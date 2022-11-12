Kıbrıs Türkleri için tarihi bir karar

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Kıbrıs Türkleri böylesine kapsamlı bir uluslararası zirvede temsil edilecek.

Daha önceki gözlemci ülke Macaristan’dı.

Ondan önce Türkmenistan’dı. Ve ardından tam üye oldu.

Yani “gözlemci üyelik” bir anlamda tam üyelik için bir giriş kapısı olabiliyor...

Kıbrıs’ta yıllardır devam eden ve bıkkınlık veren çözümsüzlük süreci açısından bakarsanız:

Türk devletlerinden gelen önemli bir mesajdır bu...

Türkiye’nin AB ile ilişkilerini de derinden etkileyecek bir karar.

Eminim Avrupa merkezlerinde çok ciddi bir yankı yaratmıştır...

MACRON BÖYLE DEDİĞİNE GÖRE DOĞRU YOLDAYIZ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Türkiye’yi Afrika’da emperyalist güç olarak suçladı ya....

İnanamadım...

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Oysa ne zaman Afrika’ya gitsem...

Hangi geziye katılsam...

Hep aynı duyguyla geri dönmüşümdür:

İnsanlığın suç atlasıdır Afrika...

İngiliz ve Fransız emperyalizminin sabıka kaydıdır Afrika...

Sömürünün, köle ticaretinin acılı coğrafyasıdır.

Rahmetli Özal’ın müteahhitleri teşvikiyle başlayan ilk Afrika gezilerimi hatırladım.

Sonra Türkiye’nin müthiş bir hızla Afrika’da kurduğu ticaret ağı...

Peş peşe açılan temsilcilikler. Belki de şu anda Afrika’da en çok temsilciliği bulunan ülkeyiz.

Türk müteahhitlerinin Nijerya’dan Fildişi Sahilleri’ne kadar bütün bir Afrika’da Fransız, Çin ve İngiliz firmalarına karşı aldığı milyarlarca dolarlık işler...

Bazılarını gezme fırsatım da oldu. Mesela Selim Bora’nın (SUMMA) Afrika’da yaptığı müthiş inşaatlar. Stadyumlar, konferans merkezleri.

Yaptığı işlerin hızı ve kalitesi için devlet başkanlarından aldığı madalyalar.

Sonuç olarak son 10 yılda...

Yıllardır Afrika’ya çökmüş olan Fransa, birçok ihaleyi Türklere kaptırmış durumda...

E durum böyle olunca da...

Milyarlık ihaleleri kaybeden Fransız firmalar gidip Macron’a ağlaşıyor...

Macron da Türkiye’yi emperyalist olmakla suçluyor.

Duyunca güldüm yahu.

Yıllarca Afrika’yı sömürmüş bir ülkenin devlet başkanı bize emperyalist diyor ya...

Demek ki doğru yoldayız...

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AMBULANSA DA SALDIRDINIZ YA

Doktorları dövüyorsunuz.

Sağlık çalışanlarını vuruyorsunuz.

Şimdi kalp krizi geçiren hastayı almaya gelen ambulansa da saldırdınız ya.

Yazıklar olsun.

İstanbul Avcılar’da yaşanıyor olay.

Kalp krizi geçiren hastayı almaya gelen ambulans yol kenarındaki araca hafif çarpıyor.

Vay sen misin çarpan.

Evden çıkan magandalar ellerinde sopalarla saldırıyorlar.

Sağlık çalışanları Süleyman Kartal, Tolga Kaya ve Hasan Demir yaralanıyorlar.

Sonuç... Magandalar tutuklandı.

Ama eminim yine belli bir süre sonra serbest kalırlar.

Hâkim ne yapsın?

Canımızı emanet ettiğimiz doktorlara yapılan bu saldırı aynı zamanda kamu sağlığına yapılan bir saldırı değil midir?

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Ceza yasası buna göre düzenlenmelidir...

Yeter artık...