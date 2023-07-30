Ölüm videosundaki korkunç detay

Haberin Devamı

1. YAZ başından beri bisiklet dünyamızdan öylesine acı haberler geldi ki... Ne yapsam içimdeki acı dinmiyor.

İşte son kurbanımız Mihrace...

Yaya geçidinden geçerken süratle gelen bir otomobil ezdi kızımızı... Öldürdü.

DHA, basketbolcu Mihrace’nin ölüm anının kamera kayıtlarını yayınladı.









Defalarca izledim.

Durdum, bir daha izledim.

Ağır çekim bir daha baktım.

Mihrace’ye otomobilin çarptığı anı inceledim. Ve arkadaşlar çok önemli bir detay dikkatimi çekti.

Biz pedaldaşlarımızın ölümlerinde doğal olarak önce o pervasız ve dikkatsiz otomobil şoförlerini suçluyoruz.

Suçlamaya da devam edeceğiz.

Ne diyoruz?

1- Otomobil ya da kamyon sürücüleri artık iki tekerlerin de trafikte bir araç olduğunu kabul etsinler. Bu medeniyet bize de gelsin diyoruz.

Haberin Devamı

2- Bisiklet yollarımız artırılsın diyoruz... Yaya geçitleri ve bisiklet yolları medeniyettir diyoruz.

3- Her geçen gün kaybettiğimiz bisikletçi kardeşlerimizin haklarını korumak için uygun yasalar çıkartılmasını istiyoruz.



GÖRÜŞÜ KAPATAN BİTKİLER

2. İşte bütün bunlara ek olarak bir detayı daha gündeme getiriyorum.









Videoyu izlerken Mihrace’nin çıktığı yaya geçidine biraz daha dikkatli baktım. Ve gördüm ki, yaya geçidinin iki tarafında görüşü engelleyen bitkiler dikilmiş.

Yani Mihrace’nin o yaya geçidinin başında durup yolu görmesine imkân yok. Çünkü bitki görüşü kapatıyor. Sonra araştırmaya başladım.

Ve gördüm ki...Türkiye’nin birçok yolunda öncelikle belediyeler ve kamu kuruluşları şehrin girişi güzel gözüksün diye refüjlere devasa bitkiler dikiyorlar.

İstanbul’da böyle. Muğla’dan Antalya’ya kadar yollar böyle. Anadolu şehirlerinin girişlerine bakın, yeni yapılan geniş bulvarlardaki refüjler dev bitkilerle kaplanmış.

Bitkiye, çiçeğe karşı değilim. Ama yeri var.

Mihrace’nin çıktığı yaya geçidinde de durum böyle. Zavallı kızımız muhtemelen o bitki yüzünden yolu göremiyor ve çıkıyor.

Haberin Devamı

Yaya geçidinin olduğu yerlerde yavaşlamak nedir bilmeyen sürücü zaten basmış gaza geliyor.

TEPKİMİZ DEVAM EDECEK









3. Bu pervasız sürücülere karşı tepkilerimizi sonuna kadar sürdüreceğiz elbette.

- Daha yeni kaybettiğimiz Doğanay Güzelgün için.

- Marmaris’in bisikletli doktoru Kemal Özer Abimiz için.

- 40 ülkeyi bisikletiyle gezdikten sonra Muğla’da ezilen Christian için...

- Vanlı hemşiremiz Ayser Büyükyıldız ve daha onlarca, yüzlerce kaybettiğimiz pedaldaşlarımız için yılmadan tepki vereceğiz.



ANTALYA ÖRNEĞİ

4. Şimdi bu tepkilere bir de yaya geçitlerindeki görüşü kapatan bitkileri eklemek istiyorum. O bitkileri eken belediyelere sesleniyorum.

İşte bir örnek...







Haberin Devamı

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında şu önlemi alıyor: “Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Akdeniz Bulvarı ve Kemer yolu Sarısu mevkii orta refüjünde yer alan zakkum ağaçlarının sürücülerin görüşlerini kapatarak yaya ve trafik güvenliğini tehlikeye attığı yönündeki vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine çalışma yaptı. Çalı halde sık bir şekilde bulunan zakkumlar budandı, tek bir gövde bırakıldı. Böylece sürücülerin karşıya geçmek isteyen yayaları, yayaların da araçları görmeleri kolaylaştı. Benzer çalışma, kaldırım ve yaya geçitlerine yakın noktalarda da yapılarak trafik güvenliğine yönelik tedbirler alınıyor...”

Niye? Çünkü vatandaş şikâyet ediyor.

Haberin Devamı

Niye? Çünkü kazaların bir nedeninin de görüşü kapatan bu bitkiler olduğu anlaşılıyor.



JANDARMA’YA BELEDİYELERE VE EMNİYET’E ÇAĞRI



5. İşte bu nedenle arkadaşlar... Buradan başta belediyeler olmak üzere... Güvenlik kuvvetlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum.

Refüjlere, yaya geçitlerine, kavşaklara dikilen bitkiler görüşleri kapatıyor.

Lütfen görüşü kapatmayan bitki örtülerini tercih edelim.

Türkiye çapında bir denetim yapılsa...

Eminim benzeri birçok durum tespit edilecektir.

Yaya geçitlerinde ve döner kavşaklarda görüşü kapatan sayısız bitki olduğu anlaşılacaktır.

Bir kez daha bisikletçi kardeşlerime huzurlu ve güvenli sürüşler diliyorum.

Ve buradan otomobil sürücülerine sesleniyorum:

Haberin Devamı

“Bizi görmezseniz ölürüz. Lütfen bizi de trafikte bir araç olarak kabul edin...”

Kaybettiğimiz kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.