibi şampiyonluğu etkileyen maçtaki skandal karara rağmen kimsenin sesi çıkmadı. Yerli hakem o kararı verse sokağa çıkacak hali kalmaz, kokartı alınır, Tahkim yollarında sürünürdü!

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ONLAR FUTBOLU, BİZ TABELAYI SEVİYORUZ

Görüleceği üzere Wolverhampton Kulübü’nün açıklamalarında “Taylor kokartı asacak, Oliver hakemliği bırakacak, Tierney bir daha maçlarımıza çıkmayacak, Kavanagh art niyetli” gibi tehdit ve iftira içeren isim odaklı bir beyan yok! Neden? ‘Kültür’ farkı...

1- Onlar futbolu, biz skor tabelasını seviyoruz.

2- Onlar oyunu güzelleştirmek için, biz şampiyon olmak için çözüm arıyoruz.

3- Onlarda otorite ligi ve futbolu koruyor. Bizde otorite hakemleri yem, marka değerini yok ediyor.

4- Onların zeminleri çok iyi, tribünleri keyifli. Bizde zeminler skandal, tribünler çirkin ve kötü tezahürat merkezi.

Sonuç olarak, VAR konusunda biz ne yapalım? Yabancıları çok sevdim. Rengarenk isimler, farklı ülkelerden dünya insanları Riva’da. Hem sportif hem kültürel birliktelik! Uçağa binip topukluyorlar ve sadece hatalarını değil, ülkedeki kavga dövüşü de yanlarında götürüyorlar. Biz de sessizce Süper Lig’de yeni hafta atamalarını bekliyoruz. Bence fevkalade! Huzur dolu Türk hakemliği, huzur dolu Riva odaları.

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