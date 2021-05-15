'Keşke ilk gün babama anlatsaydım... Korkmayın başınıza geleni anlatın'

GÜLŞAH GÜRKANIsparta’nın en önemli gül üreticisi bir ailenin üçüncü kuşağı.
Gelin hayatından bir kareye bakalım.
İşte 6 yaşında Gülşah. Dedesi Mustafa Gürkan ona “Uğurum” diyor.
Adını da öyle koymuş.
Ve işte bir mayıs ayı... Ve her mayıs ayındaki gibi bir “gül hasadı”.
İşte küçük Gülşah... Dedesi onu gül havuzunda yuvarlıyor.
Böyle başlamış Gülşah.
Mühendislik okumuş. Yurtdışında master...
Biraz araştırınca gördüm ki...
Perde arkasında bu sorunun çok keskin bir cevabı var.
Anlatayım.
Cenevre’de kritik bir görüşme...
Kıbrıs için sayısız kere kurulan masalardan birisi daha...
Toplantıyı BM Genel Sekreteri António Guterres yönetiyor.
Rum yönetimi lideri
11 aylık aylıkken neredeyse antibiyotik bombardımanı altındaydı.
Hemen her ay ateşleniyor... Annesi Aslı Hanım çaresizlik ve üzüntüden perişan oluyordu... Üstelik Aslı Hanım’ın annesi bir pediatri profesörüydü. Ama bir türlü bu ateşin nedeni anlaşılamıyordu.
Babası ne yapacağını şaşırmıştı.
Çocuk ateşleniyor, yoğun ve kuvvetli bir antibiyotikle ateş ancak düşüyordu.
Ama birkaç hafta sonra yeniden ateş...
Aslı Hanım çalmadık doktor kapısı bırakmadı. Saymıştı. O ana kadar tam 18 doktor gezmişti.
ÇOCUKTA MORLUKLAR ANNE PANİK İÇİNDE
Aradan 5 yıl geçmişti. Ama değişen bir şey yoktu. Çocuk günden güne eriyordu.
146 sayfalık belgeyi satır satır okudum...
Ve ben bu eylem planının ana omurgasını oluşturan:
- 11 temel ilkenin;
- 9 amaç zincirinin;
- 50 hedef tablosunun;
- Ve 393 faaliyetin altına imza atarım...
Okurken heyecanlandım çünkü:
Her birimizin içine
Bir tarafta jandarma sıralanmış...
Önünde birtakım sandıklar...
Nedir bu?
Sanıyorum çevre eylemleri tarihinde bir ilktir bu sandıklar...
Rize’nin İkizdere Vadisi köylüleri yapmış...
Dünyaca ünlü deli balın üretildiği vadiye “taş ocağı” açmak için getirilen iş makinelerinin önüne arı kovanlarını koymuşlar.
Arılardan barikat yani...
Pekin’de Çinli seyircilerin hayranlıkla izleyip ayakta alkışladığı Anadolu Ateşi’nin “Troya” gösterisini izlerken...
Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş Çinli meslektaşına Troya’yı anlatıyor, ben içimden soruyordum:
- Troya Yılı nasıl ilan edildi?
- Kimin aklına gelmişti?
Bu soruların hikâyesini Muğla’da bir sohbet sırasında buldum.
Çünkü hikâye derin...
Birkaç gün önce bir mail aldım.
Şanlıurfa Harran Üniversitesi’nden bir akademisyen göndermiş. Belli ki olayın yaşandığı o an...
Duygusallıkla yazmış...
Şöyle başlıyordu:
“Fatih Bey, ben ve eşim Harran Üniversitesi’nde akademisyeniz.
Eşim tıp fakültesinde profesör... Ben de mühendislik fakültesindeyim.
Bundan 11 yıl önce ormana bitişik 1700 metrekare bir yer aldık. Arkamız orman olduğu için çok sevinmiştik. Ta ki, bundan 5 yıl öncesine kadar. Birileri ormana komşu yaklaşık 2000 metrekare yeri işgal etti. Ben de yaklaşık 1 yıl boyunca BİMER üzerinden şikâyetlerimi yaptım. Fakat kurumlar o kadar ilgisizdi ki...
1- Mustafa Kemal Atatürk, arkadaşı İsmet Bey’e haber gönderdi:
“Sivrihisar’a geliyorum. Sizde kalırım. Hem konuşur hem de dertleşiriz..”
İsmet Bey, Sivrihisar’ın hatırı sayılır isimlerindendi. Kuva-yı Milliyeciydi...
Atatürk her geldiğinde oturur uzun uzun sohbet ederlerdi.
O günlerde Ankara’da Milli Meclis...
Anadolu’da Türk ordusu işgale direnmek için hazırlanıyordu.
Sivrihisar ahalisi de taşı toprağı silah yapıyordu. Ama ne yazık ki Türk ordusunun hava gücü yok denecek kadar azdı.
İşte o günlerde Sivrihisar ahalisi ve
Ara seçimler yapılacaktı...
Genel Başkan ve Başbakan Yıldırım Akbulut neredeyse iki ateş arasında kalmıştı...
Muhalefet de parti içi muhalefet de kaybetmesini bekliyordu.
Eğer kaybederse parti içi muhalefet, genel başkanlıktan düşürmeyi planlıyor...
Muhalefet de kaybedince genel seçimlere gitmeyi hedefliyordu.
Akbulut, sakin cevaplarıyla tanınırdı.
Kolay kolay sinirlenmezdi.
Dünya lojistik sektörünün krize girdiği haftada...
Mısır’ın kanal geçişinden büyük zararlar ettiği bir dönemde...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü’yü arıyor.
Ve aralarında şöyle bir diyalog geçiyor:
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: Sayın Bakan çok geçmiş olsun... Umarım bir an önce kanal açılır. Bu arada bizim yapabileceğimiz bir şey var mı diye sormak istedim. Bizim donanımlı kurtarma gemilerimizden yardım için gönderebiliriz.
SAMİ ŞÜKRÜ: Sayın Çavuşoğlu. Nazik teklifiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi değerlendiriyoruz. İhtiyaç olursa sizi mutlaka arayacağım...
Ve önceki gün Mısır Dişişleri Bakanı Şükrü, Bakan Çavuşoğlu’nu arıyor:
- Sayın bakan size yardım talebiniz için çok teşekkür etmek istedim. Neyse ki sorun çözüldü. Bu vesileyle mübarek ramazan ayınızı tebrik etmek istedim...
Devasa boyları, gökyüzünü tutan kolları ve uzayıp giden gölgeleriyle...
Dallarında biriken çocuk kahkahaları, aşk hikâyeleri, savaşlar, keşifler, yüzlerce yıllık hatıralar... Köklerinde binlerce yıllık tarih...
Ne zaman birisinin gölgesine uğrasa, öylece bakıp kalıyordu... Ve bir gün dedi ki:
“Anadolu’nun binlerce yıllık tarihini taşıyan bu ağaçları anıtlaştıralım...”
Derim ki:
- Bir hüznü mutluluğa çevirmek. Kırık bir kalbi onarmak.
- Doğa, çevre ve tarihi koruyacak her çabaya bir nebze katkıda bulunmak.
Niye sordum bu soruyu?
İşte sessizce yok olma sınırına gelen bir tarih...
Kaya mezarları...
Geçtiğimiz cumartesi, 5 bin yıllık tarihin, denizin ve doğanın merkezindeki “kaya mezarları”nı yazmıştım:
Fethiye ve Bodrum’daki
Orada TSK’nın lojistik gücüne büyük katkı yapacak dev uçakların yenilenme ve bakım hangarlarının son halini gezdik...
Sohbetler ettik...
Akar, Türkiye’nin uluslararası bir güç olarak kendi bekasını koruması için nasıl fedakârca çalışıldığını anlatıyordu.
Suriye’den Libya’ya, Azerbaycan’dan Somali’ye kadar başarılı bir ordu.
Hain darbe girişimine rağmen, kendi sınırları dışında dünyanın en zor harekâtlarını başarıyla yapan bir ordu...
Erciyes manzarasına doğru sohbet ederken “Ölürsek şehit, kalırsak gazi” diyordu...
Akar her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğini vurguluyordu.
Bunları konuşmuştuk.
PANDEMİ... Virüs... Karantina... Yasaklar... Korku... Ölümler... Artan vaka sayıları... Kapanan işyerleri... Derken...
Geçen yaz, korku dolu bir yazdı... İşte yine yaz geliyor.
Ve ben içine düştüğümüz bu karantinalı günlere inat...
Bu yaz başındaki karamsarlığımızı, “masmavi bir umutla” delmek istedim.
Yılların denizci/yazarı dostum Ali Boratav’ın çıkardığı “mavi yolculuk rehberi”ni koyuyorum önümüze...
İçinden martı çığlıkları geçen ve lacivert sulardan gelen bir rehber...
İlk olarak rapordan bir cümle aktarıyorum:
“Kaunos kaya mezarları, kayaçlarındaki bozulma nedeniyle gün geçtikçe yapısal bütünlüğünü kaybetmekte, hatta yok olma tehlikesi ile de karşı karşıyadır.”
Bu çarpıcı tespitten sonra şimdi detaylara girebilirim.
Düşünün ki...
Pers işgallerinden, Bizans ordularından, Roma baskınlarından kurtulmuş bir tarih.
Şimdi “ilgisizliğin sinsi işgali”nden kurtulamıyor.
'Keşke ilk gün babama anlatsaydım... Korkmayın başınıza geleni anlatın'
Melek'le o kadar güzel bayramlaştık ki...
Gülen yüzü, çocuklarıyla mutlu hali. Görüntülü bir bayramlaşma yaptık.
İçim ısındı... Umudum arttı.
Çocuklarıyla birlikte avukatı Ahmet Onaran’ın evine bayram yemeğine gelmişlerdi.
O kadar uzaktan bile görüntülü konuşmada müthiş bir sıcaklık hissettim.
Avukat-müvekkil ilişkisi bitmiş, abi-kardeş olmuşlardı...
Çoluk çocuk bayram yemeği yiyorlardı.
Melek’e sordum:
“Bunca ızdıraptan sonra böyle mutlu bir bayram yemeği... Şiddete uğrayan kadınlara, genç kızlara bir mesajın var mı?”
“Elbette var” dedi ve devam etti:
“Keşke daha ilk gün babama söyleseydim. Bunlar yaşanmazdı. O yüzden kardeşlerim, ne olur korkmayın... Başınıza gelenlerden utanmayın. Babanıza, annenize söyleyin. Olmadı devlete güvenin. Devlete gidin. Sizi mutlak korurlar. Ama anlatın. İçinize atmayın. Çekinmeyin... Dik durun... O vahşilere karşı cesur olun...”
Melek’in bu sözleri bana bir bayram hediyesi gibi geldi.
Moral buldum...
GİZLİ TANIĞIN KORKUNÇ İFADELERİ
Antalya’da Melek’i ters kelepçeyle bağlayıp, saatlerce, günlerce işkence ve tecavüz eden...
Gece çırılçıplak ormanda bağlayan...
Çocuklarının önünde her yerini kanatıp, morartana kadar dövdükten sonra kelepçeleyip çırılçıplak banyoda bırakan o vahşinin yaptıklarını düşündükçe...
“Dünya bir sapıktan kurtuldu” demiştim...
Melek dayanamayıp av tüfeğiyle vurmuştu.
Ama o mahluk yalnızca bir sapık değilmiş.
O rezil yaratık aslında bir “seri sapık”mış...
Melek’in avukatı Ahmet Onaran’dan öğreniyorum ki...
Karısına bu işkenceleri yaptığı sırada bir başka genç kıza takmış kafayı...
Onu da kaçırmış. Ormanda ters kelepçe... Defalarca tecavüz... Günlerce işkence...
Bir defasında günlerce ormanda tutmuş kızı.
Tehdit etmiş.
“Benim olmazsan kardeşlerini öldürürüm” demiş.
Yetmemiş, avcı bıçağıyla kızın saçlarını kökünden kesmek istemiş...
İki kadına da “Benim olmayı kabul edin” diye işkence etmiş.
Genç kız kabul etmiş... Kaçmayı planlamış. 3 ay sonra kaçmış. Karakola şikâyette bulunmuş.
Yaşadığı cehennem günlerinden ve kâbus dolu gecelerden sonra izini kaybettirmiş...
İşte o kız Melek’in yargılandığı mahkemeye gizli tanık olarak gelip ifade vermiş.
Uğradığı işkenceyi, tecavüzü detaylarıyla anlatmış.
Ve belki de Melek’in beraatinde en önemli rolü oynamış...
Aslında bu “seri sapık”ın yaptıklarını buraya tümüyle yazamıyorum. Ben yazarken tüylerim diken diken oluyor...
Kimsenin ölümünü istemem...
Ama bunları duyunca anladım ki:
Dünya bir “seri sapık”tan kurtulmuş.
KOSGEB’E BAŞVURU
Bayram sohbetimizde söylemeden edemedim...
Avukat Ahmet Onaran muhteşem bir mücadele verdi. Tanıklar bulundu. İfadeler alındı. Onaran’ı ayrıca kutluyorum. Melek’i serbest bırakan hâkimlere saygılarımı sunuyorum. Çünkü sayelerinde Melek böyle bir bayrama kavuştu...
Ve o mutlulukla şöyle diyor:
“Şimdi üniversiteye hazırlanıyorum. Umarım kazanırım. Toplumun her kesiminden destek geldi. Bir de “sürü yöneticisi” belgesi aldım. Koyunlarımız var. İleride KOSGEB’e başvurmayı düşünüyorum...”
Melek bir yatırımcı olma yolunda. Üniversite hayalleri var...
Bunları duyunca ne kadar mutlu oldum bilemezsiniz.
Nefeslerimizi tutarak izlediğimiz seri katil filmlerinin son sahneleri geldi aklıma. Ve o filmlerin bazı final sahnelerinde seri katil işkence yaptığı kadın tarafından vurulur ya.
Sonra fonda huzur dolu bir müzik.
Normal bir hayatın ilk sahnesi verilir... Mutlu son...
Melek’i ve çocuklarını, gizli tanık kızı işte öyle düşünüyorum şimdi.
Kâbusun bittiği...
Hayatın bütün renkleri ve umutlarıyla yeniden başladığı bir dönem.
Hadi kızlar...
Umut ve mutluluk sizinle olsun.
Sizin bu yeni hayatınız kadına şiddete karşı bir umut olsun...