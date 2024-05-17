Süper Lig'in eski yıldızı Titi, yıllar sonrası açıkladı: 'Transfer olmaya çok yaklaşmıştım, Dzeko ve Icardi...'

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Brezilya Ligi’nin Internacional, Vasco da Gama ve EC Bahia gibi önemli ekiplerinde forma giydikten sonra 2015 yılında Kasımpaşa’ya transfer olan Titi, Süper Lig’deki forvetlerin en çok çekindiği isimlerden birisiydi. Uzun boyu ve güçlü fiziğiyle rakip hücum oyuncularının korkulu rüyası olan Brezilyalı stoper, Bursaspor ve Göztepe formaları da giydi. Türkiye kariyerinde toplam 198 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 12 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. 36 yaşındaki Titi; Süper Lig kariyeri, mevkidaşı Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaş’a iptal olan transferi, Mauro Icardi ve Edin Dzeko ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

36 YAŞINDAKİ BREZİLYALI STOPER TİTİ’NİN ÖZEL AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

“SÜPER LİG, AVRUPA’DAKİ EN ÜST DÜZEY LİGLERLE AYNI SEVİYEDE BULUNUYOR”

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Türkiye'ye transfer olmadan önce uzun yıllar Brezilya Ligi'nde mücadele eden tecrübeli stoper, Süper Lig’in kalitesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Türkiye Süper Ligi’ni Avrupa futbolundaki en güçlü ve en rekabetçi liglerden biri olarak görüyorum. Burada çok geleneksel kulüpler, harika antrenman tesisleri ve muhteşem stadyumlar var. Ayrıca en üst düzeyde futbolcular ve teknik direktörler de var. Bu da Avrupa’daki üst düzey liglerle aynı seviyede olduğu anlamına geliyor. Türkiye'de geçirdiğim zaman inanılmazdı. İstanbul, Bursa ve İzmir gibi muhteşem şehirlerde yaşamak benim ve ailem için çok özeldi” dedi.

Kasımpaşa, Bursaspor ve Göztepe formaları giydiği dönem Süper Lig’deki stadyum atmosferinden bahseden Titi, “Türkiye'deki tüm stadyumların çok özel bir atmosferi var. Burada rahatlıkla 4-5 tanesini sayabilirim ama Bursaspor'un yeni stadyumuna dönüşü olağanüstüydü. O gün orada olmak inanılmazdı” diye vurguladı.

“RIZA ÇALIMBAY, BANA GÖRE TÜRK FUTBOLUNUN EFSANESİDİR”

Kasımpaşa’da oynadığı dönem 35 maç teknik direktör Rıza Çalımbay ile çalışan başarılı stoper, tecrübeli teknik adamdan övgüyle bahsederek, “Rıza Çalımbay, bana göre Türk futbolunun efsanesidir. Onun antrenörlüğünde çalışmak benim için büyük bir mutluluktu. Rıza Hoca, saha içinde ve saha dışında bana çok şey öğretti. Onun grup yönetimi ve teknik direktör olarak kalitesi ülkeye ve Süper Lig’e adaptasyonumda bana çok yardımcı oldu” diye konuştu.

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“PAUL LE GUEN’İN BURSASPOR’A GELMESİ SÜPER LİGİ DAHA FAZLA DİKKAT ÇEKİCİ HALE GETİRMİŞTİ”

Bir dönem Olimpik Lyon, Rennes ve PSG gibi Avrupa’nın önemli ekiplerinde görev yapan Fransız teknik direktör Paul Le Guen’in 2017-2018 yılları arasında Bursaspor’u çalıştırmasına değinen Titi, “Teknik direktör Paul Le Guen, Avrupa'da harika bir kariyere sahip olan inanılmaz bir kişilikti. Onun Türkiye'ye ve özellikle Bursaspor’a gelişi kulübü, şehri ve ligi daha da fazla dikkat çekici hale getirmişti” dedi.

“BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞMAYA ÇOK YAKLAŞMIŞTIM AMA…”

Süper Lig’de fırtına gibi estiği dönem ismi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’la anılan 36 yaşındaki yıldız, “Kasımpaşa'daki son yılımda bu takımlardan çok sayıda teklif geldi. Futbol dünyasında çok önemli olan bu formaları giyme ihtimali beni çok mutlu etti ancak kontrattaki bazı sorunlar nedeniyle anlaşmaya varamadık. Özellikle Beşiktaş ile anlaşmaya çok yaklaşmıştım. Beşiktaş’ın stadyum atmosferinde Şampiyonlar Ligi'nde oynamak harika olurdu” diyerek o dönemki transfer konularına açıklık getirdi.

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“İLHAN PALUT, BÜYÜK BİR TÜRK TAKIMINA ANTRENÖRLÜK YAPABİLİR”

Göztepe’de beraber çalıştıkları teknik direktör İlhan Palut’un potansiyeliyle ilgili gözlemlerini aktaran başarılı savunmacı, “Teknik direktör İlhan Palut'u çok büyük bir potansiyele sahip, çok iyi oyun fikirleri ve stratejileri olan bir teknik direktör olarak görüyorum. İlhan Hoca’nın kısa süre içinde büyük bir Türk takımına teknik direktörlük yapacağına kesinlikle eminim. Çünkü kendisi böyle takımlarda görev almak için çok hazırlıklı birisi” dedi.

“GÖZTEPE, SÜPER LİG’DE OLMAYI HAK ETMİŞTİ”

2 yıl aradan sonra Süper Lig’e dönen eski takımı İzmir ekibi Göztepe’nin başarılarıyla ilgili konuşan Titi, “Göztepe için oynamak çok özel bir duyguydu. Şehir ve kulüp futbolla nefes alıyor. Süper Lig'e döndükleri için çok mutluyum. Taraftarlar ve şehir Süper Lig’de olmayı hak ediyor çünkü muhteşem bir atmosfere sahipler. Bugün hala bana mesaj atan taraftarlara teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

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“DZEKO VE ICARDİ İLE YÜZLEŞMEYİ GERÇEKTEN ÇOK İSTERDİM”

Futbol kariyeri boyunca rakip olarak oynadığı en iyi forvetleri söyleyen Brezilyalı stoper, Süper Lig’de gol krallığı için mücadele veren Edin Dzeko ve Mauro Icardi’den de bahsederek şöyle devam etti: “Samuel Eto'o, Robin van Persie, Adriano ve Ronaldinho gibi yıldız forvetlere karşı oynamanın mutluluğunu yaşadım. Edin Dzeko ve Mauro Icardi, dünya çapında başarıya sahip çok kaliteli iki forvet. İnanılmaz bir tanım kalitesine sahip iki harika adam. Bu iki forvet, Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya alışkın oyuncular oldukları için Türk futboluna gelişleri çok şey ifade ediyor. Bu da Türk takımlarının Avrupa kupalarına dönme ve başarılı olma gücünü ve arzusunu gösteriyor. Mauro Icardi’yi gerçekten çok beğeniyorum. Icardi, agresif hareketleriyle beraber çok fazla zeki bir futbolcu. Icardi, ayrıca maçların gidişatını belirlemede çok kaliteli bir isim. Dzeko ve Icardi ile yüzleşmeyi gerçekten çok isterdim, bu benim için büyük bir meydan okuma olurdu.”

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“ABDÜLKERİM BARDAKCI, BÜYÜK LİGLERDE DE BAŞARILI OLABİLİR. ONU THİAGO SİLVA’YA BENZETİYORUM”

Bu sezonki performansıyla Galatasaray’da fark yaratan isimlerden birisi olan mevkidaşı Abdülkerim Bardakcı’ya değinen Titi, “Abdülkerim Bardakcı’nın çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu görüyorum. Kendisini Konyaspor'da oynadığı günden beri takip ediyorum. Oyunda verimlilik konusunda çok fazla kaliteye sahip. Oyunu çok sağlam bir şekilde okuyabiliyor. Ayrıca pozisyon alma yeteneği de çok başarılı. Abdülkerim’i güç ve performans açısından Chelsea’nin stoperi Thiago Silva’ya benzetiyorum. Onun büyük liglerde de başarılı olacağına eminim” dedi.

Son olarak A Milli Takım’dan bahseden Brezilyalı yıldız oyuncu, EURO 2024’de Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile mücadele edecek olan ekibimiz ile ilgili şunları söyledi: “Türkiye'de çok büyük bir potansiyel görüyorum. Avrupa'da yüksek seviyede oynayan oyuncuları var ve bu da takımı büyük ölçüde güçlendiriyor. Türk takımını gerçekten çok beğeniyorum ve başarıları için onları destekleyeceğim.”