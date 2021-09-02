Ağlar balıkla doldu - Marmara'da durum ne

BAĞIRMA KÜLTÜRÜ BİZE AMERİKA’DAN İTHAL
Ayhan Sicimoğlu’nu yakından tanıyorsunuz aslında, anlatmaya gerek yok ama tekrar edelim. O bir müzisyen, gezgin, gurme, TV programcısı. Bir dünya vatandaşı. Tüm bunlara ‘jüri’ üyeliği vasfını da ekledi. Geçtiğimiz günlerde Aslıhan Doğan Turan’ın YouTube kanalına konuk oldu ve ‘Şef Akademi’ programını bir şartla kabul ettiğini açıkladı Sicimoğlu: “Bağıran şef istemiyorum.” Ve dedi ki ‘Bağıran şefin yemeği yenmez.’ Arıyorum. Her zamanki gibi kibar. Soruyorum. ‘Bağıran şefin yemeği yenmez ne demek?’ “Bizim kültürümüzde, Anadolu kültüründe bu bağırma işi yoktur. Bu kültür tamamen Amerika’dan ithal!” diyor ve başlıyor örnekleri ile anlatmaya.
CEHENNEMİN MUTFAĞI
AŞILI-AŞISIZ FARKI GECE-GÜNDÜZ KADAR NET
HEMATOLOJİ Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner geçtiğimiz günlerde ‘Bilim bizi kandırıyor mu?’ isimli bir kitap çıkardı. Aslında son 1 yıldır, hele de aşıların gündeme gelmesiyle farklı kesimlerden birçok kişi aynı soruyu soruyor. Ben de Prof. Dr. Çetiner’e soruyorum. ‘Böyle bir şey mümkün mü?’ diyor, şöyle devam ediyor: “Son yıllarda bilim hurafeler ve safsatalar arasına sıkıştı. Bilimdışılığa övgü arttı. Eskiden insanları yönlendirmenin yolu onları bilgisiz bırakmaktı. Yeni yöntem; yarım yamalak bilgi bombardımanıyla kişileri sizin istediğiniz şekilde düşündürtebilmek. Aşı karşıtlarının yaptığı bu. Oysa aşılar üzerine onlarca bilimsel çalışma yanı sıra gördüklerimiz, tecrübe ettiklerimiz var. Hâlâ birileri ‘Bizi denek olarak kullanıyorlar’ ya da ‘Deneysel bir sıvı bu’ gibi ipe sapa gelmeyen bir argümanla aşı karşıtlığı yapıyorsa yanlış yoldadır. Aşılılar-aşısızlar arasındaki fark gece ile gündüz kadar nettir.”
“Bir önerim var; Bakanlığımız yaşamını yitirenler ile yoğun bakımda yatan ağır hastalarımızın aşı dağılımlarını yayınlansın. Hayatını kaybedenlerin kaçı aşılı, kaçı değil? Yoğun bakımda yatanların kaçı ya aşısız ya da tek doz aşılı? Tüm bu verilerin derli toplu verilmesi aşı kararsızlığına son verilmesi adına önemli. Bir ikincisi de şu; aşı karşıtlığı hep vardı, koronavirüs ile yeni ortaya çıkmadı. Ancak bu süreçte o kadar keskin söylemlere girdiler ki bizler de karşılık olarak aşıları olduğundan fazla yücelttik, yanlış anlaşıldık. Mesela, ‘Aşılar yüzde yüz koruma sağlamaz’. O zaman neden aşı olmalıyız? Çünkü hastalığa yakalansak bile hafif atlatırız, ölüm riski azalır, yeni varyantlar oluşmasına engel olur. Aşı olanlar-olmayanlar arasında ağır hastalığa yakalanma, hastaneye yatış, vefat sayıları arasında uçurum var. (Sağlık Bakanlığı aşısızların hastaneye yatış oranının yüzde 90-95’lerde olduğunu açıklamıştı.)
HASTALIK, YAN ETKİSİNDEN DAHA TEHLİKELİ
VİROLOG Dr. Semih Tareen, dünyanın en eski ve prestijli tıp bilim dergilerinden, New England Journal of Medicine’de yer alan BioNTech aşısı ile ilgili bugüne kadar yapılan en kapsamlı güvenlik araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Araştırma aşı karşıtlarının elindeki son argümanları da çürütecek türden.
BULGULAR
İsrail’
ANAYASAYA AYKIRI
İstanbul Üniversitesi Anayasa Hukuku Ana Bilim dalı öğretim üyesi Dr. Volkan Aslan, zorunlu PCR ya da zorunlu aşı uygulamalarının makul, anlaşılır ve hatta karşılaştırmalı örneklere uygun olduğunu ancak anayasaya aykırı olduğunu söylüyor. Dr. Aslan “ABD ve Avrupa’da aynı tedbirler uygulanmakta. Hatta biz geç bile kaldık! Naçizane, çok daha sert tedbirler alınması gerektiğini düşünüyorum ancak bir hukukçu olarak tedbirlerin hukuka aykırı olduğunu söylemeliyim. Mart 2020’den yani pandeminin başından beri alınan sokağa çıkma, maske zorunluluğu, restoranların kapanması gibi her tür kısıtlama anayasaya aykırıydı. ‘Zorunlu’ PCR testi uygulaması da aynı nedenden anayasaya aykırıdır” diyor.
HUKUKTAN ÖDÜN VERİLMEMELİ
Nedir o nedenler? İç işleri Bakanlığı ‘zorunlu’ PCR testi uygulaması için bir genelge yayınladı. Yeterli değil mi? Dr. Aslan şöyle açıklıyor: “Hayır, değil. Sıkıntı prosedürde. 1982 anayasası ‘Temel hak ve özgürlükler sadece kanun ile kısıtlanabilir’ diyor. Bu şu demek; pandemi gibi olağanüstü bir durumda ‘zorunlu’ uygulamalar ancak OHAL ya da TBMM’nin bir pandemi yasası çıkarması ile mümkün. ‘Ha genelge ile uygulanmış ha kanun. Ne fark eder?’ diyenler var. Çok fark var. Yasal zemine oturmayan her kısıtlama hak ihlallerini meşrulaştırır, aşı karşıtlığını kuvvetlendirir. İç İşleri Bakanlığı genelgenin dayanağı olarak İl İdaresi Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gösteriyor ancak bu yeterli değil çünkü o kanunlarda (kolera- tifüs gibi hastalıklardan bahsediliyor) genelgelerle uygulanan tedbirlerden bahsedilmiyor. İtalya, Fransa, Belçika gibi ülkelerde de benzer uygulamalar var. Ancak bu ülkeler OHAL ya da pandemi yasası ile durumu yasal bir zemine oturttu. Bizde ise parlamento yasallık sorununu umursamıyor, yüksek mahkemeler de tedbirlerle ilgili tatmin edici kararlar vermiyor. Unutulmamalı ki hukuk devletinden verilen her ödün salgın hastalıklar kadar tehlikeli olabilir.”
TOPLUM SAĞLIĞI ÖNEMLİDİR
Avukat Mahir Işıkay: “Birçok konuda olduğu gibi işin hukuki boyutunu sonradan tartışıyoruz. Kamu sağlığını korumak için şüphesiz her türlü önlem alınabilir. Elbette toplum sağlığı çok önemlidir ancak bunu yaparken bireyin vücut bütünlüğünün ihlalini nasıl engelleyeceğiz? Hak ihlallerinin önlenmesi, tıbbi tedbirler ve de zorunlu uygulamalar ile sonuçları bakımından daha açık, öngörülebilir, anlaşılabilir kanuni dayanağa ihtiyaç vardır. Eğitim hakkı, sağlık hakkı gibi kamusal hizmetlerde aşılı- aşısız vatandaş ayrımı yapılamaz ve kişinin PCR testi olup, olmayacağı ‘zorunlu’ kılınamaz. Zira bu konuda bir yasal düzenleme bugüne kadar yapılmamıştır.”
KANUN İLE MÜMKÜN
DEVLETİN SIRTINA DAYANMAMALI
TARTIŞMANIN fitilini Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer ateşledi. Sosyal medyada ‘Aşı olmamayı hak sayan her öğretmen, personel ve öğrencinin, düzenli-zorunlu PCR test ücretlerinin, vergilerimle ödenmesine itiraz ediyorum’ yazdı. Prof. Dr. Başer’i arıyorum, ‘Durum vergilerimiz meselesinden çok öte. Burada amacımız caydırıcılık olmalı’ diyor, şöyle devam ediyor: “Fransa’da ya aşı ya da parasını verip PCR testi yaptırma zorunluluğu var. Bir gün geçerli hızlı test 20-25, 3 gün geçerli PCR testi 50 Euro. Birçok ülke de bu yönde adım atıyor. ‘Başkası aşı olsun da bir göreyim’ diyerek, bencilce bir tutumla bu ülkeyi zora sokuyorsan, eğitimin sekteye uğramasını göze alıyorsan zorunlu PCR testini de o zaman devletin sırtına dayamayacaksın. Bu haksızlık!”
PARA İLE ZORUNLU KILMAK YANLIŞ
BİLİM Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü öğretmenler ve okul çalışanlarına haftada 2 kez PCR testi zorunluluğu getirilmesinin makul olduğunu belirterek, “Virüsün bulaşma ve kuluçka süresi 3 gün kadar. Pazartesi günü bir şekilde virüs ile karşılaştığınızı varsayalım o gün testiniz negatif çıktı, 3 gün sonra, perşembe günü yapılan test pozitif çıkabilir. Böylelikle yeni enfekte olan kişi, virüsü etrafına yaymadan, hemen tespit edilip izole edilebilecek. Almanya’da sistem bu şekilde yürüyor. Başka türlü okulları açık tutmak da sosyal hayatı devam ettirmek de mümkün olmaz. PCR, salgın ile başa çıkmak için önemli ve etkili bir yöntem” diyor.
TEŞVİK EDEBİLİR
O SAATTE ÇOCUĞUN RESTORANDA İŞİ NE
UZMAN Psikolog, Yeşim Akıncı 21.00-22.00 arasının çocukların uyku saati olduğu hatırlatmasını yaparak, tartışmaya katılıyor: “Gece o saatte gidilen restoranlarda pek tabii ki çocuk olmamalı. O saatte çocuğun restoranda işi ne? İçkili mekân ise hele... Buralarda sigara içiliyor, alkol kana girince konuşma adabı, üslubu değişiyor. Bunlar çocuklara kötü örnek olabilecek durumlar. Çocuklar hele de küçük yaşlarda ebeveynlerini rol model alırlar. O nedenle de gittiğiniz restoran ‘aile’ restoranı değilse ben çocukların o restorana alınmaması taraftarıyım. Aile restoranıysa 19:00-20:00’de tabii ki gidersin. Hele bir de mekânda yüksek müzik varsa! Çocuk açısından kötü bir durum.”
ÇOCUKSUZ BİR DÜNYA SEVİMSİZDİR
PSİKİYATRİST, Prof. Dr. Arif Verimli: “Çocukların içinde olmadığı bir dünyayı cıvıltısız, renksiz ve ne yalan söyleyeyim sevimsiz buluyorum. Çocuksuz, sessiz, kurallı, köşeli bir yaşam tarzını benimsemiş kişiler olabilir. Ancak bu şekilde bir ‘Çocuk kabul etmeyen restoran’ konsepti benim anlayışıma ters. Çocuklar akılsız ya da duygusuz değil. Bir yerden döndürüldüklerinde bunu anlar, incinirler. Ayrıca, her çocuk gittiği mekânı birbirine katıyor diye bir şey yok. Her çocuğun kendi karakteri var. Kapısına gittiğiniz mekândan ‘Çocuk almıyoruz’ diye çevrilmek hem ebeveyn hem çocuk için büyük utanç.”
BANA GÖRE DÜPEDÜZ AYRIMCILIK
HÜRRİYET Kelebek yazarları Orkun Ün ve Cihan Şensözlü ‘Çocuksuz restoran’ konseptine pek sıcaklar. Katılmıyorum. Bence, ‘Eşit hak’ meselesi önemli! Çocuklar da yetişkinler gibi eşit haklara sahipler. Restoranlar da dahil tüm kamusal mekânlardan faydalanmak ‘hak’ kategorisindedir, kısıtlanamaz. TCK’ya göre de 18 yaş altındaki herkes çocuktur. Bu restoran, 17 yaşındaki çocuğu kabul etmemekte mi? Yaş, sübjektif bir kriter değil mi? Çocuklar yetişkinlere kıyasla daha deneyimsiz, daha hareketli olabilirler. Koşup oynar, hangi ses tonuyla, nerede, ne konuşacağını bilemeyebilirler. Doğrudur, çocuk yapmayı tercih etmemiş olanlar için tüm bunlar sorun olabilir ancak hiçbir argüman onları haklı çıkarmaz. Zira, kamusal alanın huzuru çocuğu, kadını ya da belli bir din, ırka mensup kişiyi oraya kabul etmemek ile çözülmez. Gereken sessizliği sağlayamayan misafirlerin, ki bu çocuk da yetişkin de olabilir, oradan ayrılmasını istersin, olur biter. ‘Hepsi aynı’ tonlaması ile çocuklara ortak muamele etmek düpedüz ayrımcılıktır.
KURTARILMAYA DEĞİL DAYANIŞMAYA İHTİYAÇ VAR
Taliban’ın kadın haklarına saygılı olacağı açıklaması, geçmiş düşünüldüğünde ne kadar gerçekçi?
Net bir şey söylemek mümkün değil. Sorunun cevabını zaman gösterecek. Söz değil eylem önemli ancak şu an yapılan basın açıklamaları ile Taliban daha çok kendi tanıtımını hatta pazarlamasını yapıyor gibi geliyor. Geçen zamanda, kadın hakları hakkında ne öğrendi bilmiyorum ama uluslararası toplum ile nasıl konuşulacağını, sorulara nasıl muallak cevap vereceklerini daha iyi öğrenmişler. Ancak unutulmamalı ki Afganistan zaten bir İslam devletiydi. Taliban ise bunun yetersiz olduğunu, şeriat kanunları çerçevesinde yönetilmesi gerektiğini düşünüyordu. Hala da bunu ifade ediyor. Bir yandan da ‘Kadın haklarına saygılı olacağız’ diyorlar. Kadını ve haklar kavramını uluslararası normlar çerçevesinde mi yoksa ataerkil, İslami bakış (hangisi ve de) açısıyla mı tanımlayacaklar? Burada kadını ve hakları nasıl tanımladığına bakmalıyız. ‘Kadınlar toplumumuz için önemli’ diyorlar ama bu önemin tanımı ne? Taliban kadınların toplum için önemini sadece anne ve kız kardeş olmaları üzerinden mi belirliyor, yoksa doktor, hâkim, gazeteci yani çalışan özgür bireyler olarak mı belirleyecek? Bu soruların cevabı yok. Geçmişte yaşananlar ise ortada. Bazı medya kuruluşlarında kadınların görevden alındığına dair haberleri gördük bile. O nedenle sözleri bir güvence değil. Ayrıca meseleye sadece Kabil üzerinden bakmamalıyız. Haklara erişimlerinin zaten kısıtlı olduğu uzak kırsalda yaşayan kadınlar ne olacak? O da muamma.
ULUSLARARASI TOPLUMUN ‘BEKLE- GÖR’ POLİTİKASI
Uluslararası toplum özellikle de kadınlar özelinde, halen neden bir aksiyon almadı öyleyse?
Uluslararası toplum ‘bekle- gör’ politikası uyguluyor ve bu işine de geliyor. Şu an yaşanılan sorunların bir kaynağı da uluslararası toplumun 40 yılı aşkın süredir devam eden müdahaleleri değil mi aslında? ‘Kadın ve çocuklar öncelikli olmalı’ diyoruz ama bunu batının doğuya baktığı dilden yapmamak lazım. Antropolog Lila- Abu Lighod, ABD’nin Afganistan’ı işgal ettiği ilk yıllarda, ‘Müslüman kadınların gerçekten kurtarılmaya ihtiyacı var mı?’ başlıklı bir yazı yazmıştı. Batı, ABD işgalini meşrulaştırmayı Müslüman kadınların bedenleri üzerinden kurgulayarak onların “kurtarılması” gerektiği fikrini savunarak yaptı. Ve bu da belli bir amaç için, askeri müdahale dahil, her şeyi mubah gören zihniyet için yeterli oldu. Bu kolonyal bakış açısından uzak; gerçek bir durum tespiti ile risk altında olan herkesin eşit haklar çerçevesinde ve adil bir sığınma süreçleri üzerinden korunması gerekiyor. Bush’un ilk işgal döneminde ‘Kadın haklarını koruyacağız’ söylemlerini hatırlayın. 20 yıl içinde birçok kazanım olmasına rağmen tam da bu bakış açısı yüzünden bugüne geldiğimizi unutmamak gerek. O nedenle dilimizi doğru yerden kurmanın öncelikli olduğuna inanıyorum. Taliban, eğer sadece Afganistan ile sınırlı bir yapıya dönüşürse ve uluslararası bir güvenlik tehdidi olarak görülmez ise, uluslararası toplum ve batı liderleri Afganistan’ı tamamen unutacak. Gazeteci ve insan hakları savunucusu birkaç kadın ülkeden çıkarıldıktan sonra, “görevimizi yaptık” yanılsaması içinde ‘o ülkenin kendi iş içleri’ denilip, durumdan sıyrılacaklar. İş oraya varmadan, bir tavır almamız gerekiyor. Buna yönelik de en başta zaten Avrupa’da olan Afganların sığınma başvuruları etkin şekilde değerlendirilip, sığınma hakkına erişimleri güvence altına alınıp, zorla geri göndermeler hemen süresiz durmalı. Bütüncül bir çözüm getirmek için hem Afganistan’daki hem de çıkabilmiş kadınların -ve herkesin- haklarını korumak için mücadele etmeliyiz.
BELEDİYELERİN GÖREVİ PROFESYONEL LİGDE TAKIM KURMAK DEĞİL
TÜRK A Milli Futbol Takımı’nın psikolojik danışmanlığını yapan, TFF bünyesinde “Genç sporcularda karakter gelişimi” ve “Psikolojik performans danışmanlığı” programlarını da yöneten Psikolog, Prof. Dr. Acar Baltaş ‘çocuk’ gelin kavramının olduğu, neredeyse her hafta bir genç kadının katledildiği bir ortamda çözümü gençlerin spora yönlendirilmesinde görüyor. Prof. Dr. Baltaş, gençlerin hayat deneyimi kazanması ve içlerindeki ‘kaotik’ enerjinin anlamlı bir amaca yönelmesinin ancak spor ile mümkün olduğunu belirterek, “Ailelere olduğu kadar yerel yönetimlere de önemli görevler düşmekte. Mahalle aralarında, köylerde sıkışıp kalan gençlere belediyeler aracılığı ile ulaşılabilir. Belediyelerin görevi profesyonel liglerde takım kurup oynatmak değildir! Bu lafım ile Başakşehir’i kastetmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Alt kümelerde de birçok belediye takımı var. Belediyelerin görevi, spor alanları yaratmak ve buralara eğitimli hocalar koymak, gençlere ama özellikle genç kızlarımıza ulaşmak, bu faaliyetleri organize etmektir, ki bu gençler işte o zaman birer şampiyon, iyi birer sporcu olmaktan da öte kazanacakları becerilerle önce iyi vatandaş, iyi insan olurlar” diyor.
DESTEK GEREK
SPOR medyasında ‘Yetenekli kuşak’ inancının hâkim olduğunu ancak bu inancın temelsiz olduğunu belirten Prof. Dr. Baltaş ‘Hangi yetenekli kuşak bu?’ diye soruyor, şöyle de devam ediyor: “Bunun kuşak ile alakası yok! Bizde kapasite var ama kullanan yok. Türkiye maalesef bilime-spora sırtına dönmüş durumda. Kadınlarla ilişki de bunun bir parçası. Kadını eve kapatıyor, kapasitesinden faydalanmıyor, ‘Yapamaz, edemez’ diyoruz. İmkân verilen genç kadınlarımızın neler başardığına bir bakın. Onların olimpiyatlarda aldığı bu dereceler başka kız çocuklarını da motive edecektir. Tüm bunlar yeni nesli harekete geçirecek, bakış açısını da değiştirecektir. Tek gereken ise biraz destek!”
FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLANMALI
TÜM EKİPLERE MİNNETTARIZ
YANGIN felaketinin belki de en öne çıkan isimlerinden biri Şahan Gökbakar. Bir haftadır, bölgedeki tüm ekiplerle koordineli bir çalışma yürütüyor, canlı yayınlar yapıyor. Hatta yaptığı paylaşımların ardından bölgeye üç helikopter gitti. Geçen gece ise yine hayli zorluydu. Delikli yol koyundaki söndürme ve soğutma çalışmalarına katılan Gökbakar, “Tüm gece bizimle olan donanmamıza, cesur askerlerine, sahil güvenlik komutanlığına ve tüm ekiplere minnettarız” mesajı veriyor.
BURADA OLMAK İSTEDİM
‘DERDİ evini korumak’ diyenlere ise sosyal medya hesabından şu cevabı veriyor: “Yangın çıktığında eşimle İstanbul’daydık. Eşime, burada olmak istediğimi söyledim. Bin adet yangın söndürücü getirdim, dağıttım. Kendi evimin etrafında yangını söndürecek su pompaları aldım. Evim yangın tehlikesi taşımıyor, gereken önlemleri aldım. Evimin yandığını görmek isteyenler için de o gün geldiğinde kimseden yardım istemeyeceğim.” Küçük bir hatırlatma, Şahan Gökbakar’ın oynadığı Recep İvedik film serisi izlenme ve hasılat rekorları kırmış, 6 filmden 350 milyona yakın gelir elde etmişti. O nedenle evi üzerinden yapılan eleştiriler bana anlamsız geliyor.
Allah korusun ama evi yansa yerine aynısından en az 5 tane yaptıracak gücü var sanki...
BU MEMLEKET BİZİM
TÜRKİYE
STATÜSÜNÜ KORUMAK İÇİN GENÇ KIZI KATLEDEN BİR SAPIK ADLİ Tıp Uzmanı, Prof. Dr. Nevzat Alkan gerçekçi bir analiz için önce durumun fotoğrafını çekerek, vahşi cinayeti kendi penceresinden şöyle yorumluyor: “Katil zanlısı 48 yaşında, boşanmış, nazik, parası var, iyi giyimli, iyi eğitimli bir mühendis. Genç kıza bir abi gibi yaklaşıyor, ki ifadesinde iş teklif ettiğini söylüyor. Anlayacağınız maktulle güven ilişkisi kuruyor. Azra ise hem çalışıyor hem okuyor. Belli ki ihtiyacı var! Ailesinden ayrı, ablası ile yaşıyor. Üstüne bir de koronavirüse yakalanıyor, ablası ile tartışmış, kalacak yeri yok! Yardım için daha yeni tanıştığı ve sosyal statüsü, görünüşü sebebiyle ‘iyi’ bir insan olduğunu düşündüğü katil zanlısını arıyor, oysa nereden bilecek adam cani bir sapık! Yardım bahanesi ile götürdüğü evinde genç kıza ya cinsel saldırıda bulunuyor ya da teşebbüs ediyor, tüm bu detaylar adli tıp incelemesinde ortaya çıkar, kızdan beklemediği bir direnç gelince de kızın boğazına yapışıp, öldürüyor. Bu adam sapık! Bu adam cani! Onun dışında, ‘Yok, kızın adını vücuduna yazmış’ falan... Kulaktan kulağa yayılan diğer her şey bana göre hikâye! Romantikleştirme çabası.”
SİCİL KAYGISI
“BU adam bir seri katil falan olsa bu yaşına kadar mutlaka bir ‘uyarı’ verirdi! Araştırdığım kadarı ile sicili temiz. O an kuvvetle muhtemel, ‘Bu kız gider beni şikâyet eder, statüm yerle bir olur, işim bozulur... Öldüreyim, ortadan da kaldırayım’ gibi düşünerek genç kızı yok etmek amacı ile canice ve soğukkanlı hislerle bu cinayeti işledi. Katil zanlısının portresi Münevver Karabulut cinayetini işleyen Cem Garipoğlu’ndan mesela çok uzak! Garipoğlu da son derece aklı başında, munis, iyi huylu bir delikanlıya benziyordu. İlk bakışta katil zanlısı ile benzer özellikler gösterdiğini söylemek mümkün ancak Garipoğlu’nda dışa vurulmamış anti-sosyal kişilik özellikleri sözkonusuydu. Kendi iç dünyasında devam ettirdiği yoğunlaşmış agresyonu, çıkmaz yolda olduğunu anlayınca ortaya çıkardı. Ve orada bir ilişki vardı. Burada bir ilişki yok. Tamamen sapık bir adamın çaresiz bir genç kızdan faydalanmaya çalışması ve sonrasında, hele de Azra, ‘Şikâyet edeceğim, rezil edeceğim seni’ dediyse, parçalayarak yok etme çabası var. Bu kişinin patolojik düzeyde bir manyaklığı olsaydı bugüne kadar mutlaka ipuçlarını verirdi. Sapıkça, cinsel dürtülerle bir hamle yaptı... Kız direndi... ‘Cinsel saldırı şikâyeti olur da kepaze olurum’ diye de öldürüp, ortadan kaldırdı. Burada sıkıntı genç kızın böyle muhtaç bir durumda kalması!”
İDAM TARTIŞMASI
PROF. Dr. Nevzat Alkan konuşmamız sırasında çokça tartışılan bir konunun da fitilini ateşliyor. İdam! Prof. Dr. Alkan “Bir sağlıkçı olarak hem istismara yol açacağını düşündüğümden hem de ‘Etkili ceza ver, idama gerek yok!’ bakış açısına sahip olduğum için idama kesinlikle karşıydım. Bugüne kadar... Ama şimdi bu katil zanlısının da diğerleri gibi ağırlaştırılmış müebbet alıp, 10-15 sene sonra çıkacağını biliyorum. Böyle bir sistemde, kadın cinayetleri ve çocuğa cinsel istismar davalarında, idam konusu ciddiyetle tartışılmalı!” diyor.
ORMANLARIN YASINI TUTUYORUZ
PSİKİYATRİST İlker Küçükparlak ülkece yas hali içinde olduğumuzu belirterek, örneklendiriyor: “Belki daha önce hiç Marmaris, Bodrum tarafına gitmedik. O ormanları görmedik. Orada yaşamıyoruz. Ama o kaybın yasını beraber yaşıyoruz. Bu size öyle gelmese de benim penceremden aslında hayırlı bir durum. Çünkü bir toplumu tanımlarken ortak yas tutup, tutamadığına bakarız. Ve biz belki de uzun zaman sonra ilk kez ortak yas tutuyoruz. Bu birlikteliğe işaret. Bakın mesela, sportif başarılardan bahsettiniz. Maalesef orada ortak bir sevinç göremiyorum. ‘Bu sporcu neyi temsil ediyor?’ ya da ‘Bu sporcudan, ideolojik-kültürel düzlemde, temsil ettiğim grup adına bir başarı devşirebilir miyim?’ gibi kaygılar, tereddütler, söylemler hâkim. ‘Biz’ duygusundan uzak. Orman yangınları ile alakalı ise ‘Bu durum benimle alakalı değil’ diyen yok. Tüm ülkenin içi yanıyor. Bu durum ne kadar acı da olsa toplumsal düzeyde ortak bir ulusallığın varlığına işaret ediyor ki kutuplaşmanın hızlıca derinleştiği bir ortamda, bir kaybın ‘ortak’ acı yaratması hiç de kötü değil aslında. Elbette bu acıyı yaşamak herkesin hayatı sadece bu üzüntüden müteşekkil olacak, ‘Başka bir duyguya yer yok’ demek de değildir.”
YANINIZDAYIZ
Peki, bu ‘yetememe/yetişememe’ duygusu ile nasıl baş edeceğiz? Psikiyatrist Küçükparlak sorumu taziye ziyaretlerindeki duygu karışıklıklarından örneklerle açıklıyor: “Kişi ne diyeceğini bilemez, ‘Ne söylesem boş’ diye düşünür, ‘Ne işe yaracağım ki? Bu acıyı dindirebilecek miyim? Burada işim ne?’ gibi bir sorgulamalara düşebilir ya... Burada yaşanılan da benzer aslında. Acıyı geçirmese de o acıya eşlik etmenin, yan yana olmanın güç verdiği bilinmelidir. Bu durum çok kıymetlidir. Elbette elimizde bir zaman makinası yok! Ormanları yanmamış, insanları, canlıları ölmemiş var saymak mümkün değildir. Ancak ‘Karınca hac yolunda’ misali... Gücümüz her şeyi iyi etmeye yetmeyecek olsa bile elimizden geleni yapmak önemlidir. Meseleyi bir de bu açıdan düşünmekte fayda var.”
UMUDUNU ASLA KAYBETME
ÇOCUK ve genç psikiyatristi Doç. Dr. Veysi Çeri’de aynı görüşte, ‘Şu an yas içindeyiz’ diyor ve nedenini de şöyle özetliyor: “Dünyanın ortak mirası doğamızı, canlıları ve insanlarımızı kaybettik. Evimizden birini, anne-baba ya da en yakınımızı kaybetmişiz gibi hissetmemiz normal. Bunun öncesi de var; pandemi, ekonomik zorluklar, müsilaj, deprem, sel felaketi... Az önce genç bir kadın, Azra Gülendam Haytaoğlu’ndan acı haber geldi. Mustafa Murat Ayhan tarafından katledildiğini öğrendik. Tüm bunlar, her kayıpta olduğu gibi, yas reaksiyonu başlattı ve her yasın depresyon, umutsuzluk, kaygı, suçluluk, öfke, yalnızlık gibi duygusal-ağlama, tükenmişlik, geri çekilme gibi davranışsal-yaşanılan olayı sürekli düşünmek, çaresizlik düşünceleri, konsantrasyon güçlüğü gibi bilişsel tepkiler getirmesi doğal. Ancak kendimizi bu üzüntü içerisinde kaybetmenin de bir manası yok! Bu yasın ne kendimize ne de duruma bir çaresi var.”
HAYAT DEVAM EDİYOR
HİÇBİR BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ı maçın hemen ardından, galibiyetin getirdiği coşkuyla aradım. Üstündağ Çin’in 1984 Los Angeles, 2004 Atina, 2016 Rio Olimpiyatları şampiyonu olduğu hatırlatması yaparak giriyor söze, şöyle de devam ediyor: “Çin, otoritelerin favorisiydi. Onlar da favori olmak için ellerinden geleni yaptılar ve favori oyuncularını, başka ülkelere kaptırmamak adına, son 2 yıldır ülke dışına bile göndermediler. İşte, A Milli Kadın Voleybol takımımız böyle organize bir takımı yendi. İyi bir başlangıç bizim için hayli önemliydi. İnşallah devamı gelir. Zor bir gruptayız. İtalya, ABD, hemen ardından Rusya ve son maç Arjantin. İtalya ve Amerika maçlarından gelecek bir galibiyetle, olimpiyatları 1 ya da 2.likle bitiririz diye düşünüyorum.”
‘GELECEĞİN YILDIZLARI’
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde Japonya’yı yenerek dünya üçüncüsü oldu. Takımın tarihinde Avrupa ikinciliği, üçüncülüğü, Akdeniz Oyunları şampiyonluğu gibi pek çok başarı da var. Peki, başarının sırrı ne? Üstündağ’a göre başarının sırrı oyuncuların kalitesi, takım çalışması ve alt yapı yatırımlarında saklı. Şöyle anlatıyor: “Avrupa’da örnek gösterilen projelerimiz var. 2013 yılında kurulan ve bir voleybol okulu organizasyonu olan Fabrika Voleybol onlardan biri. 6-12 yaş arasındaki çocukları voleybol ile tanıştırmayı ve lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedefleyen bu proje ile İzmir’den Kahramanmaraş’a, Tunceli’den Giresun’a kadar Türkiye’nin 35 farklı noktasında okul açtık. Buradan çıkan yetenekli oyuncuları kulüplerimize servis ediyoruz. Buna ek olarak Ankara TVF Spor Lisemizde 350’den fazla öğrencimiz var, 200’den fazlası yatılı öğrenciler. Karşılıksız burs imkânları sağladık. Eğitim almalarını, bir yandan da iyi birer sporcu olmalarını istiyoruz. Ülke çapında 100’den fazla gözlemci ekibimiz mevcut. Türkiye’nin dört bir yanından yetenekli çocukları topluyoruz. Anlayacağınız hiçbir başarı tesadüf değil! Uzun vadeli, sabırlı ve sistemli çalışmanın bir ürünü.”
BİZİM KIZLAR ‘HAVAYA GİRMEZ’
Spor
HER ŞEYİ NETLEŞTİRMEK GEREKLİ
Astrolog Aygül Aydın: “Son 6 aydır kariyer ve iş hayatımızda yaşadığımız esaretin çözüleceğini anlatan bir dolunay. ‘Ama’ tüm bu çözülmeler bir çırpıda olmayacak. 22 Ağustos’ta Kova burcunda, bunun devamı niteliğinde bir dolunay daha var. İşte o zaman her şey tam çözüme kavuşacak. Bu dolunay ile daha çok hayatlarımızla alakalı konularda farkındalıklar yaşayacağız. Mesela ‘Daha fazla bu şekilde çalışmak istemiyorum’, ‘Daha fazla bu kişi ile yaşamak istemiyorum’ ya da tam tersi; ‘Hayrıma olan buymuş, iyi ki böyle olmuş’ diyebiliriz. Ne yapmak, nerede, kiminle olmak istediğimiz konusunda bir uyanış! Kova için ‘özgürleşme’ diyoruz ama bir şey olur ve bu istek yarım da kalabilir. Yani karşı taraf da direnç gösterebilir. Tam istifa edip kendi işini kurmaya ya da daha fazla maaş ile iş değiştirmeye karar verdiniz diyelim, patronunuz ‘Bin lira fazla vereceğim, kal’ diyebilir ya da eşiniz ile ayrılmaya karar verdiniz, o der ki ‘Bir daha deneyelim’. Yani durumun sürdürülebilir olmadığını fark etmiş, bir uyanış yaşamış ama bir şekilde o esaretten kurtulamamışsınızdır. Bu dolunayda farkına varmanız gereken tam da bu, özgürleşmek ve kendi zincirlerinizi kırmaktan korkmamanız gerektiği.”
BURÇLARA NE DİYOR
KLİMA TEMİZLİĞİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR
ACIBADEM Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hacer Kuzu Okur, sıcaklar ve koronavirüs salgını ile başa çıkmaya çalıştığımız bugünlerde doğru klima kullanımının hayati önem taşıdığını belirterek, “Erken tanı alamayan ve klima hastalığı nedeniyle yoğun bakımda hayatını kaybeden hastalarımız oldu. O nedenle ‘Ne olacak ki?’ deyip geçmemek, dikkatli olmak şart. Benim önem verdiğim konuların başında klima filtrelerinin temizliği geliyor. Gerekli bakım ve dezenfekte uygulanmayan klima sistemlerinde lejyonella ürer. Bu bakteri nehir, göl, sauna, hamam, jakuzi, havuz gibi sulu ve nemli ortamlarda ve klimalarda bulunur, solunum yoluyla bulaşır. Klimaların yılda en az 1 kez özel solüsyonlarla, periyodik bakımı yapılması lazım ki bakteri üretmesin” diyor.
BU bakterinin sigara içenler, kronik rahatsızlıkları olanlar ile organ nakli hastaları gibi özellikle bağışıklığı güçlü olmayan kişilerde ciddi rahatsızlıklara yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Okur, şöyle devam ediyor:
LEJYONER HASTALIĞI
“Yaz zatürresi, Lejyoner hastalığı olarak da bilinen hastalık ilk olarak üst solunum yolunda kendini gösteriyor ve tedavi edilmediğinde de akciğere yerleşerek zatürreye sebep olabiliyor. Bu durum, kişiyi komaya kadar götürebilecek süreçlere de yol açabilir. Ateş, halsizlik, eklem ağrısı, geçmeyen kuru öksürük, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, nefes darlığı gibi bulgular var ise hemen hekime başvurmalısınız.”
SICAKTAN bunaldınız, eve kendinizi zor attınız. Klimayı açıp, dereceyi bir anda 16-17’lere getirmeyin. Vücut ısısını 50 dereceden bir anda düşürmek kalp krizlerine bile neden olabilir. Dışarıdaki hava ile içerideki havayı dengelemelisiniz. Önce pencereyi açın! Havayı sirküle edin. Sonra camı kapayıp, ortamı klimanın etkisine bırakın. Normal vücut ısısı 22-24 derecedir. Dereceyi bunun altına düşürmeyin.”
YÜZ FELCİNE DİKKAT
SALGINI DURDURABİLMENİN ÇARESİ AŞI OLMAK
İSTANBUL Üniversitesi (Çapa) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, İsrail, İngiltere ve ABD gibi vatandaşlarının yüzde 50’sinden fazlasını aşılayarak, kayda değer bir başarı yakalayan ülkelerde bile 4. dalga endişesinin en üst noktada olduğunu belirterek, “Kontrolsüz açılma ve Delta varyantının da etkisiyle İngiltere’de son 24 saatte 40 binden fazla vaka görüldü. Türkiye’de de durum benzer. Vaka sayıları geçtiğimiz haftaya kıyasla yüzde 30’luk bir artış ile 8 binin üzerine çıktı, haftaya 10 bini görürüz. Hele de bayramdan sonraki 2. hafta bu sayılar fırlayacak çünkü sahil kesimlerinden gelen görüntüler akıl alır gibi değil! Maske yok. Mesafe yok. 2 doz aşılamada istenen rakamlara henüz ulaşamadık. Ağustos ortası 20 binli rakamları görürsek şaşırmayın. 4. dalga sonbaharı beklemeyecek” diyor.
SALGINA karşı desensibilizasyon yani duyarsızlaşma içinde olduğumuzu kaydeden Prof. Dr. Tükek, şöyle devam ediyor: “Bir kısım hâlâ virüsü yok sayıyor. Bir kısım, ‘Ne olacaksa olsun’ kafasında. Bir kısım aşıya karşı komplo teorileri içinde. Bu bakış açılarıyla bu maç buradan zor döner! 4. dalgaya doğru hızla gidiyoruz, karamsarlık içerisindeyim. Onca emek umarım boşa gitmez. Salgını durdurabilmenin çaresi kurallara uymak ve aşı olmak. Aşı olanlar hasta olsalar da hastalığı çok hafif atlatıyorlar. Aşı olmayanların ise hem kendileri hem de çevresindekiler büyük riskte. İnsanlar aşıyı reddettikçe yeni varyantlar türüyor. Bu yeni varyantlar aşılı, aşısız hepimizi riske sokuyor. Yakın gelecekte aşı zorunluluğu, aşı kartı uygulamaları kaçınılmaz olur ve olmalı. 1 yıl daha kaybedecek lüksümüz yok.”
AŞI OLMAYAN HASTALARIM ÇOK PİŞMANIM DİYOR
ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. İftihar Köksal özellikle tatil beldelerinden gelen kalabalık görüntüleri için ‘Korkunç!’ diyor, şöyle örnek veriyor: “Vizitem vardı, şimdi oradan çıktım. Gelen her hastama ‘Aşı oldunuz mu?’ diye soruyorum. Hastam ciddi semptomlar gösteriyor, dedi ki ‘Olmadım ve inanın çok pişmanım.’ Daha kötüsü ailesine de bulaştırmış. İyi ki onlar aşılı. Ona şükrediyor çünkü hafif atlatıyorlar. Bayram sabahı, ‘Umarım bu hatamı canımla ödemem’ diyen bir hasta düşünün. Bu neyi gösteriyor. Aşılanma çok önemli, hastalığa karşı elimizdeki tek silah. Şu an maskesiz-mesafesiz ve en önemlisi de aşısız ya da tek doz aşı ile tatilde, köyünde ya da kalabalıklarda dolaşan insanlar birkaç hafta içinde ne halde olacaklarını durup, sorgulasınlar. Metrekareye düşen insan sayısı olması gerekenin 5-6 katı. 4. dalga bağıra bağıra ‘Geliyorum!’ diyor. Vaka sayılarına bakın, şimdiden geçen haftayı ikiye katladı.”
EĞİTİM SEKTEYE UĞRAYACAK
“UZUNCA
YA AŞI YA DA PCR TESTİ ŞART
İnternet fenomeni Kukla Süreya’nın yaratıcısı Ülker Üner Paris’te yaşıyor. Fransa’da alınan ‘Aşı kartı’ kararı ile güvende hissedip hissetmediğini sordum. Üner, “Kesinlikle daha güvende hissediyorum. Kararın geniş kitlelerin sağlığı açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Aşı olmayanlar yüzünden hayatın kısıtlanmasını istemiyorum” diyor ve uygulamanın gece kulüplerinde çoktan başladığını anlatıyor: “Gece kulüpleri 9 Temmuz’da aşı ya da test zorunluluğu ile açıldılar. Ertesi gün 6 kişilik bir grup ile gittik. 3 kişi aşılıydık diğer 3 kişi değildi. Biz, QR kodlarımızı okutup- ki QR kod Türkiye’deki HES uygulaması gibi; kodu okutunca nerede, ne zaman aşı olduğunuz, hastalığı geçirip geçirmediğiniz bilgisi çıkıyor- içeri girdik. Aşısı olmayan 3 arkadaşımıza ‘Girecekseniz hızlı PCR testi yaptırmalısınız’ dendi, 15 dakikalık bir test yapıldı. Normalde Fransa’da aşı da test de ücretsiz. Ancak 1 ağustostan itibaren, psikolojik olarak aşıya zorlamak için, kafe, bar, tiyatro girişlerindeki PCR testleri 50 Euro olacak. Her girişte 50 Euro vermek istemeyecekleri için muhtemelen aşı olacaklar.”
KANUN İLE MÜMKÜN
Hukukçu, Dr. Rezan Epözdemir, “Aşı yaptırmayanlar mekanlara girmekten yasaklanabilir mi?” sorusuna anayasanın 17. maddesine atıfta bulunarak yanıt veriyor: “17. madde, ‘Tıbbi zorluklar ve kanunda yazılı haller dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz, rızası olmadan bilimsel, tıbbi deneylere tabii tutulamaz’ der. 13. madde ise ‘Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması hakkın özüne dokunmayacak, ölçülülük ilkesi ile demokratik toplum düzeninin gereklilerine uygun şekilde kanun ile sınırlanabilir’ diyor. Dolayısıyla, aşıyı zorunlu tutmak ve/veya aşı olmayanların bir yerlere girip çıkmasını engellemek kişinin seyahat özgürlüğü ve maddi, manevi vücut bütünlüğüne yönelik bir yaptırımdır. Genel düzenleme, idari tasarruf, yönetmelik veya tüzük ile böyle bir karar alınamaz. Kanunla yapılmak zorunda.”
YAPTIRIM UYGULAYAMAZSINIZ
Anayasa hukukçusu, Prof. Dr. Süheyl Batum sorumu soru ile cevaplıyor: ‘Türkiye’de aşı zorunlu mu?’ Nereye varmak istediğine merak ile ‘Hayır’ diyorum, şöyle devam ediyor: “Zorunlu olmayan bir aşıyı yaptırmadığı gerekçesi ile kime, nasıl yasak uygulayacaksınız? Zorunlu tutulmayan bir şeye yaptırım uygulanmaz. Hukuk herkese lazım. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’yla ‘zorunlu’ kılınabileceğini- ki sokağa çıkma yasakları 17 ve 71. maddeler gerekçe gösterilerek alınmıştı- söylüyorlar. Hayır, bu doğru değil! Açın bakın! Kanun ‘kolera, tifüs’ diyor. Böyle bir pandemiden söz etmiyor. ‘Aman efendim şimdi pandemi var’ ya da ‘İnsan sağlığı mı önemli hukuk mu?’ denilerek konu hukuksuzluğa taşınamaz.”
AŞI OLMAYANA ÖZEL BÖLÜM
REZERVASYONUNUZ YOKSA GELMEYİN
‘AY, bir daha gelmem, ne bu trafik’ diyen de orada, ‘Susuzluk var’ diyen de ‘Ne biçim hesap ödedik’ diyerek sosyal medyadan veryansın edip ertesi gün yine aynı mekâna giden de... ‘Herkes’ Bodrum’da. Belki de asıl sorulması gereken soru şu: Neden bu kadar popüler? Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu soruma “Bodrum’un bir adı var. Bu yıllardır böyle. Bunu bir cebine koy. Tabii bir de bu yıl İstanbul’un en iyi, en tanınmış mekânları da Bodrum’a indi. Gelen yerli turist ise Ankara, İstanbul, İzmir ağırlıklı. Bu mekânları biliyor, yabancılık çekmeyeceğini, rezervasyonda sıkıntı yaşamayacağını düşünüyor” yanıtını veriyor. Bir de uyarısı var: “Rezervasyon yaptırmadan, ‘Nasıl olsa yer bulurum’ düşüncesiyle sakın gelmeyin.”
Bayramda böyle bir kalabalık beklediklerini, hazırlıklarını da bu kalabalığa göre yaptıklarını belirten Karcılıoğlu pazartesi itibarıyla pansiyonlar, butik ve her şey dahil otellerde 1 haftalık yer bulmanın imkânsız olduğunu belirterek, “Bodrum’da bu kalabalıkta, hayatta kalmak gerçekten çok zor. Salgın ile boğuşan esnaf ve turizmci açısından şüphesiz bu ilgi harika ama endişem sonrası. Sanki salgın hiç yokmuş gibi davranıyor tatilci. Ne maske ne mesafe. Bu tatil bitecek, umarım ki insanlar eve Delta varyantı götürmez ve geride kalan bizler de zor bir kış geçirmeyiz. Suçu yabancı turiste atmayalım! Bodrum ve hatta Güney Ege’de 200-300 bin kadar, hayli az sayıda yabancı turist var” diyor.
‘KAZIKÇI’ DEĞİLİZ
Peki ya fiyatlar? Sosyal medyada elden ele dolaşan 26 bin liralık bir adisyon dudak uçuklatmıştı! Karcılıoğlu, Bodrum’da farklı sosyal statü ve ekonomik sınıftan herkesin rahatlıkla tatil yapabileceğini, her çeşit fiyat ve konaklama tercihinin birbirine yakın dağılım gösterdiğini belirterek, şöyle devam ediyor: “Mekânların kapısında, oturduğunuzda önünüze gelen menülerde fiyatlar yazıyor. Bakıp, inceleyin! Çok lüks ve pahalı mekânlar elbette var ve Bodrum çok ucuz bir yer de değil, doğru ama uygun yerler de mevcut. Şu bahsedilen hesaba baktım. Jet sosyeteyi ağırlayan bir mekân. En pahalı içkiler içilmiş, yemekler yenmiş. Keşke adisyona ‘6 kişi tüm gün yeme-içme bin lira, 6 kişi tüm gün etrafa hava atma 25 bin lira’ diye not düşselerdi. Hava atmak için sosyal medyaya yüklenen bu ve benzeri hesaplar yüzünden tatilci Bodrum esnafını affedersiniz, ‘kazıkçı’ sanıyor.”
HEM GÜNEŞE HEM KREMLERE DİKKAT
DR. CEM Hamidi güneşin altında, elde bir kitap, dalgaları dinlemenin şüphesiz her insanın ruhunu dinlendirdiğini hele de pandemi ile eve kapanan birçok insana bu ritüelin terapi gibi geldiğini söylüyor. Ancak dikkat! Ruhumu dinlendireyim derken kanser olmayın. Dr. Hamidi ‘Azı karar çoğu zarar’ diyor, şöyle devam ediyor: “Güneşe fazlaca maruz kalmak yaşlandırıyor, kırışıklıklara, lekelere neden oluyor. Daha önemlisi kansere yol açıyor. Melanom, cilde renk veren melanin pigmentini üreten hücrelerdeki bozukluk sonucu ortaya çıkan cilt kanserinin en ciddi türüdür. Güneşten veya solaryumdan gelen UV ışınlarına maruz kalmak bu riski artırır. Ayrıca, uzun süre ve tekrarlayan güneş ışığına maruz kalındığında özellikle yüz, el üzeri gibi güneşe açık alanlarda kahverengi lekeler oluşur. Bu lekeler cildin yaşlı görünmesine neden olur ve uzun vadeli cilt problemlerine yol açabilir.”
HANGİ KREMİ SEÇMELİ
“EN önemli noktalardan biri kremin içeriği. İçerisindeki etken maddelerine, maddelerin ne işe yaradığına, ürünün ‘cruelty free’ ya da ‘organic’ olup olmadığına mutlaka bakın. Ürünün sadece UVB değil, UVA koruması olması da hayli önemli. Piyasadaki güneş kremlerinde SPF ibaresi görürsünüz, bu UVB’ye karşı koruduğunu gösterir ki bu ürün genellikle derinin üst tabakasını korur. PPD (Persistent Pigment Darkening) ise UVA’ya karşı koruyuculuğu gösterir. İyi bir güneş koruyucu her ikisine karşı da etkin olmalı. Özellikle leke sorunu olan kişiler UVA, UVB korumasına ek, fiziksel filtreli geniş spektrumlu güneş koruyucular tercih etmeli. 2 çeşit güneş kremi var. Bir; kimyasallar (sürer sürmez emilenler.) Hücrelere geçebiliyorlar. Fizikseller (sürünce yoğurt gibi, deride tabaka oluşturanlar) ise ultraviyole ışınlarını yansıtarak, ışınların deriden geçmesini engelliyor. SPF 30 etkili bir güneş kremi yüzde 97 koruma sağlar. SBF değerinin yüksek olması daha iyi koruduğu anlamına gelmez. Güneş kremleri özellikle yaz aylarında 2 saatte bir yenilenmelidir.
PİYASADAN TOPLATILDI
PİYASAYA sürülen bazı ürünlerde, bağımsız bir laboratuvar tarafından yürütülen testler sonucunda, “benzen” maddesine rastlandığı ve söz konusu kimyasalın ürünlerin içine nasıl girdiğinin araştırıldığı açıklandı. Benzen sürekli maruz kalındığında kansere yol açan kimyasal bir madde ve hayli tehlikeli! Aveeno Protect Pefresh, Beach Defense, CoolDry Sport, Invisible Daily Defense, UltraSheer aerosol güneş kremleri raflardan kaldırıldı.
EVDE KENDİ KORUYUCUNUZU YAPABİLİRSİNİZ
Ben de başka inançlara saygı meselesini ilahiyatçılara, böyle bir saygısızlık karşısında ne hissettikleri ve ne yapılması gerektiğini de Rum ve Ermeni cemaatlerinden tanıdığım isimlere sordum. İşte yanıtlar...
TEPKİ KOYMAK ÇOK ÖNEMLİ
Gazeteci-yazar Sevan Değirmenciyan hükümet yetkililerinin yaşanan vahim olay karşısında en üst perdeden açıklama yapmasının olumlu olduğunu belirterek, “Ak Parti cephesinden Ömer Çelik, Fahrettin Altun açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kilise Vakfı Yönetim Kurulu ile görüşmüş, üzüntülerini iletmiş. Olumlu değerlendirmek gerekir tabii ki. Daha önce yine aynı kilisenin duvarına yazılar yazılmış, önüne çöpler bırakılmıştı hatırlarsanız. Benzer olayların failleri ‘Akli dengesi bozuk’, olaylar da ‘Münferit’ olarak değerlendirilir genelde. Bu durumda da belki ortada bir suç yok, ama bu tarz saygısızlıkların, aşağılamaların göz ardı edilmesi, yapılanın ‘cezasız’ kalması benzer olayların tekrarına neden oluyor. Camilere böyle bir saygısızlık düşünülemezken bile, kiliseler kolayca hedef haline gelebiliyor. O nedenle verilen tepkiler ve hukukun işletilmesi önemli” diyor.
BURASI BİR İBADETHANE
Toplumda Hıristiyanlara ait ibadethanelerin terk edildiği, kullanılmadığı ya da buralarla kimsenin ilgilenmediği gibi bir algı olduğunu söyleyen Değirmenciyan, yaşanan olayların günlük siyasal çekişmelere alet edilmesinin de “hedef şaşırtmak” anlamına geleceğini söylüyor: “Müzik yasaklarını protesto eden bir grup yaptı’ deniyor. Karşı mahalle başka bir şey söylüyor... Ama işte ortada bir gerçek var ki burası bir kilise, ibadethane, tarihi bir mekân. Bu göz ardı edilmemeli. Nasıl biri çıkıp tarihi bir çeşme ya da türbenin üzerinde dans etmiyorsa, gayrimüslim toplumların kutsal mekânlarına da asgari saygının gösterilmesi gerekir. Bir de kilisenin bulunduğu meydanda hep polis bulunur. Maalesef, kilisenin tepesine çıkılmış, ama herhangi bir görevli müdahale etmemiş. Bu, düşündürücü.”
KUTSAL DEĞERLERE YAPILAN BİR KÜSTAHLIK
TÜRK Hadis Kürsüsü profesörü, ilahiyatçı yazar Mustafa Karataş
Peki, DSÖ açıklaması ile ne kastetti? Türkiye’de 3. doz aşılama neden yapılıyor? Kim, hangi aşıyı tercih etmeli? Toplumsal bağışıklık oranlarında hangi noktadayız? 3. doz tartışmasına son noktayı koyduk!
DSÖ NE DEDİ
REUTERS haber ajansına konuşan DSÖ yetkilisi üçüncü doz aşıların gerekli olup olmadığına dair henüz kesin veriler elde edilememekle beraber cesaret verici veriler topladıklarını ve araştırmaların devam ettiğini belirterek, “Mevcut COVID-19 aşılarının korunma süresinin ne kadar olduğu ve ek bir dozunun kimler için yararlı olup olmayacağı konusunda sınırlı veri bulunmakta” açıklaması yaptı.
HER AÇIKLAMANIN KENDİ DİNAMİĞİ VAR
KLİMİK Yönetim Kurulu üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul ile 5 soruda ‘3 doz aşı’ bilmecesini ve DSÖ’nün açıklamasını masaya yatırdık.
1) DSÖ bu açıklaması ile ne kastediyor?
“Yapılan her açıklamayı iyi okumak lazım. DSÖ,
Ağlar balıkla doldu - Marmara'da durum ne
15 Nisan’da başlayan av yasağı sona erdi; Karadeniz, Marmara ve Ege’de aylar sonra ağlar balıkla doldu. Bu şüphesiz hem bizler hem de deniz salyası nedeniyle geçtiğimiz yıl zor bir sezon geçiren balıkçılar için harika haber! Peki, Marmara’da yaşanan kâbus bitti mi? Acil eylem planı ne kadar başarılı oldu? Müsilaj Bilim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Mustafa Sarı ile Prof. Dr. Saadet Karakulak’a sordum.
YÜZEY TEMİZ DİPLERE DİKKAT
Bandırma 17 Eylül Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı:
Müsilaj tehlikesi geçti mi? Denizlerimiz güvende mi?
“Marmara denizi yüzeyinde şu an müsilaj yok. Yapılan çalışmalar kapsamında yüzey tamamen temizlendi. Ancak tehlike tam olarak geçmedi, diplerde devam ediyor. Dipte halen küme halinde büyük parçalar var. Bu parçaların olması tehlikenin geçmediğinin göstergesi. Karadeniz’den gelen suyun etkisiyle müsilajın etkisi kırıldı ancak kasım gibi yeniden ortaya çıkabilir. O nedenle ‘Kurtulduk’ diye düşünmemek, önlemleri almak, tam gaz uygulamaya devam etmek lazım.”
Peki, Marmara’dan güvenle balık yiyebilecek miyiz?
“Ben size sorayım; geçen sene piyasada satılan balıklar neredendi? Marmara’dan değil mi? Yedik mi? Yedik. Sağlık- Çevre ve Şehircilik- Tarım ve Orman Bakanlıklarımız var. Bunların teşkilatları var. Sürekli analizler yapılıyor. Balığın yenmeyeceğine dair bir kanaate ulaşılırsa zaten açıklayacaklardır. Sadece resmî kurumların açıklamalarını dinlemeli, uyarılarını dikkate almalıyız. Balık tüketirken önceden neye dikkat ediyorsak aynı hassasiyetlere devam! Böyle zamanlarda konunun uzmanı olmayan; gök bilimci, yer bilimci, yok efendim dahiliyeci herkes ahkam keser. Kulak asmayın.”
EYLEM PLANI UYGULANMALI
Denizlerimizin güvenliği ve sürdürülebilir balıkçılık için 22 maddelik bir acil eylem planı oluşturulmuştu. Ne durumdayız?
“Bu plan benzer bir kâbus yeniden yaşanmasın diye oluşturuldu. 22 maddelik planının 3 maddesi balıkçılık ile ilgiliydi; balıkçılara destek sağlanması, hayalet ağların temizlenmesi, ekosistem esaslı balıkçılık yönetimine geçilmesi. Bunların bazıları yapıldı bazıları yapılmakta bazılarına ise hiç başlayamadık. Öncelikle, balıkçılara küçük de olsa destek bir destek sağlandı, bu iyiye işaret ancak balık koruma alanlarının oluşturulması konusunda maalesef yeterince adım atamadık. Malum, Marmara Denizi tüm balık türleri için bir koridor. Koridorun kapıları İstanbul ve Çanakkale boğazları. Balığın bu koridor içinde bollaşmasını istiyor, gelecek kuşaklar balık sıkıntısı yaşamasın istiyorsak bu koridorları açık tutmamız lazım. O nedenle boğazlarda avcılığa verilen izinleri yeniden gözden geçirmeliyiz. İstavrit, hamsi, sardalye başta dökme olarak balık avlanması, bunların balık unu- yağı fabrikalarına satılması yasaklandı. Yerinde bir karar. Ama ekosistem esaslı balıkçılık için yetmez. Öte yandan denizin dibini kazıyan, hayalet ağlar kullanmaya devam ediyoruz. Bunların temizlenmesi için Tarım Bakanlığı bir çalışma başlattı ama ne aşamada bilmiyoruz. Ayrıca evsel, tarımsal, endüstriyel atıklarımızı denize göndermeye devam ediyoruz. Mevcut arıtma tesislerinin iyileştirilmesi- yenilerinin geliştirilmesi en az üç yıl içinde olabilecek. Anlayacağınız yolumuz uzun.”
EKOSİSTEME KULAK VERİN
İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknoloji ve Yönetimi Ana bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Firdevs Saadet Karakulak:
Marmara’daki deniz salyası tehlikesi geçti mi?
“Deniz ekosisteminde büyük bir felaket yaşadık, ki her ne kadar sistem dinamik bir yapıya sahip olsa da kendini yenilemesi zaman alacaktır. O nedenle de tehlike tamamen geçti, bitti demek yanlış olur. Artılarımız ve eksilerimiz var. Mesela, havzalardan gelen ve deniz salyasını tetikleyen azot ve fosfor henüz azaltılmadı. Bunun için arıtma sistemlerinin kurulması kararlaştırıldı ancak bu 3-4 yıl alır. Öte yandan balıkçılara verilen destek iki katına çıkarıldı. Yanı sıra dökme balıkçılık yasaklandı. Bunlar güzel adımlar ama tek başına yeterli değil. Balıkçılık baskısının azaltılması ile denizlerin temizlenmesi de tek başına yeterli olmayacağı için av sezonunun başlamasına karar verildi. Marmara Denizindeki balıkçılar geçen sezon deniz salyası nedeniyle zor durumda kaldılar. Onlara daha fazla destek verilip, balıkçılığa sınırlamalar getirilebilirdi. Sürdürülebilir balıkçılık için sezonluk değil uzun vadeli kararlar almak önemli. Ekosistemdeki uyarılara kulak vermeliyiz ki gelecek nesillere daha sağlıklı denizler ve bir gelecek bırakabilelim.”
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
“Müsilajın balık gıda güvenliğine, habitata- mercanlara, deniz çayırlarına etkisi ne? Etkisi varsa ne yapmak lazım? Bunlar henüz araştırılıyor. Bu sorulara cevap arayan, TÜBİTAK destekli, 37 farklı proje var ve nisan- mayıs gibi sonuçlanacak. Çalışmalar sürüyor. Bazı tahminlerimiz var tabii. Müsilajın canlılar üzerine bir etkisi olduğunu düşünüyoruz çünkü ani oksijen değişimleri oldu, balık ölümleri görüldü. Bunları yok sayamayız. Zaten son 20 yıldır Marmara’da stoklarda ciddi bir çöküş var. Eskiden 80 bin ton olan av miktarı 24 bin tona kadar geldi. İyi balıkçılık yönetimi yapılması lazım.”