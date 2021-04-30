Modi'nin inanç mağarasında fiyatlar neden böyle düştü

Birleşmiş Milletler’in herkese açık bir platformundan geldi...
Şimdi dikkatle okuyun lütfen...
*
22 Mart 2021 günü...
Yani bundan 38 gün önce BM Genel Sekreteri’ne bir mektup sunuldu...
Mektubun altında şu imza vardı:
Alya Ahmed Saif Al-Thani...
*
Ben de bu özel gün dolayısıyla size Türkiye’de okumuş ve mezun olmuş, lisansüstü eğitimli ilk rehber köpeği “Kara”yı tanıtayım...
“Kara” 21 Mayıs 2015 günü doğdu.
Safkan dişi bir Labrador.
Lisans eğitimini Ankara’da Birleşik Krallık Büyükelçiliği görevlileri gözetiminde tamamladı.
Ama eğitimi orada bitmedi. Bir de yüksek lisans eğitimi var.
Onu da İngiltere’de yaptı.
Yüksek lisans hocası, uluslararası rehber köpek eğitmeni
Dincisi, milliyetçisi, ulusalcısı ayakta...
“NATO’dan çıkalım” diye bağıran...
“İncirlik’i kapatalım” diye haykıran...
ABD ile bütün ilişkilerimizi keselim diyen...
Öyle bir gürültü var ki...
Ülkenin en makul insanları bile bazı çok önemli şeyleri göremiyor, duyamıyor...
Oysa 24 Nisan günü sadece o kelime yoktu... Çok önemli şeyler de oldu.
- “Deputat”, Rusça kökenli bir kelime, “milletvekili” anlamına geliyor.
- “Biyarbırçi”, Azericede “Utanç verici” demek...
- “Görüntü” ise aynen “görüntü...”
*
Dün sabahtan beri Bakü’den gelen bu videoya gülüyorum ve güldüğüm için de kendime kızıyorum.
Dün T24’te gördüm. Azerbaycan’da günün konusuymuş ve televizyonlarda işte bu başlıkla verilmiş. Eski milletvekili Hüseyinbala Biralamov, ki kendisi 75 yaşında....
Japonya’da yapılmış video...
Kim yapmış, sözleri nedir hiç bilmiyorum.
Ama içinde bir kelime var ki....
Beni çok etkiledi.
*
Video önce İzmir’i tanıtarak başlıyor.
Arkasından İzmir’de işgalci Yunan ordusuna karşı başlatılan milli mücadele çok güzel çizimlerle anlatılıyor.
Yukarıdaki babamız biz köşe yazarı milletini yaratırken, bazı unvanları çok cömertçe bağışlamıştır...
Mesela “siyasi köşe yazarı...”
Tanrı babamızın eli cömerttir... Her isteyene vermiştir bu unvanı...
Onlara bir de “Ağır ol da molla desinler” duygusunu vermiştir aynı cömertlikle...
Bir de kibir ve egoyu...
İşte böyle çıkmıştır piyasaya saçılmış binlerce siyaset köşe yazarı...
*
Özal’ı müthiş övücü bir manşet ve sayfayla andı.
Ben de Sözcü yazıişlerini ve bu sayfayı hazırlayan arkadaşımız Emin Özgönül’ü alkışlayan bir yazı yazdım.
*
Ama o ne...
Bütün hayatı boyunca maddi manevi geçimini Özal ve herkese hakaretle sağlayan Emin Çölaşan, gazetesine bir şey diyemeyince hıncını yine benden çıkardı...
Üstelik yine bir sürü yalan dolanla...
Neymiş ben ona Turgut Özal’la ilgili kitabını okudum çok beğendim demişim.
İsrail aşılamasını tamamlamış, bütün yasakları kaldırmış ve halkı da plajlara hücum etmişti.
Yeni Zelanda ve Avustralya arasında serbest seyahat başlamıştı.
Dünyada COVID olayını en ağır geçiren ülkelerden Amerika’da Biden politikası sonuçlarını vermeye başlamıştı.
16 yaş üzeri isteyen her Amerikan vatandaşına aşı uygulanabiliyordu.
330 milyonluk ABD’de yeni vaka sayısı 67 bindi.
Haziran ayı ortası itibarıyla nüfusunun yüzde 70’ini aşılamış olacağını açıklamıştı.
80 milyon nüfuslu Türkiye’de ise yeni vaka sayısı 55 bindi...
Bu bir deprem... Futbolun 8.1 şiddetindeki depremi. Hiç kuşkunuz olmasın, arkasından tsunami de gelecek... Gelecek ve bu bütün derme çatma ‘Milli ve yerli futbol düzeni’ bu tsunaminin altında kalacak.
TÜRKiYE LiGi’NiN VASATLIĞI ALMAN LiGi’NiN RUHSUZLUĞU
· 12 Avrupa takımının pazar günü “Biz artık Avrupa’da bir ‘Ultra Süper Lig’ kuruyoruz” açıklaması tam bir depremdir. Ve yıllardır “Geliyorum” diyen bir deprem bu...
· Alman liglerinin tatsızlığı, tuzsuzluğu, ruhsuzluğu.
· İtalya’nın futbol oynadığı sahaları bile yenilemede nal toplaması.
· Fransa’nın Arap sermayesi sayesinde çok
geç Avrupa futboluna dönmesi.
· Oligarklarını bile İngiltere’ye kaptıran koskoca Rusya’nın doğru dürüst bir futbol takımı çıkaramaması, sonunda bütün Avrupa seyircisini Premier Lig ve La Liga hastası yaptı. Onlar da bu vasatlıkta debelenirken sonunda bu kararı aldılar.
Dün, yani 19 Nisan, Fransız yazar ve düşünürü Jean-Paul Sartre’ın cenazesinin kaldırıldığı günün yıldönümüydü.
Sartre 15 Nisan günü ölmüştü...
Öyleyse niye onu 19 Nisan günü hatırlıyoruz...
*
Cevabı çok basit...
Çünkü onu Montparnasse Mezarlığı’na uğurlayan öylesine büyük bir kalabalık vardı ki...
Fransa, onu, siyasette en büyük muhalifi olan cumhurbaşkanı De Gaulle’ün söylediği şu sözle hatırladı:
“Sartre Fransa’dır...”
1- Kanal D’nin başarılı bir başlangıç yapan dizisi “Camdaki Kız” meğer tam anlamıyla bir Upper (Yukarı) Cihangir dizisiymiş.
*
Nereden mi çıkardım?
Bir kere dizinin bazı sahneleri Cihangir Caddesi’ndeki köşkte çekilmiş.
Bugün Turgut Özal’ın ölümünün 28’inci yıldönümü...
Sabah büyük bir sürprizle uyandım.
Bir gazete harika bir Özal’ı anma sayfası hazırlamış.
*
Tepedeki manşeti şöyle:
“Reformist Tonton...”
Üst spotları şöyle:
- “Hayata veda etmesinin üzerinden 28 yıl geçti ancak yaptıkları hafızalardan hiç silinmedi.”
Sabah Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın “Hiç Oldum” şarkısı için yaptığı klibin haberi ile uyandım.
İkincisi ise aynı sabahın akşamı Ahmet Altan’ın serbest bırakılmasıydı.
*
Hayatım boyunca devlette görev yapan insanların müzikle, sanatla, sporla ilgilenmelerini çok sevdim...
Çünkü tanıdığım siyasetçilerin çok büyük bölümünün siyaset dışında hiçbir uğraşısı yoktu...
Şuna inanıyorum...
Bir insan sanatla, müzikle, sinemayla ilgilendiği zaman bu onun vicdanına, adalet duygusuna ve üslubuna da yansıyor...
Nitekim
Ekonomi tarihimizde ilk defa bir şahsın Bitcoin hesabına haciz kondu...
Bunun anlamı şu...
Artık hepimizin hayatında “Bitcoin” denilen bir para var...
Aslında bu para cebimizde...
Tek farkı ceket cebinde değil cep telefonumuzda olması...
Üç yıla yakın bir süredir bir insan arıyorum...
Bana çok basit biçimde “Bitcoin nedir” anlatsın...
“Türkiye’nin Ivy League okulları hangisidir...”
O nedenle, araya “Çaresiz ev kadını” ifadesinin girmesinin hikâyesiyle başlayayım.
*
Geçen ay bir streaming platformunda, ABD’de 2019 yılında yaşanan “üniversiteye giriş” skandalıyla ilgili belgeseli seyrediyordum.
ABD’nin önde gelen bazı varlıklı ve şöhretli aileleri çocuklarını en iyi üniversitelere sokmak için rüşvet tezgâhını kurmuş biri aracılığıyla bal gibi rüşvet anlamına gelecek paralar harcıyorlar.
*
Onlardan biri de “Çaresiz Ev Kadınları” dizisinde Lynette Scavo rolünü oynayan oyuncu Felicity Huffman...
Emmy, Altın Küre, SAG ödülleri var
Gerçi, onunla ilgili sadece kendilerinin konuşma hakkı bulunduğuna inanan bazı çevreler, “Ne alakası var Oğuz Atay’ın Cihangir’le” deyip durmadan bana yükleniyorlar...
Merakınızı tatmin edeyim. Hepsi biliyor ki “Upper Cihangir” lafını sembolik olarak kullanıyorum...
*
(Bu arada Cihangir ahalisi galiba bu “Upper” lafından pek hazzetmedi ki, mahalle baskısı yapmış olmalılar ki, bu kavramın mucidi T24’in düzeyli magazin yazarı Tuğrul Eryılmaz da artık sadece “Cihangir” diye yazmaya başladı.)
Neyse asıl konuya gelelim...
Geçen cumartesi T24’te Ayça Atikoğlu’nun bir yazıyla bu “Upper Cihangir polisiyesinin” ikinci sezonu da yayına girdi.
Türkiye’nin
Tahrir Meydanı’ndaki Milli Müze’de bulunan, eski Mısır hanedanına ait 22 mumyayı yeni inşa edilen Mısır Medeniyetleri Müzesi’ne nakletti...
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18 kral, 4 kraliçeye ait 22 mumya, nitrojenle doldurulmuş cam lahitlere konup büyük ve çok renkli bir törenle yeni yerine götürüldü.
22 lahit 5 kilometrelik yolu 40 dakikada geçti...
*
Bu, mumyaların ikinci yolculuğuydu.
Mısır hanedanlarına ait bu mumyalar 100 yıl önce Luksor’dan Kahire’ye getirilmişti...
Nakledilenler arasında bütün dünyanın bildiği İkinci Ramses ile Mısır tarihinin en başarılı kraliçesi olarak bilinen Hatshepsut’un mumyaları da vardı.
İstifasında “Kendi isteği ile ayrıldığı” belirtiliyor...
Ama artık orada kendine üç-beş trol dışında müttefik bulamadığı herkesin bildiği bir sırdı...
Bütün dünyanın gözü üzerinde bulunan bir mabetten her gün tuhaf seslerin yükselmesinin hiçbir makul AKP’linin de hoşuna gitmeyeceği bir gerçekti.
Nitekim ilk tepki AKP milletvekili Özlem Zengin’den geldi...
Sonra AKP’nin ağır toplarından da sesler yükseldi...
Sonunda ayrılmak zorunda kaldı ve çok hayırlı bir iş oldu...
İstifasını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istediği de yazıldı, söylendi.
Beş dönem CHP milletvekilliği yapmıştı.
Babası CHP’nin tek parti dönemi Denizli il başkanıydı...
Ayrıca 1950 öncesi milletvekiliydi.
Kızının Adnan Menderes hayranı, koyu Demokrat Partili bir ailenin sonradan solcu olmuş oğluyla evlenmesini son derece normal karşılamıştı.
Hüdai Oral 1961 yılında kurulan İsmet İnönü hükümetinin en genç bakanıydı.
İnönü onu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görevlendirmişti.
O güne kadar öyle bir bakanlık yok...
Modi'nin inanç mağarasında fiyatlar neden böyle düştü
Hindistan’ın popülist başbakanı Narendra Modi’nin “seçim şovu meditasyon mağarasını” ilk defa Müslüman bir Hint asıllı Amerikalıdan öğrendim.
Yaptığı şahane televizyon şovları ile popülist liderlerin komik hallerini hicveden Hasan Minhaj, bir programında Hindistan’daki seçimleri anlatırken, şu anki başbakan Modi’nin “dua etmek ve meditasyon yapmak üzere bir mağaraya çekilmesini” anlatmıştı.
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Ancak orada öğrenmiştim ki, Tanrı ve kendisiyle baş başa kalmak için kapandığı bu mağarada 4 kamera görüntülerini kaydediyordu.
Ancak Hasan Minhaj, Modi’nin yüzündeki sahte ifadeleri gösteren görüntüleri yayınlarken hepimizi kahkahalara boğan bir ayrıntıya dikkatimizi çekmişti.
Güya meditasyon yapmak ve dua etmek için inzivaya çekilen Modi’yi 4 kamera görüntülüyormuş...
Amaç?
Bunları seçim kampanyasında “mütedeyyin seçmeni” etkilemek amacıyla propaganda malzemesi olarak kullanmak... Nitekim seçim kampanyası sona erip yasaklar başladıktan sonra Twitter’den bu görüntüleri yayınlayıp propaganda yapmıştı.
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Modi seçildi...
Gandi’nin “barışçı ve birleştirici” kültürüyle kurulan Hindistan’ın tarihinde en saldırgan, en otoriter, en hukuk tanımayan, en baskıcı başbakanı oldu.
Müslümanları saldırılara karşı korumak için onların evlerinde oturan Gandi’nin aksine Müslümanlara en ağır baskılar Modi döneminde yapıldı.
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Ve işte o Modi’nin yönettiği Hindistan bugün pandemiden kırılıyor. Vatandaşları sokaklarda üst üste ölüyor... Cesetler sokaklarda yakılıyor...
Zenginleri özel uçaklarla ülkeden kaçıyor...
Virüs bu ülkede çifte mutasyona uğruyor...
Sefalet aldı gidiyor...
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Modi insanların inançlarını sömürmek için elinden geleni yaptı. Hindistan’da birçok yerde telefonlu, tam teçhizatlı “meditasyon mağaraları” açtı...
Başlangıçta burada meditasyonun ücreti 3 bin rupiydi (330 TL)...
Ama talep olmayınca ücretler 990 rupiye düştü (109 TL).
Hiç şüpheniz olmasın, Modi çuvalladıkça fiyatlar daha da düşecek.
Hint asıllı Amerikalı Müslüman Hasan Minhaj
Artık herkes biliyor ki, çözüm mağaralarda değil...
Bilimde ve akılcı önlemlerde...
25 ŞUBAT 1964 GECESİ OTEL ODASI VE HER BEYAZ KÖTÜ, HER SİYAH İYİ MİDİR
25 Şubat 1964 gecesi dünya boks tarihine Cassius Clay-Sonny Liston maçıyla girdi.
O gece kazanan kişi Cassius Clay’di ve Clay olarak girdiği bu maçın sabahına Muhammed Ali adıyla kalkmıştı.
İşte o tarihi geceyi anlatan bir film yapıldı.
“Miami’de Bir Gece” (One Night in Miami) streaming platformlara konulalı çok oldu ama ben yeni seyrettim.
2013 yılında sahnelenen bir tiyatro oyunundan beyazperdeye aktarıldı.
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Filmde o gece Clay’i seyretmeye Miami’ye gelen Amerika’nın Afrika kökenli 3 şöhretini daha görüyoruz.
Biri şarkıcı dünyaca ünlü “What a Wonderful World” şarkısının bestecisi ve yorumcusu Sam Cooke...
Öteki çok ünlü Amerikan futbol oyuncusu Jim Brown...
Üçüncüsü ise Amerikalı Müslüman lider Malcolm X...
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Bu dört kişi maçtan sonra Malcolm X’in kaldığı otel odasında bir araya gelirler.
Ve aralarında müthiş bir tartışma başlar...
Ezilen siyahların kurtarılması için herkese düşen görev nedir?
Malcolm X, o sıralarda çok başarılı şarkılara imza atan Sam Cooke’a ağır eleştiriler yöneltir, hatta “siyahları satmakla” suçlar...
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Aslında şu yaşadığımız son 20 yılda Türk medya ve aydın çevrelerinde de her gün konuştuğumuz şeyler ve yaptığımız karşılıklı suçlamalar bunlar...
Kendi payıma filmi çok beğendim...
BİR BAŞKANIN ARKASINDA OTURAN 2 ‘BAYAN’ BAŞKAN
ABD Başkanı Biden önceki gün Kongre’nin iki kanadının ortak toplantısında konuşurken, arkasında iki kadın oturuyordu.
“Kadın başkan yardımcısı” ve “kadın Kongre başkanı”...
Amerikan tarihinde ilk defa böyle bir tablo vardı...
Bana göre bu tablo 21’inci yüzyılın ufukta görülen yeni gerçeğini anlatıyor.
21’inci yüzyılda siyaset ve devlet yönetimi kadınlar yüzyılı olacak...
Neden mi?
Dünyanın “en bıyıklı” popülist 3 liderinin durumuna bakın...
ÜÇ ERKEĞİN ÇUVALLAMASI VE KADINLARIN YÜKSELİŞİ
BREZİLYA’DA BOLSONARO: Ülkesi pandemide dibe vurdu. Şu an Hindistan’dan sonra durumu en berbat ülkelerden biri.
VENEZUELA’DA MADURO: Bizim bazı solcuların hâlâ devrimci sandığı bir adam. Ülke battı. Halkın yarısı başka ülkelere sığındı. Geride kalanlar ise devletten umudu kesti ve uyuşturucu kartellerine, mafyavari çetelere sığındı.
HİNDİSTAN’DA MODİ: Yukarıda anlattım işte...
Buna karşılık Yeni Zelanda’nın kadın başbakanı Jacinda Ardern ülkesini COVID’den kurtaran ilk lider oldu.
Berbat popülist liderler için...
Winter is coming...
Kış geliyor...
Ve dünyaya ilkbaharı galiba kadın siyasetçiler getirecek...
PATRON MU ORTA SINIF MI
BU CÜMLEYİ SOLCULAR ÇOK SEVECEK AMA KAPİTALİSTİ DE UNUTMAMALI
ABD Başkanı Biden’ın Kongre’nin iki kanadı önünde yaptığı konuşmada iki konu aklımda kalacak:
Başkan dedi ki: “Amerika’yı Wall Street inşa etmedi. Bu ülkeyi orta sınıf inşa etti. Orta sınıfı da işçiler inşa etti...”
Bir solcunun kulaklarına çok iyi gelecek cümle ama...
Amerikan sanayinin, demiryollarının, altyapısının, finans sisteminin oluşmasında “kapitalist ruhun” etkisi inkâr edilebilir mi?
Biden bir de şunu söyledi:
“Demokrasinin hâlâ işlediğini ispat etmeliyiz...”
İşte bu cümleye aynen imza atıyorum...