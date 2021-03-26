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Haberler>Yazarlar>Ertuğrul ÖZKÖK>Son 24 saatte ne oldu da bu kadar safça umutlandım
GeriErtuğrul ÖZKÖK Son 24 saatte ne oldu da bu kadar safça umutlandım
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Ertuğrul Özkök

Ertuğrul Özkök

Yazarın tüm yazıları

Son 24 saatte ne oldu da bu kadar safça umutlandım

26 Mart 2021

1) Sadece dün değil... Epey bir süredir Türkiye’de parti kongreleri beni hiç ilgilendirmiyor...

Açıkça söyleyeyim, parti mitingleri de, parti kongreleri de bana artık eskimiş bir siyaset anlayışının nostaljik kalıntıları gibi görünüyor.

Ancak son 24 saatte iki ayrı partide iki ayrı gelişmeye baktım ve yazmaya karar verdim.

*

AKP kanadında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir cümlesi: Ve arkasından yeni AKP yönetimine giren bazı isimler bana umut verdi.

*

Öğleden sonra ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması...

“Gelin helalleşelim ve yeni bir Türkiye kuralım” mesajı... “Herkes hata yapabilir. Yeni bir siyaset anlayışını birlikte inşa edebiliriz” sözleri... Son günlerin en önemli cümleleri bunlar...

Hayal mi kuruyorum...

Kurmak istiyorum.

Çok mu safım... Saf olmak, inanmak istiyorum.

*

Ama herkese aynı duyguyu tavsiye ediyorum.

Hayal kurun... Saf olun... Bir şeye inanın...

Kurtuluşumuz burada...

Bugün önce AKP’de yönetime gelen yenilerden başlayacağım.

2) CUMHURBAŞKANI’NIN BİR CÜMLESİNİ NOT ETTİM

CUMHURBAŞKANI Erdoğan kongrede “Artık dostlarımızı arttıracağız” dedi...

Bence iyi bir cümle...

Ayrıca konuşmada bölge ülkeleri ile ilgili ağır ifadelerin olmaması da güzel bir işaret.

Bunu da dış politika meselelerinin artık iç politikada daha dikkatle kullanılacağı biçiminde yorumladım.

Kısaca bunları Türkiye’nin yalnızlığını azaltacak adımların atılacağı şeklinde yorumladım.

Son 24 saatte ne oldu da bu kadar safça umutlandım

3) ‘DÜŞMAN AZALTIP DOST ÇOĞALTALIM’ DİYEN URLALI HEMŞERİM DE GİRDİ

BAŞINDAN beri Binali Yıldırım’ın sakin ve barışçı üslubunu seviyorum. Kısa başbakanlığı sırasındaki “Düşman azaltıp, dost çoğaltma” sloganını çok umut verici bulmuştum.

Aynı zamanda “iş yapan” bir insandır. Tabii bir de şu var.

Binali Bey İzmir belediye başkan adayı olduktan sonra Urla’dan ev aldı.

Yani Urlalı bir hemşerimin yönetime girmesinden bu nedenle de memnunum.

Partide Erdoğan sonrasında en üst iki görevden birine onun gelmesini de sevdim.

Son 24 saatte ne oldu da bu kadar safça umutlandım

4) KULİN’İN ‘PARTİ KAPATMAK YANLIŞ’ DİYEN MEKTUP ARKADAŞI DA YÖNETİMDE

AYŞE Böhürler muhafazakâr kanatta eskiden beri en ilgiyle izlediğim aydınlardan biri.

Olaylara yaklaşımında hep adil bir duruşu var.

Barışçı bir üslup kullanıyor. Yaptığı televizyon programında konuşmacı seçiminde hiçbir zaman fanatik ve tarafgir bir tercihe yönelmiyor. Bana göre muhafazakâr kanadın en etkili kadınlarından biri.

Son olarak yazar Ayşe Kulin’le açık mektuplaşması çok konuşuldu.

Kamuoyu önünde birbirlerine söz verdiler:

Birileri çıkıp Ayşe Kulin’in başını zorla örttürmeye, bir başkaları ise Ayşe Böhürler’in başını zorla açtırmaya kalkarsa... Birbirlerine destek olacaklar.

En önemlisi de “Parti kapatma yanlış” diyebilen bir entelektüel.

Yönetime girmesi elbette çok iyi oldu.

Son 24 saatte ne oldu da bu kadar safça umutlandım


5) FESTİVAL AFİŞİNE LİLİTH’İN TABLOSUNU KOYDURAN BAŞKAN DA YÖNETİMDE

PARTİ yönetimine girenlerden biri de eski Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel. Onu Antalya’ya ilk defa belediye başkanı seçildiği günden beri izliyorum. Partizan olmayan tutumu ile herkese açık bir siyaset anlayışı var. Yapıcı bir insan. Müzikle ilgileniyor. Piyano çalıyor. Bence yönetime girmesi herkes için iyi oldu.

İstanbul Sözleşmesi’nin tartışıldığı şu günlerde onun da geçmişinde güzel bir kadın hikâyesi var. Antalya Film
Festivali’nin afişine Ahmet Güneştekin’in “Lilith’in İntikamı” adlı çalışmasını koydurdu. Lilith, “İkimiz de topraktan yaratıldık ve eşitiz” diyerek Adem’e karşı çıkan belki de ilk MeToo kadını.

Eşitlik uğruna cennetin bütün nimetlerini reddeden bir savaşçı... İşte o tabloyu afişe koyduran insan da AKP yönetiminde.

Son 24 saatte ne oldu da bu kadar safça umutlandım

6) ‘İKİ KIZIMIN BAŞINI KİMSE ZORLA ÖRTTÜREMEZ’ DİYEN BAŞKAN DA YÖNETİMDE

MEHMET Özhaseki, Kayseri Belediye Başkanlığı’nda yaptığı güzel ve cesur şehircilikle hepimizin ilgisini çekmiş bir siyasetçi. Özellikle son seçimde Ankara Belediye Başkanlığı’na adaylığını koyduktan sonra daha da iyi tanıdım. Bana göre muhafazakâr kesimin en yapıcı insanlarından biri.

Belediye başkanlığı sırasında yaptığımız sohbette bana neler demişti:

Demişti ki: “Görün bakın Ankara’da öyle şeyler yapacağım ki CHP’li başkanların bile rol modeli olacağım.”

Demişti ki: “Toplumun her alanında siyasetten başlayıp mesleklere kadar büyük bir değişim arzusu var. Bunu anlamayanlar kaybolup gider.”

Demişti ki: “Eğer bir şehirde kültür, sanat, spor, meşru eğlence, müzik olmazsa o şehir kocaman bir huzurevine döner. Ankara eğlencesini kaybetmiş.”

Demişti ki: “Bu şehirde Kızılderili müziği bile çalacak.”

Demişti ki: “Evlendiğimizde eşimin başı açıktı, sonra kendi isteği ile örtündü. Çok aydın bir insandır. Üç kızım var. Birinin başı örtülü, ikisininki açık. Bu dünyada kimse ne iki kızımı kendi isteği dışında başını örtmeye zorlayabilir, ne de öteki kızımın başını açmaya zorlayabilir.”

İşte o gün bana bunları söyleyen bir siyasetçi AKP yönetimine girdi. Önemli bir kazançtır.

HER GÜN SERGİNİN ÖNÜNDE KUYRUKTA BEKLEYENLERE SAAT 15.00’TE NE DENİYOR

SERGİNİN ikinci günü gezmeye giden Mustafa Taviloğlu, bana binanın üstünden çekilmiş bir fotoğraf attı.

Aşağıda galerinin kapısından başlayıp gerilere doğru uzayan ve sonra bir sokak arasında kaybolan uzun bir kuyruktu bu...

Refik Anadol’un Plevneli Galerisi’nde açılan “Makine Hatıraları: Uzay” sergisinin kuyruğu...

*

Refik Anadol, Ahmet Güneştekin’le birlikte Türkiye’nin yurtdışında en iyi tanınan sanatçılarından biri...

Yıllar önce Sabancı Müzesi’nde açılan Picasso sergisinden sonra gördüğüm en uzun kuyruktu bu...

Son 24 saatte ne oldu da bu kadar safça umutlandım

Galerinin sahibi Murat Pilevneli anlattı.

Her gün öğleden sonra saat 15.00 civarında kuyrukta bekleyenlere artık beklememelerini söylüyoruz.

Pandemi nedeniyle izlemeye gelenler ikişer üçer kişilik gruplar halinde salonlara alınıyorlar...

O nedenle belli bir saatte kuyruğun belli bir noktasından itibaren bekleyenlere şu söyleniyor:

“Artık beklemeyin...”

Pandemi nedeniyle insanlar salonlara ikişer üçer kişilik gruplar halinde alındığı için, bir noktadan sonra beklemenin yararı olmuyor.

*

Refik Anadol son yıllarda çoğumuzun hayranlıkla izlediği bir video tasarım sanatçısı...

Los Angeles’ta oturuyor ama Türkiye’de de bir ekibi var.

Onun gezdiğim ilk sergisi beynin hareketleri üzerineydi.

Çok etkilenmiştim.

Ama bu defaki artık onu da kat kat aşmış...

BU BİR SERGİ DEĞİL, ADINI KOYAMADIĞIM BAŞKA BİR ŞEY

Önceki gün seyrettiğim bu “şeyi” bir sergi olarak nitelemek yanlış.

Yapay zekâ, yaratıcılık ve mimarinin kesiştiği noktada bambaşka bir şey bu...

Sanatın yepyeni ve çok yaratıcı bir formu.

*

Sanat böyle olunca “galeri” kavramı da değişiyor.

Dolapdere’deki bu mekân artık bildiğimiz bir galeri değil. İçindeki sanatla bütünleşerek, onun ayrılmaz parçası haline gelmiş bir tasarım bu mekân.

Yani mekân da sanat olmuş.

*

Eser ve mekân böyle dönüşünce, sanatın karşısındaki insan da bulunduğu yerden ayrılıp artık bu bütün gösterinin parçası haline geliyor...

*

Sonunda sanat sadece estetik bir şey olmaktan çıkıp aynı zamanda bir tür meditasyona dönüşüyor.

ADINI VEREREK SPONSORLARA TEK TEK TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM

TEKNOLOJİSİYLE, müziğiyle, video enstalasyonlarıyla, mekânıyla çok büyük bir proje bu...İddia ediyorum daha şimdiden bu yılın en önemli sanat olayı.

Sadece Türkiye’de değil, pandemiden bitap düşmüş dünyada da çok konuşulacak, ses getirecek ve İstanbul’un adını anlatacak bir olay.

Böyle bir projenin altından bir galerinin tek başına kalkması mümkün değil.

Belki de 1 milyon dolara kadar uzanabilecek devasa bir proje... Pandeminin ortasında, yani bütün bütçelerin kısıldığı bir dönemde bazı kuruluşlar bu projeye destek vermişler.

O nedenle fahri ombudsmanların parmak sallamalarını zerre kadar umursamadan bu projeye destek veren 3 temel sponsorun adını vereceğim.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi...

Borusan Otomotiv...

Samsung...

Bunun dışında küçük sponsorlar da var...

Hepsine çok teşekkür ediyorum.

Sadece sanata değil, Türkiye’ye de çok büyük hizmet yapmışlar.

İLK ‘ZOOM’SUZ CUMA’ VE ‘HAPPY HOUR’UN DÖNÜŞÜ

SON zamanlarda hangi arkadaşımı arasam “Zoom toplantısındayım” diyor. Dün New York Times’ta okudum.

Şirketlerde bir “Zoom yorgunluğu” başlamış.

Ne yalan söyleyeyim bende bile başladı.

İşte o nedenle “Zoom free friday” kavramı doğmuş.

Yani “Zoom’suz cuma...”

İlk uygulayan da Citibank olmuş.

Bundan böyle pandemik yorgunluğu önlemek için cuma günlerine hiç Zoom toplantısı koymayacaklarmış.

Belki Zoom yerine cuma akşamüzerleri yapılan “happy hour”lar için bir formül de bulunabilir.

Yarın ve pazar günü bu köşede
SAKURA HAFTA SONU ÇOK EĞLENCELİ KONULAR

YANIMDAKİ BORNOZLU KADIN KONUŞACAK MI: Sharon Stone’un çok tartışılan hatıra kitabında benimle Los Angeles’ta geçirdiği o bornozlu günü ve geceyi de anlatıyor mu...

ÖĞLE YEMEĞİNDE KAÇ KADIN: Dünyanın en stil ikonu aktörü Steve McQueen her gün öğle yemeği saatinde kaç kadınla birlikte oluyordu. Manson çetesinin katliam gecesinde ölmekten kimin sayesinde kurtuldu.

POST PANDEMİ NİŞANTAŞI VE BAĞDAT CADDESİ: Nişantaşı ve Bağdat Caddesi’ni pandemi durgunluğundan kurtaracak iki mekân hangisi olabilir.

DÜĞÜN ŞARKICILARI NASIL KURTULACAK: Pandemide işsiz kalan Meksikalı Mariachi’ler (düğün orkestraları) kurtuluşu nerede buldu.

ERKEK VE KADIN GİYİMİNDE DEVRİM: Geçen çarşamba kadın ve erkek giyim tasarımında yaşanan devrim neydi? Kim yapmıştı bu devrimi.

BU TABLODA HZ İSA’NIN YERİNE HANGİ ROCK STARINI OTURTURSUNUZ: Ünlü rock müzisyenlerinin “Son Yemek” tablosunda tam ortada Hz. İsa’nın oturduğu sandalyede oturan ünlü rock starı hangisidir?

Mick Jagger mı, Bono mu, Jim Morrison mu, Jimmy Page mi, Kurt Cobain mi...

KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin

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Pandemide her 10 günde kaç kilo aldık? İşte hesabı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

25 Mart 2021
Son dönemde ekranlarda ve gazetelerde, kilo alanları gördükçe aklıma şu soru geliyor:

Acaba pandemi sırasında mı aldılar bu kiloları...

Ve kaç kilo aldılar...

Herhalde her evde her hafta en az birkaç kere, kendimizle de ilgili bu konuyu konuşmuşuzdur. Özellikle de daha çok eve kapanan 65 plus’lar...

Hürriyet başyazarı Prof. Osman Müftüoğlu hep bir “pandemi obezitesi”nden söz ediyor.

Ama şurası kesin...

Bu dönemde hepimiz daha kolay kilo aldık.

*

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Anayasa'daki 'Andımız' bu yıl kaçıncı yaşını dolduracak

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

24 Mart 2021
Dün önüme Aksoy şirketinin yaptığı yeni bir araştırmanın sonuçları geldi.

Örneklem alınan insanlara şu soruyu sormuşlar:

“Siz olsanız her gün okullarda ‘Andımız’ı okutur muydunuz?”

*

Sonuçlar ilginç.

CHP seçmeninin yüzde 96’sı...

İYİ Parti seçmeninin yüzde 92.9’u...

MHP seçmeninin yüzde 83.8’i...

AKP seçmeninin yüzde 74.9’u...

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O gece ne oldu da o bir kişi sabah oyunu değiştirdi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

23 Mart 2021
O gün merak etmemiştim, ama bugün ediyorum...

Tam 10 yıl önce...

Türkiye Büyük Millet Meclisi 24’üncü dönem ikinci yasama yılı...

Tarih 24 Kasım 2011 Perşembe....

TBMM o gün tarihinin en önemli sözleşmelerinden birini onaylamak için toplanıyor.


Temsili fotoğraf

Milletvekillerinin oyuna sunulan kanunun tam adı şu:

“Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun...”

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Bu derbinin kazananı Fatih Terim

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

22 Mart 2021
Sarı lacivertliler, ilk yarıda ‘Derin G.Saraylı’ Hasan Cemal kadar bile maça asılmadı.

“Derin Galatasaraylı’ Hasan Cemal mesaj attı: Bu akşam maalesef Fenerbahçeli’yiz”

Fenerbahçe, Vida golü atınca kendine geldi ve gerekeni yapmaya başladı. Yani sahaya maçın 48’inci dakikasında çıkıyordu. Neticede maç 1-1 bitti. Derbinin galibi, iki akşam önce kendi evinde 3 puan kaybeden Fatih Terim’in Galatasaray’ı oldu.

iLK YARIDA DERiN GALATASARAYLI HASAN CEMAL KADAR MAÇA ASILMAYAN BiR FENERBAHÇE

Derin Galatasaraylı Hasan Cemal sabah bana şu mesajı attı:

“Bu akşam maalesef Fenerbahçeliyiz.”

Bu sözleri hemen derin bir Fenerbahçeliye, Ercan Saatçi’ye ilettim.

Onun tepkisi ise şöyleydi:

“Bu hesap yanlış. Fenerbahçe kazanırsa, Galatasaray için daha büyük tehlike olur.”

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Mezardan çıkan bir virüs ve acılı bir pirenin hikâyesi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

21 Mart 2021
Cuma günü bu fotoğraf önüme geldiğinde uzun uzun baktım.

Bir Türk olarak bana bu kadar gurur veren fotoğraflar her gün önüme gelmiyor.

İnsanlığın ortaçağ vebalarından beri karşılaştığı en öldürücü virüse karşı ilk aşıyı bu iki Alman vatandaşı bulmuştu.

*

Bir tarafında Almanya Cumhurbaşkanı, öteki tarafında Almanya Başbakanı...

Vee ikinci bir görüntü...

Salona girerken iki doktor önde yürüyor, Almanya’nın seçilmiş başbakanı arkada...

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Günün tartışması... Milletvekili eşi bir kadın çırılçıplak intihar eder mi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

20 Mart 2021
1 Kasım 2013 günü Belçika’nın Ostende şehrindeki bir otelin müşterilerinden biri merdivenlerden inerek resepsiyona geldi ve “Karım odada banyoda yerde yatıyor bir ambulans çağırın” dedi.

Ancak adamın davranışları garipti ve resepsiyondaki görevli polise haber verdi.

Yukarı odaya çıktıklarında adamın karısını banyoda çırılçıplak yerde yatarken buldular. Kadının yüzünde ve vücudunda çok sayıda morluk ve şişlik vardı.

*

Olayın bir başka yönü de vardı. Kadının kocası Belçika’nın en tanınmış siyasetçilerinden biriydi.

Adı Bernard Wesphael’di ve halen de milletvekiliydi.


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Önceki gün basılan bir kitabın önsözünden hüzünlü bir hikâye

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

19 Mart 2021
Önceki gün İstanbul’daki bir matbaada yeni bir kitabın basımı tamamlandı.

Aslında çok eski bir kitabın yeni bir baskısıydı. Ama kitabın yeni bir özelliği vardı.

Basılan kitap, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Âkif Ersoy’un “Safahat” adlı eseriydi.

*

Aslında Türkiye’de belki yüz binlerce insanın evinde bulunan bir kitaptı.

Ama bu Safahat’ın iki özelliği vardı. Birincisi Milli Marşımızın yazılışının 100’üncü yılında yeniden basılıyordu.

Ama asıl özelliği bu kitabın basımı dolayısıyla Mehmet Âkif Ersoy ailesi adına yapılan bir açıklamaydı.

“Âkif Dostlarına önemli duyuru”

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'Gizli koleksiyoncu' Selçuk'un elindeki gerçek Miro mu acaba

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

18 Mart 2021
UPPER CİHANGİR DEDEKTİFİ 1

‘UPPER Cihangir’ muhabirimiz Tuğrul Eryılmaz uyuyor.

Ana akım medya mahalleye dadandı ve fena halde Tuğrul’un altını oymaya başladı.

Bölgenin ağası Tuğrul Eryılmaz, yakın Mülkiyeli arkadaş grubuna takılıp kalınca, meydan başkalarına kaldı.

OLAY BİR RESSAM YEMEĞE GEÇ GELİNCE PATLADI

Mahalleden son haber Hürriyet’in kültür ve sanat konularındaki perde arkası yazarı İhsan Yılmaz’dan geldi.

Geçen hafta Oğuz Atay olayını patlatan Yılmaz dün de, Cihangir’den futbol dünyasına uzanan harika bir habere imza attı. Meğer futbol dünyasında sanat eseri toplayan önemli bir “gizli koleksiyoncu” 11’i varmış.

Ben sadece Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Volkan Demirel’i biliyordum, meğer üç önemli koleksiyoncu daha biliniyormuş. Ama asıl olay İhsan’ın yazısının satır aralarında kalan bir şüphe... İsterseniz başından başlayayım.

Anlatacağım olay, ressam

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Biz bu çubuklu formayı 62 yıl önce çocuk gözyaşlarıyla ıslattık

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

17 Mart 2021
Ertuğrul Özkök’ten Fenerbahçe yönetimine ve takıma mesaj...

Gençlerbirliği maçından beri Fenerbahçe tarafında suçu hep ‘dıştaki unsurlara’ yükleme stratejisinin izlendiğini görüyorum. Evet ben de farkındayım bariz hakem hatalarının, VAR şüphelerinin. Tamam da takımın kendi kendine şunu sorması gerekmez mi; ‘Biz niye ileri gidemedik?’

23 Aralık 1959... O geceyi hiç unutmadım. Rahmetli annem de hiç unutmadı ölünceye kadar..

Çünkü o gece Fenerbahçe Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nın üçüncü maçında Fransa’nın Nice takımına 5-1 yenilerek elendi.

İlk maçı 2-1 kazanmıştık ve Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki ilk büyük başarısıydı.

Çok umutlanmıştım.

Ancak Nice’te 2-1 yenilince üçüncü maça kalmıştı.

O gece radyoda maçı Halit Kıvanç’ın anlatımıyla işte bu çubuklu formamla dinlemiştim.

5-1 yenilince yatağa yattım ve sabaha kadar ağladım.

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Dünyanın en başarılı başbakanı geçen pazar niye 'çuvalladı'

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

17 Mart 2021
Bugün dünyanın herhangi bir yerinde uluslararası meselelerle biraz ilgisi olan bir insana sorsanız:

Dünyanın en başarılı devlet yöneticisi kimdir?

Eminim çoğunluk Almanya Şansölyesi Merkel diyecektir.

16 yıllık iktidarı sırasında başardıklarına bakın...

2008 gibi dünyanın ve Avrupa’nın gördüğü en kötü ekonomik krizden ülkesini neredeyse hiç zarar görmeden çıkardı.

Hatta ülkesini bir süper güç haline getirdi.

*

Fransa ve başka ülkeler içlerindeki göçmenlerle anormal sorunlar yaşarken, o ülkesinin göçmenlerinin entegrasyonunda çok sağlam bir siyaseti götürdü...

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Kırmızı rujla 120 k yeni süper kadınlar

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

16 Mart 2021
Cumartesi gecesi...

Televizyonları dolaşıyorum.

Türkiye geceleri siyaseti tartışırken İzmir’in Selçuk ilçesinde ilginç bir şey oluyor.

*

Gece tam yarısına yaklaşmıştır.

120 kilometrelik Ultra Efes Maratonu’na katılan yarışmacılar Selçuk’un İstasyon Meydanı’na 6 kilometre mesafeye gelmiştir.

İşte o son duraklama yerinde, maratonun birinci sırasında koşan kadın, kendisini bekleyen bir arabanın yanına gelir.

Arabanın yan aynasına bakarak dudak boyasını sürer ve sonra koşmaya devam eder.

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Urla'ya giderken pantolonumu unuttum: Teşhis alzheimer mı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

14 Mart 2021
Şaka yapmıyorum, önceki hafta arabayla Urla’ya giderken yanıma pantolon almayı unutmuşum...

Çünkü pandeminin başından beri yeni moda deyişle sweatpant, yani bildiğimiz eşofmanla yaşıyorum.

Arabaya da eşofmanla bindim...

Urla’da valizimi açtığımda pantolon almayı unuttuğumu fark ettim.

GEÇENLERDE MICK JAGGER’IN BİLE ADINI HATIRLAYAMADIM

Son zamanlarda başıma başka işler de geliyor.

Mick Jagger’ın bile adını hatırlayamadığım zamanlar oluyor. Ne bileyim mesela Sean Penn’in adını çıkaramıyorum...

Bazen üç gün önce gittiğim yeri hatırlamakta zorluk çekiyorum.

Oysa özellikle, sinema, müzik, film, roman hafızam çok iyidir...

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Kayıp defterin sırrı çözülüyor... Bir düğün gecesi, nikâh şahitleri ve davetliler

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

13 Mart 2021
Sefa Kaplan’ın yazdığı Oğuz Atay kitabı*, “Türk edebiyatının Dostoyevski’si” sayılan Oğuz Atay’ın kayıp güncesi olayını fena halde patlattı...

Yazının çıktığı gün, Oğuz Atay’ın en yakın arkadaşı olarak bilinen, bir anlamda onun “kapalı kutusu” sayılan reklamcı Bülent Korman aradı.

Korman yıllardır bu konuda sessizliğini koruyor.

Bu özelliği ile Türk edebiyatının en sessiz ama en derin tanıklarından biridir.

Korman’la bir saate yakın konuştuk.



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Türkiye'nin 24 saat en önemli canlı tv yayını

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

12 Mart 2021
Akşamları yapılan siyasi tartışmalar mı... Parti gruplarından canlı aktarılan sahneler mi...

Hançeresi gerilmiş insanlar mı.. Süper Lig maçları mı...

Açılışlar, kapanışlar, kongreler mi...

Vallahi şahsen maçlar dışında hiçbir canlı yayın umurumda değil. Ama son 3 gündür bir kanala bağlandım ve canlı yayın seyrediyorum.

Yayının adı “Yaren Leylek Yuvası”...

Yayınlandığı yer “yarenleylek.com”.

Yayımcı şirket Karacabey Belediyesi...

*

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En ünlü edebiyat güncesini o gün ölü evinden kim aldı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

11 Mart 2021
Türkiye’de 70’li, 80’li kuşakları çok etkilemiş, bugün de hâlâ etkisini sürdüren “Tutunamayanlar” romanının yazarı Oğuz Atay, 13 Aralık 1977 gecesi öldü.

İşte o geceye ait bir olay, Türk edebiyat çevrelerinin hâlâ çok konuştuğu bir sır olarak kaldı.

Bugün tam anlamıyla bir “Upper (Yukarı) Cihangir dedektifliği” yapacağım.

Bir “CSI” yazısı olacak.

Yani faili meçhul bir entelektüel hırsızlığın “olay yeri incelemesi”...

*

Yıllardır gizli kalmış bu olay, dün Hürriyet’in kültür yazarı İhsan Yılmaz’ın yazısı ile yine Cihangir gündemine oturdu.

O da

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Crown meraklısına yedi milyon dolarlık sezon finali kılavuzu

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

10 Mart 2021
Pazar gecesi ABD’nin CBS kanalındaki yayınlanan Prens Harry ve eşi Megan Markle mülakatı, herhalde 21’inci yüzyıl televizyon tarihine geçecek.

Çiftin 7 milyon dolar karşılığı Oprah Winfrey’e veridiği mülakat, bana göre “Crown” dizisinin, henüz senaryosu bile yazılmamış en son bölümü olacak...

Oray Eğin HaberTürk sitesinde bu mülakatı, beni kıskandıracak kadar güzel yazdı. Şimdi ben de ondan aldığım bilgilerle size yeni bir Crown dizisi için ipuçları vereceğim.

1) LEYDİ Dİ GİBİ MEGAN DA SARAYA HAPSEDİLMİŞ

Meghan’ın ilk itirafı şu: Saray’a hapsedilmiş, pandemi öncesi dört ayda sadece iki kere dışarı çıkmış ama o bile Saray’da büyük mesele olmuş.

NOT:  “The Crown”ın son sezonunu izleyenler Diana’nın da Saray’da bir başına bırakıldığı sahneleri hatırlayacak.

Peki kim bu onu Saray’a hapsedenler?

Kraliçeye laf etmiyorlar. Ama ailenin bazı üyelerini ima ediyorlar.

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Zafer Algöz haklı: 'Paşa'nın böyle bir plak kapağı var mı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

9 Mart 2021
Bir arkadaşım yolladığı için okumak zorunda kaldım.

Özdemir Erdoğan bu pazar yine Zeki Müren’e sallamaya devam etmiş.

Üzülerek ve biraz da öfkeyle okudum.

Şimdi de Zeki Müren’e “Paşa” lakabının takılmasına takmış. Neymiş, ona bu lakap “Türk ordusunun gücünü azaltmak için takılmış”...

Resmen zırvalamış...

Üstelik, feci “homofobik” ifadeler...

Bir başka ülkede bir sanatçı böyle ifadeler kullansa, bir daha sahneye adımını bile atamaz.

*

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Her evli kadın hayatında en az bir defa şunu düşünür

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

6 Mart 2021
Cümle eksik... Eminim “Neyi düşünür” diye merak etmişsinizdir. Açıklayacağım ama yazının sonunda...

Önce bu cümleyi nerede gördüğümü anlatayım...

*

Önceki akşam, Mira Nair’in beni çok etkileyen ünlü “Kama Sutra” filminden beri en iyi Hint filmlerinden birini seyrettim.

Adı “7 Koon Maaf...”

Hindistan’ın en ünlü starı Priyanka Chopra’nın oynadığı filmin konusu 6 kere evlenip her kocasını öldüren bir “Femme Fatale”in hikâyesi.


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Erbil stadyumunda ilginç bir Papa selfie'si

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

6 Mart 2021
Bu pazar günü, yani yarın, sınırımızın biraz ötesinde, Erbil şehrinin “Franso Hariri” stadyumunda bir pazar ayini yapılacak...

Ayini Papa Françis yönetecek.

Irak’ın Kürdistan Özerk Bölgesi’den yapılan ilk büyük Hıristiyan ayini olacak...

*

Bu stada adını veren Franso Hariri, Irak Kürdistan özerklik hareketinin önde gelen simalarından biriydi. Yani Papa, işte böylesine sembolik bir Kürt bağımsızlıkçısının adını taşıyan statta yapacak bu ayini...

*

Bu fotoğrafı dün New York Times gazetesinde gördüm.

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