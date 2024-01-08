Gözleri Mecliste SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek artış yapılacak mı

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Buna göre memur ve memur emeklileri yılın ilk 6 ayı için yüzde 49,25’lik bir zam alırken, SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 37,57 zam alacaklar. Ancak memur emeklileri ile diğer emekliler arasında 12 puana yakın bir fark ortaya çıktı. Haliyle bugünlerde milyonlarca emekli şu soruların cevabını merak ediyor: Emekli zamları arasındaki fark kapanacak mı? Peki ama nasıl? Refah payı maaşlara ne zaman yansır?





BİR KEREDE HERKESE EŞİT REFAH PAYI İLE FARKIN KAPANMASI GÜNDEMDE

Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği Başkanı Emin Yılmaz’a göre aradaki yüzde 12’lik farkın, ülkenin içinde bulunduğu enflasyonla mücadele kıstası dikkate alınarak ama tüm emekli kesimlerinin gönlü alınacak şekilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile bir kerede, herkese eşit refah payı verilerek kapatılma olasılığı yüksek.

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Emin Yılmaz

ARADAKİ FARK NEDEN OLUŞTU

Sorum şu: Daha en başında neden arada böyle bir fark oluştu? Cevabı şu: Memur ve emeklileri ile SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yani tüm emeklilerimizin aylıkları 6 aylık enflasyon oranlarına göre artmaktadır. Ancak memur ve memur emeklileri enflasyon farkı üzerine, altı ayda bir 2 yıllık toplu sözleşmeden doğan farklarını da alıyorlar. Bu, hep böyleydi, iki kesim arasında bu makas hep olurdu ancak bu fark genellikle yüzde 2-3 en fazla 5 olurdu, dolayısıyla da konuşulmazdı. Ancak maalesef yüksek enflasyon dönemlerinde aradaki makas daha da açılıyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimiz işte bu farkın eşitlenmesini talep ediyor. Çünkü son iki maaştır tüm emeklilerimize eşit zam veriliyor. Hatırlayın bir önceki dönemde enflasyon yüzde 19,77 olarak açıklanmış ancak memur emeklilerine toplu sözleşmeden doğan haklarından dolayı yüzde 17,55 ekstra verilmesi belirlenmişti. Ancak her iki emekli grubuna da eşit refah payı düzenlenmesi yapıldı ve yüzde 25’e tamamlanıp, eşit zam verildi. Bir önceki dönemde de refah payı yine her kesime eşit olacak şekilde, yüzde 30’a tamamlanıp verildi. Bundan dolayı emekliler yine aynı beklenti içinde.”

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KADEMELİ ZAM MI BİR KEREDE Mİ

Yılmaz’ın girişte bahsettiği ‘bir kerede’ vurgusuna dönmek istiyorum. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile Memur emeklileri arasındaki yüzde 12’lik farkın kademeli olarak kapatılması masada mı? Diyor ki: “Evet, çok çeşitli alternatifler masada. ‘Yüzde 12 fark totalde de yüzde 50 zam vermek yerine yüzde 43-45 verelim, aradaki makas zaten temmuz ayındaki enflasyon farkı ile kapanır’ düşüncesi de var. Ama unutulmamalı ki memur emeklileri temmuzda yeniden yüzde 10 toplu sözleşme farkı alacak. Arada yüzde 12 olmasa da yine küçük bir fark olacak. Ayrıca en düşük memur maaşı 9 bin 876 TL deniyor ancak 5510 sayılı kanun ile emekli olan memurların maaşı 7500-8500 arasında. Yani ufak bir fark aslında bu kesim için de pek fena olmaz. Bekleyip, göreceğiz tabii ama ben ince hesaba girmeden farkın bir kerede kapatılacağı kanaatindeyim.”

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KÖK AYLIKLARLA İLGİLİ ÖZEL ÇALIŞMA YAPILIYOR

Bir başka önemli soru da şu: Kök aylıklarla ilgili bir düzenleme olur mu? Çünkü net rakam olmamakla birlikte biliyoruz ki 7 milyona yakın SSK ve BAĞ- KUR emeklisi 7 bin 500 lira altında, 4-5 bin civarında maaş alıyor. Ankara’dan yansıyan kulislere göre doğrudan kök maaşlara yansıyacak 5-10 puanlık bir refah payı çalışması masada. Emekli zammı için yüzde 45 ve 50 oranı gündemde. Yılmaz da diyor ki: “Yüzde 37’lik enflasyon farkı reel yani kök aylığa denk geldiği için maaşlar 7 bin 500 liranın altında kalıyordu. Kök aylıklar ile bir düzenleme yapılması özellikle dar gelirli olan en alttaki emeklilerimiz için elzem. Ki zaten onların da böyle bir beklentisi var. Çünkü önceki dönem de aynı sorun yaşanmış ve yasa koyucular ocak ayını işaret etmişti. Aralık sonunda ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bizzat en düşük emekli maaşı için özel bir çalışma yaptıklarını duyurdu. Bu noktada:

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- 7500 TL alt sınır aylığının direkt 10.000 TL’ye yükseltilmesi,

- Ya da kök aylıkların 4-5 binden önce 7500 TL’ye sonra da yüzde 50 zam ile 11.250 TL’ye yükseltileceği en çok konuşulan iki senaryo.

OCAK AYINA YETİŞEMEYEBİLİR

Peki refah payı ne zaman maaşlara yansır? Meclisin Ocak 16’ya kadar tatil olduğunu hatırlatan Yılmaz, “SSK’lılar maaşlarını 17-25 arasında alıyor. BAĞ-KUR’da ise ödeme 25’inde başlıyor. Emekli Sandığı da ayın ilk haftasında maaş alıyor. Meclisten bir günde karar çıkacağını düşünmüyorum. Refah payı kararı çıksa bile bu, önce Plan ve Bütçe Komisyonu’na sonra Meclis Genel Kuruluna sonra da Cumhurbaşkanına gidecek ve Resmî Gazete’de yayımlanacak. Dolayısıyla refah payı şubat maaşlarına yetişir gibi. Net değil ancak bir ihtimal ocak farkı şubat maaşına da eklenebilir” diyor.

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EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK

Refah payı hariç beklenen enflasyon rakamlarıyla örnek bir hesap yapacak olursak;



