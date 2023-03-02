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Deprem korkusu göçü tetikledi

#Deprem#Göç#Kırklareli

Depremin vurduğu illerden 1 milyondan fazla kişi ya AFAD koordinesi ya da kendi imkânlarıyla başka illere göç etmiş durumda. Ancak depremi yaşayanlar kadar deprem korkusu da göçü tetiklemiş durumda. Özellikle İstanbul depremini konuştuğumuz bugünlerde hem İstanbullular hem de diri fay hattı üzerindeki şehirlerde yaşayanlar Kırklareli, Edirne, Bartın, Zonguldak gibi 4. derece deprem kuşağında bulunan illerde ev, arsa arayışına girdi. Öyle ki son iki haftada İstanbul’a en yakın illerden biri olan Kırklareli’nde emlak piyasasındaki hareketlilik 7-8 kat artmış durumda. Hangi bölgeler revaçta, ortalama maliyetler neler? İşte yanıtı.

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İSTANBULLU ROTAYI KIRKLARELİ’NE ÇEVİRDİ

Son felaket 11 ilde 15 milyona yakın kişiyi etkiledi. Olası bir Marmara depremi ise sadece İstanbul’da yaklaşık 20 milyonu etkileyecek. Dolayısıyla kiminle konuşsam müthiş bir panik ve korku içinde. Nazan Öncel’in Göç albümünün çıkış parçasında söylediği gibi; ‘Gidelim buralardan.’ Ama nereye? İstanbul ya da diğer illerden taşınmak isteyenlerin önemli çoğunluğunun en büyük referansı Maden Tetkik Arama ile AFAD’ın hazırladığı Türkiye Deprem Riski Haritası. Haritaya göre 4. ya da 5. derece deprem kuşağında olan yani ‘deprem riski az’ iller; Kırklareli, Edirne (Saroz körfezi hariç) Bartın, Zonguldak, Kastamonu özellikle İstanbulluların gözdesi. Bu iller içinde öne çıkansa Kırklareli.

Deprem korkusu göçü tetikledi

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Kırklareli Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Ümit İkizlerli de bu bilgiyi doğruluyor ve diyor ki: “Pandemi döneminde iki katlı müstakil ev ya da arsa arayanlar olmuştu ama böylesi hiç olmadı. Son iki haftadır büyük bir talep var. Kırklareli, Kuzey Anadolu Fay hattı’ndan etkilenmesi düşük illerden biri çıktı. Bu bölgede deprem potansiyeli ve deprem riski en düşük il Kırklareli. Sanırım, bu sebeple de normal bir zamanda -hele de hafta sonları- 10 kişiye hizmet verirken bu rakam son 2 haftadır 70-80’lere, 7-8 katına çıkmış durumda.

Deprem korkusu göçü tetikledi

Peki, Kırklareli’nin hangi bölgeleri revaçta ve bu ilgi fiyatlara yansıdı mı? Zira en ufak bir ilgide fiyat hemen uçuşa geçiyor. İkizlerli Öncelikle konuttan ziyade üzerine ‘portatif- prefabrik ev (Tiny house) koyarım’ diyerek müstakil parsel- imarlı arsa arayan daha çok. Küçük ölçekli tarla bakanlar var. Bulgaristan’a yakın köyler, Babaeski, Pınarhisar ilçeleri ile Ahmetçe, Beypınar gibi Kırklareli merkez köylerine talep daha yoğun. Arsa fiyatlarında şu an bir artış yok. Özellikle köylerde metrekaresi 1.000 liradan gidiyor. 500 metrekare bir yer 500 bin TL gibi” yanıtını veriyor.

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EDİRNE’DE ARSANIN DÖNÜMÜ 3.5-4 MİLYON LİRA

Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda ise Edirne’ye olan talebin Kırklareli kadar yoğun olmadığını belirterek, şöyle devam ediyor: “Edirne’ye gelenler daha çok fay hattına uzak ve deprem riski az olduğu söylenen Lalapaşa ve Süloğlu ilçelerinden tarla, bağ, bahçe, arsa bakıyor. Pandemi ile zaten böyle bir hareketlilik başlamış ve yenice durulmuştuk ki deprem oldu. Ancak hem bunca yıllık tecrübelerim hem de pandemi dönemi gelenler özelindeki gözlemlerimizle şunu söylemek isterim ki ‘arsa aldın, içine de prefabrik ev koydun’ iş orada bitmiyor. Herkes bir gaz, güvenli bir köy yaşamı peşine düşüyor ama sonra bir bakıyor köy yaşamı hiç de İstanbul’daki gibi değil. Bu bahsettiğim arsalar hep şehir merkezinden uzak. Bazısının yolu yok, bir yaşam alanı yok. Hatta o köylerden birinde bir banka ile bir market var. Ama insanlar kent yaşamına alışmış. Ne yapacaklar tüm gün? İş var mı? Yatırım var mı? Emekli mi? Ayrıca sosyal anlamda örf ve adetlerimiz farklı. Uyuşmazlıklar da olabiliyor. Yani elbette hepimiz çok korktuk depremden. Ancak uzun süreli yaşam hayali kuranlar bunlara da dikkat etsin.” Peki, fiyatlar nasıl? Bölgeye göre değiştiğini belirten Feda, “Villalar bölgesinde (en rağbet gören bölgelerden) arsanın dönümü 3.5-4 milyon lira. Kiralık ev fiyatlarına gelince... Şehir dışında 2+1 evler 6 ile 8 bin, 3+1 ev ise 10 bin lira bandında” diyor.

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Deprem korkusu göçü tetikledi

KONTEYNER EV FİYATLARI UÇTU

Arsayı aldınız ama işiniz bitmedi. Üzerine ev koymak gerek. Şimdilerde en rağbet gören şüphesiz konteyner evler. Ancak onların da fiyatları deprem öncesine göre; ham madde ve işçilik fiyatlarından kaynaklı, yüzde 20-30 arttı. Tiny house fiyatları 500-600 bin liradan başlarken, 40 metrekare prefabrik evin fiyatı da 100-150 bin lira arasında.

#Deprem#Göç#Kırklareli
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