Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptırımların Türkiye’ye etkisini değerlendirdi... Boğazlar için kritik karar

“Kimse bilmez...
Ankara’da sessiz bir insan vardır.
Ne zaman Ankara’ya gitsem sormuşumdur:
(Bu kadar başarılı ve zengin bir insan, neden her öğle yemeğini Ankara’da bir tenis kulübünde yer?)
İstese Moskova’da ya da dünyanın en güzel şehirlerinde oturabilirdi.
Sonra anladım ki... Yaşadığı şehri seviyor.
Ankara’yı...
Zamanında Atakule projesini yapmıştı.
Annesinin gözünde yaşlar. Ama çaresiz.
Çünkü biliyordu ki kızı bir akşam eve dönmeyecekti. Ya tecavüze uğrayacak ya da öldürülecekti.
AZA 16 yaşındaydı ve önünde 4 bin kilometreye yakın bir yol vardı...
Türkiye’ye bir varsa... Gerisi kolaydı. Ama o da biliyordu ki:
Diğer arkadaşları gibi bir mucizeyi deniyorlardı...
Afganistan’dan çıkmak bir mesele. Ve İran’a çıkan dağ yolları.
Ve sonra hayali Avrupa...
Ablası Yunanistan’daydı.
Canım kedim “Deniz” ve diğer canlar için yazıyorum...
Gıdada KDV yüzde 1’e indi.
Sağ olsunlar...
Ama ya bizim canlarımız...
Onların da gıdaları var.
Üstelik onların seçme hakkı da yok. Yani onlar için pazara gidip en ucuz sebzeyi de alamıyoruz.
Belirlenmiş kuru gıdaları yemek zorundalar.
Taraftar öylesine dolu ve öylesine üzgün ki... Morale acıkmış, galibiyete susamış. O nedenle çok tepkili.
Daha ilk golde tribünden, “Yönetim istifa” sesleriyle birlikte kafalar protokole doğru dönmeye başladı.
Gözler Ali Koç’u arıyordu. Ama Koç orada değildi (Umarım bir sağlık problemi yoktur). Bir ara protokoldeki bir kişiyi Ali Koç’a benzettiler. Oraya doğru bakışlar arttı. Sinirler gerildi. Psikoloji şuydu:
iKiNCi GOL COŞTURDU AMA...
Fener ilk golü yedikten sonra; Derin bir sessizlik... Hücümda ‘alkışlar...’
Hemen ardından top kaybında ‘ıslıklar.’ Fener bir pozisyona girdiğinde “Haydi Fener” tezahüratı...
İki saniye sonra bir top kaybı ve aynı taraftardan gelen “Yuuuuuhhhh” sesleri. İki dakika önce alkışlayan taraftar...
İki dakika sonra, “Yönetim istifa” diye ayaklanan tribünler..
Dün bir sohbet sırasında çok güvendiğim bir diplomat söyledi bu sözü...
Gerçekten de öyle...
Şu hale bakar mısınız?
ABD “16 Şubat’ta Rusya saldıracak” diye açıklama yapıyor. Birçok ülke diplomatlarını Ukrayna’dan çekiyor... Rusya bir susuyor, bir yalanlıyor. Ama asker yığmaya devam ediyor.
Beyaz Saray Sözcüsü, “Rusya her an vurabilir...” diyor...
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, “Rusya hazırlıkları tamamladı, an maselesi” diyor...
CIA “üç senaryolu işgal planı”nı açıklıyor.
Uydulardan gelen görüntüler havalarda uçuşuyor.
Mahallenin bir aile gibi yaşadığı, sevginin, zorluğun ve umudun sahnelerine.
Ve gözyaşlarımızdaki mutlu sona...
Manav Sami Hazinses, pastaneci Necdet Tosun, babacan komiser Hulusi Kentmen, çiçekçi ve kuaför Neriman abla. Namuslu ama bıçkın taksici Yılmaz Köksal, terzi Nubar Terziyan, düğün salonu sahibi Feridun Çölgeçen ve mahallenin görme engelli kızı Filiz Akın...
Onu ameliyat ettirmek için seferber olan mahalle...
İşte dün DHA’nın geçtiği haberde Yeşilçam’daki o mahalleyi gördüm ben...
Görme engelli Hilal’in mahallesini...
Ve bu yüzden de haberi bir senaryo gibi anlatmak geldi içimden...
Buyurun izleyelim...
Turizmin kapandığı günlerde...
Dünyanın tıkandığı sırada...
Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Türkiye’nin önündeki turizm geliri için bir rakam vermişti:
“24 milyar dolar...”
Ne yalan söyleyeyim, inanmamıştım. Dünyanın durduğu böyle bir dönemde bu nasıl olacaktı...
Ama oldu...
Turizm gelirleri Ersoy’un öngördüğü rakamı da aştı. 24.5 milyar dolar oldu...
EMİTT fuarını açtıktan sonra Turizm Bakanı’yla biraz sohbet ettik...
Ve bir de “kelepçe sözleşme”...
Onlarca mesaj geldi.
Özellikle orta yaş ve üzeri okurlar özel sağlık sigortalarında yüzde 50’yi aşan zamlar karşısında “Çaresiz kaldık” diyorlardı.
Yani:
Zammı kabul etmeyip sigortadan çıksalar; onlarca yıl ödedikleri primler uçup gidecek ve bir daha da bir başka özel sağlık sigorta şirketi tarafından kabul edilmeyeceklerdi.
İşte bunun adı “kelepçe sözleşme”ydi...
Kalsan fahiş zamla bir acı, çıksan geçmiş yıllara veda eden daha beter bir acı.
Oysaki gençlik dönemlerinde hiç hasta olmadan tıkır tıkır primlerini ödemişlerdi.
Fener Rum Patriği Bartholomeos orada...
Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Katsaniotis orada...
Rum cemaati orada...
Patriğin doğum yeri Gökçeada’nın zirvesindeki Aziz Trifonos Kilisesi törenle ibarete açılıyor.
Muhteşem bir manzara...
Herkes mutlu...
Fotoğraflarda öyle bir hava var ki...
Bu “medikal enflasyon” lafına takıldım...
Sonra biraz araştırdım...
Baktım ki, durum gerçekten kötü. Özellikle 60 yaş üstü özel sağlık sigortası olanlar resmen sıkışmış durumda.
Gelen yüzde 50 zamlara karşı ne yapacaklarını şaşırmışlar.
Bir de örtülü tehdit var:
- Eğer zammı beğenmeyip sigortadan çıkarsan bir daha giremiyorsun. Başka bir sigorta şirketine de geçemiyorsun. Tekel var yani. Birinden çıkarsan diğerleri kapalı. Çünkü 60 yaş üstü için rekabet yok...
Peki ne oluyor?
Yıllarca ödediğin primler boşa gidiyor.
Şimdi size bir Galatasaray fotoğrafı anlatmak istiyorum...
Evet...
Galatasaray Futbol Takımı geçtiğimiz salı günü kamp için Antalya Havalimanı’na iniyor..
Şu fotoğraflara bakar mısınız...
Futbolcuların yüzlerine, gözlerine, mimiklerine bakın...
Sanki cenazeye gelmişler...
Taraftarlar orada. Ama onlarda da bir heyecan eksiği. Bir taraftar forma imzalatmak istiyor...
Arda Turan mecburen bir selfie veriyor. Yüzünde bir gülümseme bile yok.
36 yaşındaki efsane Nadal...
26 yaşındaki genç yetenek, dünya 2 numarası Medvedev...
Eğer vaktiniz varsa bu maçı yeniden izleyin...
Çünkü orada her şey vardı...
Savaş vardı... Centilmenlik vardı... Kural vardı...
Hırs, ihtiras, güç, ego, tecrübe, gençlik, strateji, akıl, çılgınlık...
Hepsi o tenis kortunda kan ter içinde yaşandı...
Ama beni en çok etkileyen şey neydi biliyor musunuz?
Onca tuhaf bakış altında...
Bir o kadar “Boşuna uğraşıyor” fısıltıları arasındaydı...
Ama o bunları hiç umursamıyordu...
Sınıfta değil, bütün üniversitede tek başınaydı.
Yıl 1933...
Atatürk’ün kadınlara açtığı özgürlük kapısından o da geçiyordu...
Ama kolay değildi...
Çünkü...
Geçtiğimiz hafta genç bir insan hem savcılığa suç duyurusunda bulunmuş hem de isyan etmişti:
“Bir filmde bir rol aldım... İş arkadaşlarım hayatımı kararttı. Savcılığa suç duyurusunda bulundum...”
Şimdi merak ediyorum...
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı acaba bu konuyla ilgili ne yaptı?
Önce olayı aktarayım...
SADECE BİR ROLDÜ
Vedat Gümüşgöz’ün isyanı:
“Bana ‘Sinema filminde oynayacaksın’ dediler. Figüran olarak terörist rolü aldım. Bu film icabı, sadece bir roldü. Kafama bir mekanizma bağladılar. Asker ateş edince vuruldum, öldüm, çıktım. Burada benim rolüm bitti.”
Kimse yanılmasın, olayı saptırmasın. Fatih Terim’in başkanlık diye bir derdi yok. İsteseydi olurdu... Ama istemedi... Çünkü onun bir tek derdi var... O da Galatasaray’ın durumu. Aslan’ın yükselişi. Hayatını buna adamış bir insan için ‘başkanlık yarışı’ gibi oyunlar, tuzaklar, arkadan dolanmalar çok ucuz kalır...
· Ayrıldığı günden itibaren Fatih Terim’e mesaj yağıyor.
Uğradığı haksızlığı yazdıktan sonra bana da mesaj yağmaya başladı.
Terim’e gelen mesajları biliyorum.
“Durma arkandayız” diyenler...
“Başkan ol” diyenler..
“Galatasaray’ı bırakma” diyenler...
ADAŞ...
“Ay görevi ve Milli Roket”
Önceki gün Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım’la sohbet ediyoruz...
Uzay deyince, konular da heyecanlı...
Tabii en dikkat çeken başlık “Ay görevi” ve “İlk Türk astronot...”
Başkan Yıldırım büyük bir heyecanla anlatıyor:
“Öncelikle şunu söylemeliyim. Türkiye’nin uzay projesi, gelecek kuşakların projesidir ve tamamıyla siyaset üstü bir projedir... Çünkü Türkiye’nin geleceği uzaydadır. O nedenle bütün gücümüzle çalışıyoruz...”
Peki ne yapılıyor?
İşitme engelli dünya şampiyonu kadın voleybolcularımız o gece sahnede...
İstiklal Marşımızın “şafaklarda yüzen alsancak” sözünü iki ellerini gökyüzüne açarak öylesine güzel resmedip söylediler ki...
Gözyaşı mesafesinde izledik...
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Yıldızları Tebrik Gecesi”nde...
Göğsünde ay yıldız olan...
Ruhunda spor olan kim varsa oradaydı.
Geceyi düzenleyen Bakan
Yine Irak’ın kuzeyi...
Yine Barzani ziyareti...
Ve yine bir harita...
O meczup ve habis hayalin, Türkiye’yi böldüğü harita...
İşte o harita önceki gün yine hortladı...
ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu Başkan Yardımcısı Nadine Maenza ve bir heyet, Barzani’yi ziyaret ediyor...
Fotoğrafa bakar mısınız?
Bu söz Fatih Terim’den...
Kendisine destek olmak isteyenlere verdiği bir cevaptır bu...
Peki ne anlama geliyor?
Ama asıl soru şu:
- Terim ne yapacak?
Bir efsane olarak uğradığı haksızlığı köşeye çekilip kabullenecek mi?
Cevapları daha iyi bulabilmek için önce şu gerçekler:
1)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptırımların Türkiye’ye etkisini değerlendirdi... Boğazlar için kritik karar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kazakistan’ın Nursultan şehrinde sohbet ediyoruz.
Çavuşoğlu’nun çevresinde baş döndürücü bir trafik var.
Diplomatlar, dosyalar, notlar, telefonlar, tek sayfalık mesajlar...
Tam sohbete başlayacağız, bir telefon...
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell arıyor...
Çavuşoğlu büyük bir titizlikle Türkiye’nin pozisyonunu ve yaptığı temasları anlatıyor.
Ardından bir telefon daha. Ukrayna cephesinden...
İlk soru üzerine Çavuşoğlu Türkiye’nin pozisyonunu şöyle özetliyor:
“Türkiye’nin başından beri bu konudaki tutumu net. Biz her ikisiyle de iyi ilişkileri olan bir devlet olarak tansiyonun düşmesi için elimizden gelen sağduyulu çabayı gösterdik.
Bir ilhaka ya da savaşa karşıyız, tanımaya karşıyız. Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Biz savaşın tarafı değiliz. Herhangi bir çatışmanın içinde olacak bir ülke değiliz. Dengeli ama hakkaniyetten yana, uluslararası hukuktan yana ilkesel tutumumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Bu askeri harekâtın bir an önce bitmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz.”
RUSYA NEREDE DURACAK?
Bakan Çavuşoğlu, Rusya’nın nerede duracağına yönelik soruya ise şu cevabı veriyor: “Ukrayna bunu bir işgal olarak tanımlıyor. Ama şimdi Rusya nerede duracak? Dombas bölgesinde askeri harekât için Ukrayna içinde bir güvenlik tedbiri mi aldı, çünkü ilk vurduğu yerler genellikle askeri bölgeler, havaalanları ya da askeri üsler. Stratejik yerleri vurduğunu görüyoruz. Bazı yerlerde telekomünikasyon kulelerini vurduğu da söyleniyor. Kiev havaalanına da bir saldırı oldu. Kırım’a yakın Herson bölgesinde karadan içeriye girdiği yerler de var. Ama Ukrayna bunu Ukrayna’nın tamamını işgal yönünde bir askeri harekât olarak tanımlıyor.”
MONTRÖ
Ve bir soru da en sıcak gelişmeden:
- Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi’nin, Boğazlar’ın Rus savaş gemilerine kapatılması talebi var. Montrö’ye göre mümkün mü?
Çavuşoğlu çok detaylı bir cevap veriyor: “Ukrayna resmi bir talepte bulundu. Montrö Antlaşması’nın maddeleri gayet açık ve net. Bugüne kadar Türkiye Montrö Antlaşması’nı tereddütsüz her seferinde uygulamıştır. Yani Türkiye’nin taraf olmadığı bir savaşta, savaşın tarafı olan ülkelerle ilgili alınabilecek tedbirler var. Boğazlar’dan savaş gemilerinin geçişini Türkiye durdurabilir. Ama Montrö Sözleşmesi’nde ayrıca bir şey var. Burada savaşın tarafı olan ülkelerin gemilerinin kendi üslerine dönme talebi olursa, o zaman ona izin verilmesi gerekiyor. Uzmanlarımız bir kere savaş hali var mı, onu çalışıyor. Savaş halini hukuken kabul edersek bu süreç başlayacak. İkincisi, savaş halini kabul edersek, Montrö bağlamında savaş gemilerinin geçişini yasaklayacağız. Ama yasaklasak da Rusların böyle bir hakkı var. Sözleşme yapılırken, Rusya kendisince madde koydurmuş. 19., 20. ve 21. Madde bunları düzenliyor. En sonunda diyor ki, kıyıdaş ülkenin gemisi kendi üssüne dönme talebiyle geçmek isterse buna izin verilir.”
Tabii bu da Türkiye’nin Rusya’nın saldırısını bir “savaş olarak” nitelemesini gerektiriyor...
TÜRKİYE’Yİ NASIL ETKİLER
- Peki yaptırımlar Türkiye gibi çok yakın konumda olan bir ülkeyi nasıl etkileyecek?
İşte cevap:
“Her bir yaptırım, herkesi etkiler, bu muhakkak. Yaptırımlar bazen bazı ülkeler için fırsatlar da ortaya çıkarır fakat biz prensip olarak yaptırımların sorunları çözmediğini eskiden beri söylüyoruz. Bu aslında sadece ilkesel bir durum değil, gözlemlediğimiz de bu. Bugüne kadar çok yaptırım kararları gördük ama Rusya’ya yönelik yaptırımlara baktığımız zaman daha çok şahıslara yönelik olduğunu görüyoruz. Bazı ekonomik, özellikle finansal yaptırımlar var.
Sonuçta yaptırımların bizi ne kadar etkileyeceği yaptırımların ölçüsüne, kapsamına bakar. Mesela doğalgazı, petrolü kapsayacak mı? Mutlaka sadece bizi değil, Avrupa’yı da etkiler. Turizmi de mutlaka etkiler. Bu sürecin ne kadar süreceğine bağlı.”
TÜRK VATANDAŞLARININ TAHLİYESİ
Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının tahliyesi konusunda ise Bakan Çavuşoğlu şöyle diyor: “Orada 20 bin civarında vatandaşımız vardı. 12 Şubat’tan itibaren tüm vatandaşlarımıza tek tek telefonla ulaşarak doğu bölgelerine gitmemelerini söyledik. Telefonlarımızı 7 gün 24 saat açık olarak paylaştık. İşleri olmayanların yavaş yavaş Ukrayna’dan ayrılmalarını da söyledik. 22 Şubat’taki tanıma kararından sonra da yine vatandaşlarımıza ulaşarak bölgeyi terk etmelerini söyleyerek ilave uçuş planladık. Öğrencilerimizden sadece 4 bilet satılınca uçuş iptal oldu. Ama planlamamızı da yaptık, öğrencilerimizi de buradan uygun bir şekilde tahliye edeceğiz. Hiç ayrılmak istemeyenler, ailesi, işi gücü olanlar da var. Biz olası bir gelişmede hava, kara ve deniz yoluyla vatandaşlarımızı nasıl tahliye edeceğimize yönelik planlamamızı yaptık. Tüm hava sahası kapatılırsa komşu ülkelere, Moldova, Polonya ve Romanya’ya vatandaşlarımızı karayolundan geçirmek için gerekli çalışmaları yaptık. Türk otobüs firmalarıyla ücretini biz karşılamak üzere anlaştık. Vatandaşlarımızın belirlediğimiz bu ülkeler üzerinden PCR testi alınmadan ve vizesiz geçişleri için de her türlü çalışmayı yaptık.”
KIRIM TATARLARINA KAPIMIZ AÇIK
Ukrayna’daki Kırım Tatarları konusu gündeme gelince Bakan Çavuşoğlu net bir cevap verdi: “Kırım Tatarı kardeşlerimize kapımız açık. Her türlü yardımı yaparız...”
BAŞ DÖNDÜRÜCÜ TRAFİK
Evet...
Kazakistan’da Çavuşoğlu ile geçirdiğimiz sürede gördüm ki...
Türkiye baş döndürücü bir trafiğin tam ortasında...
Bu satırları da o trafiğin arasında yazıyorum...
Detaylara devam edeceğim...