Siyasette röntgen etkisi

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Bir yeriniz ağrır. Bilirsiniz.

Vücut bir sinyal veriyor ama nedir?

Kırık mı, çıkık mı?

Ciddi bir şey var mıdır?

Röntgen çekilir. Olmadı MR gelir...

Böylece...

O ana kadar “belirti” olan şey, “görüntü”ye dönüşür...

İmamoğlu için verilen karar da işte böyle bir etki yaptı.

“Röntgen etkisi...”

Yani...

Meral Akşener’in İmamoğlu’nun adaylığını istediği çok konuşuluyordu.

Ankara kulislerini iyi izleyen gazeteciler defalarca yazdı, söyledi.

Ama bu kulis bilgileri “içimizde bir yerlerde bir ağrı” gibiydi.

“Sinyal” vardı. Belirti vardı.

Ama görüntü yoktu...

ATKI

Ve mahkemeden hepimizin, “Olmaz böyle şey” dediği bir yasak kararı çıktı.

Geldik önceki akşam Saraçhane’ye...

Dikkat ettim...

Bütün genel başkanlar içinde, bir tek Meral Hanım, hem çok kısa konuştu...

Hem de İmamoğlu’nu hiç yanından ayırmadı.

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Diğer genel başkanlar konuşurken İmamoğlu arkalarında bekliyordu.

Akşener, “Gel buraya” diye yanına çağırdı.

Sonra bir “abla” edasıyla “Kaybolma” dedi.

Ve en önemlisi:

Boynundaki atkıyı çıkartıp, “Bunu sana genç bir kızımız dualarla gönderdi” diyerek İmamoğlu’na verdi.

İşte o sahne, bana göre “belirti”nin “görüntü”ye dönüştüğü röntgen anıydı...

GÖNÜL MESELESİ

“Röntgen”in diğer sonucu da Kılıçdaroğlu’nun adaylığı istediği kulisinin “belirti”den “görüntü”ye geçmesidir.

Dikkat edin, Kılıçdaroğlu kürsüye geldi. O konuşurken İmamoğlu arkasında bekledi. 11 madde saydı ve gitti.

Ve üzerine basa basa “Sen rahat ol, İstanbul Belediye Başkanlığı’na devam edeceksin” dedi.

Arkadaşlar...

Siyaset gönül işidir. Zorla yapılmaz. Baskıyla, iterek, çekerek yapılmaz.

İçten gelir. Kalpten gelir. O yüzden de zor iştir.

Röntgen diyor ki:

- Kılıçdaroğlu’nun gönlünde adaylık var...

- Akşener’in aklında İmamoğlu adaylığı var...

Herkesin gönlüne göre bir yol bulurlar mı?

Zor.

MR’a ihtiyaç var mı?

Ona da siz karar verin...

KİMSE BU KARARA SEVİNMEDİ

Kiminle konuşsam bu kararı doğru bulmuyor.

Kime sorsam, “Olmadı” diyor.

AK Parti’den onlarca isimle konuşuyorum.

Canları sıkkın. İstemedikleri bir durum...

Muhalefet zaten kükrüyor.

Evet arkadaşlar.

Türkiye yasaklardan çok çekti. Siyasi yasaklardan yorgun düşmüş bir ülkeyiz.

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Milletin iradesini dizayn etmeye çalışan arayışların bu millete hiç faydası olmadı.

Tek çaremiz demokrasidir.

Tek çaremiz millet iradesidir...

Eğer demokrasi insanlık için bir hazineyse...

Onu çoğaltıp hazine haline getiren şey özgürlüklerdir.