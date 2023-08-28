Yeşil vatanda Çanakkale seferberliği

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Peki şimdi ne olacak? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya sordum. Yanan ormanlarımız için, Çanakkale için ne yapacağız?

Bakan Yumaklı’nın verdiği kapsamlı cevaptan çıkarttığım özet cümle şu: “Orman Bakanlığı Çanakkale için kelimenin tam anlamıyla bir seferberlik başlatmış.”

Ben buna “İkinci Çanakkale seferberliği” de diyebilirim. Şimdi başlıklar halinde aktarayım:

2024 SONUNA KADAR 1.5 MİLYON FİDAN DİKİLECEK

“Tabii içimiz yandı. Çok üzüldük. İlk olarak yanan, hayatiyetini kaybetmiş ağaçları uzman ekiplerimizle bölgeden çıkartacağız. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu inceleme sonrası burada hayatiyetini kaybetmiş ağaç sayısının yaklaşık 700 bin olduğu tahmin ediliyor. Sonrasında bölgede etüt çalışmaları yapacağız. Planlama yapacağız. En son da hep birlikte fidanları toprakla buluşturacağız. İki yangında zarar gören 3890 hektar orman arazisine tam 1 milyon 500 fidan dikmeyi ve 25 ton tohum takviyesi yapmayı planlıyoruz. Şimdi bölgenin yeniden dirilişine hazırlanacağız. Ve bunu öyle yıllar sonrası değil, 2024’ün sonuna kadar bitirmiş olacağız.”

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VATANDAŞIN ZARARI GİDERİLECEK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Kastamonu doğumludur. Kastamonu, Anadolu’da ağacı, ormanı, yeşili en bol şehirlerden biridir. Yani Bakan Yumaklı ağaç sevgisiyle büyümüş, ağacın dilinden anlayan bir kültürden geliyor.

O yüzden de Çanakkale’yi şöyle tarif ediyor: “Yeşilin, mavinin, kültürün, doğanın, tarihin, mücadelenin ve inanmışlığın şehri Çanakkale için elimizden gelenin fazlasını yapacağız.”

Ve ekliyor: “Bu yıl Türkiye’nin en büyük 2 yangını maalesef aynı ilimizde, Çanakkale’de meydana geldi. İlk yangın 16 Temmuz’da Kızılkeçili’de meydana gelen yangın. İlk yangında 1240 hektar orman alanı etkilendi. İkinci yangın ise hafızalarımızda tazeliğini koruyan, 22 Ağustos yangını. Bu yangında da 2650 hektar ormanlık alan zarar gördü. Bu yangınlarda çok şükür bir can kaybımız yok. Ama maalesef ekosistem zarar gördü. Orada yaşayan canlılardan bazıları maalesef telef oldu. Bazı maddi hasarlar da söz konusu. Ancak maddi hasarlar yerine getirilir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Devletimiz ilk andan itibaren olduğu gibi vatandaşımızın yanında olmaya devam edecek. Kayıplar karşılanacak.”

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YANGINLARIN % 90’I İNSAN KAYNAKLI

Bütün bu bilgilerden sonra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çok önemli bir hatırlatmada bulunuyor.

Yangınların çıkış nedeni ve insan faktörü.

Diyor ki;

“Yapılan araştırmalar bize çıkan orman yangılarının yüzde 90’ının insan kaynaklı olduğunu gösteriyor. Yani çıkan 10 yangından 9’u insan kaynaklı. Lütfen, rica ediyorum dikkatli olalım. Attığınız ve önemsemediğiniz bir çöp, cam şişe, sigara izmariti veya bir piknik ateşi, anız yakılması Çanakkale’deki yangınlar gibi yangınlara sebep olabilir. Hatta çok daha büyüğüyle de karşılaşabiliriz. Unutmamamız gereken bir husus var. Ormanlar bize miras değil, çocuklarımızın emaneti. Onlara daha yeşil bir Türkiye vermek için çocuklarımız, torunlarımız için biraz daha dikkatli olalım. Bugün bizim görüp ‘ne güzel manzara, ne güzel orman’ diye iç geçirdiğimiz yerde çocuklarımız da aynı hissiyatı yaşasın.”

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YALNIZCA SÖNDÜRMEKTE DEĞİL ONLARI KORUMAKTA DA DAYANIŞMA

Evet arkadaşlar;

Çanakkale yangınlarında bir kez daha gördüm ki;

Ağaçları, hayvanları kurtarmak için inanılmaz bir dayanışma vardı. Kahraman ormancılar. Ağaçları kurtarmak için ateşin üzerine giden gönüllüler. Fedakâr itfaiye çalışanları.

Ve yerel halk.

Müthiş bir dayanışmaydı.

Ama şimdi diyorum ki;

Aynı dayanışmayı yalnızca yangınları söndürürken değil;

ormanlarımızı, ağaçlarımızı, hayvanlarımızı korurken de göstermeliyiz.

Yeşile olan saygıyı hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz.

Başka coğrafyalarda bir ağaç yetiştirmek için, yeşil için milyonlarca dolar harcandığını unutmayalım.

Allah’ın bize lütfu olan bu ağaçları, kıyıları gelecek nesiller için;

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Mavi vatan için... Yeşil vatan için gözümüz gibi koruyalım.

Yeşil vatanda “Çanakkale seferberliği” için bize ne düşüyorsa hazırız.

ZARAR KARŞILANACAK

Bakan İbrahim Yumaklı Çanakkale halkının tüm zararının karşılanacağını söyledi.