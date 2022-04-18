‘Yetki çatışması’ meselesi Gökçek dönemine has bir şey değil

Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) ile Çankaya Belediyesi arasında yıllarca süren “yetki çatışması” meselesi meğer sadece Melih Gökçek dönemine has bir şey değil(miş).
2019 yerel seçimleri sonrası Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen bir açıklamasında Melih Gökçek dönemine işaret ederek, şu ifadeleri kullanmıştı:
* “Çankaya’nın cezalandırıldığı, hizmet alamadığı ve bunun bilinçli olarak yapıldığı bir dönemdi.”
* “24 seneyi kayıp yıllar olarak adlandırıyoruz.”
* “Melih Bey döneminde Büyükşehir bize müdahale etti, işimizi durdurdu ve yapmamıza izin vermedi.”
*
Peki bugün durum ne?
İşte bir örnek.
Tam altı aydır ABB ile Çankaya Belediyesi arasında gidip gelen, tek derdi/isteği bozuk kaldırımların onarılması olan Çankaya’dan okurumuz Mehmet. C., Huzur Mahallesi 1112. Cadde’deki süreç için “Fıkra gibi bir hikâye” demiş.
Ve tam altı ayda yaptığı dört resmi müracaatta da aynı yanıtı aldığını aktaran okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
ABB: İLÇE BELEDİYESİ YAPSIN
ÇANKAYA: BENİM UYGUN TAŞIM YOK
“Daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olan bu yol, ‘cadde-sokakta 15 metre kararı’ ile Çankaya Belediyesi’ne geçmiş. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘İlçe belediyesi yapsın’ diyor, Çankaya Belediyesi ise ‘Benim uygun taşım yok, yapamam’ yanıtı veriyor. Sene olmuş 2022, biz kaldırım onarımının peşindeyiz. Ankara’nın en büyük bütçeli ve CHP’li iki belediyesinde bile bu ‘cadde-sokak’ ayrımı insanları çok uğraştırıyor.”
KUZEYDEKİ TEHLİKE
Dikkat!
Taş/kaya düşebilir.
*
Okurumuz Adem Ademoğlu, bu fotoğrafı TOKİ KuzeyKent’in Altındağ’daki Baraj Mahallesi Melikşah Caddesi Alparslan Sokak’ta yer alan kısmından göndermiş.
*
Çocuğunu okula götürmek üzere sabah evden çıkan ve kaldırımda yürürlerken önlerine bu dev kaya parçası düşen okurumuzun “aşırı uyarı” içeren/önem arz eden iletisi şöyle:
ÜZERİMİZE DE DÜŞEBİLİRDİ
“Sabah çocuğumu okula götürürken yaklaşık 30 kiloluk kaya parçası önümüze düştü. Bu kaya üzerimize de düşebilirdi. Bölgede benzer bir durum ve olası bir facia yaşanmadan önlem alınması lazım. İlgili yönetime defalarca iletmemize rağmen düşen taşları yerinden almakla yetindiler. 5 bin 500 haneli sitenin her bölgesinde aynı sorun var. Ben ya da bir başkasının üzerine bu taşlardan biri düşerse bunun müsebbibi yönetimdir, bu işi yapan firmadır. Allah korusun, sonumuzu hayırlı eylesin.”
ARADIĞINIZ YAYA KALDIRIMINA ŞU ANDA ULAŞILAMIYOR
Okurumuz Dursun Aytaş, Turan Güneş Bulvarı’nda çektiği bu fotoğrafın altına, “Aradığınız yaya kaldırımına şu anda ulaşılamıyor. Türkiye’nin başkentinde yayaya saygı bu mu? Lütfen, bu kentte artık yayalara öncelik verelim. Yaşlı, engelli, hamile ya da çocuklu ve köpekli bir insan rahat rahat yürüsün” diye yazmış.
‘VARLIK’ İÇİNDE YOKLUK
Okurumuz Dursun Türker’in çekip gönderdiği bu bozuk kaldırımın adresi ise Yenimahalle’nin Varlık Mahallesi Yenikapı Sokağı...
TAKSİCİLER KAFALARINA GÖRE KOMİSYON ÜCRETİ ALIYOR
Okurumuz Umut Özkan, POS cihazı kullanılan taksiler için “Kafalarına göre komisyon ücreti alıyorlar” demiş. Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Mehmet Yiğiner’e seslenen okurumuz, talebini şöyle özetlemiş:
“Müşteriden haksız yere alınan bu komisyon uygulamasına son verilmeli.”
EMEKLİNİN KÖŞESİ
FATURALARIN SON ÖDEME GÜNÜNE MAAŞ DÜZENİ GELSİN
Emekli Kudret Başçoban diyor ki:
“Elektrik, su ve doğalgaz faturalarının son ödeme günleri ayın 18 ve 20’sinde. Emekliler ise maaşlarını 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26’sında alıyor. Faturaların tarihleri de 28’ine kadar uzamış olsa, emekliler o zaman ödemede sıkıntı yaşamazlar.”
KISA... KISA...
* “Çankaya’nın Huzur Mahallesi 1160. Sokak’taki Ali Dayı Apartmanı’nın kanalizasyonu bizim binamıza(8/8) sızıyor. Şikâyetçi olduk ama bir sonuç alamadık. Sağlığımızla oynuyorlar, mağduruz.”
Siyami ERDEM
* “Çankaya’nın Dikmen Vadisi’nde saldırgan sokak köpeği sürüleri nedeniyle elimizde sopalarla spor yapmaya çalışıyoruz. Her gün aynı durum. İnsanların can güvenliğinin sorumluluğunu kim taşıyacak?”
Leyla KIRMACIOĞLU
‘Yetki çatışması’ meselesi Gökçek dönemine has bir şey değil
Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) ile Çankaya Belediyesi arasında yıllarca süren “yetki çatışması” meselesi meğer sadece Melih Gökçek dönemine has bir şey değil(miş).
2019 yerel seçimleri sonrası Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen bir açıklamasında Melih Gökçek dönemine işaret ederek, şu ifadeleri kullanmıştı:
* “Çankaya’nın cezalandırıldığı, hizmet alamadığı ve bunun bilinçli olarak yapıldığı bir dönemdi.”
* “24 seneyi kayıp yıllar olarak adlandırıyoruz.”
* “Melih Bey döneminde Büyükşehir bize müdahale etti, işimizi durdurdu ve yapmamıza izin vermedi.”
*
Peki bugün durum ne?
İşte bir örnek.
Tam altı aydır ABB ile Çankaya Belediyesi arasında gidip gelen, tek derdi/isteği bozuk kaldırımların onarılması olan Çankaya’dan okurumuz Mehmet. C., Huzur Mahallesi 1112. Cadde’deki süreç için “Fıkra gibi bir hikâye” demiş.
Ve tam altı ayda yaptığı dört resmi müracaatta da aynı yanıtı aldığını aktaran okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
ABB: İLÇE BELEDİYESİ YAPSIN
ÇANKAYA: BENİM UYGUN TAŞIM YOK
“Daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olan bu yol, ‘cadde-sokakta 15 metre kararı’ ile Çankaya Belediyesi’ne geçmiş. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘İlçe belediyesi yapsın’ diyor, Çankaya Belediyesi ise ‘Benim uygun taşım yok, yapamam’ yanıtı veriyor. Sene olmuş 2022, biz kaldırım onarımının peşindeyiz. Ankara’nın en büyük bütçeli ve CHP’li iki belediyesinde bile bu ‘cadde-sokak’ ayrımı insanları çok uğraştırıyor.”
KUZEYDEKİ TEHLİKE
Dikkat!
Taş/kaya düşebilir.
*
Okurumuz Adem Ademoğlu, bu fotoğrafı TOKİ KuzeyKent’in Altındağ’daki Baraj Mahallesi Melikşah Caddesi Alparslan Sokak’ta yer alan kısmından göndermiş.
*
Çocuğunu okula götürmek üzere sabah evden çıkan ve kaldırımda yürürlerken önlerine bu dev kaya parçası düşen okurumuzun “aşırı uyarı” içeren/önem arz eden iletisi şöyle:
ÜZERİMİZE DE DÜŞEBİLİRDİ
“Sabah çocuğumu okula götürürken yaklaşık 30 kiloluk kaya parçası önümüze düştü. Bu kaya üzerimize de düşebilirdi. Bölgede benzer bir durum ve olası bir facia yaşanmadan önlem alınması lazım. İlgili yönetime defalarca iletmemize rağmen düşen taşları yerinden almakla yetindiler. 5 bin 500 haneli sitenin her bölgesinde aynı sorun var. Ben ya da bir başkasının üzerine bu taşlardan biri düşerse bunun müsebbibi yönetimdir, bu işi yapan firmadır. Allah korusun, sonumuzu hayırlı eylesin.”
ARADIĞINIZ YAYA KALDIRIMINA ŞU ANDA ULAŞILAMIYOR
Okurumuz Dursun Aytaş, Turan Güneş Bulvarı’nda çektiği bu fotoğrafın altına, “Aradığınız yaya kaldırımına şu anda ulaşılamıyor. Türkiye’nin başkentinde yayaya saygı bu mu? Lütfen, bu kentte artık yayalara öncelik verelim. Yaşlı, engelli, hamile ya da çocuklu ve köpekli bir insan rahat rahat yürüsün” diye yazmış.
‘VARLIK’ İÇİNDE YOKLUK
Okurumuz Dursun Türker’in çekip gönderdiği bu bozuk kaldırımın adresi ise Yenimahalle’nin Varlık Mahallesi Yenikapı Sokağı...
TAKSİCİLER KAFALARINA GÖRE KOMİSYON ÜCRETİ ALIYOR
Okurumuz Umut Özkan, POS cihazı kullanılan taksiler için “Kafalarına göre komisyon ücreti alıyorlar” demiş. Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Mehmet Yiğiner’e seslenen okurumuz, talebini şöyle özetlemiş:
“Müşteriden haksız yere alınan bu komisyon uygulamasına son verilmeli.”
EMEKLİNİN KÖŞESİ
FATURALARIN SON ÖDEME GÜNÜNE MAAŞ DÜZENİ GELSİN
Emekli Kudret Başçoban diyor ki:
“Elektrik, su ve doğalgaz faturalarının son ödeme günleri ayın 18 ve 20’sinde. Emekliler ise maaşlarını 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26’sında alıyor. Faturaların tarihleri de 28’ine kadar uzamış olsa, emekliler o zaman ödemede sıkıntı yaşamazlar.”
KISA... KISA...
* “Çankaya’nın Huzur Mahallesi 1160. Sokak’taki Ali Dayı Apartmanı’nın kanalizasyonu bizim binamıza(8/8) sızıyor. Şikâyetçi olduk ama bir sonuç alamadık. Sağlığımızla oynuyorlar, mağduruz.”
Siyami ERDEM
* “Çankaya’nın Dikmen Vadisi’nde saldırgan sokak köpeği sürüleri nedeniyle elimizde sopalarla spor yapmaya çalışıyoruz. Her gün aynı durum. İnsanların can güvenliğinin sorumluluğunu kim taşıyacak?”
Leyla KIRMACIOĞLU