Her şeyi anlatan fotoğraf ve işte o haritalar

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1) RUS VE ABD ASKERLERİ YAN YANA PEKİ FOTOĞRAFI KİM ÇEKİYOR

Burası PKK/YPG’nin bir zamanlar kendisini güvende hissettiği o bölge. Rus ve Amerikan askerleri birlikte gülerek poz veriyorlar...

Dikkat edin.

Bu fotoğrafı da bir PKK/YPG militanı çekiyor. Fotoğraf ne çok şey anlatıyor değil mi?

Şimdi haritalara bakarak bu fotoğrafın biraz derinlerine inelim...

2) Sık kullandığım bu harita 2020 yılından bu yana küçük değişikliklerle devam ediyor. Açık olan şu: PKK/YPG militanının çektiği Rus ve Amerikan askerlerinin fotoğrafı, Suriye haritasına işte böyle yansıyor. Hatırlayalım: 2019 yılında YPG ile Esad rejimi arasında bir anlaşma olmuş, YPG bölgesine hem Rus ordusu hem de rejim askerleri yerleşmiş ve PKK/YPG’yi korumaya almıştı.

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Yani... Irak sınırından Kamışlı’ya kadar olan hatta ABD askerleri YPG’yi korurken Kamışlı’nın batısı yani Amude, Derbesiye, Tel Temr, Ayn İsa, Ayn el Arab (Kobani), Menbiç ve Tel Rıfat bölgeleri, Rus askeri tarafından korunmaktaydı...

Yani... Siz bakmayın Rusya ve ABD’nin dalaşmasına... Menfaatler birleşince işte böyle bir haritada, Rus ve ABD askerleri böyle poz veriyor. Nitekim bizim Pençe Kılıç Harekâtı’ndan sonra kara harekâtı için “Yapmayın” diye tavır alan iki ülke Rusya ve ABD oldu. Birleştiler yani... Tekrar ediyorum. Fotoğraflarını da PKK/YPG militanı çekiyor...

3) YILLARA GÖRE BAKINCA DAHA NET ANLAŞILIYOR



DEAŞ



ABD ile Rusya’nın Suriye üzerindeki “örtülü menfaat anlaşması”nı gösteren en güzel örnek işte bu haritadır.



PKK/YPG

Yıllara göre bakın. DEAŞ gidiyor. Peki o bölgeye kim yerleşiyor?

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PKK/YPG yerleşiyor. Pentagon’un PKK/YPG’ye verdiği desteği ısrarla DEAŞ’la mücadele diye açıklamasının sonucu budur.

DEAŞ’la göğüs göğüse çarpışan bizim mehmetçik. Ama toprağa yerleşen PKK/YPG...

4) YİNE AYNI NAKARAT: ‘AMAN PETROL CANIM PETROL’





Peki nedir bu ısrar... Neden PKK/YPG ısrarla o bölgede olsun isteniyor? İşte bu harita da bunun cevabını veriyor... Petrol kuyularına bakar mısınız?Suriye’nin en değerli petrol bölgelerinden birisi burası... Hatta PKK/YPG bu petrolün satışı için Esad’la anlaşma da yapmıştı...

5) SINIRLARIMIZA BAKAR MISINIZ

İstiklal Caddesi’ndeki hain saldırıyı hatırlayın. Ve ardından Karkamış’a atılan roketleri. Kaybettiğimiz canları... Şimdi sırasıyla haritadaki renkleri açıklayalım:

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SARI BÖLGE: İşte tam o sarı bölgeden geliyor saldırılar. PKK/YPG’nin sarı bölgesi. Sınırımızın dibi... ABD-Rusya korumasındaki bölge... Kamışlı’yı görüyor musunuz? Bize roket atılan yerler...

YEŞİL BÖLGE: Türkiye’nin kendi güvenliğini almak için kontrol ettiği bölgeler. Muhalifler orada. Ama hemen sonrasında yine Menbiç var. Terörün merkezi...

KIRMIZI BÖLGE: Rusya’nın Esad’ın varlığını garanti etmesi karşılığında oluşan rejim bölgesi. Daha da önemlisi. Doğu Akdeniz’e açılan Tartus ve Lazkiye limanlarına Rusya’nın yerleşmesidir. Hem de sonsuz bir zaman dilimi içinde. Sanıyorum dünya tarihinde bir ülkenin başka bir ülkenin toprağında sonsuz bir anlaşmayla üs almasının bir başka örneği yoktur.

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Biz buna gelin bizim tabirimizle “uluslararası çökme” diyelim.

6) SONUÇ

Arkadaşlar işte böyle bir Suriye’de el sıkışma öyle kolay gözükmüyor.

Suriye rejimi ısrarla “Türkiye işgal ettiği topraklarımızı terk etsin” diyor.

Biz de buna karşılık, “Sen ülkendeki terörü durdur. Teröristleri temizle. Ve sığınmacıları kabul et” diyoruz.

Gördüğünüz gibi Mısır’la aramızda bu denli karmaşık bir sorun yoktu.

Yunanistan biz kimle sıkıntı yaşıyorsak o ülkeyle askeri anlaşma yaptığı için İsrail, Mısır, BAE gibi ülkelerle bizi kuşatmaya çalışıyordu. BAE, İsrail ve Mısır’la normalleşerek bu kurnazlığı kırdık. Tamam sıra Suriye’de...

Ama arapsaçına dönmüş böyle bir durumda bu normalleşme nasıl olacak?

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Esad, Putin’siz.... PKK/YPG ise ‘Pentagon’suz yapamadığına göre...

Rusya ve ABD bu normalleşme sürecinin neresinde olacak?

İşte sorumuz bu... İyi pazarlar...