Putin’in önerisini anlatan harita

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“Sayın Putin Türkiye’ye yönelik adil bir yaklaşım sürdürüyor. Terörle mücadele noktasında her zaman yanımızda olacağını özellikle de ifade ediyor. Burada şunu bize ima ediyor: ‘Mümkün olduğunca bunları, rejimle birlikte çözme yolunu tercih ederseniz çok daha isabetli olur’ gibi bir yaklaşımı var.”

Peki Putin’in bize önerdiği “Suriye rejimi ile birlikte çözün” önerisi nasıl hayata geçecek?

Erdoğan’ın, Putin’e verdiği cevabı ise, dönüş yolunda uçakta olan Ankara Temsilcimiz Hande Fırat yine Erdoğan’ın ağzından şöyle özetliyor:

“Biz de diyoruz ki şu anda bizim istihbarat örgütümüz Suriye istihbaratıyla zaten bu konuları yürütüyor ama bütün mesele netice almak. Eğer istihbaratımız, Suriye istihbaratıyla bu çalışmayı yürütürken, buna rağmen hâlâ orada terör örgütleri fellik fellik at oynatıyorsa bu konuda bize destek vermeniz gerekiyor diyoruz.”

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Anlaşılan o ki bu konuda bir mutabakat oluşmuş...

Peki Putin bu öneriyi hangi şartlara göre yapıyor?

İşte bu noktada Suriye’nin kuzeyindeki son durumu gösteren haritaya bakmak gerekiyor.

Bana göre bu harita, Putin’in önerisini coğrafi olarak anlatmaktadır.

HARİTADAKİ RENKLERE DİKKAT







Dikkat ederseniz, sarı renkte olan ve PKK/YPG’nin elindeki Tel Rıfat bölgesi, yeşil olan muhalif güçlerle, kırmızı olan rejim güçleri arasına sıkışmış durumdadır. Yeşil olan muhalif güçler Türkiye etkisindedir.

Putin’in sözünü ettiği “Rejimle birlikte çözün” önerisinin haritadaki gerçeği işte budur.

Türkçesi:

“Eğer işbirliği yaparsanız, sarı bölgedeki PKK/YPG sıkışacaktır.”

PUTİN ESAD’I UYARIR MI

Çok iyi biliyoruz ki...

Putin Türkiye’nin rejimle işbirliği yapma önerisini getirirken, Rusya’nın Suriye’deki çıkarlarını kollamaktadır.

Esad’la yaptığı anlaşmalar... Rusya’nın asırlardır hayalini kurduğu sıcak denizlere inme projesinin Suriye limanlarında gerçekleşmesidir.

Ama belli ki Esad, henüz Türkiye’nin taleplerine karşı pek sıcak değildir. Dahası Rusya’ya “Ben varım” dese de Türkiye ile işbirliğinde “oynuyor...” gibi bir durum var.

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Dahası ciddi bir “güven meselesi” var...

Bu durumda Putin’in ısrarla ve her fırsatta dile getirdiği “Rejimle birlikte çözün” önerisi nasıl gerçekleşecektir?

Sanıyorum, Soçi Zirvesi’nden sonra Putin, Esad’la bir konuşma yapacaktır.

Büyük ihtimalle rejim bu işbirliğinde daha etkin olacaktır.

BAKANLAR DÜZEYİNDE TEMAS

Konu gelip iki ülke arasındaki görüşmelerin istihbarat seviyesinden daha yukarı çıkma ihtimaline dönüşebilir mi?

Eğer teröre karşı ciddi bir sonuç olacaksa...

Örneğin bakanlar düzeyinde de olsa bir temas kuvvetle muhtemeldir.

ABD FAKTÖRÜ

Elbette mesele yalnızca Putin’in önerisiyle bitmiyor.

Yine haritaya bakarsak; sarı renkli olan Menbiç bölgesinin giderek genişleyen bir PKK/YPG bölgesine dönüştüğünü görüyoruz...

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Orada İran sınırı nedeniyle ciddi bir İran etkisi de var.

Daha da önemlisi o bölgede PKK/YPG’ye destek veren ABD etkisi söz konusu.

ABD açıktan “DEAŞ’a karşı” diyerek YPG’nin başı çektiği güçlere büyük oranda askeri malzeme, eğitim ve stratejik destek vermektedir.

Bu gerçekleri de alt alta toplayınca daha farklı bir soruya ulaşıyoruz:

“ABD’ye rağmen o bölgede nasıl operasyon yapılacaktır?”

Eminim ki Türkiye, son çare olarak vatanın ve milletin bekası için ne gerekirse yapacaktır.

Sonuç olarak Soçi Zirvesi’nde bütün bunlar açık açık konuşulmuş...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin hassasiyetini bütün çıplaklığıyla anlatmıştır.

Şimdi önümüzde MİT’in yaptığı başarılı nokta operasyonlarının yanında...

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Esad rejimiyle “yakınlaşma” dahil, diplomasi ağırlıklı bir dönem gözükmektedir...

İşte bu diplomasi trafiğinin içinde o kadar çok faktör etkili olacak ki.

Daha uzunca bir süre Suriye haritasındaki gelişmeleri inceleyerek bu konuyu tartışmaya devam edeceğiz...