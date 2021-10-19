Yer Diyarbakır, kuyruk Picasso kuyruğu gibi

Ne yalan söyleyeyim, güzel yaşamak hayalleri olan bir insandım, hâlâ da öyleyim.
O nedenle memleketin bunca meselesi varken aklım yine de böyle şeylere takılıp gidiyor...
Yani benim de böyle sevdalı bir başım var.
İyi yaşamak bugün kurduğum bir hayal değil...
Mavi yolculuklar, yat sefaları ile ilgili hayallerim çok eskilere gidiyor...
Mesela şu fotoğraf.
1971 yılında Gökova’da bir yerde çekildi.
Yat 85 metre...
Türkiye’de yapıldı.
Bir Türk şirketi tarafından yapıldı.
Yapımı 4 yıla yakın sürdü.
Ve geçen ay Cannes’daki dünyanın en önemli yatçılık fuarında ilk defa dünyanın dikkatine sunuldu.
Aldığım bilgiye göre, fuarın en ilgi çeken teknelerinden biri oldu.
4 gün boyunca 1.000 kişiye yakın insan tekneyi gezdi...
William Shatner...
*
Biz onu daha çok “Captain James T. Kirk” olarak tanıyoruz...
Yani bizim bildiğimiz, 1970’lerin efsane uzay dizisi Star Trek’in ünlü kaptanı Kirk...
İşte onu oynayan aktör William Shatner, bu defa gerçekten uzaya gitmiş ve dönmüş.
‘Uzay Yolu’ (Star Trek) dizisi ilk kez 8 Eylül 1966 günü yayınlandı.
Dünya
Sütçünün getirdiği süt kasaları hâlâ dükkânın önünde duruyordu.
Durumdan şüphelenen komşular eve girince dehşetten donup kaldılar...
Yıl 2018’di...
Olay yeri Hindistan’ın Delhi şehrinin kuzeyindeki popüler bir mahalleydi...
O sabah dükkân sahibinin üst kattaki evine giren komşular, evin tavanındaki mazgal şeklindeki demirlere asılı 10 cesetle karşılaştılar.
Bir ceset de içeride bir odada yatağın üzerinde yatık vaziyetteydi.
*
Ama bir ekonomist var ki, nereye baksam onu görüyorum şu son zamanlarda.
Mariana Mazzucato...
*
Dünyayı sarsan 68 Mayıs olaylarından bir ay sonra, 16 Haziran 1968’de doğmuş.
İtalyan asıllı ama çifte vatandaşlığı var.
Aynı zamanda Amerikalı...
Londra Kolej Üniversitesi’nde ekonomi bölümü öğretim üyesi.
Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü Ekonomi Konseyi üyesi.
Yıl 2020...
Uzun yıllar yapılamayan Formula 1 yarışları yine Türkiye’ye dönmüş ama pandemi nedeniyle seyircisiz yapılıyor.
O gün F1 tarihinde bir rekor kırılıyor.
Lewis Hamilton bu yarışın İstanbul ayağını da kazanmış ve yarışma tarihine yeni bir rekor yazmış.
Bu yarışı, 7’nci defa kazanıp Ferrari efsanesi Michael Schumacher’in rekorunu egale etmiş.
Yani Formula 1 tarihinde çok özel bir gün...
Bütün dünyanın gözü Türkiye’deki pistte yapılacak ödül töreninde...
Ne yapayım, dayanamıyorum... Bir de böyle dayaklara şerbetliyim.
Bugün pazar, kasveti atıp eğlenceli bir konuya gireceğim.
*
Geçen hafta itibarıyla “Türkiye’nin testosteronu en yüksek medya mensubu” tahtı beden değiştirdi. Geçen haftaya kadar en yüksek testosteronlu erkek medya mensubu bendim. Dr. Osman Müftüoğlu nezaretinde ölçülmüş testosteronum 623’tü...
Hatta Fenerbahçe benim için 623 numaralı bir de forma yaptırmıştı.
*
Sahip olduğum “E.T.” unvanım, yani “En yüksek Testosteron” tacım, geçen hafta itibarıyla elimden alındı.
Üstelik de bir magazinci tarafından alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Rusya Devlet Başkanı Putin’le bir telefon konuşması yapmış.
Nedense bu haber bir gün önce pek dikkat çekmedi.
*
Acaba doğru mu diye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sitesine girip baktım.
Gerçekten bir gün önce açıklama yapılmış...
Açıklamada küçük bir cümle dikkatimi çekti:
“Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü de kutladı.”
İfadede
Cumhur İttifakı yeni bir anayasa için düşünce egzersizine başlamıştı.
Millet İttifakı ise resmen veya gayriresmi olarak dahil 6 partinin temsilcileri iee yeni bir anayasa için masaya oturmuştu.
*
İki kanat, iki ayrı sistem üzerine anayasayı konuşuyordu.
Cumhur İttifakı “Güçlendirilmiş Başkanlık Sistemi” üzerine...
Millet İttifakı ise “Güçlendirilmiş Parlamento” sistemine dönüşü savunuyordu...
İkisi çok ayrı yerlerdeydi...
*
Orada bir gazeteci sormuş: “Siz burada neyin peşindesiniz?”
Yabancı gazeteci bu soruyu sorunca Francesca da ona bir başka soruyla cevap vermiş:
“Benim için burada bulduğumuz en önemli şey ne biliyor musunuz?”
Gazeteci merakla bakınca devam etmiş:
“Tohum. Evet kazı sırasında bulduğumuz en önemli şey tohumdu. Bir oda dolusu tohum bulduk. Çünkü en geç tabakalarda çalışıyoruz. O dönemde insanlar ne yiyor biliyoruz ama emin değildik. Çoğu buğday ama başka çok ince tohumlar da var. Seneye botanik antropologları bakacak ve ne yediklerine karar vereceğiz.”
‘Aslan’ın altındaki dünyaya yolculuğumuzun ikinci günü bu tohumların sırrıyla başlıyor.
Çünkü bu tohumlar daha şimdiden bize çok çarpıcı bir tarihi gerçeği anlatıyor.
Bu sokağın 18 numaralı binasının kapısında Türk ve İtalyan bayrakları asılı.
Çünkü burası Türkiye’nin Roma’daki Yunus Emre Kültür Merkezi...
İşte bu binada 28 Şubat 2021 günü çok ilginç bir söyleşi yapıldı. Söyleşiyi yapan kişi Marcella Frangipane isimli bir profesördü.
Roma’nın prestijli La Sapienza Üniversitesi’nin öğretim üyesi. Ama onun bizi çok yakından ilgilendiren bir başka unvanı daha var.
Malatya’daki Arslantepe Höyüğü’nün eski Kazı Heyeti Başkanı.
*
Frangipane, Arslantepe’nin artık hepimizin bildiği önemini anlattı.
Burası MÖ 6 binden başlayıp, MS 1’inci yıla kadar uzanan bir dönemde bilinen en önemli yerleşim alanıydı.
Çünkü bana Avrupa ve insanlık tarihindeki çok önemli anlardan birini anlatır.
Fotoğrafta gördüğünüz kişi, Almanya’nın en önemli şansölyelerinden biri olan Helmut Kohl...
Fotoğraf 2014 yılında Bild gazetesi için ünlü fotoğrafçı Andreas Mühe tarafından çekildi.
*
Fikir, Bild’in eski Genel Yayın Yönetmeni, dostum Kai Diekmann’a ait...
Kohl, o sırada hastaydı ve çekime ancak tekerlekli sandalye ile gelebilmişti...
Kai, onu Ludwigshafen’den helikopterle alıp Berlin’e getirmişti.
Bu fotoğraf, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 25’inci yılı için, sabaha karşı 05.00’te, Berlin’in Brandenburger Kapısı’nda çekildi...
Haberin başlığı şöyleydi:
“Dünyanın en uzun asma köprüsü Türkiye’de yapılıyor.”
*
Yazıdan öğrendiğime göre bugüne kadar dünyanın en uzun köprüsü Japonya’daki “Akashi Kaikyo” köprüsüymüş ve uzunluğu 1.992 metreymiş.
Çanakkale Köprüsü’nün uzunluğu ise 2.023 metre olacak.
ENR’daki İngilizce haberi iki defa dikkatle okudum.
Köprünün adı
Önceki akşam, Eintracht Frankfurt karşısındaki takım çıksaydı rahat 3 çekerdi bu Pire takımına...
Ama beni daha çok üzen Olympiakos’un hödük başkanının lafları oldu...
Hele hele bir de bazı Galatasaraylı dostların “Bizi bu hödüğün laflarına muhatap ettin ya Fener, helal olsun sana” yollu şakaları yok mu...
İşte o kahretti beni...
Delirdim...
*
Ama sonra herifin bu fotoğrafını gördüm...
Beşi de aynı şirkette çalışıyor.
Dünyanın iki numaralı alkollü içki şirketi Pernod Ricard’ın üst düzey çalışanı bu kadınlar.
Biri hariç hepsi Müslüman.
Yani alkollü içki sektöründe çalışıyorlar ve Erbil’de “Saha ziyareti” yapıyorlar. Yani, viski ve başka içkilerin pazar durumunu görmek için oradalar.
Ekipte görevli erkek eleman yok.
Fotoğraf, Pernod Ricard Irak distribütörü Swayish şirketinde çekildi.
Göcek Limanı bana hep Amerika’nın Florida bölgesindeki veya Long Island’daki sahil kasabalarını hatırlatır.
Marinaları, kafeleri, caddeleri, Türkiye’nin başka bölgelerindeki çirkin yapılaşmadan biraz olsun kendini koruyabilmiş mimarisiyle bana iyi gelen bir belde Göcek...
Göcek Türkiye’nin gündemine 1980’li yıllarda yerleşti. Yerleştiren de rahmetli Turgut Özal ve danışmanı Can Pulak oldu...
Özal yaz aylarında hafta sonlarını Göcek’te geçirirdi. Bir yandan turizm yatırımlarını yerinde görür, kararlar alır, bir yandan da ünlü bir patronun teknesinde gezerdi.
Türkiye’nin 24 Ocak kararları ve özellikle de Özal’ın iktidara gelişi ile başlayan liberal ekonomi dönemi yeni patronlar yaratıyordu. Özellikle inşaat şirketleri hızla büyüyordu.
Yeni patronlar da Türkiye’de “yat modası”nı yaratıyordu.
*
Onun “Davut” heykeli, sanatta ulaşılmazlığın sembolü olarak asırlardır yerini koruyor...
Peki bu heykeli yapan Michelangelo nasıl bir insandı...
*
Aslında hakkında epey şey biliyoruz.
Çünkü yanında hayatını yazacak Vasari adlı bir biyografi yazarı vardı.
Yani kendi hikâyesi ve efsanesini kendi yazdıran insandı.
Ama kendisi hakkında asıl somut bilgiyi meğer kendi bırakmış.
Üç boyutlu mermer bir heykel...
8 Eylül gününden beri dünya o üç kadını konuşuyor... Burası Fas ve ülkenin üç büyük şehrinin belediye başkanlığı koltuğuna üç kadın oturdu...
Gelin şimdi Müslüman dünyasının en karamsar günlerinde en iyimser rüzgârları estiren bu üç kadını tanıyalım.
Birincisi, Esma Ralalu...
Ekonomist ve gazeteci...
Başkent Rabat’ın, yani bir anlamda Fas’ın Ankara’sının, seçilmiş ilk kadın Belediye Başkanı...
Milli Bağımsız Birlik Hareketi’nin adayı...
Belediye Meclisi’ne seçilen 79 üyenin 58’inin oyunu alarak başkan seçildi.
Öteki iki rakibinden Sosyalist Halk Güçleri Birliği’nin adayı 7, İslamcı Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayı da 8 oy alabildi.
1. Kitabın adı “Les Inseparables”...
Kitap geçtiğimiz günlerde Amerika’da da İngilizce olarak yayınlandı ve dün New York Times’ta kitapla ilgili uzun bir de yazı vardı.
*
Simone de Beauvoir, bu kitabı 1954’te yazmış.
Aslında otobiyografik bir roman.
Yer Diyarbakır, kuyruk Picasso kuyruğu gibi
Bu fotoğrafta, sırada bekleyen insanların ancak bir bölümünü görüyorsunuz. Çekilen videoları seyrederseniz, kamera sıranın sonuna kadar gidip köşeyi döndüğünde, bu kuyruğun devam ettiğini göreceksiniz...
Bu bir maç kuyruğu değil...
Bir pop müzik konseri kuyruğu değil...
Ahmet Güneştekin’in geçen cumartesi Diyarbakır’da açılan “Hafıza Odası” sergisine girmek için bekleyen insanlar bunlar...
Sanat alanında böyle bir kuyruğu geçtiğimiz 10 yıl içinde iki defa gördüm...
Biri İstanbul’da Sakıp Sabancı Kültür Merkezi’ndeki Picasso sergisiydi.
Öteki de İzmir’de Arkas Sanat Merkezi’nde açılan Picasso sergisiydi.
Bugüne kadar Ahmet Güneştekin’in başka büyük sergilerinin de açılışına katıldım.
Mesela Viyana’daki sergisi...
Mesela Bakü’deki sergisi...
Mesela Macaristan’da Vasarely Müzesi’ndeki sergisi... Ama inanın hiçbiri bu kadar etkileyici değildi...
Tarihi Keçi Burcu, bana, sanki Venedik Bienali’nde bir sanat mekânındaymışım hissi verdi.
*
Güneştekin’in bu sergi için hazırladığı özel eserler çok etkileyiciydi.
Beni en çok şu önünde fotoğraf çektirdiğim ayakkabılardan oluşan eser etkiledi.
Ayakkabı hepimizin tarihidir.
Çocukluğumda giydiğim ilk Cızlavet (Gislaved) lastik ayakkabılar...
Hep çivisi çıkan ve ayağımı çiviyle yaşamaya alıştıran kösele ayakkabılarım...
Bugünlerde ayağımdan çıkaramadığım beyaz sneaker’larım...
Hepsi hayatımın bir parçası...
Ama asıl önemlisi, kolektif hafızamıza kazınan ayakkabılar var.
Mesela Hrant Dink’in asla hafızamızdan çıkmayacak o karesi...
Üzerine serilmiş beyaz bir örtünün altından direkt vicdanımıza saplanan bir çift ayakkabı... Ölüm ayakkabıları...
İsimli, isimsiz ayakkabılar...
*
Bu ayakkabı griliğinin, kasvetinin tam karşısında ise cıvıl cıvıl, umut veren, rengârenk bir eser...
Anadolu’da kadınların giydiği rengârenk basma kumaşlardan oluşan üç boyutlu bir kırk yama gibi...
Sergi önce bizi en umutsuz anlarımıza götürüyor... Diyarbakır zindanının 5 numaralı koridorundan boynunuzu eğerek geçiyorsunuz. Sonra sizi oradan alıp umudun kapısına bırakıyor...
*
Bu sergi buradan İzmir’e gidecek...
Çok doğru bir adres. Eminim orada da kuyruklar oluşacak... Picasso kuyrukları gibi... Ve emin olun bir sanat olayının önündeki bu kuyruklar hepimiz için umudun ve barışın işaretidir.
Tebrikler Ahmet Güneştekin...
BANA ÇOK UMUT VEREN SPONSORLAR
SERGİNİN açılışı nedeniyle yapılan panelde, arka fonu oluşturan dekora bakıyorum.
Orada bu serginin sponsorlarının adları var. “Arçelik”, “Denizbank”, “UPS”, “Lokal Enerji”, “Pernod Ricard”, “Jiber” ve başka gruplar...
Türkiye çapında büyük kuruluşlar da var, başarılı yerel şirketler de... Güzel bir sanat imecesi oluşmuş.
*
Bu arada Diyarbakır Ticaret Odası’ndan da özellikle söz etmeliyim.
Oda Başkanı Mehmet Kaya, bu serginin gerçekleşmesinde çok büyük rol oynayan insan. Mehmet Kaya ile ilk defa karşılaşıyorum.
Açıkça söyleyeyim, beni çok etkiledi. Vizyoner, cesur bir insan.
Bölgenin gerçeklerini ve Türkiye’nin gerçeklerini çok iyi bilen, dengesini çok iyi kuran sakin bir insan. Bölgede sakin bir güç...
*
Böyle insanların Türkiye’nin kutuplaşmadan, çatışmadan kurtulmasında çok büyük katkıları olacağına inanıyorum.
EN BÜYÜK TARTIŞMA
BENİM SURİÇİ EVLERİ İLE İLGİLİ İZLENİMİM FARKLI
SERGİNİN yapıldığı Keçi Burcu, eski Diyarbakır’da Suriçi denilen bölgeye bakıyor. Burası geçtiğimiz yıllarda hepimizi üzen olaylara sahne oldu. Bölge bir anlamda yıkıldı.
*
Şimdi o bölgeye yeni bir semt inşa edildi. Ancak bu semt halen Diyarbakır’ın en tartışılan yeri... Bir bölümü, yapılan evlerin güzel olmadığını, Diyarbakır bazaltı yerine Kayseri bazaltı kullandığını söyleyerek eleştiriyor. Bir bölümü, bunların evi yıkılan kişilere bile çok pahalı satıldığını anlatıyor.
Bir bölümü ise bu bölgenin altında insanlık dramları olduğunu, bunun üzerine neşeli bir hayat kurulamayacağını söylüyor.
*
Psikolojik ve duygusal gerekçeleri tartışmak zordur. Hele benim gibi o bölgeden olmayan, o olayları orada yaşamayan bir insanın bazı şeyleri onlar gibi hissetmesi de mümkün değil. Ama bazen benim konumumda olmak, olaya bakışta daha adil bir yaklaşıma imkân tanıyabilir. Ben de onu yapmaya çalışacağım.
ÖNGÖRÜ
SOSYOLOG OLARAK İDDİA EDİYORUM, BU BÖLGE 10 YIL SONRA ŞAŞIRTACAK
ORADA konuştuğum bazı insanlar, şu yazacaklarımı söylediğimde “Çok eleştiri alırsın” dediler. Alışığım... Kendi payıma devletin burada yaptığı evleri ve hâkim olan düşünceyi fena bulmadım..
Mimari olarak dışarıdan bakıldığında, yöre mimarisine dikkat edilmiş.
Dar sokaklar, küçük meydanlar, evlerin birbiriyle ilişkileri güzel bir doku oluşturuyor.
*
Daha iyisi yapılamaz mıydı? Tabii ki yapılabilirdi.
Devletin satış politikasını, buradaki mağdurlara tanınan haklar gibi konuları bilemem. Ama bir sosyolog olarak şunu iddia edebilirim. Burası 10 yıl sonra Diyarbakır’ın en canlı, en yaşayan yeri olacaktır.
Hep birlikte göreceğiz.
HAFIZ ODASI
ALTTA BU KADAR ACI VARKEN ÜSTTE CANLI HAYAT OLUR MU
ŞÖYLE düşünen epey insan var ve ben onları çok iyi anlıyorum, saygı duyuyorum:
“Altında bunca ıstırap, bunca kavga ve acı bulunan bir toprağın üzerine canlı hayat kurulabilir mi?”
*
Ben de şöyle düşünüyorum: Altında ıstırap, acı, adaletsizlik olan yerlerin üzerinde hayat olmaz dersek, nerede yaşayacağız?
Bu ülke engin bir acılar topoğrafyasına sahip.
Çanakkale’de binlerce şehidin kemikleri üzerinde hayat kuramayacak mıyız, o köprüleri yapamayacak mıyız...
İzmir’de Hasan Tahsin’in vurulduğu Konak’ta gençlerimiz gülmeyecek mi; Kurtuluş Savaşı şehitlerinin belli ve meçhul mezarları üzerine sadece meçhul asker anıtları mı dikeceğiz?
Dersim’in gençleri o yeşil topraklarda trekking yapamayacak mı...
Soma madeninin mahallelerinde gençler artık el ele gezemeyecek mi...
*
Bence Sur’da veya bu ülkenin herhangi bir yerinde herkesin bir kendi acısı varsa, önce bunu ortak acı haline getirip sonra o toprakların üzerine barış içinde güzel bir hayat kurmak gerek... Şuna samimi olarak inanıyorum. Onları anmanın en güzel yolu inadına yaşamaktır.
*
Bu acıları hafıza odamızda tutalım... Ama gelecek nesillere bu odadan sadece hiç bitmeyecek yaslar bırakma hakkımız yok... Belki de neşe, bizleri daha güzel birleştirir...
Ve Allah inşallah bana ömür verir, yaşayan bir Suriçi’nde mutlu ve güler yüzlü bir kalabalığa karışırım...
DİYARBAKIR’IN BAZI YERLERİ İZMİR’DEN İYİ
DİYARBAKIR beni şaşırttı...
Gelişmiş ve modern bir Batı şehri haline gelmiş.
Caddeleri çok geniş.
Özellikle şehrin yeni semtlerindeki bina kalitesi ve estetiği güzel.
Binaların gece ışıklandırmaları çok etkileyici.
Gece hayatı çok canlı.
Kulüplerinde genç bir enerji var.
Kafeler dolu...
Konuştuğum buralı insanlar şunu söyledi.
Bu planlamaların çoğunu eski Belediye Başkanı Osman Baydemir yapmış. “Onun hakkı büyüktür” diyorlar ve hayırla anıyorlar.
Bir de eski ODTÜ Öğretim Üyesi Tarık Şengül’ün şehir planlamasına katkılarını anlatıyorlar. Kayyum sistemine karşıyım. Ama anladığım, burada devlet de büyük işler yapmış.
LEVHALARDA TÜRKÇE VE KÜRTÇE KADAR İNGİLİZCE
ŞEHİR vitrinlerine iki gün baktıktan sonra aldığınız en çarpıcı izlenim, Diyarbakır’ın İngilizce ve yabancı dil isimlere merakı.
Sadece en önemli üç hastanesinin ismini yazayım:
“Genesis”... “Memorial”... “Bower...”
Bina ve butik isimlerinde, kafe adlarında dikkat çekici kadar çok İngilizce var.
Yani levhalara bakarsanız Türkçe ve Kürtçe kadar İngilizce kelimeler de görürsünüz.
YARIN
Bir İzmirli zeybeği mi daha iyi oynar, halayı mı daha iyi çeker
Serginin iki gecesinde kimleri dinledik?
Hangi şarkıda dayanamayıp ayağa fırladım? Hayatımın ilk halayında performansım neydi?
Bindiğim servis aracında keşfettiğim iki şarkı neydi?
İki gecede dinlediğimiz dört sanatçı hakkındaki görüşlerim.
Diyarbakır’da yemediğim iki şey neydi...
Bodrum katında doğup dünya markası olan bir fabrikada üç saat.
Türkiye’nin gerçek dramı: İki ayrı görüş ve “Senin orada ne işin var?” sorusu.