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Haberler>Yazarlar>Fatih ÇEKİRGE>Cumhuriyet'in kızlar köprüsü
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Fatih Çekirge

Fatih Çekirge

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Cumhuriyet'in kızlar köprüsü

30 Ocak 2022

Sabiha o kadar heyecanlıydı ki...

Onca tuhaf bakış altında...

Bir o kadar “Boşuna uğraşıyor” fısıltıları arasındaydı...

Ama o bunları hiç umursamıyordu...

Sınıfta değil, bütün üniversitede tek başınaydı.

Yıl 1933...

Atatürk’ün kadınlara açtığı özgürlük kapısından o da geçiyordu...

Ama kolay değildi...

Çünkü...

Hâlâ “erkek egemen bir gelenek” vardı...

Ve fısıltılar halinde, çapraz bakışlar şeklinde bütün gücüyle üzerine geliyordu...

Yüksek Mühendis Mektebi’nin (İTÜ) ilk kadın mühendis öğrencisi Sabiha.

Aradan zaman geçti, mezun oldu...

Evet, o artık Cumhuriyet’in ilk kadın inşaat mühendisi Sabiha’ydı...

Cumhuriyetin kızlar köprüsü

2) ŞANTİYEDE KADIN OLUR MU?

Ama Sabiha’nın asıl macerası ondan sonra başlıyordu...

Onun hayalinde projeler vardı. Yollar, köprüler, şantiyeler...

Ama hayatın acı gerçeği daha ilk gün duvar gibi önüne çıkmıştı...

Masa başı bir memuriyete tayin edilen Sabiha daha fazla dayanamayıp dilekçesini vermişti:

“Bir şantiyede görev almak istiyorum...”

Müdürü dilekçeyi uzun süre amirlerine iletemedi...

“Şantiyede kadın mühendis nasıl olacak...”

Babacan bir adamdı müdürü:

“Kızım gel sen beni dinle. Güzel güzel burada görevini yap.”

Ama hayır...

Sabiha dilekçesinde ısrarlıydı...

Konu Ankara Valisi Nevzat Tandoğan’a kadar gitti.

Bir kadın mühendis şantiyede...

Vali Tandoğan çok güçlü bir isimdi...

Önce “Olmaz öyle şey” dedi...

Ama Sabiha ısrarlı...

Sonunda Vali Tandoğan yanına çağırttı mühendis Sabiha’yı...

- Kızım şantiye hayatı zordur.

Sabiha uzun bir müzakereden sonra Vali Tandoğan’ı ikna etti.

Ve Ankara’nın Beypazarı ilçesi Karaboğaz mevkisindeki köprü inşaatına mühendis olarak tayin oldu...

3) ‘MÜHENDİS KIZ GELMİŞ’, KÖYLÜLER ŞAŞKIN...

Sabiha giydi pantolonu ve çizmeleri, daldı şantiyenin içine. Elinde planlar, projeler, altında çamur.

Cumhuriyetin kızlar köprüsüElinde projeyle Sabiha Rıfat Gürayman

Başladı çalışmaya.

Ne olursa olsun köprüyü bitirecekti.

Köprü bir yolu Ankara’ya bağlıyordu. Ahşap bir iskele 15-20 metreye kurulmuştu... Yaklaşık 50 metre boyundaydı...

Genç mühendis Sabiha çevre köylülerin meraklı bakışları arasında bütün gücüyle çalışıyordu...

Zaman geçtikçe köylüler “kız mühendisi” sevmeye başlamıştı. Hatta çevre köyden kadınlar ona çorba getiriyordu...

Sonunda kötü bir haber:

“İşçiler maaşlarını alamadıkları için işi bırakacaklar...”

Sabiha “Nasıl olur... Bu köprü bitmeli” diye isyan ediyordu. Gitti, işçilerle konuştu. Köylüler yardım edecekti.

Ve işçiler ikna oldu...

Evet arkadaşlar...

Cumhuriyet’in ilk kadın inşaat mühendisi genç Sabiha sonunda köylülerin ve işçilerin yardımıyla köprüyü bitirdi.

Cumhuriyetin kızlar köprüsüVe köprüden el sallıyor.

4) KORUMA ALTINDA

Ve o kadar güzel bir şey oldu ki... Köylüler köprünün adını Sabiha için “Kız Köprüsü” koydular.

Sabiha Rıfat Gürayman sonrasında Anıtkabir inşaatında da çalıştı...

Geldik bugüne.

Buradan sonrasını DHA Ankara’dan Vuslat Ay, Harun Özalp ve Celal Atalay’ın geçtiği haberden okuyalım:

“Zamanla köprü kullanılmaz hale geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü, Kız Köprüsü’nün gelecek kuşaklara aktarılması, koruma altına alınması için Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na başvurdu. Kurul, köprünün korunmasına karar verdi. Ayrıca bazı bölümlerinde hasar oluşması nedeniyle onarılmasına karar verildi. Bu kapsamda köprü aslına uygun restore edilip aydınlatması da sağlanarak korunmaya devam edilecek.”

5) MÜHENDİS KIZLARA BİR GÖREV

Dünyanın sayılı baraj projelerinden birisi olan Yusufeli Barajı’na gittiğimde dikkatimi çekmişti.

Şantiye kız çalışanlarla doluydu...

Sormuştum:

“Kim bu kızlar?”

Barajı yapan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir şöyle demişti:

“Şantiyelerde kız mühendislerimizin çoğalması için bir proje geliştirdik. Artık bütün şantiyelerimizde kız mühendislerimiz de görev yapıyor.”

Cumhuriyetin kızlar köprüsü

Ebru Özdemir bir nevi “şantiyelere kadın mühendis kotası” getirmiş...

Başarılı da olmuş ki...

Çanakkale Köprüsü’nün bulutlara ulaşan zirvesinde gördüğüm iki kız mühendis beni çok etkilemişti.

Ve bugün...

Şöyle bir hayal kurdum...

Bir tarafta 15 metre yükseklikte 50 metrelik köprüyü yapan ilk kadın inşaat mühendisimiz Sabiha Rıfat Gürayman...

Diğer tarafta...

Sabiha Hanım’ın 40 metrelik mucize “Kız Köprüsü”nden tam 88 yıl sonra...

4.5 kilometre uzunluğundaki Çanakkale Köprüsü’nde çalışan mühendis kızlarımız.

Cumhuriyetin kızlar köprüsü

Genç mühendis Sabiha Hanım’ın 25 metre yüksekliğindeki beton köprüsünden 88 yıl sonra 318 metre yüksekliğindeki Çanakkale Köprüsü’nün bulutlara karıştığı yerde çalışan mühendis kızlarımız...

İşte şimdi 88 yıl arayla gerçekleşen bu iki mucize köprüyü birleştiriyorum.

Cumhuriyet’in mühendis kızlarını birleştiriyorum.

Ve bu duyguyla diyorum ki...

Sayın Ebru Özdemir, “mühendis kızlarımız”la çok anlamlı bir proje yürütüyorsunuz.

Öyleyse “inşaat mühendisi kızlarımızın” annesi diyebileceğim Sabiha Hanım’ın “Kız Köprüsü” projesinin onarımı da mühendis kızlarımıza düşmez mi?

Gelip orada sizinle olurum...

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Figüran Vedat’ın kâbusu

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

29 Ocak 2022
Vedat Gümüşgöz ‘Bordo Bereliler 2: Afrin’ filminde kısacık bir sahnede oynamıştı. Rolü bitince de film ekibiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirmişti. Ancak Facebook sayfasına da koyduğu bu fotoğraf 5 yıl sonra kâbusu oldu. Buradan hem film ekibine hem de işini kaybettiği için suç duyurusu yaptığı savcılığa sesleniyorum...

Geçtiğimiz hafta genç bir insan hem savcılığa suç duyurusunda bulunmuş hem de isyan etmişti:

“Bir filmde bir rol aldım... İş arkadaşlarım hayatımı kararttı. Savcılığa suç duyurusunda bulundum...”

Şimdi merak ediyorum...

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı acaba bu konuyla ilgili ne yaptı?

Önce olayı aktarayım...

SADECE BİR ROLDÜ

Vedat Gümüşgöz’ün isyanı:

“Bana ‘Sinema filminde oynayacaksın’ dediler. Figüran olarak terörist rolü aldım. Bu film icabı, sadece bir roldü. Kafama bir mekanizma bağladılar. Asker ateş edince vuruldum, öldüm, çıktım. Burada benim rolüm bitti.”

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Fatih Terim başkan olacak mı? İşte yanıtı... 

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

24 Ocak 2022
Galatasaray’dan ayrıldığı günden itibaren Fatih Terim’e mesaj yağıyor... Herkes şunu merak ediyor: Şimdi ne yapacak?

Kimse yanılmasın, olayı saptırmasın. Fatih Terim’in başkanlık diye bir derdi yok. İsteseydi olurdu... Ama istemedi... Çünkü onun bir tek derdi var... O da Galatasaray’ın durumu. Aslan’ın yükselişi. Hayatını buna adamış bir insan için ‘başkanlık yarışı’ gibi oyunlar, tuzaklar, arkadan dolanmalar çok ucuz kalır...

· Ayrıldığı günden itibaren Fatih Terim’e mesaj yağıyor.

Uğradığı haksızlığı yazdıktan sonra bana da mesaj yağmaya başladı.

Terim’e gelen mesajları biliyorum.

“Durma arkandayız” diyenler...

“Başkan ol” diyenler..

“Galatasaray’ı bırakma” diyenler...

ADAŞ...

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Ay görevi için milli roket hazır

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

24 Ocak 2022
Ankara’da sessiz sedasız ilerleyen bir proje var...

“Ay görevi ve Milli Roket”

Önceki gün Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım’la sohbet ediyoruz...

Uzay deyince, konular da heyecanlı...

Tabii en dikkat çeken başlık “Ay görevi” ve “İlk Türk astronot...

Başkan Yıldırım büyük bir heyecanla anlatıyor:

“Öncelikle şunu söylemeliyim. Türkiye’nin uzay projesi, gelecek kuşakların projesidir ve tamamıyla siyaset üstü bir projedir... Çünkü Türkiye’nin geleceği uzaydadır. O nedenle bütün gücümüzle çalışıyoruz...”

Peki ne yapılıyor?

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Ay yıldızların gecesi

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

23 Ocak 2022
Ben İstiklal Marşımızı hiç bu kadar sessiz ve hiç bu kadar coşkulu seyredip dinlememiştim...

İşitme engelli dünya şampiyonu kadın voleybolcularımız o gece sahnede...

İstiklal Marşımızın “şafaklarda yüzen alsancak” sözünü iki ellerini gökyüzüne açarak öylesine güzel resmedip söylediler ki...

Gözyaşı mesafesinde izledik...

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Yıldızları Tebrik Gecesi”nde...

Göğsünde ay yıldız olan...

Ruhunda spor olan kim varsa oradaydı.

Geceyi düzenleyen Bakan

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Yine o harita

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

22 Ocak 2022
Yıllar sonra yine bir ABD heyeti...

Yine Irak’ın kuzeyi...

Yine Barzani ziyareti...

Ve yine bir harita...

O meczup ve habis hayalin, Türkiye’yi böldüğü harita...

İşte o harita önceki gün yine hortladı...

ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu Başkan Yardımcısı Nadine Maenza ve bir heyet, Barzani’yi ziyaret ediyor...

Fotoğrafa bakar mısınız?

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Fatih Terim aday olur mu

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

17 Ocak 2022
“Ben kendim hallederim...”

Bu söz Fatih Terim’den...

Kendisine destek olmak isteyenlere verdiği bir cevaptır bu...

Peki ne anlama geliyor?

Ama asıl soru şu:

- Terim ne yapacak?

Bir efsane olarak uğradığı haksızlığı köşeye çekilip kabullenecek mi?

Cevapları daha iyi bulabilmek için önce şu gerçekler:

1)

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Büyükelçi toplantıda Çavuşoğlu’nu görünce şaşırarak sordu: ‘Sayın Bakan, siz Çin’den ne ara döndünüz?’

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

16 Ocak 2022
Bu soruyu Ankara’daki AB Büyükelçisi soruyor.

Kime? Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na...

Niye? Çünkü o gece kendisine verilen son bilgiye göre Çavuşoğlu Çin’deydi...

Peki nasıl oluyor bu?

İşte dünyada belki de en baş döndürücü diplomasi trafiğinin yaşandığı coğrafyamızın sorusu budur...

Saat saat anlatayım...

ANKARA... SALI: 15.30

Masada Irak-Türkmen Cephesi Başkanı

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Sahildeki o rezalet için bakanlıktan belediyeye... Yıkım talimatı

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

15 Ocak 2022
4 Ocak günü Çevre Bakanlığı’ndan Antalya Aksu Belediyesi’ne bir yazı gidiyor.

Yazının son paragrafı şöyle: “Bu çerçevede Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nce Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na 22/09/2021 tarih ve 1783368 sayılı yazı ile suç duyurusunda bulunulmuş, bununla birlikte Komisyon kararı Aksu Belediye Başkanlığı’na 04/01/2022 tarih ve 2617304 sayılı yazıları iletilerek izinsiz uygulamaların Aksu Belediyesi’nce kaldırılması talep edilmiştir.”

İşte böyle çevreci dostlar...

O harika sahilde...

O muhteşem kıyıda...

O rezaleti görünce isyan etmiştik...

Caretta carettaların üreme sahilindeki o feci görüntü...

Derme çatma barakalar... Ve çöpler...

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Rus IL-76’nın sırları

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

10 Ocak 2022
4 OCAK GECESİ:

Nusaybin’in hemen yanındaki Kamışlı Havalimanı’na dev bir kargo uçağı iniyor...

Rus IL-76 askeri kargo uçağı...

Kamışlı hem Esad rejimi (Rusya) hem de ABD destekli PKK/YPG kontrolünde olan bir bölge...

Uçağın kanat açıklığı o kadar büyüktü ki, kulenin olduğu yere kadar yanaşamadı...

Malzemeler indirildi. Uçak ertesi gün oradan ayrıldı...


7 OCAK GECESİ:

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İnsanlık tarihinin en gizemli yolculuğu

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

9 Ocak 2022
NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu kadrosuna kabul edilmiş ilk ve tek Türk bilim insanı olan Prof. Dr. Feryal Özel’in, Mardin’de uzay bilimi alanında kendini yetiştirmek isteyen liseli öğrencilerle online olarak bir araya geldiği saatlerde...

İnsanlık tarihinin belki de en gizemli yolculuğu başlıyordu...

James Webb Teleskobu dünyadan bir roketle fırlatılmış, uzaydaki bir dizi işlemi başlatmıştı...

Prof. Dr. Özel, Mardinli kız öğrencilere “merak etmenin” önemini anlatırken...

Bu müthiş teleskop, bir tenis kortu büyüklüğündeki güneş kalkanını yavaş yavaş açıyordu...

Ne muazzam bir tesadüftür ki...

Bu sırada Prof. Özel çocuklara şöyle diyordu:

“Merak, insanın ruhunda var. Bir köyde yaşayanlar, yan köydekini merak eder. Biz bu gezginci ruhu bilime ve evrene yansıtarak insanlığın tarihini öğrenmeye çalışıyoruz. Yeni yatırımlar ve deneyler var. Karadelikleri ve evrende oluşmuş ilk yıldızları görmeye çalışıyoruz. Bundan 13 milyar yıl önce yaşama ev sahipliği yapmış ve yapabilecek gezegenler arıyoruz.”

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Ya sizin kızınıza olsaydı

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

8 Ocak 2022
Ankara'dan DHA muhabiri Haluk Karaaslan geçti haberi: “Eski kız arkadaşı S. S.’yi silahla tehdit edip yüzüne lavabo açıcı atarak yaralayan S.B., çıkarıldığı mahkemece ‘konutu terk etmeme’ şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.”

Nasıl yani...

Bir daha okudum.

Gerçekten de öyle...

Yaratık önce telefon mesajıyla tehdit etmiş. Sonra yanına gidip ruhsatsız silahıyla tehdit etmiş...

Sonra...

Kızın yüzüne lavabo açıcı fırlatmış...

Sonra...

“Sarhoştum, ne yaptığımı bilmiyordum”

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Aliyev’in uzattığı dostluk elinin en büyük yararı Ermenistan’a

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

3 Ocak 2022
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la Kosova’da yaptığımız uzun sohbetin ikinci bölümüyle devam ediyorum...

1. Konu Kafkaslar ve Azerbaycan’a gelince Bakan Akar ilginç bir bilgiyi paylaşıyor:

“Azerbaycan toprakları 30 sene işgal altında kalıyor. Kimse bir şey yapmıyor. 44 günlük harekâtın ardından Minsk Grubu eş başkanları, Aliyev’in karşısına geliyorlar. Aliyev ‘Sizi ben mi çağırdım, 30 sene neredeydiniz?’ diyor. Önemli olan Sayın Cumhurbaşkanımızın etkisiyle Sayın Aliyev’in uzattığı barış elinin tutulması. Bunun en büyük yararı da Ermenistan’a olacak. Azerbaycan-Ermenistan, Azerbaycan-Türkiye ve sonrasında 6’lı ilişkiler Kafkasya’da istikrarın sağlanması, şu anki hedef o.



SORU: Ermenistan’a ne oldu da, uzatılan eli tuttu?

CEVAP:

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İnsan safarisinin yapıldığı o tepede...

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

2 Ocak 2022
Dağlardan Saraybosna caddelerine doğru bakarken...

Çam ağaçlarının arasından, aşağıdaki Yahudi Mezarlığı’na doğru bakarken...

Ömer şöyle diyor:

“İşte tam buraya yerleşmiş, Sırp keskin nişancılar...”

Sonra...

Sonra kanımı donduran o sözler:

“Buradan yolda yürüyen, bakkala giden masum insanları hedef almışlar... Öylesine alçaklarmış ki... İddiaya giriyorlarmış, önce sağ bacağından vurmak için. Sonra ne kadar sürünecek? Kaçabilecek mi? Böyle iddialar... Ve tam kaçarken vurup öldürüyorlarmış...”

İletişim Başkanlığı’ndan Ömer Çetres anlatıyor...

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Bakan Akar geçtiğimiz 1 yılı değerlendirdi: F-35 için son görüşme

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

1 Ocak 2022
2021’in son gezisini Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la yaptık.

Bosna Hersek’ten Kosova’ya, 3 gün süren gezide Türkiye’nin yeryüzündeki en kritik konularını dinledik.

Sevgili okurlar ve özellikle gençler...

Eğer nasıl bir coğrafyada ve hangi güç oyunlarının içinde olduğumuzu anlamak istiyorsanız...

Eğer, enerji kaynaklarından stratejik sınırlara kadar nasıl zorlu bir coğrafyada neler yaşadığımızı anlamak isterseniz, bu yazıyı okuyun...

Çünkü şimdi gündelik gibi gelen bu olaylar ve Türkiye’nin mücadelesi, yarın tarih kitaplarında bir milat olarak yer alacaktır...

Balkanlar’dan Suriye sınırına, Azerbaycan’dan Doğu Akdeniz’deki enerji alanlarına ve Ege adalarındaki gerilime kadar 2021’in özetini Bakan Akar’ın ağzından aktarıyorum...

F-35 MESELESİ BİTMİŞ

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Milli Savunma Bakanı Akar’dan Saraybosna mesajı: 'İstikrar için buradayız'

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

28 Aralık 2021
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la geldiğimiz Saraybosna’da ilk ziyaret “Şehitler Mezarlığı”na...

Bakan Akar’ın mesajı net:

“Biz istikrar için buradayız... Talep olduğunda elimizden geleni yaparız. Sayın Cumhurbaşkanımızı burada sevip sayıyorlar. İstikrar için bu önemli. Biz burada huzuru, barışı, kardeşçe yaşamayı savunuyoruz...”

Bakan Akar özellikle “istikrar” vurgusunu neden yapıyor...

Anlatayım...

Pazar günü Bosna Hersek’e doğru havalanırken şöyle yazmıştım:

“Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Sırp üyesi Milorad Dodik’in “paralel devlet yapılanması” hamlesi çok ciddi bir gerilime dönüşüyor.

Dodik

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Sayın hâkimler, doktorlar için biraz empati lütfen

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

27 Aralık 2021
Cumartesi günü Türkiye’nin dört bir tarafında saldırıya uğrayan doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız için bir çağrıda bulunmuştum...

Demiştim ki:

“Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, biliyorum pandemi nedeniyle aylardır çok çalışıyorsunuz. Ama lütfen saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarımız için daha kesin önlemler alın. Bu evlatlarımız Anadolu’nun en ücra köşelerinde görev yapıyor. Ama her gün bir saldırı haberi alıyoruz. Kiminin burnu kırılıyor, kimisi yaralı olarak meslektaşları tarafından zor kurtarılıyor... Lütfen... Lütfen...”

Ve örnekler vermiştim...

Mersin’den Nevşehir’e, İstanbul’dan Diyarbakır’a kadar dövülen, saldırıya uğrayan doktor çocuklarımız...

Bir günde 100 hasta bakıp 101’inciden yumruk yiyen doktor Rıdvan kardeşimizi de hatırlatmıştım...

Çünkü saldırganların çoğu serbest kalıyordu.

“Caydırıcılık nerede?” demiştim...

Ve bir okurum bu soru üzerine çok önemli bir haberi hatırlattı ve hâkimlerimize, savcılarımıza çok “

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‘Ateş coğrafyası’na yolculuk

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

26 Aralık 2021
Bugün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la “acının ve ateşin coğrafyası” dediğim Saraybosna ve Kosova’ya gidiyorum.

Neden acı ve ateş coğrafyası...

Çünkü:

1) Bu topraklarda bir dünya savaşı çıktı.

2) İkinci Dünya Savaşı’nın acısı, sokaklarına, taşlarına sinmiştir... Dağılan Yugoslavya’dan Tito’nun şu sözü her şeyi anlatmıyor mu: “Ben iki alfabesi, üç dili, dört dini, beş milliyeti, altı cumhuriyeti olan; çevresinde yedi komşusu bulunan, içinde sekiz etnik azınlık bulunan bir ülkenin lideriyim.”

3) Yine bu topraklarda Avrupa’nın en son soykırımı yaşandı... Çoğu kadın ve çocuk olan 9 bini aşkın Boşnak sivil, Sırp ordusu ve kendilerine “akrep” diyen katil sürüsü tarafından katledildi...

Ve bugün, işte o acılı coğrafyada yine tehlikeli kıpırdanmalar yaşanıyor...

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Sırp üyesi Milorad Dodik’in “paralel devlet yapılanması” hamlesi çok ciddi bir gerilime dönüşüyor.

Dodik

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Sağlık Bakanı Sayın Koca, bu şiddeti durdurmak sizin elinizde... 100 hastaya baktı, 101’inciden yumruğu yedi

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

25 Aralık 2021
Dr. Rıdvan o sabah yine erkenden odasına gelmişti. Sıra numaraları veriliyordu ki...

100 hasta için “Tamam” dedi.

Evet, o gün yine tam 100 hastaya bakacaktı...

Ortalama bir hasta 30 ya da 45 dakika alsa...

O gün saatlerce hasta bakması gerekirdi...

Ki zaten hemen her gün öyleydi.

Bazen yemek molası belki bir tostla geçiyordu...

İşte o sırada hangi doktor sormuyordu ki:

“Gel sen 6 sene tıp oku. Sonra staj, uzmanlık... Ve dayak ye...”

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Cevdet Bey, gözümüz kulağımız sizde...

Fatih ÇEKİRGE

Fatih ÇEKİRGE

20 Aralık 2021
Günlerdir yaptığımız, “Kedi köpek mamalarındaki yüzde 18 KDV oranı düşürülsün” çağrısı için nihayet bir ses duyduk...

Milletvekili Alpay Antmen, bir kanun teklifi hazırladı. O teklif şimdi TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda bekliyor.

Neyi bekliyor?

Komisyon Başkanı’nın teklifi gündeme almasını.

Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz. Cevdet Bey geçmişte çok başarılı bir bakanlık yapmıştı.

Acaba bu teklifi ciddiye alacak mı?

Dikkat ederseniz milletvekillerinin hangi partiden olduğunu yazmadım.

Çünkü...

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