Polis o susturucu namlunun izini sürüyor

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Polis 4-5 ay önce Mersin’in Toroslar ilçesinde 12 suikast tüfeği ve 53 adet tabanca ele geçirmişti.

Bu silahlar öyle eski püskü falan da değildi... Özel olarak paketlenmiş pırıl pırıl silahlardı.

Suikast silahlarıydı.

O zaman yazmıştım:

“Kim bilir kimin canı yanacaktı?”

Bu defa yine Mersin’den başka bir haber geldi:

“Mersin’de dron destekli takibin ardından durdurulan otomobilde 39 ruhsatsız tabanca, 1 tabanca susturucusu, 1 çelik yelek, 2 tüfek, tabanca ve tüfeklere ait şarjörler ile çok sayıda fişek bulundu... Otomobildeki 3 şüpheli ise gözaltına alındı.”

Peki kim bu şüpheliler?

Merak ettim. Araştırdım.

Yakalananlardan birisi İstanbul kadrosunda polis memuru... Diğeri kuyumcu...

Tabii “susturucu” ve “polis memuru” bir araya gelince insanın aklına da onlarca soru geliyor.

Susturucu niye kullanılır?

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“Sessiz cinayet için... Suikast için...”

Bu tür yasadışı işlerde aramalardan kolay geçebilmek için “yozlaşmış polis memuru” kullanıldığını biliyoruz.

MERSİN EMNİYETİNE ALKIŞ

Ama öncelikle şunu söylemeliyim ki...

“Bir iki polis memuru”nun bu şekilde “yasadışı yollara sapması” tüm emniyet teşkilatını karalamaya yol açmamalı...

Sonuçta onları yakalayan da polis.

İşte Mersin Emniyeti ikinci kez silah kaçakçılığını ortaya çıkarıyor.

Bu olaylar da öyle kolay olmuyor. Sabır ve dikkatli takip gerektiriyor.

Kim bilir o susturucu hangi canı susturacaktı?

Kim bilir kimlerin canı yanacaktı?

Silahlar kime gidiyordu. Susturucu ne içindi?

Çelik yelek niye vardı?

Elbette bu olayın tüm detayları araştırılacaktır.

Polis hâlâ o “susturucu”nun izini sürüyor.

LİMANI KAÇAKÇILIĞIN GEÇİŞ KAPISI YAPMAK

Mersin’deki bu gelişmeler üzerine yetkilileri aradım.

Tabii soru şu:

- Mersin’de ne oluyor?

Çıkardığım sonuçlar şöyle:

1- Kaçakçılık şebekeleri bir liman kenti olan Mersin’i geçiş kapısı yapmak istiyor.

2- Uyuşturucu ve silah kaçakçıları özellikle bu liman şehrini seçiyor çünkü buradan Ortadoğu’ya açılmak kolay. Süveyş üzerinden dünya bağlantısı da var...

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3- Suriye, Irak ve Afganistan gibi kontrolün zayıf olduğu ülkeler. Suriye gibi savaş ortamının olduğu coğrafya. Ve en önemlisi teröristlerin Suriye’de bazı bölgelerdeki kontrolü, Mersin’i kaçakçılar için cazip kılıyor. Mersin Limanı ve çevresinde yakalanan uyuşturucu miktarı bu durumu doğruluyor.

POLİSİN MÜTHİŞ MÜCADELESİ

Bütün bu faktörlere karşı, anlıyorum ki:

İçişleri Bakanlığı buraya özel bir yapı oluşturmuş.

Mersin polisi, jandarması, istihbaratı, kaçakçılık şebekeleriyle müthiş bir mücadeleye girişmiş durumda.

Amaç, Mersin’i uluslararası kaçakçılığın geçiş kapısı haline getirmek isteyen organizasyonlara nefes aldırtmamak...

Dünyadaki milyarlarca dolarlık uyuşturucu ticaretini düşünürsek...

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Çevremizdeki terör kuşağını düşünürsek...

Ve terörün en önemli geçim kaynağının da uyuşturucu ve silah ticaretiyle sağlandığını bilirsek...

Mersin’deki bu mücadeleyi yürütenlere:

Bütün kalbimle kolaylıklar diliyorum.

O isimsiz kahramanların alınlarından öpüyorum...